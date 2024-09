Tendências de Marketing de Conteúdo Web3: Comunidade, Autonomia, Web Semântica e Criadores

O termo 'Web3' está sendo muito usado atualmente. É hora de removê-lo do nosso 'dicionário de jargões', entender seu significado e perceber o impacto que isso terá no Marketing de Conteúdo.





Pouco antes da pandemia, as conversas em torno da Web3 estavam estagnadas. Ninguém tinha motivos para pensar ou falar sobre a 'nova internet' porque, segundo eles, estava tudo bem. Era apenas um bando de entusiastas de tecnologia em quem o resto do mundo não acreditava. Mas a pandemia gerou um aumento repentino de interesse no Web3. A presença online das pessoas aumentou rapidamente; houve um boom em e-banking, e-commerce e mídia social. Com esse boom também veio uma compreensão da internet atual; houve casos de vazamento de dados e censura. A desconfiança foi alimentada por nossos técnicos, e a onda Web3 começou a crescer.





De acordo com um relatório de Capital elétrico, 65% do total de desenvolvedores Web3 ativos ingressaram em 2021. Além disso, mais de 18.000 desenvolvedores ativos mensais estão comprometendo código em projetos Web3.





Então não é mais fofoca.





Neste artigo, vamos nos aprofundar nos fundamentos do Web3 e na tecnologia blockchain com a qual ele funciona. Também veremos seus impactos na indústria de marketing de conteúdo, com referência a algumas tendências futuras.

O que é Web3?

A terceira fase da internet, Web3, refere-se a um ecossistema online descentralizado que não é controlado por algumas autoridades supremas como os atuais Google, Facebook, Amazon, etc. e onde os usuários têm autonomia sobre seus dados e ativos.





Para entender melhor, vamos voltar um pouco no tempo.



A internet surgiu por volta da década de 1970, mas foi usada apenas pelos governos durante a Guerra Fria. Era um sistema centralizado. Logo, esses governos perceberam que manter todos os dados em um só lugar não era uma boa ideia, então decidiram ter vários servidores. Este foi o primeiro passo para a descentralização.





Web 1.0

Tim Berners-Lee criou a World Wide Web em 1990 e, alguns anos depois, tínhamos a Web1. Web1 era quando as pessoas apenas navegavam na internet; foi descentralizado. Qualquer pessoa pode postar seu conteúdo online e outros podem consumi-lo. No entanto, a interação foi zero. Portanto, o Web1 era estático.





Web 2.0

Por volta de 2005, vimos o surgimento da Web2 com empresas como Twitter, Youtube e Facebook. Essas plataformas têm excelente experiência do usuário e são interativas. O grande problema? A internet foi centralizada por esses grandes gigantes da tecnologia.





Web 3.0

Web3 pretende descentralizar a internet novamente. O processo de tomada de decisão estará nas mãos dos usuários, em vez de um punhado de pessoas influentes. O Web3 funciona com a tecnologia blockchain. Um blockchain é um livro-razão digital compartilhado que registra todas as transações de uma rede em blocos. Esses blocos são unidos, formando uma corrente. A informação que está bloqueada dentro de um bloco não pode ser alterada ou destruída. A blockchain também é compartilhada na rede, o que garante transparência.





Aplicativos descentralizados (dApps) executados na tecnologia blockchain substituirão nossos aplicativos atuais. Estas serão aplicações que não estão sob o controle de uma única entidade, mas sim de toda a comunidade. Eles também garantirão regras mais rígidas para a privacidade do usuário, mais acessibilidade e segurança.

Nossas estratégias de marketing de conteúdo são baseadas na atualidade da internet, ou seja, Web2. No entanto, com a revolução da Web3 em andamento, essas estratégias também terão que evoluir. Hoje, os gigantes da tecnologia projetam as regras e métodos de marketing na internet. Por exemplo, devemos cumprir as regras de anúncios do Google para executar uma campanha; O YouTube recebe cortes maciços da receita de anúncios de um criador e censura no Twitter é galopante. Existem muitos outros exemplos .





A Web3 trará mais liberdade aos usuários. Claro, haverá regras, regulamentos e censores, mas a comunidade de usuários decidirá pelo censo. Isso terá um impacto significativo na atual estrutura de marketing de conteúdo.





Como o Web3 ainda está em construção, é impossível dizer como será a futura estrutura de marketing de conteúdo. No entanto, considerando tudo o que sabemos atualmente, algumas tendências futuras são previsíveis.





Aqui estão quatro tendências de marketing de conteúdo na Web3 que você não deve perder:





Abordagem focada na comunidade

Autonomia sobre os dados

Incorporação da web semântica

Maior importância dos criadores de conteúdo

Abordagem Focada na Comunidade

Web3 tem tudo a ver com a construção de comunidades. Como será um sistema descentralizado, essas comunidades online serão as bases fortes da internet. São as pessoas que decidirão o que gostariam de ver. Portanto, os profissionais de marketing terão que se concentrar na demanda dos usuários e não apenas na demanda das marcas. As marcas precisarão ter sua própria comunidade de usuários dedicados ao marketing de conteúdo. Isso significa que eles terão que se apresentar abertamente e se comercializar não apenas como uma 'marca', 'produto' ou 'serviço', mas como alguém que faz parte da comunidade de usuários.





Houve um aumento enorme em 'coortes' nos últimos dois anos. Essas coortes nada mais são do que comunidades educacionais, profissionais ou recreativas cujos usuários compartilham um interesse específico ou estão trabalhando para o mesmo objetivo.









Autonomia sobre dados

Outro grande problema na Web2 é a questão da privacidade. As grandes tecnologias e governos em todo o mundo estão lutando para possuir os dados do usuário. As empresas estão ganhando muito dinheiro usando esses dados adquiridos para seus próprios fins ou apenas vendendo-os. Um exemplo disso é quando a empresa britânica Cambridge Analytica colheu os dados de cerca de 87 milhões de usuários do Facebook e o usou para fornecer assistência analítica nas eleições presidenciais dos EUA em 2016.





O Web3 visa resolver tais conflitos dando aos usuários autonomia sobre seus próprios dados. Isso significa que a privacidade dos dados ficará mais transparente e caberá ao usuário decidir quem tem acesso.





Isso pode significar mais dificuldade para os profissionais de marketing no processo de coleta de dados, pois eles terão que desenvolver novas maneiras de adquirir informações do consumidor. Além disso, você precisará ter o consentimento do seu público-alvo para comercializar seu conteúdo, o que significa basicamente ser mais criativo com suas estratégias.

Incorporação da Web Semântica

A web semântica é uma tecnologia que fornece ao software de computador descrições dos dados já presentes na internet para que tal software possa interpretar e processar os dados como um ser humano. Como resultado, esse software poderá recuperar as informações necessárias sem interferência humana e ajudá-los a atingir seus objetivos.





Em suma, o software se tornará mais inteligente. Siri e Alexa são alguns exemplos de como a web semântica está sendo utilizada atualmente.





No espaço Web3, a web semântica ajudará diferentes tecnologias da web a refinar, gerar e compartilhar melhor o conteúdo, pois o software será mais hábil em entender o conteúdo em primeiro lugar. Hoje, os profissionais de marketing de conteúdo lutam para encontrar as palavras-chave certas para que seu conteúdo seja melhor classificado. No entanto, ao incorporar a web semântica, o software decidirá o que melhor responde à consulta do usuário e fornecerá os resultados da pesquisa de acordo.

Maior importância dos criadores de conteúdo

Hoje, os criadores de conteúdo dependem exclusivamente das plataformas em que publicam seu conteúdo. Esses criadores obtêm uma pequena porcentagem da receita, a maior parte obtida pela plataforma.





A onda do criador de conteúdo está no auge agora. Eles estão educando, entretendo e influenciando as pessoas como nunca antes, tanto que estão substituindo estrelas de cinema. Com isso, muitas marcas fazem questão de aproveitar essa onda e atingir seu público-alvo.



Em sua recente campanha de marketing #ImpossibleIsNothing, a Adidas colaborou com várias mulheres criadoras de conteúdo de diferentes origens. Ele compartilhou suas histórias com o slogan "Eu sou possível". A Adidas lançou esta campanha pela primeira vez em 2004 e tem feito isso sempre que apresenta uma gama de produtos centrados nas mulheres. Desta vez, eles escolheram criadores que se identificam como transgêneros, mulheres de diferentes origens raciais e aqueles que pertencem a diversas indústrias. Isso tem um impacto muito positivo, pois posiciona a Adidas não apenas como uma marca de roupas e acessórios, mas como uma entidade que acredita na inclusão.





A Web3 com suas plataformas descentralizadas dará mais poder a esses criadores. Devido a essa importância crescente, haverá mudanças em toda a economia do criador, levando a mudanças nos modelos de marketing e receita.

Principais conclusões

O Web3 vai mudar a forma como a internet funciona hoje, e o marketing de conteúdo faz parte disso. Manter-se atualizado com os últimos acontecimentos é uma obrigação.



Concentre-se em construir uma comunidade que fará a transição com você na Web3. Como se costuma dizer, é tudo sobre a comunidade.





Os dados do consumidor são algo que não será facilmente acessível na Web3. Tente descobrir maneiras pelas quais seu cliente fornecerá suas informações de bom grado.



Tecnologias como web semântica e IA devem ser encaradas de forma positiva . Aconteça o que acontecer, eles não podem ocupar o seu lugar enquanto você continuar se aprimorando. Essas tecnologias estão aqui para facilitar as coisas.





Os criadores de conteúdo são os novos influenciadores . Torná-los uma parte de suas estratégias de marketing.

Nota Final

Escolher ficar no escuro nunca ajudou ninguém. Estamos construindo uma nova internet. Não sabemos quando estará operacional ou como as coisas estarão daqui a alguns anos. A questão é que estar preparado nunca faz mal a ninguém, certo?

