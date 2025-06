Образовательный байт: проблема византийских генералов в криптовалюте — или есть предатель среди нас

Это игра, в которой несколько астронавтов находятся в одном космическом корабле, но предатель саботирует и убивает их, и им нужно выяснить, кто это и вытеснить их с корабля.





Представьте, что вы играете среди нас с группой друзей.Вы все экипажи (и, возможно, некоторые обманщики) на космическом корабле, и вам нужно решить вместе, нужно ли нажать на кнопку экстренной помощи, чтобы вытеснить подозрительного игрока.Вы можете только отправлять сообщения друг другу — нет голосового чата, просто в игре чат. Если слишком много игроков лгут или путаются, вся группа может никогда не согласиться на то, что делать — или, что еще хуже, вытеснить неправильного человека.





This is basically the Проблема византийских генералов : imagine a bunch of generals (or players) trying to agree on a battle plan (or eject vote), but some of them might be traitors (impostors) sending false messagesХорошие генералы хотят координировать и выигрывать битву, но они не знают, кому доверять, и не могут все напрямую разговаривать друг с другом.





В мире распределенных систем такая же проблема возникает, когда Компьютерные устройства (ноды Если некоторые компьютеры лгут или не работают (как и мошенники), нам нужна система, которая помогает всем честным узлам согласиться, даже если некоторые действуют подозрительно.Это также известно как византийская ошибка, и, таким образом, распределенные системы, такие как криптосети, должны иметь византийскую толерантность к ошибкам (BFT), чтобы правильно работать.

BFT в крипто сетях





BFT является ключевой концепцией, которая помогает криптовалютным сетям оставаться надежными, даже когда некоторые компьютеры в сети действуют нечестно или неудачно.There’s no single authority making decisions in decentralized systems, so the network has to find ways to agree on the correct version of the transaction history — even if a few participants lie, cheat, or crashBFT - это способность системы все равно достигать общего соглашения, несмотря на эти проблемы, гарантируя, что все в конечном итоге доверяют одному и тому же результату.





Без BFT могут произойти плохие вещи.Одна из самых известных проблем называется двойным расходованием — когда кто-то пытается использовать одну и ту же цифровую монету более одного раза.Например, представьте, что вы отправляете один и тот же токен двум разным людям одновременно.Если сеть не может договориться о том, какая оплата пришла первая, система ломается.Это не просто небольшая ошибка — это фундаментальная слабость, которая сделает цифровые валюты легкими для эксплуатации.





На самом деле, проблема двойных расходов является одной из главных причин того, почему децентрализованные деньги не вышли раньше. Сатоши Накамото Он прямо назвал это в оригинальной белой книге Биткойна, подчеркнув, что это вызов, который консенсусная система Биткойна была разработана, чтобы преодолеть без необходимости центрального органа.





Механизм консенсуса





В криптовалютных сетях механизмы консенсуса являются инструментами, которые позволяют группе узлов договориться о том, что на самом деле произошло — например, кто послал деньги кому и когда — даже когда некоторые узлы могут потерпеть неудачу, действовать медленно или пытаться обмануть. Эти механизмы являются сердцем блокчейна и систем DAG, потому что они гарантируют, что все видят одну и ту же версию реестра.





Например, Биткойн использует Proof of Work (PoW). Этот метод просит компьютеры решать сложные головоломки, чтобы добавить новые блоки в цепочку, и мощные компьютеры конкурируют, чтобы быть первыми, чтобы решить его. Вероятность окончания , что может чувствовать себя немного неудобно для людей, которые ожидают быстрого и определенного подтверждения, особенно для больших платежей.









В противоположность Obyte , который построен на DAG (Directed Acyclic Graph), использует другой метод.Every user approves their own transactions just by sending them, and the ordering to avoid potential double-spending relies on transactions posted by Поставщики заказа .Они являются надежными и публичными узлами, транзакции которых действуют как якоря, которые приносят порядок в заторможенность других транзакций.





Их действия приводят к детерминистской финалистике — как только сделка стабильна в DAG, она окончательна и не может быть аннулирована. Нет майнеров или «валидаторов», контролирующих доступ или приходящих к соглашению между собой. Этот подход, который освобождается от всех видов голосования или конкуренции за власть, дает намного лучшую децентрализацию и сопротивление цензуре. Благодаря этому дизайну, Obyte достигает консенсуса без необходимости энергетически голодающих майнеров или центральных посредников.





Векторное изображение Freepik