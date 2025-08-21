Cum SocialFi Crowdfunding înlocuiește VC-urile în Crypto: Interviu cu co-fondatorul SeedList

Capitalul de risc a fost de mult timp portalul inovării, dar în cripto, crăpăturile încep să se arate. Alocările tradiționale vin adesea cu reduceri abrupte, lockups și exclusivitate care țin contribuitorii de zi cu zi la o parte. Între timp, un nou val de crowdfunding cripto la scară largă întoarce această dinamică, combinând conformitatea cu comunitatea. Platforme precum CoinList, Republic, Kaito și Pump.fun au dovedit puterea crowdfunding-ului social și instituțional. Pentru a înțelege ce conduce această schimbare - și unde se îndreaptă - m-am așezat cu un dezvoltator veteran Solana , care este, de asemenea, co-fondatorul SeedList, un nou lansator de crowdfunding cripto la scară largă. Criptomonedă Hello, CryptoSheldon! Can you briefly tell us about yourself and your professional background? Bună ziua, CryptoSheldon! ne puteți spune pe scurt despre dvs. și despre fundalul dvs. profesional? Am început să lucrez în cripto în 2017 ca programator și comerciant, dar în curând a început să se dezvolte în ecosistemul Solana. În 2018 am întâlnit băieții CoinList la prima mea conferință cripto și de atunci am fost foarte interesat de strângerea de fonduri descentralizată prin cripto. Am scris despre subiect, analizând multe monede în sectorul serviciilor financiare cripto pe tranzacționarea globală Binance și Binance Square și în diverse publicații Solana. Am sfătuit, de asemenea, o mână de proiecte cripto în ecosistemul Solana, luând unele de la zero dezvoltare la capitalizări mari de piață pe bursele de nivel 1 în spatele scenei. Venture capital has dominated tech funding for decades. Why is crypto crowdfunding gaining traction now? Capitalul de risc a dominat finanțarea tehnologică de zeci de ani.De ce cripto crowdfunding câștigă tracțiune acum? Răspunsul scurt este că criptomonedele nu așteaptă întâlniri de consiliu. În VC-urile tradiționale, fondatorii petrec luni de zile negociând termeni și renunțând la capital. În Web3, am văzut proiecte cum ar fi Solana, Filecoin și Flow ridicând sute de milioane direct din comunitate prin platforme cum ar fi CoinList sau Republic. Vânzările comunitare se întâmplă mai repede și la bordul utilizatorilor reali imediat. Contribuabilii nu sunt blocați în ieșirile de cinci ani, ei participă la ecosistem din prima zi. Lansările de token se pot extinde la nivel global peste noapte, în loc să rămână constrânși la Sand Hill Road. Este o soluție mai bună pentru o tehnologie care ar trebui să fie descentralizată. We’ve seen some massive token sales lately. Which ones stand out to you as proof that crowdfunding can rival VC rounds? Am văzut câteva vânzări masive de jetoane în ultima vreme. Care dintre ele se evidențiază pentru tine ca dovadă că crowdfunding-ul poate concura cu rundele VC? Creșterea de 10 milioane de dolari a WalletConnect în acest an a fost un exemplu perfect și ceva ce am vrut să văd de aproape 10 ani. Nu a fost doar pe o singură platformă, sa răspândit pe CoinList, Launch X al Bitget și Echo al Cobie. Echo în sine este interesant, a vândut 500.000 de dolari de token WalletConnect în doar 11 secunde, combinând potrivirea condusă de AI cu stimulente comunitare și Kaito a lansat Espresso cu alocări bazate pe reputație. Beyond scale, what makes SocialFi crowdfunding so different? Dincolo de scară, ce face ca crowdfunding-ul SocialFi să fie atât de diferit? Este vorba despre cine ești, nu doar cât de mult investești. Luați Kaito - alocă în funcție de reputația socială și de analize, nu doar de dimensiunea portofelului. Pump.fun a arătat capătul opus al spectrului: jetoanele meme devin virale pe social media înainte ca schimburile să observe. Împreună, aceste experimente au dovedit două lucruri: Influența este capitalul. Atenția în sine poate fi un motor de finanțare. SocialFi face lansările de jetoane mai organice, mai participative și, în unele cazuri, mai virale decât orice ar putea coordona un sindicat VC. That leads us to your project, SeedList. What gap are you trying to fill in this new landscape? Acest lucru ne conduce la proiectul dvs., SeedList. Ce lacune încercați să umpleți în acest nou peisaj? Dacă platformele ca Kaito și Pump.fun dovedesc că reputația și viralitatea contează, SeedList întreabă: de ce avem nevoie de VC-uri? construim un model în care acele alocări pasive sunt redirecționate către KOL-uri, schimburi centralizate, fundații ecosistemice și chiar micro-influențatori cu amănuntul. Modelul nostru de alocare folosește AI pentru a măsura lucruri cum ar fi: Contribuții tehnice, acoperire socială și influență, Angajament din regiunile din afara SUA care sunt adesea excluse. Some people argue VCs provide more than just money, mentorship, connections, governance. Can crowdfunding really replace that? Unii oameni susțin că VC-urile oferă mai mult decât bani, mentorat, conexiuni, guvernanță. Am petrecut ani observând că fondatorii petrec săptămâni în săli de joc și actualizări de bord.În cripto, aceasta este o frecare inutilă.Platforme precum SeedList pot oferi proiectelor aceleași conexiuni industriale, schimburi cum ar fi Bybit sau Binance, parteneri de ecosistem cum ar fi Solana sau Avalanche, influențatori cum ar fi domnul Beast care ajung la zeci de milioane - dar fără ca fondatorii să renunțe la control. Așa cum am spus mai devreme: firma VC de școală veche nu mai este singura opțiune.Putem livra capitalul, comunitatea și marca globală în fracțiune de timp. How does this affect retail investors? Aren’t they still at a disadvantage compared to insiders? Cum afectează acest lucru investitorii cu amănuntul?Nu sunt ei încă în dezavantaj în comparație cu insiders? Crowdfunding, atunci când este făcut corect, înseamnă că comercianții cu amănuntul au acces mai devreme și în condiții mai echitabile.De exemplu, Echo și Kaito au demonstrat deja că puteți construi modele transparente de alocare care să recompenseze contribuitorii, nu insiderele. La SeedList, participanții cu amănuntul – chiar și microinfluențatorii – obțin sarcini structurate, alocări directe și o mai bună interacțiune cu proiectele. What’s your long-term vision for SeedList and the broader crowdfunding movement? Care este viziunea dvs. pe termen lung pentru SeedList și mișcarea mai largă de crowdfunding? Până în 2026, cred că crowdfunding-ul va fi standardul pentru primele 100 de proiecte CoinMarketCap. VC-urile nu vor dispărea peste noapte, dar monopolul lor asupra capitalului în stadiul incipient se încheie. Vom vedea Launchpads care combină conformitatea, analiza și lichiditatea, modelele SocialFi care amplifică comunitățile reale și o bază de contribuitori mai globală și incluzivă, nu doar o mână de fonduri din Silicon Valley. Final thought: Is this the death of venture capital in crypto? Gândirea finală: Este aceasta moartea capitalului de risc în cripto? Poate că nu moartea, dar cu siguranță detronarea. VC-urile vor exista încă, dar nu vor mai controla cine este finanțat și cine nu. Thanks Sheldon or sorry, CryptoSheldon. Any last words? Mulțumesc Sheldon sau îmi pare rău, CryptoSheldon. Bine, puteți să mă numiți Shels, ca și Machine Gun Kelly, îl numesc Kells. Mulțumesc că m-ați avut astăzi. Următoarele 12 luni vor fi foarte interesante. Plantă sămânța și nu privilegiul!”