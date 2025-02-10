Думаете заняться трейдингом на постоянной основе? Тогда вам НУЖНО знать, что такое микроструктуры рынка

Объяснение микроструктуры рынка – почему и как движутся рынки

Мы живем в интересное время.





В наши дни трейдинг представляется как легкий способ уйти от рутины с 9 до 5, как нечто чрезвычайно простое, и вы можете заниматься им из любой точки мира с помощью своего мобильного устройства, зарабатывая шестизначные суммы каждый год.





Все эти упрощения финансового рынка также направлены на то, чтобы навязать людям иные идеи относительно того, почему рынки вообще движутся.





В большинстве случаев торговля представляется как игра розничных трейдеров, хищных маркет-мейкеров и умных денег, постоянно управляющих стопами мелких трейдеров, создающих ликвидность на рынке для инициирования действий.





Но правда ли это? Неужели рынки настолько черно-белые, и эти маркетмейкеры играют в эту скрытую руку, которая все время двигает рынки?





Именно это мы и собираемся рассмотреть в этой статье.





Стоит отметить, что рынки определенно подвергаются манипуляциям, и на финансовых рынках существует множество недобросовестных практик, независимо от того, на каком рынке вы решите торговать.





Но не каждое ценовое движение скрывается за рыночными манипуляциями.

Что такое микроструктура рынка?

Рыночная микроструктура разрушает всю теорию, лежащую в основе движения рынков.





Понимание микроструктуры рынка важно, поскольку вы сможете правильно понимать динамику спроса и предложения, стоящую за каждым движением рынка, вместо того чтобы слепо покупать и продавать, не обращая на это никакого внимания.





Иногда вы совершаете сделку, а она исполняется по совершенно другой цене, чем вы изначально хотели.





Это часто встречается на неликвидных рынках, таких как различные альткоины или опционы, а также на ликвидном рынке во время событий с высокой волатильностью.





Рыночная микроструктура — довольно сложная тема, поскольку ее преподают в университетах, и она требует большого объема математических расчетов.





Некоторые из этих концепций выходят за рамки данной статьи и не являются необходимыми для понимания, когда речь идет о реальной торговле.





Тем, кто хочет узнать больше и углубиться в тему, я рекомендую ознакомиться с курсом «Финансовые рынки» Егора Старкова, который он читал в Копенгагенском университете весной 2020 года.





Это совершенно бесплатно и его можно найти на Youtube .





Также за рамки данной статьи выходит высокочастотная торговля, используемая в количественных фирмах.





Это требует большого объема математики и программирования, выходящего за рамки моих познаний; поэтому я не чувствую себя достаточно образованным, чтобы писать об этом.





Но я считаю, что знаний, которые я представлю в этой статье, будет более чем достаточно для того, чтобы вы поняли, почему и как движутся рынки, и в конце вы сможете принимать более обоснованные торговые решения.





Так что же такое микроструктура рынка?





Микроструктура рынка изучает внутреннюю работу финансовых рынков.





Как функционируют рынки, как формируются цены, как ведут себя трейдеры или как структурированы биржи.





Если вы зайдете на любую биржу, неважно, криптовалютная это, форекс или фондовая. Размещение сделки занимает пару секунд.

Ваши сделки исполняются, и вы находитесь в сделке.





Хотя это быстрый процесс, каждый рынок работает по системе открытых аукционов.





Это означает, что на каждого покупателя должен быть продавец и наоборот.





Вашим контрагентом является другой трейдер, учреждение, алгоритм или маркет-мейкер.





Особенно часто рыночные маркеры представляются как этакая злая сущность на рынке, которая всегда останавливает розничных трейдеров.





Это неправда, поскольку задача маркет-мейкеров — сохранять дельта-нейтральность и использовать спред между ценами спроса и предложения.





Имейте в виду, что в данном случае дельта — это другой термин, нежели используемый в торговле потоками ордеров .





В этом случае дельта представляет собой направленное смещение в сторону базового актива.





Если вы покупаете акции, криптовалюту или опционы, вы можете услышать, что у вас позиция с дельтой один; это означает, что вы напрямую подвергаетесь влиянию движения базового актива.





Если вы дельта-нейтральны, на вас не влияют изменения базовых активов.





Маркет-мейкеры дельта-нейтральны, чтобы захватить спреды между ценой покупки и продажи; опционные сделки часто дельта-нейтральны, поскольку они торгуют волатильностью и выражают свое мнение, покупая или продавая стрэддлы или используя другие нейтральные стратегии.





Подробнее о маркет-мейкерах мы расскажем в этой статье; если вам интересно, как работает торговля волатильностью, я сделал небольшое введение о торговле деривативами.

Что на самом деле движет рынками





Кто движет рынками?





Покупатели и продавцы (конечно).





Рынки движутся на основе динамики спроса и предложения.





Когда покупатели и продавцы договариваются о справедливых ценах, рынки находятся в равновесии.





Другими словами, они варьируются.





Когда между спросом и предложением возникает дисбаланс, рынки развивают тенденцию.





Часто можно услышать, что рынки куда-то пошли, потому что покупателей стало больше, чем продавцов, или наоборот.





Это неправда, поскольку речь идет об открытом аукционе, о котором я упоминал ранее.





Для каждой сделки, совершаемой на рынке, должен быть контрагент; поэтому для каждого покупателя должен быть продавец, и наоборот.





Рынки функционируют не просто на основе имеющейся ликвидности.





Как некоторые из вас знают, ликвидность представляет собой количество ордеров, находящихся в книгах ордеров, а объем представляет собой количество исполненных ордеров.





Некоторые рынки движутся очень активно, а некоторые не движутся вообще.





Предположим, вы купили биткоин, и ваша позиция выросла на 5% за день.





Это, конечно, здорово, но вы пропустили возможность одновременной покупки акций Solana, которые в итоге выросли на 15% за день.





Почему это?





Волатильность является функцией доступной ликвидности.





Менее ликвидные рынки, т.е. рынки с меньшим количеством ордеров, находящихся в книге ордеров, будут испытывать гораздо больше трудностей при перемещении, чем рынки с хорошо заполненной книгой ордеров.





Таким образом, если у Биткоина есть 10 миллионов долларов, ордера на покупку и продажу располагаются по обе стороны книги, тогда как у Соланы есть только 2 миллиона долларов по обе стороны.





Solana будет двигаться гораздо больше, как вверх, так и вниз, поскольку толкать этот рынок легче по сравнению с Bitcoin.





Таким образом, рынки можно разделить на четыре категории в зависимости от их доступного объема и ликвидности.





Рынки с большим объемом и низкой ликвидностью





Это рынки, которые много двигаются. На рынки, у которых нет большой ликвидности (открытые ордера), поступает много агрессии (рыночные ордера), чтобы занять другую сторону торговли.





Это может привести к вялым рыночным движениям, представленным в виде ценовых разрывов, что станет причиной проскальзывания для трейдеров.





Если ликвидность обеспечивается только алгоритмами HFT (высокочастотной торговли), мы часто наблюдаем мгновенный обвал или каскадный скачок ликвидности на рынке.

В криптовалюте вы, вероятно, знакомы с этими каскадами ликвидности, которые происходят, когда ликвидность поступает только от текущих ликвидаций без какого-либо контрагента в лице реальных покупателей или продавцов.





Рынки с низким объемом и высокой ликвидностью





Другая крайность противоположна первому примеру.





Мы часто можем наблюдать это на очень емких рынках, таких как рынок казначейских облигаций.





Книги заявок настолько заполнены, что для существенного изменения ситуации на рынках требуется значительная покупательная или продажная способность.





Это приводит к продолжительным движениям рынка с очень низкой волатильностью.





Рынки с большим объемом и высокой ликвидностью и рынки с малым объемом и низкой ликвидностью.





Последние два случая можно считать умеренными движениями рынка.





Количество рыночных и лимитных ордеров одинаково, поэтому они одинаково сопоставляются в книгах ордеров, и рынки представляют собой «нормальное» поведение.





Если представить это на простом рисунке, то все различные сценарии будут выглядеть следующим образом.





Понимание движений рынка

Так почему же рынки разворачиваются на уровнях поддержки и сопротивления или имеют тенденцию выходить за пределы максимумов и минимумов колебаний, прежде чем развернуться?

Ответ на это, вероятно, будет менее захватывающим, чем какая-то выдуманная история о маркет-мейкерах, управляющих стоп-лоссами других людей. Тем не менее, это не меняет того, как работают рынки.





Существуют две основные причины, по которым уровни и области на графике реагируют после их достижения, и они были рассмотрены в исследовательской работе под названием « Почему поток ордеров такой устойчивый? » Бенса Тота.





Первая причина называется стадным инстинктом; ее описывают как простое поведение, основанное на человеческой психологии.





Все смотрят на один и тот же график, и некоторые уровни будут просто очевидны.





Горизонтальные и диагональные уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и т. д.





Конечно, уровни более высоких таймфреймов будут играть большую роль, поскольку на них смотрит больше людей.





Например, скользящая средняя с периодом 200 будет демонстрировать более сильный динамический уровень поддержки/сопротивления, чем ее построение на таймфрейме в 1 минуту.





Как описано в исследовательской работе, стадность является лишь незначительной причиной ценовых реакций. Вы все, вероятно, знаете, что когда уровни на графике очевидны и привлекают много внимания, поведение вокруг них редко бывает хрестоматийным.









На графике выше показаны фьючерсы Nasdaq на дневном таймфрейме с 100DMA — популярным инструментом для следования за трендом.





Однако рынок несколько раз отскакивал от него; тест редко был идеальным, поскольку в большинстве случаев несколько дневных закрытий были ниже него.





Для многих трейдеров это может означать перелом тренда и продолжение снижения.





Основная причина, по которой рынки реагируют на ранее значимых уровнях, — это дробление ордеров.





Если вы трейдер, торгующий крупными объемами, вы столкнетесь с проблемами при исполнении.





Когда вы хотите войти в сделку, у вас есть, по сути, два варианта.





У вас есть и другие варианты, о которых я расскажу позже, но давайте для простоты остановимся на простых рыночных и лимитных ордерах.





Если вы используете рыночный ордер, т.е. открываете позицию сразу, вы получите проскальзывание, если контрагент на противоположной стороне окажется недостаточным; это приведет к открытию позиции по гораздо худшей цене, чем вы изначально хотели.





Оставлять лимитный ордер также не лучшее решение, поскольку ваши намерения станут очевидны всем, и вас могут обогнать.

Вот почему крупные трейдеры разбивают свои ордера по областям интереса и медленно исполняют сделки.





Так как же найти эти уровни?





Что ж, технический анализ зачастую может быть довольно субъективным, но одним из факторов, который может показать ясную картину, часто является объем и профиль объема .





Один из способов, который я использую в своей торговле, — это наблюдение за областями с высокими объемами исполнения и за тем, где рынок «набрал темп».





Если мы посмотрим на тот же график Nasdaq, то увидим, что после того, как рынок «набрал темп», он вернулся к точке контроля, которая является областью наибольшего исполненного объема.





Это область, где была совершена наибольшая часть торговли за весь предыдущий диапазон или, другими словами, где был исполнен наибольший объем; вы также можете видеть, что несколько месяцев спустя, после распродажи рынка, он снова отскочил от той же точки контроля.





Это, конечно, работает на всех таймфреймах, и есть больше способов выявить области с высокой активностью.





На этом 30-минутном графике фьючерсов на биткоин показаны синие и красные свечи; эти свечи окрашены не в зависимости от объема, а в зависимости от дельты выше определенного порогового значения.





Если вы не знаете, что такое дельта, символы дельта — это рыночные ордера, которые были исполнены при торговле фьючерсами.





Как вы можете видеть, в ряде случаев эти свечи выступали в качестве будущих уровней поддержки и сопротивления, когда рынок торговался выше или ниже их.

Спред между ценами спроса и предложения





Как я уже упоминал, рынки работают в форме открытых аукционов.





Для каждого покупателя должен быть продавец и наоборот.





Трейдеры, желающие купить или продать актив, размещают свои ордера в книгах ордеров.





Эти покоящиеся ордера и есть то, что называется ликвидностью.





Вы являетесь создателем ликвидности, если размещаете ордера в книге ордеров (размещаете лимитный ордер).





Вы являетесь получателем ликвидности, если вы берете ликвидность из книги ордеров (используете рыночный ордер).









На рисунке выше показана глубина рынка (DOM) для Euro Stoxx 50.





Как вы видите, в настоящее время рынок торгуется на уровне 3606,5 (цена выделена синим цветом), и мы видим оставшиеся ордера в синих и красных столбцах, называемых Bid и Ask.





Вы можете заметить, что эти покоящиеся порядки расположены не горизонтально, а по диагонали; это называется спредом.





Чтобы рынок поднялся на один тик, кто-то должен купить 18 контрактов.





Чтобы рынок опустился на один тик, кто-то должен продать 32 контракта.





Если агрессивный покупатель решит поднять предложение и исполнить эти 18 контрактов, используя рыночный ордер, он заплатит спред в один тик.

То же самое касается и противоположной стороны.





Создание рынка





Именно здесь происходит маркет-мейкинг.





Маркет-мейкеры зарабатывают на этом спреде, обеспечивая ликвидность в книгах ордеров.





Цель маркет-мейкера — всегда оставаться дельта-нейтральным, что означает, что он не хочет иметь какую-либо направленную позицию по базовому активу, а только управляет своей книгой, фиксируя этот спред.





Вот как выглядит маркет-мейкинг в идеальном мире.





Маркет-мейкер продает один контракт по цене $11 по предложению; он получает прибыль в размере $1, захваченную в спреде.





Как только это происходит, они больше не являются дельта-нейтральными, поскольку занимают базовую позицию.





Затем им нужно найти продавца, который купит их котировку по $9, чтобы они получили еще $1 прибыли и снова стали дельта-нейтральными.





Конечно, рынки более динамичны, поэтому такой идеальный сценарий случается редко, и маркет-мейкерам приходится постоянно иметь дело с меняющимися ценами и сосредотачиваться на том, чтобы оставаться нейтральными, одновременно получая прибыль от спреда.





Поскольку большую часть ликвидности на любом рынке обеспечивают рыночные маркеры (их работа буквально заключается в «создании рынка») во время важных новостей и неопределенных событий, вы увидите, что книги заявок значительно уменьшаются, поскольку они отзывают свои ордера, чтобы избежать неожиданных движений, которые могут привести к созданию слишком большого запаса.





Вот почему ваш стоп-лосс во время этих событий может не достичь желаемых цен, поскольку нет контрагента, соответствующего вашему ордеру.

Хотя это объяснение маркет-мейкинга было относительно простым, я надеюсь, теперь вы понимаете, что вся идеология маркет-мейкеров, пытающихся постоянно управлять стоп-лоссами других людей, является чепухой.

Типы заказов

Помимо лимитных и рыночных ордеров, существуют также стоп-ордера и некоторые типы расширенных ордеров, поэтому давайте кратко рассмотрим их и то, для чего они предназначены.

Лимитные ордера

Любой желающий может разместить лимитный ордер в книге ордеров; по этой причине он называется рекламным или пассивным потоком ордеров.

Лимитные ордера на покупку размещаются ниже рынка, а лимитные ордера на продажу — выше рынка.





Ограничения считаются терпеливым подходом к рынку, а также более дешевым.





Это еще раз важно понимать, поскольку, хотя оплата спреда или более высокой комиссии может быть несущественной для мелкого розничного трейдера, любой крупный игрок на рынке предпочтет подождать, чем использовать рыночный ордер, который может обойтись ему гораздо дороже.





Конечно, недостатком использования лимитных ордеров является то, что они могут не быть исполнены.





Для крупных трейдеров установка одного огромного лимита ордера не имеет смысла, так как их намерение будет сразу же видно всем; поэтому они используют уже упомянутое разделение ордеров или расширенные типы ордеров.





Рыночные заказы

Нетерпеливый подход к выходу на рынок.





Вас не волнует цена, и вы хотите войти в сделку (или выйти из нее).





Это приводит к уплате спреда или более высоких комиссий.





Если вы решите торговать на каком-то тонком рынке слишком большим объемом, вы также будете торговать по совершенно другой цене, чем текущая рыночная цена.





Здесь вы можете увидеть глубину рынка биткоинов на Coinbase.





Если вы купите 0,1 BTC сейчас по 40740, ничего не изменится; ваш ордер будет исполнен по цене, которая является текущей рыночной ценой.





Но если кто-то выполнит рыночный ордер на 100 BTC, рынок резко вырастет до тех пор, пока все вышеуказанные ордера не будут выполнены.

Для покупателя это не идеальный вариант, поскольку он выходит на рынок по гораздо более высокой цене.





Стоп-приказы





Стоп-ордера — это в основном рыночные ордера, которые исполняются выше цены покупки и ниже цены продажи.





Они используются для стоп-лоссов, а также трейдеры, торгующие на прорывах, используют их для входа на рынок.





Это идеальное время, чтобы рассказать о печально известной «охоте за стопами».





Я уже упоминал, как работает стадность: трейдеры видят точные графики ценового действия, которые увеличивают участие на очевидных уровнях, таких как области поддержки и сопротивления более высокого таймфрейма, которые выделены красным прямоугольником.





В этой области стоп-ордера срабатывают как у трейдеров, имеющих стоп-лосс, так и у трейдеров, торгующих на прорыве, пытающихся сделать ставку на продолжение роста; это идеальный уровень для крупных трейдеров, чьи пассивные ордера на продажу исполняются агрессивными покупателями рынка.





Вам нужно понимать, что ордера на покупку используются не только трейдерами, торгующими на прорыве, но и в том случае, если вы находитесь в короткой сделке и ваш стоп-лосс срабатывает, вы выкупаете свою позицию.





Если крупный трейдер хочет, чтобы его лимитный ордер на продажу был исполнен, это делает его идеальной областью, поскольку там происходит много покупок. Поэтому ему будет легко исполнить свой ордер на продажу.





Если мы посмотрим на более продвинутые инструменты, такие как график Footprint, мы увидим рост покупок каждый раз, когда рынок достигал этого уровня сопротивления.





В таком случае вам всегда следует задаваться вопросом, почему рынок не растет, когда происходит так много покупок?





Это произошло потому, что кто-то занял другую сторону этих ордеров на покупку; это называется поглощением, поскольку агрессивные покупатели были поглощены пассивными продавцами, которые являются более весомой силой на рынке.





Как вы видите, это происходит просто из-за спроса и предложения на рынке; нет никакой скрытой руки, которая манипулировала бы рынком или постоянно запускала бы стопы.





Типы расширенных заказов





Помимо классических рыночных, лимитных и стоп-ордеров, предлагаемых на каждой торговой платформе, некоторые типы ордеров доступны не всегда, но большинство продвинутых торговых платформ должны их иметь.





А именно, это будут приказы о преследовании, приказы об айсберге или TWAP.





Ордера Chase преследуют цену, как только рынок достигает желаемого вами уровня; это полезная функция, поскольку ордера могут не всегда исполняться, особенно если вы торгуете крупными объемами.





Айсберги — это скрытые ордера, которые срабатывают, когда рынок их касается; это помогает крупным трейдерам скрывать свои намерения.





Другим инструментом, который делает то же самое, является TWAP; вместо того, чтобы покупать активы сразу, TWAP исполняет одинаковое количество ордеров в течение определенного периода времени.





Вы можете легко заметить TWAP во время медленных движений цены вверх или вниз.





Это так называемое сжатие обычно заставляет многих трейдеров следовать этим движениям и накапливать большое количество стоп-ордеров ниже цены.





Как только рынок достигает желаемого уровня крупных покупателей TWAP, где они фиксируют прибыль, рынки быстро падают, проходя через стопы мелких покупателей.









Участники рынка

Важно иметь представление, чтобы понимать, с кем вы торгуете.





Люди в криптографии всегда упоминают «китов», но не имеют ни малейшего представления о том, как действуют эти сущности и каковы их цели.





Участники рынка различаются в зависимости от рынка; на криптовалютном и форекс-рынке будут разные участники.





Основная группа остается прежней — мелкие торговцы, которых часто называют спекулянтами .





Они торгуют направленно и пытаются извлечь прибыль из краткосрочных колебаний цен с обеих сторон.





Когда эти спекулянты становятся крупнее, они меньше внимания уделяют направленной торговле и вместо этого применяют дельта-нейтральные стратегии.

Это могут быть сделки наличными и краткосрочные сделки или торговля волатильностью на рынке опционов.





Инвестиционные фонды, банки или коммерческие компании выходят на рынок, чтобы диверсифицировать свой портфель или использовать деривативы в качестве инструментов хеджирования.

Они специфичны для разных рынков.





На рынке Форекс существует межбанковский рынок, состоящий из всех крупных банков, которые определяют обменные курсы на основе спроса и предложения.





Рекламные ролики обычно работают на фьючерсах, хотя они могут делать это и на любом другом рынке. Примером этого может служить компания вроде Starbucks, хеджирующая фьючерсы на кофе против психического кофе, которым они владеют.





Последняя категория участников рынка — это компании алгоритмической и HFT-торговли (высокочастотной торговли) .





Они интересны тем, что сейчас занимают значительную часть рынка.





Особенно большую долю внутридневных объемов на всех рынках составляют HFT-компании.





Вы можете упростить эти категории, разделив их на краткосрочных и долгосрочных трейдеров.





Понимание того, в какие области рынка они, скорее всего, выйдут, позволит вам лучше прогнозировать свои сделки.

Типы обмена





Вы можете торговать на различных рынках; наиболее популярными из них являются криптовалюта, Форекс, акции или фьючерсы.





Эти рынки затем разделяются на централизованные и децентрализованные биржи.





Основное правило заключается в том, что вам следует торговать на централизованной бирже; это отличается от децентрализованного рынка, такого как криптовалюта.

Централизованные биржи предлагают своим пользователям прозрачный объем и глубину рынка.





Самый популярный тип децентрализованного рынка, торгуемый на децентрализованных биржах, — это Forex и CFD, они торгуются вне биржи (OTC), и их пользователи не могут видеть исполненные объемы.





На рынке Форекс существует два типа брокеров: брокеры A-book и брокеры B-book.





Брокеры A-book работают с различными поставщиками ликвидности, которые облегчают торговлю для их трейдеров. Брокеры B-book открывают позиции против своих клиентов. Немногие знают, что даже если есть брокер A-book, они все равно могут решить запустить модель B-book и торговать против своих клиентов.





Помимо этого, фьючерсы, криптовалюты и акции торгуются на централизованных площадках с прозрачными объемами.





Фьючерсы на них будут торговаться на биржах CME, CBOT, Eurex или Nymex.





В сфере криптовалют существуют централизованные биржи, такие как Binance или Bybit, и децентрализованные биржи, такие как Hyperliquid или другие он-чейн-брокерские компании; они по-прежнему предоставляют своим пользователям прозрачные объемы.





А акции торгуются на NYSE, LSE и т. д.

Инструменты микроструктуры рынка





Теперь, когда вы имеете достаточное представление о микроструктуре рынка, давайте рассмотрим некоторые инструменты, часто используемые трейдерами.





Это инструменты торговли потоком ордеров. Я постараюсь изложить все относительно просто, но сначала прочтите эту статью, если вы не имеете представления о том, что такое поток ордеров.

Стоит отметить, что все эти инструменты лучше всего использовать для краткосрочной торговли; если же вы сосредоточены только на свинг-трейдинге, то они также могут быть полезны, но здесь гораздо больше нюансов.





Глубина рынка

Я уже упоминал DOM в этой статье.





DOM (глубина рынка) — это инструмент, который в простейшей форме показывает ордера, действующие в каждой ценовой точке.





На рисунке выше показан DOM для BTCUSD на Bybit.





В синем столбце покупатели готовы покупать, а в красном столбце продавцы готовы продавать.





Поскольку это более продвинутый DOM, средние столбцы показывают ордера, которые были исполнены на рынке, а с левой стороны также отображается профиль объема .





Так есть ли какая-то выгода от активного использования DOM в вашей торговле?





Да, это так, но это нелегко, особенно на криптовалютном или других вялых рынках.





По моему мнению, наилучшим применением DOM будут ликвидные рынки, такие как облигации или некоторые фьючерсы на индексы.





Как я уже упоминал, лимитные ордера — это реклама на рынке; любой желающий может добавлять их и удалять из книги ордеров в любое время.





Это часто создает иллюзию спроса и предложения, что не соответствует действительности.





Вот здесь-то и проявляется преимущество DOM.





Опытные читатели DOM могут увидеть, являются ли ордера, близкие к рыночной цене, реальными или это просто поддельные ордера.





Как я уже сказал, это обычно проще сделать на емких рынках, которые гораздо более ликвидны и движутся медленнее.





Особенно когда дело касается подделки, умение обнаружить поддельные ордера может стать эффективной торговой стратегией, поскольку мошенники обычно исполняют свои ордера по другую сторону подделки.





Если вы внутридневной трейдер (или любой другой трейдер), DOM может стать хорошим инструментом для исполнения.





Быстрое размещение ордеров в DOM часто лучше, чем просто нажатие на график или работа с другими окнами ордеров.





Большинство продвинутых платформ позволяют размещать различные заказы с различными сочетаниями клавиш в DOM всего за несколько щелчков мыши.





Использование DOM похоже на технический анализ: вам нужно наблюдать за ним достаточно долго, чтобы заметить закономерности и различное поведение.





По сравнению с простым ТА его сложнее, так как эти паттерны различаются в зависимости от рынка, на котором вы торгуете.





Чтобы начать замечать эти закономерности, понадобятся часы изучения графиков, но если вы посвятите этому время, это может дать вам значительное преимущество во внутридневной торговле.

Чтение ленты

Чтение ленты считается более популярным и, вероятно, более простым способом наблюдения за микроструктурой рынка.





Если вы помните пример с DOM, в среднем столбце показаны рыночные ордера, которые были исполнены.





Это то, что показывает лента: она показывает исполненные рыночные ордера.





Большинство платформ предлагают возможность создания реконструированных лент, которые показывают только размеры выше или ниже определенного порогового значения.

Это отличный способ быстро увидеть крупные исполненные сделки на любом рынке.





В целом, вы будете использовать Tape, чтобы увидеть, в каких областях трейдеры заинтересованы в покупке и продаже и, что самое важное, как рынок реагирует на эти усилия.





Анализ ленты даст вам самый быстрый сигнал о поглощении, происходящем на рынке.





Если вы видите уровень сопротивления, на котором появляется много рыночных ордеров на покупку, а рынок не выполняет эти усилия, мы находимся в ситуации, о которой я говорил ранее в этой статье.





Криптовалютный рынок фрагментирован, что означает, что несколько бирж предлагают как спотовую, так и фьючерсную торговлю.

Вот тут-то и пригодятся такие инструменты, как Aggr, поскольку они предоставляют агрегированную ленту для любого криптоактива по вашему выбору.





Это лента, которую я просматриваю; как вы видите, она показывает заказы Bitcoin, которые разделены на основе разных бирж.

На верхней стороне находятся производные финансовые инструменты, а на нижней — спотовые рынки.





Когда дело касается криптовалют, правило обычно заключается в том, что каждое разумное движение должно быть поддержано заявкой со стороны спотовых рынков, а деривативы, предлагающие высокое кредитное плечо, обычно привлекают игроков.





На основе этой информации вы можете наблюдать, как рынок ведет себя около определенных уровней и кто там покупает и продает.

Вам не понадобится много времени, чтобы заметить определенные закономерности.





Диаграммы следов





Footprint по сути то же самое, что и Tape, поскольку он показывает только рыночные ордера, торгуемые по ценам спроса и предложения, но делает это более продвинутым способом.





Дело в том, что Tape иногда может быть слишком быстрым и не отображает историю ранее совершенных сделок.





Футпринт делает это так же, как это представлено на классическом графике японских свечей.





Наиболее распространенный футпринт спроса и предложения показывает продажи с левой стороны, а покупки с правой стороны; другими вариантами может быть футпринт Delta, который суммирует все ордера и отображает только что завершенные исполнения на основе спроса и предложения.





Поскольку Footprint можно построить на любом таймфрейме, многие трейдеры решают использовать его на дневных или других более высоких таймфреймах.





Я бы не рекомендовал этого делать, поскольку преимущество возникает в результате немедленных действий на рынке; на любом более высоком таймфрейме баланс между покупателями и продавцами будет более равным, но если вы посмотрите на краткосрочные внутридневные вращения, вы сможете заметить неэффективность, которая может предложить вам краткосрочные сделки.

Тепловые карты

Тепловая карта, вероятно, является самым популярным инструментом для мониторинга микроструктуры рынка.









Эти программы для создания тепловых карт наносят лимитные ордера на ценовой график, и многие трейдеры затем используют их в качестве областей поддержки и сопротивления.





Давайте вернемся немного назад к спуфингу, и я попытаюсь объяснить, почему на это совершенно бесполезно смотреть.





Сейчас биткоин торгуется примерно по $40 000.





Вы крупный трейдер и хотите купить 1000 BTC по цене 39 000 долларов.





Если вы поместите этот единственный лимитный ордер в книгу ордеров, тепловая карта отобразит его яркой блестящей линией, и теперь все будут знать о ваших намерениях.





Люди увидят ваш ордер на покупку, воспримут его как уровень поддержки и начнут покупать заранее.





Для вас это может стать проблемой, поскольку, помимо того, что рынок может не достичь уровня в 39 тыс., также не найдется достаточного количества продавцов, чтобы удовлетворить эту заявку в 1000 BTC.





Так что же можно сделать вместо этого?





Вы можете разместить лимитный ордер на продажу на 1000 BTC выше отметки $41 000.





Это создает опасения, что биткоин пойдет вниз, и люди начнут панически продавать его перед этим уровнем.

Что это создает? Существует достаточное давление продаж, чтобы поглотить его в вашу покупку 1000 BTC, и вы можете разделить его на более мелкие части, чтобы скрыть свои намерения.





Как только вы накопите длинную позицию в 1000 BTC, вы просто выставляете ордер на продажу по цене 41 тыс., который просто исчезнет, как будто его никогда и не было.

Похожую ситуацию можно увидеть в примере выше.





Тепловые карты похожи на Footprint с точки зрения использования временных рамок.





Когда речь идет о более высоких таймфреймах и этих совершенно очевидных предложениях и ставках на рынке, вы почти всегда можете предположить наличие злых намерений.





Но не каждый заказ является подделкой, и время от времени вы увидите настоящих покупателей и продавцов, размещающих крупные заказы в книгах заказов.

Эти подлинные покупатели и продавцы чаще всего будут видны на внутридневных таймфреймах.





Опять же, если вы купите эти 1000 BTC, вы разместите ордер на рынке на 5–10% ниже цены или подождете, пока рынок приблизится к ней, и у других не будет достаточно времени, чтобы опередить вас?









Как вы можете видеть в этом случае, имелся большой заказ на сумму 45 000 долларов, который, судя по росту объема, был выполнен, и с этого момента рынок действительно пошел вниз.





Кроме того, некоторые программы, такие как Bookmap, вышли за рамки простых тепловых карт и предоставили трейдерам индикаторы, которые показывают, исполняются ли эти ордера, показывают ордера типа «айсберг», если они исполняются, и т. д.





По моему мнению, хотя тепловые карты могут вводить в заблуждение, использование глубины книги заказов и ее искажений может предоставить полезную информацию. Подробнее об этом в будущих статьях.





Заключение

Понимание того, как работают рынки, должно быть важным для каждого, кто решает заняться трейдингом.





Даже если вы не являетесь трейдером с низкими таймфреймами и вам не придется использовать какие-либо из упомянутых инструментов в своей торговле, все равно важно знать, как работают рынки.





Каждый тренд более высокого таймфрейма начинается на более низких таймфреймах, и понимание микроструктуры рынка может помочь вам повысить точность своей торговли.



