LAOS Network публикует токен; налаживает партнерство с Sequence для создания масштабируемого игрового процесса Free-2-Play

**БАРСЕЛОНА, Испания, 18 ноября 2024 г./Chainwire/--**В связи с листингом своих токенов на централизованных биржах (MEXC, Bit2Me) парачейн-сеть Polkadot LAOS Network с радостью объявляет о стратегическом партнерстве с Sequence, универсальной платформой разработки для интеграции web3 в игры, чтобы привнести игровую механику Free-2-Play в блокчейн-игры, что теперь стало возможным в беспрецедентных масштабах.





Используя надежный стек технологий web3 Sequence, LAOS Network решает ключевые проблемы в играх на блокчейне, включая высокие сборы за газ и перегрузку сети, чтобы обеспечить бесперебойный опыт владения активами web3. Это партнерство призвано позволить разработчикам легко использовать «Bridgeless Minting» LAOS для токенизации игровых активов на любом блокчейне EVM, сохраняя при этом затраты на минтинг достаточно низкими, чтобы соответствовать даже высоким объемам транзакций, требуемым моделями Free-2-Play. Установленные интеграции Sequence как единственного проверенного решения Web3 Embedded Wallet на основе EVM в крупных магазинах игровых движков, таких как Unity App Store и Unreal Marketplace, призваны облегчить текущую миссию LAOS по соединению традиционного и блокчейн-гейминга.





Партнерство Sequence основывается на недавнем росте сети LAOS, последовавшем за сотрудничеством с МетавселеннаяЯ для блокчейн-игр Free-2-Play, Демоны Нетерака в механике ARPG (партнер Sequence gaming), и Шахты бегут , киберпанк-игра-раннер на Ethereum, и Мета жизни , социальный симулятор на базе искусственного интеллекта. Каждое партнерство использует LAOS Network, чтобы вывести масштабируемый минтинг и динамику на передний план своего игрового процесса. Кроме того, к концу 2024 года LAOS обещает расширить свою технологию Bridgeless Minting для минтинга NFT в масштабе прямо на биткойн не полагаясь на решения уровня 2, мосты или ограничения существующих опций, таких как порядковые номера.

Алан Эванс, соучредитель LAOS Network, выразил энтузиазм по поводу нового партнерства: «Наше видение в LAOS Network всегда заключалось в том, чтобы дать разработчикам возможность свободно токенизировать игровые активы на любом блокчейне, не беспокоясь о проблемах стоимости или масштабируемости. Наличие Sequence в качестве нашего предпочтительного партнера позволяет нам развивать это видение, предоставляя разработчикам инструменты, необходимые для создания динамичных, децентрализованных игр, которые вовлекают пользователей новыми способами.





Мы рады видеть, как сообщество web3 воспользуется этим партнерством, чтобы раскрыть потенциал игр на блокчейне». Сантьяго Грамахо, менеджер по развитию бизнеса в Sequence, согласился: «Мы рады сотрудничать с LAOS в их миссии по созданию миллионов активов в любой цепочке EVM, используя проверенную инфраструктуру Sequence для улучшения игрового ландшафта web3. LAOS является пионером в области надежного и масштабируемого решения уровня 1, открывая огромные возможности для создания и управления активами в экосистеме блокчейна. Благодаря нашему лазерному фокусу на привлечении, монетизации и удержании игроков, Sequence рада поддержать LAOS в качестве своего предпочтительного партнера, интегрируя наш встроенный кошелек и полный набор инструментов. Вместе мы упрощаем путь для последователей web3, разработчиков, проектов и геймеров для создания, развертывания и масштабирования в экосистеме LAOS и за ее пределами».





В дополнение к своему присутствию на рынке, 19 ноября 2024 года утилитарный токен LAOS Network будет доступен для торговли на мекс и bit2me , предлагая мировому сообществу LAOS возможность торговать на этих известных биржах.





LAOS Network и Sequence приглашают разработчиков исследовать преобразующий потенциал их партнерства через LAOS Программа грантов . Эта программа предоставляет множество ресурсов от LAOS и Sequence, включая специальное наставничество, поддержку разработки, консультационные услуги и необходимые инструменты для запуска и масштабирования игр web3. С общим финансированием в размере 190 млн токенов $LAOS программа направлена на поддержку перспективных проектов web3, использующих инфраструктуру LAOS, работая над тем, чтобы дать разработчикам возможность воплощать в жизнь инновационные игровые возможности и продвигать игровую экосистему web3.

О сети LAOS

Сеть ЛАОС — это инновационный блокчейн Layer-1, разработанный для крупномасштабного выпуска невзаимозаменяемых токенов (NFT) в любой цепочке, без высоких комиссий за газ, обычно связанных с этими сетями. Его технология безмостового выпуска позволяет беспрепятственно создавать цифровые активы в таких блокчейнах, как Ethereum, Polygon и Hedera, устраняя при этом проблемы с перегрузкой сети. Как парачейн на Polkadot, LAOS выигрывает от проверенной в боях безопасности и кросс-чейн взаимодействия через систему универсального местоположения Polkadot. Это позволяет LAOS поддерживать крупномасштабные игровые и цифровые экосистемы активов без трения традиционных решений по мостам. Токен сетевой утилиты LAOS скоро будет доступен для торговли на https://mexc.com/ и Bit2Me.com.

О последовательности

Последовательность — это комплексная платформа разработки для интеграции web3 в игры. Пользователи могут привлекать, монетизировать, развивать и удерживать игроков с помощью отмеченной наградами технологии Sequence. От коллекционных предметов и принадлежащих им наград до полностью on-chain опыта, простая в интеграции платформа Sequence работает над решением сложностей блокчейна, поэтому разработчики могут сосредоточиться на творческом исполнении и предоставлении игрового опыта.





Sequence, которому доверяют сотни игр, тысячи разработчиков и который поддерживает миллионы пользователей, поддерживается Take-Two Interactive, Ubisoft, Xsolla, Bitkraft, Brevan Howard, Coinbase, Polygon и другими. Для запросов СМИ и получения дополнительной информации пользователи могут прочитать Комплект последовательности медиа и свяжитесь либо с:

Стефания Асис

Менеджер по маркетингу, LAOS Network

стефания@laosnetwork.io

или

Меган Дойл

Директор по маркетингу продукции, Sequence

[email protected]

Контакт

Соучредитель

Алан Эванс

Сеть ЛАОС

[email protected]

Эта история была распространена как релиз Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь



