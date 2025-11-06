Акции хеджирования по темам добавляют GEMI, BLSH, BMNR в пакет хеджируемых односторонних ETF — дебютируя первым

Гринвич, КТ, 5 ноября 2025/Chainwire/-- by Themes рады объявить о запуске GEMG, первого на рынке одноакционерного хеджируемого ETF с экспозицией на GEMI, доступного для торговли 5 ноября 2025 года. Эти новые ETF привносят линейку Leverage Shares by Themes к 34 хеджируемым односторонним ETF, охватывающим основные сектора, включая технологии, энергетику, потребительские и финансовые. Для получения дополнительной информации об этих ETF и других продуктах, предлагаемых Leverage Shares by Themes, пользователи могут посетить . www.leverageshares.com / мы www.leverageshares.com / мы По теме ETF: Компания Themes Management Company LLC служит консультантом Themes ETFs Trust. Themes ETFs стремится предоставить инвесторам целенаправленную экспозицию к конкретным сегментам рынка через свои низкооплачиваемые ETF. . Themes ETFs Сайт www.themesetfs.com Тематические ETF Сайт www.themesetfs.com О левериджных акциях: Компания была основана в 2017 году генеральным директором Хосе Гонсалесом-Наварро, COO Добромиром Камбуровым и генеральным адвокатом Трейси Грантом («Сооснователи») и имеет более 160 ETP, предлагающих как левериантные, так и нелевериантные экспозиции на отдельные акции, ETF и сырьевые товары на различных биржах в Европе. Ливерпульские акции Ливерпульские акции 1Источник: Доля акций, по состоянию на 9 октября 2024 года, по AUM и торговым объемам. “First-to-market” status is based on ETF.com data as of October 29, 2025, identifying Leverage Shares GEMG as the first U.S.-listed ETF offering leveraged exposure to GEMI. Статус «Первый на рынок» основан на данных ETF.com по состоянию на 29 октября 2025 года, идентифицируя Leverage Shares GEMG как первый американский ETF, предлагающий воздействие на GEMI. Инвестиции предполагают значительный риск. Фонд не инвестирует непосредственно в базовые акции. Как и в случае с любыми инвестициями, существует риск того, что вы можете потерять все или часть своих инвестиций в Фонд. BLSG, BMNG и GEMI предназначены для того, чтобы предоставить инвесторам усиленную прибыль (вверх и вниз) от инновационных компаний в технологическом секторе. * Источник сравнения тарифов: Trackinsight.com, Вселенная ETF с одними активами, по состоянию на 16 января 2025 года. Вновь запущенные фонды имеют риски, связанные с ограниченной историей деятельности. Фонд предназначен для использования только квалифицированными инвесторами, которые понимают потенциальные последствия поиска ежедневных (2X) результатов инвестиций, понимают риски, связанные с использованием рычагов воздействия, и готовы регулярно контролировать свои портфели. Фонд не предназначен для использования и не подходит для инвесторов, которые не намерены активно контролировать и управлять своими портфелями.В течение периодов, превышающих один день, Фонд теряет деньги, если производительность базовой акции плохая, и возможно, что Фонд теряет деньги, даже если производительность базовой акции увеличивается в течение периода, превышающего один день. В соответствии с Соглашением о инвестиционном консультировании между консультантом и доверием, от имени Фонда («Соглашение о инвестиционном консультировании»), консультант согласился оплатить все расходы Фонда, за исключением сборов, уплаченных консультанту в соответствии с Соглашением о инвестиционном консультировании, процентов по любым заимствованиям, налогам, брокерским комиссиям и другим расходам, понесенным при размещении заказов на покупку и продажу ценных бумаг и других инвестиционных инструментов, приобретенных сборов и расходов фонда, начисленных отложенных налоговых обязательств, внеочередных расходов и расходов по распределению (12b-1) сборов и расходов. Bitmine Immersion Technologies, Inc. Инвестиционный риск.Атрибуты, специфические для эмитента, могут привести к тому, что инвестиции, хранящиеся в Фонде, станут более волатильными, чем рынок в целом. По состоянию на дату опубликования настоящего проспекта, помимо рисков, связанных с отраслью программного обеспечения, компания BMNR подвергается многим рискам, которые могут негативно повлиять на ее доходы и жизнеспособность, включая, но не ограничиваясь, задержки поставок или производства, увеличение затрат на материалы или рабочую силу или дефицит, снижение спроса на ее продукцию, требования к ответственности за продукцию, а также способность привлекать, нанимать и удерживать ключевых сотрудников или квалифицированного персонала. Кроме того, большая часть обыкновенных акций BMNR исторически была и может в будущем торговаться короткими продавцами, что может оказать давление на предложение и спрос на ее обыкновенные акции, еще больше влияя на волатильность ее рыночной цены. Риск цифровых активов Фонд(ы) подвергается риску цифровых активов из-за своего инвестиционного воздействия на BMNR, GEMI как BMNR, GEMI держит цифровые активы в своем корпоративном казначействе. Торговые цены многих цифровых активов, включая Bitcoin и Ethereum, испытали экстремальную волатильность и могут продолжать это делать. Экстремальная волатильность в будущем, включая дальнейшее снижение торговых цен на биткоин или эфир, может оказать существенное негативное влияние на фонд.Биткоин и эфир являются носителями инструментов, и потеря или разрушение частного ключа, необходимого для доступа к биткоину или эфиру, может быть необратимым. Если частный ключ будет потерян, уничтожен или иным образом компрометирован, и никакая резервная копия частного ключа не будет доступна, владелец не сможет получить доступ к биткоину или эфиру, соответствующим этому частному ключу, и частный ключ не сможет быть восстановлен сетью цифровых активов. Учитывая недавнее развитие сетей цифровых активов, Bitcoin или Ethereum могут не функционировать по назначению, и стороны могут быть не готовы использовать Bitcoin или Ethereum, что замедлит рост, если таковой имеется, сетей цифровых активов. Governance of many digital asset networks are by voluntary consensus and open competition. As a result, there may be a lack of consensus or clarity on the governance of the digital asset networks, which may stymie a digital asset network’s utility and ability to grow and face challenges. В результате роста размеров рынков Bitcoin или Ether Конгресс США и ряд федеральных и государственных агентств США (в том числе FinCEN, SEC, OCC, CFTC, FINRA, Бюро защиты потребителей, Департамент юстиции, Департамент внутренней безопасности, Федеральное бюро расследований, Служба внутренних доходов, государственные регулирующие органы финансовых учреждений и другие) изучали деятельность сетей цифровых активов, пользователей цифровых активов и рынков цифровых активов. Многие из этих государственных и федеральных агентств предприняли меры по обеспечению соблюдения законодательства или выпустили рекомендации потребителям относительно рисков, связанных с цифровыми активами, для инвесторов.Текущие и будущие нормативные действия в отношении цифровых активов могут изменить, возможно, в существенной степени, характер инвестиций в цифровые активы. Блокчейн-компании могут подвергаться негативному воздействию правительственных правил или экономических условий.Блокчейн-технология является новой, и ее применение во многих случаях не испытано или неясно. Эти компании также могут существенно подвергаться колебаниям цен на цифровые активы, особенно в той степени, в которой спрос на оборудование или услуги компании может увеличиваться по мере роста цены на цифровые активы. Кроме того, многие блокчейн-компании хранят конфиденциальную информацию потребителей и могут стать мишенью атак на кибербезопасность и других видов краж, которые могут оказать негативное влияние на эти компании. Доступ к данному блокчейн может потребовать конкретного криптографического ключа (на самом деле, строка символов, предоставляющих уникальный доступ для инициирования транзакций, связанных с конкретными цифровыми активами) или набора ключей, кража, потеря или уничтожение которых, либо случайно, либо в результате усилий третьей стороны, может необратимо ухудшить претензию на цифровые активы, хранящиеся на этом блокчейн. Многие блокчейн-компании в настоящее время работают под меньшим регулятивным контролем, чем традиционные компании по финансовым услугам и банки, но существует значительный риск того, что регулятивный надзор может увеличиться в будущем. Например, ограничения, наложенные иностранными правительствами, в том числе Китаем, на использование и добычу цифровых активов, могут негативно повлиять на блокчейн-компании и, в свою очередь, на Фонд. Блокчейн-компании, участвующие в цифровых активах, могут столкнуться с медленными темпами принятия и подвергаться более высокому уровню регулятивного контроля в будущем, что может серьезно повлиять на жизнеспособность этих компаний. Клиенты и/или поставщики блокчейн-компаний могут быть сосредоточены в конкретной стране, регионе или отрасли. Любое неблагоприятное событие, затрагивающее одну из этих стран, регионов или отраслей, может оказать негативное влияние на блокчейн-компании. Выступление раскрытие Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.Возвращение инвестиций и основная стоимость инвестиций будут колебаться.Акции инвестора при выкупе могут стоить больше или меньше, чем их первоначальная стоимость; текущая производительность может быть ниже или выше, чем цитируемая производительность. В частности, краткосрочная производительность не является хорошим показателем будущей производительности фонда, и инвестиции не должны основываться исключительно на доходах. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКЫ: Инвестирование в Фонды включает в себя высокую степень риска.Как и в случае любой инвестиции, существует риск того, что вы можете потерять все или часть своих инвестиций в Фонды. За периоды, превышающие один день, Фонд теряет деньги, если GEMI, BLSH или BMNR соответственно, имеет плоскую производительность, и возможно, что Фонд теряет деньги, даже если производительность GEMI, BLSH или BMNR увеличивается в течение периода, превышающего один день. Инвестор должен внимательно рассмотреть инвестиционную цель Фонда, риски, сборы и расходы, прежде чем инвестировать. Проспект Фонда и обзорный проспект содержат эту и другую информацию о тематических ETF. Для получения проспекта Фонда и обзорного проспекта звоните 886-584-3637. Проспект Фонда и обзорный проспект следует внимательно прочитать перед инвестированием. Фонд не диверсифицирован и включает в себя риски, связанные с тем, что Фонд концентрирует свои инвестиции в определенную отрасль, сектор или географический регион, что может привести к повышению волатильности. Использование производных инструментов, таких как фьючерсные контракты и свопы, подвергается рыночным рискам, которые могут вызвать колебания их цены с течением времени.Риски Фонда включают эффекты риска сгущения и рыночной волатильности, обратного риска, рыночного риска, риска контрагента, риска ребалансирования, риска внутридневных инвестиций, риска ежедневной корреляции индексов, риска других инвестиционных компаний (включая ETF) и рисков, специфических для ценных бумаг базовой акции и сектора, в котором она действует. Themes Management Company LLC выступает в качестве консультанта Themes ETFs Trust. Средства распределяются ALPS Distributors, Inc (1290 Broadway, Suite 1000, Denver, Colorado 80203). Темы ETF не спонсируются, не одобряются, не выпущены, не продаются или не продвигаются этими организациями, и эти организации не делают никаких заявлений относительно целесообразности инвестирования в Темы ETF. Contact Директор, связи и консультантские отношения Ариэл Штернфельд Тематические ETF аштернфельд@themesetfs.com +1 (860) 716-3686