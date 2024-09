Você é o produto, manequim

A internet está se transformando em uma distopia onde tudo o que importa é vender coisas para você 🪙. Em vez de um bastião de criatividade 🎨, conhecimento 🧑‍🎓 e esperança 🌅, a internet está se tornando cada vez mais concentrada e um meio para os gigantes da tecnologia extrairem seus dados e rastrearem seu histórico para que possam ajudar as empresas a aumentar as vendas 💲. E se você pensou que eles estavam fazendo um bom trabalho nisso, você estaria muito enganado.





Meta 👑

Recentemente, meta — o dono do WhatsApp, Instagram , e Facebook — teve grandes problemas por lidar mal com dados de crianças no Instagram, resultando na publicação de números de telefone e/ou endereços de e-mail dos usuários na internet, violando as leis de privacidade de dados da União Europeia. O regulador de privacidade de dados da Irlanda, que liderou a investigação sobre as práticas de dados do Instagram, cobrou uma Multa de US$ 402 milhões sobre a empresa como resultado, informou a Reuters.





O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg - carinhosamente conhecido como bilionário Zuck aqui no HackerNoon - é ainda em negação sobre o Instagram impactos negativos na sociedade em geral , especialmente em adolescentes, e a denunciante de tecnologia Frances Haugen diz que a gigante da mídia social ainda não aprenda a lição .





Roblox 🎅

Se você achava que os anúncios na internet já não eram ruins o suficiente, espere até ouvir a ideia genial dos adultos em roblox veio com. A empresa está se fixando em anúncios 3D em uma nova iniciativa destinada a ajudar a plataforma de jogos centrada na juventude a deixar de vender moedas virtuais (chamadas 'Robux') e ganhar dinheiro apresentando "anúncios imersivos" para usuários de 13 anos ou mais.





Como The Verge notas , o público principal do Roblox está envelhecendo e a empresa não pode mais aproveitar a onda de crescimento na era da pandemia para se manter à tona. Em vez disso, a empresa está tentando 'crescer' junto com seu público e destacou sua visão para o futuro na sexta-feira passada, que inclui restrições de idade, mais anúncios e maneiras de diversificar seu fluxo de receita.





Google 🔍

O pai de todas as coisas, rastreamento de dados e venda de anúncios, ficou em terceiro lugar esta semana. É sempre estranho procurar notícias sobre o Google no Google porque leva o egosurfing a um nível totalmente diferente.





Para saber o tamanho real do negócio de anúncios do Google, basta olhar para os US$ 147 bilhões que ele faturou com a venda de anúncios em 2020 – mais do que qualquer outra empresa no mundo, de acordo com a Reuters . Os reguladores da UE estão aprimorando os negócios, porém, com a Comissão Europeia ampliando sua investigação na semana passada sobre se o gigante das buscas tem um vantagem injusta sobre rivais e anunciantes.

Maçã 🍎

Acredite ou não, houve um tempo em que Maçã pensamento rastreamento de dados do usuário para fins de publicidade foi um pouco muito intrusivo . Durante anos, a empresa foi uma crítico de como era feita a propaganda digital. Agora, é tudo o que parece se importar.





Embora não tenha mencionado especificamente o anúncio em seu evento de apresentação na última quarta-feira , diz-se que a empresa planeja expandir o número de anúncios que você vê no seu iPhone e iPad.





Como notamos anteriormente , a empresa do Vale do Silício pode estar no caminho de monopolizar os anúncios de seus produtos. No ano passado, a empresa fez uma alteração em suas regras de privacidade que dificultou que Meta, Snap e Twitter (também conhecidos como os suspeitos de sempre) exibissem anúncios personalizados para usuários da Apple, resultando em uma interrupção que custou bilhões de dólares à indústria em receita perdida.





Microsoft 🖥️

ICYMI: Microsoft quer monopolizar a indústria de jogos e exibir anúncios para você em futuros jogos do Xbox.





