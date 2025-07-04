Знакомьтесь с EQC One: новая платформа, которая является создателем контента

В последнее десятилетие музыканты, кинематографисты, писатели, подкасты и влиятели превратили свои страсти в средства к существованию.Большие платформы, такие как YouTube, Spotify, Instagram и TikTok, стали новыми вещательными сетями и издательствами, обещая каждому, у кого есть талант и смартфон, шанс достичь глобальной аудитории.

По мнению аналитиков отрасли, глобальный рынок создания цифрового контента стоит порядка десятков миллиардов долларов и растет с двузначной годовой скоростью. Миллионы новых создателей контента присоединились к социальным сетям с 2020 года, причем многие даже делают его полноценной карьерой.

Однако тревожная реальность сохраняется. Teklium Основатель Джейсон Хо отмечает, что, несмотря на все разговоры об овладении, многие крупные платформы на самом деле не отдают приоритет создателям контента. он утверждает, что именно платформы, которые построили экономику создателей, тихо построили систему, которая часто работает против интересов тех, кто ее питает.

The Platform Paradox: Who Really Profits?

Джейсон Хо из Teklium объясняет, почему контент-платформы часто игнорируют своих создателей.Он говорит, что в то время как создатели генерируют контент, платформы контролируют аудиторию, процесс открытия и большинство потоков доходов.

Он отмечает, что создатели обычно получают только от 5% до 30% дохода от своего контента на многих крупных платформах.Хо добавляет, что в экстремальных случаях некоторые платформы берут до 95% стоимости, оставляя создателям лишь фракцию того, что их работа может стоить.

Он объясняет, что алгоритмы, предназначенные для максимизации участия зрителей и доходов от рекламы, определяют, какой контент продвигается, а какой погребен.Он добавляет, что создатели часто преследуют эти алгоритмические тенденции — ослабляя свою работу, чтобы соответствовать постоянно меняющимся правилам — и иногда смотрят, как их охват испаряется в течение ночи без четкого объяснения.

Хо добавляет, что платформы также оставляют за собой право цензурировать, демонизировать или удалять контент по своему желанию.В этих условиях создатели, которые оспаривают статус-кво или занимаются чувствительными темами, рискуют потерять свою аудиторию и доход без предупреждения или обращения.

Он упомянул,Парадокс очевиден: платформы, которые утверждают, что расширяют возможности для создателей, во многом стали их защитниками и крупнейшими бенефициарами».

A New Model Emerges: The EQC One Proposition

Генеральный директор Teklium Джейсон Хо увидел эти неэффективности и решил создать платформу для создателей и аудитории.Разработанный Teklium Inc., EQC One - это больше, чем обычный рынок; он стремится переосмыслить, как цифровые таланты, контент и ценность движутся в Интернете.

В основе EQC One лежит платформа для обмена контентом и талантами, позволяющая создателям всех видов, включая музыкантов, авторов, видеопродюсеров, исследователей и влиятелей, распространять свою работу подписчикам, продавать непосредственно поклонникам или находить коммерческих спонсоров, чтобы сделать ее доступной бесплатно.

EQC One стремится создать справедливый и прогрессивный Интернет, облегчив набор новых правил для устранения барьеров, навязанных доминирующими субъектами, гарантируя, что Интернет развивается с современной культурой и обществом.Я делюсь

How EQC One Flips the Normal Content Creation

При разработке EQC One команда поставила создателей контента на первое место, устранив основные неэффективности платформы. Например, вместо того, чтобы проводить крупные сокращения доходов, EQC One взимает только плату за транзакцию в размере 0,5%, что позволяет создателям сохранять ведущую в отрасли долю продаж в размере 99,5%.

В своей модели серверы, хранилище, пропускная способность и доставка контента предоставляются без прямых сборов для создателей — система цифровой валюты и токенов платформы компенсирует поставщикам услуг за эти ресурсы.

Помимо финансов, EQC One обещает уважать художественную свободу создателей.Он запрещает скрытую алгоритмическую фильтрацию, поэтому открытие контента основывается на прозрачных показателях (например, количестве просмотров, статистике загрузки и рейтингах пользователей) и человеческих рекомендациях, а не на непрозрачных алгоритмах.

EQC One также использует свое квантовое шифрование (Emulated Quantum Communication, или EQC) для защиты контента от пиратства. Он вводит функцию «читать один раз»: как только уполномоченный пользователь расшифрует и просматривает файл, ключ расшифровки немедленно аннулируется.

Teklium использует «EQCertificates», чтобы учитывать каждую транзакцию на платформе. Эти сертификаты отслеживают вычислительную мощность, хранилище и пропускную способность, используемые каждой частью контента, делая платежи прозрачными и основанными на фактическом использовании ресурсов, а не на непрозрачных критериях.

«Эта технология является игровым модификатором для создателей, которые долгое время боролись с кражей контента и несанкционированным распространением.Хо говорит, подчеркивая акцент EQC One на безопасности.

С помощью этих функций EQC One стремится перевернуть традиционную модель создания контента, предоставляя создателям больше контроля, более сильную безопасность и вознаграждения, которые они заслуживают.

Why Now? The Need for a New Platform

Время запуска EQC One не случайно.Экономика создателей находится на перекрестке.В то время как больше людей, чем когда-либо, производят и делятся контентом, подавляющее большинство борются за то, чтобы заработать то, что они заслуживают.Доминирование нескольких крупных платформ привело к росту призывов к альтернативам, которые являются более справедливыми, прозрачными и более в соответствии с интересами создателей.

Кроме того, Хо отмечает, что угрозы кибербезопасности растут. кража контента, нарушения данных и нарушения конфиденциальности становятся рутиной, подрывая доверие к существующим платформам.Молодое поколение подняло онлайн-платформы спроса, которые отражают их ценности: открытость, подотчетность и реальные возможности - качества, которые, по словам Хо, предназначены для воплощения EQC One.

The Road Ahead: Can EQC One Succeed?

Однако, он считает, что успех EQC One будет зависеть от его способности привлекать создателей и пользователей в масштабе, выполнять свои обещания справедливости и безопасности и поддерживать свою приверженность прозрачности по мере роста.

«Цифровая конфиденциальность не должна быть роскошью или последующей мыслью».По словам Хо.«С EQC One мы предлагаем безопасную, справедливо компенсированную платформу, доступную каждому, трансформируя то, как мы думаем о безопасности данных в цифровую эпоху».

A Question for the Future

Рост креативной экономики должен был открыть эпоху расширения прав и возможностей, однако для слишком многих реальность заключалась в зависимости от платформ, которые получают прибыль от своего труда, ограничивая при этом контроль и прибыль.

EQC One предлагает взгляд на другой путь, где создатели действительно находятся в центре, где ценность поступает к тем, кто ее создает, и где технология служит многим, а не немногим.Поскольку следующее поколение создателей выбирает, где строить свою цифровую жизнь, вопрос уже не в том, нужна ли миру платформа, как EQC One, но в том, могут ли сегодняшние платформы позволить себе не меняться.

Но вызовы есть,«Какой тип креативной экономики мы хотим построить, и кто действительно должен извлечь из нее выгоду?

Эта статья была опубликована в рамках бизнес-блогерской программы HackerNoon.

Эта статья была опубликована в рамках бизнес-блогерской программы HackerNoon.

Фотографии, сделанные с помощью Pexels