Нет, Халл - Большое банковское дело не захватило биткоин - это наоборот

Давайте вернемся к добрым старым временам PC (персональных вычислений) революции.





Впереди Хэл Финни и Сатоши Накамото.





Затем перепрыгивайте оттуда в будущее мира, где у нас есть не несколько крупных банкиров, как Джейми Димон, но где каждый взрослый хочет стать банкиром.





Подобно тому, как децентрализация ИИ с открытым исходным кодом является единственным способом обеспечить отсутствие утечки АГИ от человеческой цивилизации, так и децентрализация банковского дела с открытым исходным кодом является единственным способом обеспечить отсутствие утечки ИИ, продолжающейся войны, основанной на долгах.





С биткоин-узлами и майнерами в каждом доме перед телевидением или радио, выкачивание долга на высокие уровни станет историей прошлого.





Или, по крайней мере, для одной счастливой администрации (все еще надеясь).





Это было слишком долго без золотой эпохи богатства и изобилия.

PC мечты

Когда Стив Возняк и его хакерские друзья из компьютерного клуба Homebrew представили будущее персональных вычислений, они увидели, что компьютер создает свободу для людей, а не больше рабства.





Чтобы цитировать от«Мир по Woz»По словам Гари Вольфа:





«У нас тогда не было компьютеров, вы не можете их использовать, вы не получаете работу, вы не получаете денег, вы не получаете никакого признания, вы не получаете титул.

«У нас тогда не было компьютеров, вы не можете их использовать, вы не получаете работу, вы не получаете денег, вы не получаете никакого признания, вы не получаете титул.





Он говорит об идее проектирования компьютеров в те ранние дни, когда представление о том, что кто-то владеет собственным компьютером (подумайте о смартфоне сегодня.





Удобный, полнофункциональный компьютер стоит примерно столько же, сколько дом.





Тем не менее, сценарий также мог быть написан для хакеров, использующих Bitcoin-узлы сегодня.





Попытаться действительно жить в соответствии с этикойНе доверяйте, проверяйтеВ отличие от претендентов.

Биткойн мечта

Мечта о биткоине является реинкарнацией мечты о ПК.





Даже на медленном топливе.





Слишком много трения для его роста изобилует.Даже как рост - это все, что люди сегодня проповедуют.





Вы не получаете использовать Bitcoin чаще (люди здесь используют UGX), вы не получаете работу Bitcoin, когда вы управляете узлом, вы не получаете никаких бесплатных биткоинов (они теперь требуют электричества, которое бы обанкротило вас и вашу семью на поколения, если вы осмелитесь использовать национальную сеть для добычи BTC).





Если вы запускаете Bitcoin Node, вы не получаете название, например, Bitcoin Node Troubleshooting Professional.





Награды действительно являются внутренними.





Они находятся в вашем собственном уме.





Финансовая свобода – это ваша мечта.





Скажите это громко, вы будете огорчены всеми.





В то время как Вузу посчастливилось пережить PC-революцию, вам повезло пережить Hyperbitcoinzation.





Это займет некоторое время.

Оригинальное название: The World According to Woz - Remastered

«Вос неохотно описывает для этого выпускного класса свое первоначальное видение технологической революции», — пишет Гэри Вольф.





Построение компьютеров на развалившемся финансовом слое просто позволило продолжить гнилое и ненужное рабство долгов.





Для процветания





И компьютеры им помогли.





Теперь они будут с этим бороться.





Позвольте мне парафразировать футуристически слова Вуза в выпускном классе UC Berkeley 1999 года [с добавлением Bitcoin мудрости];





«Доступные компьютеры [называемые биткоин-узлами] пришли! Компьютеры, которыми могли бы обладать люди! Мы могли бы иметь их в наших домах. Будет [финансовая] революция, и они будут в каждом доме. И мы говорили в [Bitcoin] клубах, и у нас был большой клуб [$MSTR], и он вырос до 500 [миллион] членов, и он был огромным, и мы просто повесили каждое слово. И крупные компьютерные компании [как Apple] те, которые уже существовали, сказали: «Это немного проходящий муд, как радиоприемник. Он будет уходить. Просто не имеет значения. Никто не захочет иметь компьютер [Bitcoin] в своем доме».

«Доступные компьютеры [называемые биткоин-узлами] пришли!

Компьютеры, которыми могли бы обладать люди!

Мы могли бы иметь их в наших домах.

Будет [финансовая] революция, и они будут в каждом доме.

И мы говорили в [Bitcoin] клубах, и у нас был большой клуб [$MSTR], и он вырос до 500 [миллион] членов, и он был огромным, и мы просто повесили каждое слово.

И крупные компьютерные компании [как Apple] те, которые уже существовали, сказали: «Это немного проходящий муд, как радиоприемник.

Он будет уходить.

Просто не имеет значения.

Никто не захочет иметь компьютер [Bitcoin] в своем доме».





Говоря о студентах в Юго-Западном колледже Орегона, Вуз говорит;





«Если студенты читают историю [по фиату и долгу]», ... Когда они работают и изучают историю на компьютере, знают ли они историю лучше?

«Если студенты читают историю [по фиату и долгу]»,

...

Когда они работают и изучают историю на компьютере, знают ли они историю лучше?





Но если они также знают, как использовать биткойн-узл, то они также знают, как остановить уродливую историю фиатов и долгов, которая привела к мировым войнам и гулагам (в то время как Сталин не печатал деньги, прежде чем голодать миллионы своих собственных людей до смерти, его авторитарныйФиатПолитики были хуже.





Печать денег на долг для «бесплатного предоставления товаров и услуг» может быть социалистическим капитализмом, но, по крайней мере, она постепенно разрушается.





Сталинский коммунизм был эквивалентом печати самой нищеты и ее справедливого распределения.

Большие банки не будут глотать биткоин

Большое банковское приобретение Bitcoin хорошо для Bitcoin.





Биткойн - это тот, кто играет в Big Banking, а не наоборот.





Троянский конь сделал его ближе к принтеру. Общая победа над ним не могла быть ближе.





В настоящее время не стоит называть Big Banking.Наоборот, NGU Bitcoin для всех (даже для банкиров) является нормой.





Но если НГУ в значительной степени зависит от долгов, а не от реальной производительности, то в биткоине произойдет крах.





Это просто позволит большему количеству людей знать, что если вы создадите машину долгов, то придет Майкл Сайлор, который будет наращивать свои прибыли, постоянно получая долги, чтобы купить самый скудный актив на планете.





Ничто не останавливает этот поезд, но если он отклонится, у него будет меньше пассажиров на следующей трассе.





Кто знает, но я не вижу, чтобы люди продолжали оставаться ленивыми, когда пьеса является открытым и открытым исходным кодом.





Знаете, что было бы слаще?





21 миллион биткойнов без сатоши.





К 2020 году у нас будет каждый биткойн в 6 миллионов долларов.





Или, скорее, уменьшить количество сатоши на BTC с 100 миллионов до 10 миллионов.





Чтобы быть более реалистичным.





Представьте, насколько быстрее это все-таки подтолкнуло поезд Fiat против сегодняшнего дня.





Нам может понадобиться жесткий форк, чтобы иметь еще меньше ставок на BTC.

Epilogue: Пища и другие основные потребности > Интеллект

«Иногда я спрашиваю себя: «Я ли хозяин компьютера?», Воз бросает вызов с подиума.





Red Herring, Woz. Вы должны овладеть деньгами. Это абстракция вашего и моего личного пищевого сада.





(Интересно, что Вуз не был таким хорошим в управлении своими миллионами долларов.





Но это был фиат).





Бактерии могут съесть, сколько у них интеллекта?





А как насчет обезьян?





Почему люди голодают?





У обезьян есть весь секс, который они хотят.





И никакой экономики.





Между тем, люди слишком разбиты, чтобы получить сладкую любовь?









И не заставляйте меня начинать брак.





Интеллект – это не первостепенная потребность, а хорошая еда, а под едой я имею в виду все, что питает хорошую жизнь.





После этого мы можем сидеть на вершине пирамиды Маслоу и размышлять о человеческом сознании и роботском сознании, кварках и о том, все ли Трамп и Элон по-прежнему друзья, но все мы играем, как псевдоним.