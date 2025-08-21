Noua istorie

Cum SocialFi Crowdfunding înlocuiește VC-urile în Crypto: Interviu cu co-fondatorul SeedList

by
byAdewale Opeyemi@johnwrites

Buy the rumor, sell the news. It's that simple.

2025/08/21
featured image - Cum SocialFi Crowdfunding înlocuiește VC-urile în Crypto: Interviu cu co-fondatorul SeedList
    Speed
    Voice
Adewale Opeyemi

About Author

Adewale Opeyemi HackerNoon profile picture
Adewale Opeyemi@johnwrites

Buy the rumor, sell the news. It's that simple.

Read my stories

COMENTARII

avatar

Etichete suspendate

web3#crypto-crowdfunding#socialfi#venture-capital#defi#solana#cryptosheldon#socialfi-crowdfunding#hackernoon-top-story

ACEST ARTICOL A FOST PREZENTAT IN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories