Opriți-vă să vă uitați la alte ghiduri de CV: acesta este singurul pe care îl veți avea vreodată nevoie

Un manager de angajare nu-BS playbook pentru a scrie un CV care funcționează de fapt.

Trei curriculum-uri au ajuns în căsuța mea de e-mail luna trecută.De la un mentee, un văr și un prieten.Am vrut să ajut - îmi place să ajut.Dar citirea acestor a fost ca o sarcină de casă.Nu pentru că nu erau inteligente.Dar pentru că documentele s-au simțit dense, tulbure și uitat.





Iată când m-a lovit:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Am fost instruiți să scriem CV-uri, cum ar fi transcrierile legale: liniare, formale, de uitat. Ni se spune să scriem pentru ATS. Eliminați formatarea. Eliminați culoarea. Faceți-o lizibilă de mașină.





Dar iată adevărul: chiar dacă CV-ul dvs. trece filtrul ATS, tot trebuie să mă depășească.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Dar dacă eu, cineva care-mi pasă, nu pot trece prin asta... Imaginați-vă un manager de angajare fără context și încă zece tab-uri deschise.





Dacă CV-ul dvs. nu face ușor să spuneți da, este deja un NU.

CV-ul tău are o singură sarcină: să transforme atenția în oportunitate.

Gândiți-vă la ea ca la un produs. Una cu trei părți:















Cele mai bune CV-uri nu sunt doar scrise, ele sunt proiectate, editate și executate.





Pilonul 1: Gândiți-vă ca un produs

Curriculum Vitae nu este o reflectare a trecutului tau, este un instrument pentru a te duce la viitor.





Deci, vă rugăm să-l tratați ca pe un produs. Produsele au utilizatori, rezultate, poziționare și obiective de conversie.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Deci, începeți să vă abordați CV-ul, răspundeți la acestea:

Ce roluri sunt urmărite?

Pentru ce vreau să fiu angajat, nu doar o listă?

Ce forțe vreau să strig, chiar și într-o schimă?





Și dacă răspunsul dvs. la „ce căutați mai departe?” este „plată mai bună”, vă rugăm să opriți.





Plata nu este un pitch, este un efect secundar.

Se aplică lacreștePentru a construiCeva nouTăunivel înaltTăuconduceRezumatul tau trebuie sa fiereflect that ambition,Nu urmăriți fiecare descriere a locului de muncă ca un schimbător de forme fără coloană vertebrală.





Fii clar cu privire laDe ce,CineşiCe urmeazăÎnainte de a scrie chiarCe a fost.

Pilonul 2: Designul care atrage atenția

Designul nu incepe cu fonturile, incepe cu respectul.Respect for the reader’s timeRespect pentru modul în care oamenii procesează informațiile vizuale și respect pentru faptul că CV-ul dvs. esteNu e singurul din grămadă.





Iată ce contează de fapt:

1 Layout

Folosiți două coloane. Da, este bine. ATS va supraviețui. Haideți să nu ne agățăm de 2012. cititorul dvs. vă va mulțumi.





Și iată un truc: puneexperienceşieducationUnii manageri de angajare (ca mine) au grijă de experiență.ciudatăSunt obsedat de educație.Nu mă întrebați de ce!În generalDar acesta este timpul dvs. pentru a face ca datoria împrumutului de student să conteze! Și cu acest lucru, puteți servi ambelor.

II. Ierarhia

Ce vrei să văd mai întâi? numele tău, titlul tău, companiile tale, impactul tău? Cool. Faceți-le mai puternice vizual. dimensiunea fontului. Curaj. Dar opriți-vă să strigați totul.





Your name and section headers are non-negotiables.ATS are nevoie de ei. așa am făcut eu.





Și ierarhia nu este doar estetică, estestrategicDe exemplu:

Dacă ați fost promovat în cadrul aceleiași companii, evidențiați rolurile.

Dacă ați lucrat la branduri de top (MANG? Big 4?), evidențiați compania.





Alegeți ceea ce contează pentru povestea dvs. și lăsați-o să conducă.

3. spațiu

Oferă spațiu de respirație. Whitespace nu este un spațiu irosit, este ceea ce ajută pământul de odihnă. Dacă CV-ul tău arată ca un perete dens de text, am dispărut. titlul secțiunii tale atinge linia, care atinge următorul lucru, am plecat serios.

4 Apropierea

Datele ar trebui să fie aproape de titlurile de locuri de muncă. Nu vă pot spune cât de mult mă irită acest lucru atunci când locul de muncă este pe stânga, iar apoi, datele sunt tot drumul spre dreapta! Lucrurile care merg împreună trebuie să fie împreună.

5 Culoarea

Utilizați o singură culoare de accent care reflectă cine sunteți... cu atenție. numele, titlurile și poate companiile.Culoarea = semnătura.





CV-ul dvs. nu este un document de orientare a mărcii, dar este un semnal. Culoarea este una dintre cele mai rapide modalități de a spune ceva despre cine sunteți înainte de a citi un cuvânt.





Puteți include ceva de genul:

Maroon → Încrezător, întemeiat, gânditor

Albastru → Încrezător, calm, orientat spre detalii

Orange → Curajos, creativ, inițiator

Verde → Proaspăt, adaptabil, bazat pe misiune

Galben (nu galben evidențiat) → Optimist, cald, de înaltă energie

Roșu → Prezență asertivă, decisivă, puternică

Gri/negru numai → Rezervat, clasic, joacă după reguli (care ar putea fi exact punctul)

Design pentru Skim

Oamenii nu citesc CV-uri. Ei scanează. Faceti-le usor sa gaseasca semnalul.Deci, faceti acele pozitii curajoase, faceti impactul curajos, tot ceea ce nu poate si nu ar trebui ratat ar trebui sa fie curajos.

Proiectarea secțiunii Micro-Tips

Dacă doriți ca CV-ul dvs. să fie citit bine, nu mă faceți să corectez aceste.

Cuvinte orfane: Dacă un cuvânt singur stă pe următoarea linie, vă rugăm să-l reparați.

Crimele fonturilor: Alegeți o familie de fonturi. Țineți-vă de ea. Utilizați variații de fonturi dacă este necesar. Fonturile complementare sunt, de asemenea, în regulă, dar trebuie să meargă împreună. De asemenea, nici Comic Sans sau Papyrus!

Drift aliniat: Dacă gloanțele tale nu sunt aliniate, nici mesajul tău nu este.

Râuri de spațiu alb: goluri mari care rulează vertical prin text justificat? Stop! Stânga aliniat în orice moment.

Spatiul de scrisori: nici măcar nu te gândi la asta!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Doriți să vă arătați abilitățile UI / UX ca un PM? Acesta este modul în care o faceți din start!

Pilonul 3: Conținutul care spune ceva

Design-ul mă face să mă opresc, conținutul mă face să rămân, narativul mă face să-mi amintesc.





Iată cum să scrieți un CV care merită citit:

Număr de pagini = 1

Ca manager de angajare, sunt în 6 secunde, poate 10 dacă sunt generos. Deci, nimic mai mult de 1 pagină nu va face. Voi lua ca, „Acest copil nu știe cum să editeze.“ Care în viața reală ar fi, „Acest copil poate chiar să taie domeniul de aplicare atunci când este necesar?“ Și răspunsul meu la asta, bazat pe CV-ul dvs., estenuAșa că edit.

Fiecare gloanță are nevoie de un loc de muncă.

Fiecare gloanță trebuie să facă o treabă diferită.Nu mai repeta aceeași propoziție cu un nou verb.Se citește ca și cum ai ieșit din lucruri de spus, și presupun că ai făcut-o.

Începe cu acțiunea, sfârșește cu dovezile.

•Bad: Sincronizarea LED între echipe

•BetterSincronizări încrucișate cu LED-uri care reduc timpul QA cu 40% și reduc întârzierile de lansare

Comandă = semnal

Ceea ce este primul este ceea ce presupun că apreciați cel mai mult. Nu vă îngropați cea mai puternică muncă la jumătatea paginii.

Spune-mi ce face compania

Dacă CV-ul dvs. spune "Google", cool. dar ați lucrat pe Gmail? YouTube? O fotografie de lună?





O linie de context în cadrul fiecărei companii face o lume a diferenței.

Exemple de :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Ne ajută să înțelegemcopiluluiLucrările pe care le-aţi făcut, deTipuldespre echipa pe care ați fost în, și dacă ați rezolvat probleme care sunt relevante pentru ceea ce am nevoie.

Negociabili, voi lupta cu voi.

Fără fotografii: Biasul este real. Și nu-mi pasă cât de fierbinte ești. Fața ta nu este o calificare. Păstrați-o departe de pagină.

Fără locații ale companiei: Dacă nu contează munca pe care ați făcut-o, este doar un spațiu irosit.

Fără romane în introducerea ta: Rezumatul tău ar trebui să fie de 2-3 rânduri, fără jargon și uman. Nu un manifest. Nu o salată de buzzword. și cu siguranță nu în formă de gloanțe.

Secțiunea competențe: ordonată cu scop: Ordinul contează. întotdeauna. Designeri → conduc cu instrumente și metode de proiectare. PM-uri cu medii de inginerie → conduc cu abilități de produs.

Nu există cercuri de competență: Ce înseamnă „4 din 5” în Excel? că puteți să formatați un tabel? utilizați macrocomenzi? Nu există un standard.

Nu există liste de instrumente plutitoare. Figma, Excel, Jira... ok. Dar ce se întâmplă cu ele? Dacă enumerați un instrument, arătați cum a fost folosit sau puneți-l în secțiunea de competențe unde vorbiți despre design sau analiză sau despre povești de utilizator!

Bonus: Dacă sunteți în carieră timpurie, în mijlocul pivotului sau anxios

Nu aveți nevoie de un istoric de locuri de muncă stivuite pentru a scrie un CV mare.

Adăugați o secțiune Proiecte

Mai ales dacă sunteți la școală sau faceți o schimbare.

Utilizarea problemelor din lumea reală

Arată-ți rolul, deciziile și impactul

Bonus dacă vă conectați la lucrare (portfolio, GitHub etc.)





Internships countŞi de asemenea.Side projectsNumărați-le ceea ce sunt. Nu îngropați titlul. Și cu siguranță nu puneți acest lucru ca o experiență. Te voi lovi, și vreau să spun!

2) Arătați că puteți colabora

Nu vă alăturați ca VP. Veniți ca PM1, APM sau Designer 1. Și ce caut? Cineva care poate colabora, să ia feedback și să navigheze caracteristici. Folosiți cuvinte cum ar fi: „Colaborat cu echipe trans-funcționale...” „Parteneriat cu design pentru a itera pe fireframes...” „Lucrat alături de ingineri pentru a extinde caracteristicile MVP...” Asta îmi arată că sunteți gata să rulați.

gândire finală

CV-ul dvs. nu este doar un document. Este un produs. Nu este despre tot ce ați făcut. Este despre a face pe cineva să vrea să știe mai multe.





Dar adevărul ?

Nu ești angajat din cauza trecutului tău, ești angajat pentru cât de clar faci pe cineva să creadă în viitorul tău.

Cele mai bune CV-uri nu sunt liste.Ele sunt audiții.Fă-l pe cel care primește apelul.