Noua istorie 329 lecturi

De ce Gemeni 3.0 este un mare constructor, dar are nevoie încă de un om în buclă

by
byGlobalHawk@knightbat2040

I Build Custom AI Stuff

2025/12/04
featured image - De ce Gemeni 3.0 este un mare constructor, dar are nevoie încă de un om în buclă
GlobalHawk

About Author

GlobalHawk HackerNoon profile picture
GlobalHawk@knightbat2040

I Build Custom AI Stuff

Read my storiesAflă mai multe

COMENTARII

avatar

Etichete suspendate

machine-learning#ai#gemini-3.0#generative-engineering#software-development#refactoring#quadruped-pivot#the-flattening-effect#hackernoon-top-story

ACEST ARTICOL A FOST PREZENTAT IN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories