Noua istorie

Combinarea AI și inginerie: Planul lui Kartik Venkataraman pentru software scalabil, inteligent

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/11/05
featured image - Combinarea AI și inginerie: Planul lui Kartik Venkataraman pentru software scalabil, inteligent
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesAflă mai multe

COMENTARII

avatar

Etichete suspendate

machine-learning#ai-software-engineering#kartik-venkataraman#deep-learning-developer#scalable-system-architecture#full-stack-development#machine-learning-frameworks#agile-software-development#good-company

ACEST ARTICOL A FOST PREZENTAT IN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories