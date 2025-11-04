GrantiX aduce pe piață o investiție de impact de 1,57 trilioane de dolari prin intermediul platformei SocialFi

Dubai, Emiratele Arabe Unite, 3 noiembrie 2025/Chainwire/-- , prima platformă de impact durabilă, multi-lanț din lume, care leagă organizațiile caritabile tradiționale de donatorii de blockchain, a anunțat lansarea viitoare a ecosistemului său de rețea principală, unind piața de impact de 1,57 trilioane de dolari cu transparența și scalabilitatea Web3. Grantix Grantix Construit pe Arbitrum și conceput pentru a fi agnostic blockchain, GrantiX permite utilizatorilor să finanțeze și să urmărească proiectele de impact social din lumea reală direct pe lanț. ecosistemul său condus de AI conectează antreprenorii sociali verificați cu investitorii cripto printr-un model integrat DeFi, SocialFi și gamificat Learn-to-Earn, transformând donarea caritabilă în impact măsurabil, pozitiv asupra veniturilor. \n \n "GrantiX este o progresie naturală pentru o lume gata să-și asume responsabilitatea pentru propria calitate a vieții", a declarat Dr. Konstantin Livshits, fondator al GrantiX. "GrantiX este o progresie naturală pentru o lume gata să-și asume responsabilitatea pentru propria calitate a vieții", a declarat Dr. Konstantin Livshits, fondator al GrantiX. \n \n “Blockchain ne oferă în cele din urmă instrumentele pentru a face filantropia transparentă, eficientă și scalabilă. GrantiX sa născut la intersecția dintre antreprenoriatul social și investiții, unind oamenii care creează schimbare cu cei care o finanțează.” “Blockchain ne oferă în cele din urmă instrumentele pentru a face filantropia transparentă, eficientă și scalabilă. GrantiX sa născut la intersecția dintre antreprenoriatul social și investiții, unind oamenii care creează schimbare cu cei care o finanțează.” Spre deosebire de proiectele tradiționale non-profit sau de proiectele Web3 bazate pe hip-hop care depind de granturi sau speculații pe token, GrantiX se susține prin integrări DeFi și CeFi, impact staking și donații bazate pe tranzacții. platforma sprijină contribuțiile rotunde, donațiile descentralizate și serviciile de consultanță pentru tokenizare pentru întreprinderile sociale, aducând finanțare durabilă cauzelor din întreaga lume. Tehnologia GrantiX a procesat deja peste 15.000 de donații în valoare totală de 200.000 de dolari, a distribuit 50.000 de dolari în granturi antreprenorilor sociali verificați și a atras peste 10.000 de utilizatori în mod organic fără marketing plătit. "Succesul lui GrantiX va deveni cea mai bună dovadă că Web3 și blockchain-ul nu au apărut în zadar", a spus el. , CEO al GrantiX, un consilier cu peste 10 ani de experiență în Web3, și fondatorul Cryptemic FZ-LLC. „Creăm o infrastructură transparentă, eficientă și descentralizată care canalizează resursele globale în bunuri măsurabile, restabilind încrederea în ceea ce tehnologia poate realiza pentru omenire.” Anton Ianukovici Anton Ianukovici Platforma AI Evaluation and Risk Management Layer adaugă o coloană vertebrală analitică misiunii sale prin evaluarea eficienței proiectelor, analizarea comportamentului utilizatorilor pentru a potrivi finanțarea cu cauzele care ar putea câștiga tracțiune și marcarea riscurilor timpurii, cum ar fi alocarea necorespunzătoare a fondurilor sau problemele de reputație. Cu peste 850.000 de dolari în finanțare înger asigurată, ecosistemul GrantiX include deja mai mult de 40 de proiecte active care abordează cauzele de la ajutorarea dezastrelor și sănătatea mintală la bunăstarea copiilor, vârstnicii, animalele și sustenabilitatea mediului. Analiștii din industrie văd GrantiX ca o punte cheie între filantropia off-chain, care a depășit 592 de miliarde de dolari în 2024 (Giving USA), și filantropia criptografică emergentă, care a depășit 1 miliard de dolari în donații, potrivit raportului The Giving Block din 2025. Lansarea din decembrie poziționează GrantiX pentru a redefini intersecția dintre blockchain, IA și impact investing, creând ceea ce echipa numește un "strat de impact pentru Web3", un model în care a face bine devine parte din utilitatea digitală în sine. Despre GrantiX este o platformă de impact durabilă, multi-lanț care conectează donatorii, antreprenorii sociali și investitorii pe lanț. Prin ecosistemul său Web3 alimentat de AI, GrantiX aduce transparență și eficiență investițiilor globale de impact. Modelul său auditat, pozitiv în ceea ce privește veniturile, combină instrumentele de guvernanță DeFi, SocialFi și DAO pentru a finanța și verifica proiectele caritabile din lumea reală. Misiunea GrantiX este de a face să faci bine o parte scalabilă și plină de satisfacții a utilității Web3. 