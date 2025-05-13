Образовательный байт: проблема византийских генералов в криптовалюте — или есть предатель среди нас

Это игра, в которой несколько астронавтов находятся в одном космическом корабле, но предатель саботирует и убивает их, и им нужно выяснить, кто это и вытеснить их с корабля.
Представьте, что вы играете среди нас с группой друзей.Вы все экипажи (и, возможно, некоторые обманщики) на космическом корабле, и вам нужно решить вместе, нужно ли нажать на кнопку экстренной помощи, чтобы вытеснить подозрительного игрока.Вы можете только отправлять сообщения друг другу — нет голосового чата, просто в игре чат. Если слишком много игроков лгут или путаются, вся группа может никогда не согласиться на то, что делать — или, что еще хуже, вытеснить неправильного человека.
This is basically the
В мире распределенных систем такая же проблема возникает, когда
BFT в крипто сетях
BFT является ключевой концепцией, которая помогает криптовалютным сетям оставаться надежными, даже когда некоторые компьютеры в сети действуют нечестно или неудачно.There’s no single authority making decisions in decentralized systems, so the network has to find ways to agree on the correct version of the transaction history — even if a few participants lie, cheat, or crashBFT - это способность системы все равно достигать общего соглашения, несмотря на эти проблемы, гарантируя, что все в конечном итоге доверяют одному и тому же результату.
Без BFT могут произойти плохие вещи.Одна из самых известных проблем называется двойным расходованием — когда кто-то пытается использовать одну и ту же цифровую монету более одного раза.Например, представьте, что вы отправляете один и тот же токен двум разным людям одновременно.Если сеть не может договориться о том, какая оплата пришла первая, система ломается.Это не просто небольшая ошибка — это фундаментальная слабость, которая сделает цифровые валюты легкими для эксплуатации.
На самом деле, проблема двойных расходов является одной из главных причин того, почему децентрализованные деньги не вышли раньше.
Механизм консенсуса
В криптовалютных сетях механизмы консенсуса являются инструментами, которые позволяют группе узлов договориться о том, что на самом деле произошло — например, кто послал деньги кому и когда — даже когда некоторые узлы могут потерпеть неудачу, действовать медленно или пытаться обмануть. Эти механизмы являются сердцем блокчейна и систем DAG, потому что они гарантируют, что все видят одну и ту же версию реестра.
Например, Биткойн использует Proof of Work (PoW). Этот метод просит компьютеры решать сложные головоломки, чтобы добавить новые блоки в цепочку, и мощные компьютеры конкурируют, чтобы быть первыми, чтобы решить его.
В противоположность
Их действия приводят к детерминистской финалистике — как только сделка стабильна в DAG, она окончательна и не может быть аннулирована. Нет майнеров или «валидаторов», контролирующих доступ или приходящих к соглашению между собой. Этот подход, который освобождается от всех видов голосования или конкуренции за власть, дает намного лучшую децентрализацию и сопротивление цензуре. Благодаря этому дизайну, Obyte достигает консенсуса без необходимости энергетически голодающих майнеров или центральных посредников.
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