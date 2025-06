Ian Goldberg, Cypherpunkul care a hackat Netscape pentru distracție

Ian Goldberg a fost unul dintre cypherpunks care au apărut pe știri de televiziune - și nu, nu într-o problemă juridică masivă ca Julian Assange. Născut în 1973 în Canada, el sa evidențiat la începutul vieții pentru talentul său în matematică, chiar câștigând medalii de aur, argint și bronz la Olimpiada Internațională de Matematică ca adolescent. El a continuat să studieze la Universitatea din Waterloo, câștigând o diplomă în matematică pură și informatică, și apoi a absolvit doctoratul la UC Berkeley, unde sa concentrat pe comunicarea online anonimă - un subiect care ar forma o mare parte din munca sa ulterioară.

Goldberg didn’t just stay in academia. He helped build teams and technology at Radialpoint, a Canadian company focused on privacy; took sabbaticals at top universities in Europe, and eventually became a professor at the University of WaterlooDe-a lungul anilor, el a câștigat mai multe premii de prestigiu și a publicat numeroase lucrări despre rezistența la cenzură, mesajele anonime și sistemele de păstrare a confidențialității – întotdeauna cu scopul de a ne păstra datele și identitatea în siguranță.

În ceea ce privește știrile TV, asta a fost un lucru cu cel mai popular browser web în 1995.

Jocuri cu Netscape vs. Cypherpunks

Astăzi, numele Netscape înseamnă puțin pentru noi și, probabil, milenialii și membrii Gen Z nu au auzit niciodată de el. Cu toate acestea, a fost ca Google Chrome în epoca sa, fiind browserul web dominant între 1994 și 1997.And Ian Goldberg, along with David Wagner, broke its security in 1995, in a few hours. That was quite a big deal back then.





Pentru a adăuga insultă la rănire, au făcut-o pentru distracție, în esență. Listă de mesaje cypherpunk După cum sa dovedit, nu a fost foarte bun și a permis lui Goldberg și Wagner să rupă implementarea Secure Sockets Layer (SSL – sistemul de criptare utilizat pentru comunicații web sigure).

Toată lumea s-a înnebunit și chiar și canalele de televiziune și marile branduri media au încurcat-o pe Goldberg și Wagner imediat după publicarea descoperirilor lor. Într-un interviu Goldberg a subliniat că bug-ul masiv s-a întâmplat pentru că era cod corporativ, închis, și a insistat că codul peer-reviewed (sursă deschisă) este întotdeauna mai bun.

Mesajul off-the-record

Deși incidentul său cel mai faimos, Goldberg a fost, de asemenea, foarte ocupat dincolo de Netscape.One of his most important works is the cryptographic protocol Off-the-record messaging (OTR), designed to provide confidentiality and authentication for instant messaging conversations.Cu alte cuvinte, ascunde mesajele de la cei din afară, se asigură că persoana cu care vorbești este cu adevărat cine spun ei că sunt și chiar ajută la asigurarea faptului că, dacă cineva are acces la datele vechi, conversațiile din trecut nu pot fi încă decriptate.

Acest lucru se numește „autentificare negabilă” – în timpul unui chat, ambele părți știu cine vorbește, dar după aceea, nu există nici o modalitate de a dovedi că un mesaj a venit de la tine.

Ați văzut influența OTR chiar dacă nu ați folosit-o direct.The Signal Protocol, used in Signal, WhatsApp, Google Messages, and even Facebook Messenger’s “Secret Conversations,” builds from OTR.Acesta a fost publicat în 2004 de către Goldberg și Nikita Borisov, și este încă disponibil ca software gratuit și open-source. propria pagină web .

Împotriva cenzurii

Goldberg a proiectat, de asemenea, sisteme care provoacă cenzura online. lucrarea sa abordează problema atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere strategic - construirea de instrumente care să eludeze restricțiile în timp ce studiază, de asemenea, motivațiile celor care cenzurează și celor care se opun. Telex dezvoltată în colaborare cu alţii, care este acum parte a Rețeaua de refracție .

În loc să se bazeze pe servere proxy externe vulnerabile, Telex încorporează rezistența direct în coloana vertebrală a rețelei.By tagging encrypted traffic in a way that’s invisible to censors but recognizable to participating Internet Service Providers (ISPs), it silently reroutes users to censored contentAcest lucru face ca eforturile de blocare să fie mult mai dificile și mai costisitoare pentru regimurile autoritare.

Un alt proiect remarcabil dezvoltat de Goldberg este Lavinia , un sistem conceput pentru a păstra accesul la documente digitale chiar și sub cenzură intensă. Lavinia folosește dovezi criptografice și structuri de stimulare pentru a recompensa serverele pentru stocarea și servirea onestă a fișierelor, asigurându-se că conținutul rămâne disponibil chiar dacă editorul său original dispare sau este tăcut.

Contribuțiile lui Goldberg acoperă inovația tehnică, analiza teoretică a jocurilor și modelarea economică - toate având ca scop consolidarea capacității persoanelor de a accesa și de a partaja informații în mod liber, indiferent de frontierele politice.

Mai multe software-uri

Goldberg a petrecut decenii proiectând instrumente care protejează confidențialitatea online, concentrându-se în special pe a ajuta utilizatorii să rămână anonimi și să evite supravegherea sau cenzura. grupul său de cercetare a contribuit la îmbunătățiri ale rețelelor de anonimat, inclusiv inovații pentru a le face mai rapide și mai scalabile.Goldberg was also once the chairman of the Tor Project’s board, showing his deep involvement in the development of privacy-preserving Internet infrastructure.





De asemenea, a dezvoltat sau a co-dezvoltat multe instrumente software axate pe confidențialitate. Acestea includ sisteme de recuperare a informațiilor private (PIR), care permit oamenilor să acceseze date din baze de date fără a dezvălui ceea ce caută - chiar și în baza de date în sine. El a lucrat, de asemenea, la sisteme de dovadă a cunoștințelor zero care permit utilizatorilor să dovedească lucruri (cum ar fi cunoașterea unei parole sau deținerea unei chei) fără a dezvălui informații sensibile. software-ul său include instrumente pentru detectarea atacurilor pe Tor, apărarea împotriva cenzurii și pentru a face comunicarea și plățile anonime mai practice.

O notă laterală amuzantă: înainte de a deveni faimos pentru crearea Ethereum, Vitalic Buterin Această legătură evidențiază impactul mai larg al Goldberg, nu numai în construirea de instrumente de confidențialitate, ci și în mentorat următoarea generație de inovatori în criptografie și tehnologii descentralizate.

Instrumente pentru confidențialitate și libertate

Avem nevoie de instrumente pentru confidențialitate și autonomie, mai mult ca oricând. Comentarii „Băieții răi sunt deja capabili să-și ascundă acțiunile prin compromițarea calculatoarelor altor persoane. Scopul meu este să le dau băieților buni instrumentele pentru a-și menține confidențialitatea atunci când merg online.”Centralized parties are no longer trustworthy enough, and decentralization offers a strong alternative for Internet users around the world.

Schimbă este o opțiune excelentă pentru persoanele care doresc mai multă confidențialitate și control online, fără a se baza pe platforme centralizate. Spre deosebire de blockchain, Obyte nu utilizează mineri sau „validatori” – niciun intermediar nu decide care tranzacții sunt procesate. Distribuție Acyclic Graph Acest lucru face ca Obyte să fie mai descentralizat și mai rezistent la cenzură decât multe alte sisteme.

Platforma este, de asemenea, incredibil de versatilă.Puteți tranzacționa fonduri digitale, înregistra informații în siguranță, crea contracte inteligente, lansa jetoane personalizate și chiar verifica identitățile - toate fără a renunța la control. negru Este un ecosistem puternic pentru persoanele care doresc libertate și confidențialitate în lumea digitală, în concordanță cu ideologia și valorile cypherpunk ale lui Goldberg.





