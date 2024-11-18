LAOS Network публикует токен; налаживает партнерство с Sequence для создания масштабируемого игрового процесса Free-2-Play

**БАРСЕЛОНА, Испания, 18 ноября 2024 г./Chainwire/--**В связи с листингом своих токенов на централизованных биржах (MEXC, Bit2Me) парачейн-сеть Polkadot LAOS Network с радостью объявляет о стратегическом партнерстве с Sequence, универсальной платформой разработки для интеграции web3 в игры, чтобы привнести игровую механику Free-2-Play в блокчейн-игры, что теперь стало возможным в беспрецедентных масштабах.
Используя надежный стек технологий web3 Sequence, LAOS Network решает ключевые проблемы в играх на блокчейне, включая высокие сборы за газ и перегрузку сети, чтобы обеспечить бесперебойный опыт владения активами web3. Это партнерство призвано позволить разработчикам легко использовать «Bridgeless Minting» LAOS для токенизации игровых активов на любом блокчейне EVM, сохраняя при этом затраты на минтинг достаточно низкими, чтобы соответствовать даже высоким объемам транзакций, требуемым моделями Free-2-Play. Установленные интеграции Sequence как единственного проверенного решения Web3 Embedded Wallet на основе EVM в крупных магазинах игровых движков, таких как Unity App Store и Unreal Marketplace, призваны облегчить текущую миссию LAOS по соединению традиционного и блокчейн-гейминга.
Партнерство Sequence основывается на недавнем росте сети LAOS, последовавшем за сотрудничеством с
Алан Эванс, соучредитель LAOS Network, выразил энтузиазм по поводу нового партнерства: «Наше видение в LAOS Network всегда заключалось в том, чтобы дать разработчикам возможность свободно токенизировать игровые активы на любом блокчейне, не беспокоясь о проблемах стоимости или масштабируемости. Наличие Sequence в качестве нашего предпочтительного партнера позволяет нам развивать это видение, предоставляя разработчикам инструменты, необходимые для создания динамичных, децентрализованных игр, которые вовлекают пользователей новыми способами.
Мы рады видеть, как сообщество web3 воспользуется этим партнерством, чтобы раскрыть потенциал игр на блокчейне». Сантьяго Грамахо, менеджер по развитию бизнеса в Sequence, согласился: «Мы рады сотрудничать с LAOS в их миссии по созданию миллионов активов в любой цепочке EVM, используя проверенную инфраструктуру Sequence для улучшения игрового ландшафта web3. LAOS является пионером в области надежного и масштабируемого решения уровня 1, открывая огромные возможности для создания и управления активами в экосистеме блокчейна. Благодаря нашему лазерному фокусу на привлечении, монетизации и удержании игроков, Sequence рада поддержать LAOS в качестве своего предпочтительного партнера, интегрируя наш встроенный кошелек и полный набор инструментов. Вместе мы упрощаем путь для последователей web3, разработчиков, проектов и геймеров для создания, развертывания и масштабирования в экосистеме LAOS и за ее пределами».
В дополнение к своему присутствию на рынке, 19 ноября 2024 года утилитарный токен LAOS Network будет доступен для торговли на
LAOS Network и Sequence приглашают разработчиков исследовать преобразующий потенциал их партнерства через LAOS
Sequence, которому доверяют сотни игр, тысячи разработчиков и который поддерживает миллионы пользователей, поддерживается Take-Two Interactive, Ubisoft, Xsolla, Bitkraft, Brevan Howard, Coinbase, Polygon и другими. Для запросов СМИ и получения дополнительной информации пользователи могут прочитать
Стефания Асис
Менеджер по маркетингу, LAOS Network
или
Меган Дойл
Директор по маркетингу продукции, Sequence
Соучредитель
Алан Эванс
Сеть ЛАОС
Эта история была распространена как релиз Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе