Вот некоторые Docker Hacks, которые изменили мою жизнь

Хорошо, давайте сломаем эту эволюцию Docker.Это дико, как все меняется.





Помните, когда Docker чувствовал себя... борется с громоздким осьминогим? Так много команд, так много концепций. построить, бежать, толкнуть, тянуть, объемы, сети... моя голова вращалась.должен, но это всегда чувствовало себя немного хрупким, немного... наполненным трением.Моя история терминала была просто беспорядок docker ps -a Отчаянно пытаясь вспомнить этоОдинкомандование на прошлой неделе.





Затем, медленно, вещи начали нажимать. Не один большой момент эуреки, а серия небольших «аха!» открытий. Маленькие трюки, оптимизации, корректировки рабочего процесса. Хаки, я думаю? И, честно говоря, они настолько вошли в мою повседневную рутину, что я уже почти не думаю о них.Как я делаю вещи.





Вот игровые модификаторы, которые застряли:

Оригинальное название: Terminal Aliases: The Sanity Savers

Первая большая победа?Aliases.Серьезно. ♂️ Почему я потратил месяцы, пишу docker-compose up -d --build или docker ps вновь и вновь? устанавливать простые псевдонимы в моей .bashrc или .zshrc Это было откровение.

# My sanity savers alias dcu='docker-compose up -d' alias dcd='docker-compose down' alias dcb='docker-compose build' alias dcr='docker-compose run --rm' # For running one-off commands alias dps='docker ps' alias dpa='docker ps -a' alias di='docker images' alias dip='docker image prune -f' # Prune dangling images alias dvp='docker volume prune -f' # Prune unused volumes alias dsp='docker system prune -af' # The big cleanup! 💥





Только типография dcu О, миллисекунды сэкономлены! Это звучит тривиально, но умножайте это десятками раз в день... это добавляет.





Получите последний чешский лист Docker отсюда:Докер Cheatsheet

2 Могучий .dockerignore Название: Slimming Down Builds

Затем пришли .dockerignore Еще один «дух» момент. я знал о .gitignore Конечно, но сначала я не понимал, насколько важно .dockerignore это для производительности build.My early Docker builds wereТак медленноПотому что строительный контекст посылалВсегоПерейти к Docker Daemon. node_modules , журналы, временные файлы, локальные артефакты... все!





Создание правильного .dockerignore файл, перечисляя все мусор, который мне не нуженВнутриВнезапно, сборки были быстрее.Изображения были меньше (иногда резко так).Это было похоже на то, что вы поставили блендеры на Docker, говоря ему: "Просто сосредоточьтесь наЭТОМеньше беспорядков, быстрее обратная связь.Поцелуй шеф-повара!

Многоступенчатые здания: Lean, Mean Production Machines ➡️

Multi-stage builds... в порядке, это чувствовало себя немного более продвинутым вначале. Концепция блестящая, однако.

Шаг 1: Используйте базовое изображение со всеми инструментами построения, компиляторами, SDK и зависимостями, необходимыми для создания артефакта приложения (например, компилированный бинарный или пакетный JavaScript).

Шаг 2: Начните новое, чистое, минимальное базовое изображение (например, альпийское или неуверенное).

Копирование: только копировать окончательный артефакт с первого этапа в этот чистый второй этап.





Вместо того, чтобы отправлять изображения, раздутые с помощью инструментов построения и зависимостей разработчиков (которые также являются риском для безопасности!), Я отправляю изображения, содержащиетолькоПотребовалось немного времени, чтобы обернуть голову вокруг синтаксиса, но вау, разница в размере изображения и позе безопасности огромна.

Docker Compose Overrides: Taming Environments ️

Давайте поговоримDocker Compose override Файлы. Управление различными средами, которые использовались, чтобы быть болью. Dev нуждается в томах, монтированных для перезагрузки живого кода, порты дебаг открыты. Prod нуждается в различных переменных окружающей среды, возможно, более строгие ограничения ресурсов, возможно, другая точка входа. docker-compose.yml было беспорядочно, включая комментируемые разделы или сложные if условия, основанные на переменных окружающей среды.





Открыть docker-compose.override.yml был чистый блаженство. У вас есть ваша база docker-compose.yml с общей конфигурацией. Затем вы создаете docker-compose.override.yml (который обычно игнорируется через .gitignore ) для ваших локальных модификаций разработки – монтаж кодовых каталогов, раскрытие различных портов, добавление дебютных инструментов. override Вы даже можете иметь конкретные файлы, такие как docker-compose.prod.yml Используйте его -f Флаг : docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d Чистое разделение забот. Больше никаких случайных совершений настроек dev!

Регулярная чистка: держите систему чистой ✨

И наконец, привычкаregular cleanupDocker может накапливатьстолькоУгрожающие изображения (разглашенные слои из предыдущих builds), неиспользованные объемы, остановленные контейнеры, старые build caches... Мое дисковое пространство загадочно исчезло.





Войти в ритм периодического бега docker system prune -af (агрессивный подход) или более целенаправленный docker image prune , docker volume prune , docker network prune , и docker builder prune чувствует себя как цифровое отключение. Он поддерживает бесперебойную работу, предотвращает странные проблемы с кешированием («почему мои изменения не появляются?!»), и освобождает драгоценные гигабайты. Чистое рабочее пространство, чистый ум, не так ли? ♂️ Бегущий dsp (Мой прозвище для docker system prune -af ) теперь является удовлетворительной, почти терапевтической, рутиной.

Так что да, это уже не просто «хаки».Они укоренились.Они мышечная память.Алисы летают из моих пальцев без размышлений. .dockerignore является одним из первых файлов, которые я создаю. Многоступенчатые сборки являются стандартными для всего, что потенциально может быть живым. Композиционные перекрытия плавно справляются с различиями в окружающей среде.





Docker перешел от того, что громоздкий бабочка к мощному, упрощенному помощнику. Это выходит из моего пути сейчас.Строительства быстрее, развертывания более плавные, мое дисковое пространство счастливее, и честно говоря,Я ЯЭто не только о самой Docker; это о том, как овладение этими мелкими деталями упростило весь мой рабочий процесс разработки и развертывания.