BattleFly é um próximo jogo de estratégia onde os jogadores podem possuir, modificar e lutar contra outros jogadores usando seus bugs mecânicos chamados BattelFlys. O jogo também faz parte do ecossistema Treasure Gaming. Os elementos de jogabilidade incluem batalhas Player-vs-Player (PvP) e Play-to-Ganhar (P2E).

Imagine-se como um novato criptográfico ansioso para experimentar pela primeira vez um emocionante jogo de jogar para ganhar, especialmente depois de ouvir como as pessoas podem ganhar muito dinheiro jogando no blockchain.

No entanto, em vez de ganhar potencial, você se depara com barreiras cada vez mais íngremes dentro do jogo, desde múltiplas microtransações até taxas extorsivas de gás operacional. Esta é a realidade que pode fazer com que muitos jogadores casuais recuem ao entrar em jogos blockchain, criando um ecossistema insustentável e inacessível de jogar para ganhar.

História

A história se passa em um mundo onde a inteligência artificial (IA) superou a inteligência humana. Em sua busca para controlar os recursos restantes na Terra, os humanos combinaram IA, DNA e tecnologia militar para criar o BattleFly, máquinas de matar mecânicas em estilo borboleta. Com o tempo, o BattleFly se tornou o sistema de armas dominante na Terra e foi produzido em massa na casa dos bilhões por meio de silos automatizados.

Eventualmente, uma guerra estourou e seus criadores humanos desapareceram com apenas alguns remanescentes. Isso leva a um programa de gerenciamento chamado Tsuro 2.0, dominando o mundo e logo o universo conectado. Tsuro 2.0 lidera um grupo de cinco AI chamado CONTROL que visa manter a ordem no universo.

No entanto, existem IAs que sobreviveram ao colapso que visam destruir o mundo e espalhar entropia por todo o universo, enquanto outras visam dominá-lo. Um desses AIs, chamado Pai B, consumiu toda a matéria orgânica da Terra. Outra AI, chamada HELL-A, quer governar o universo sozinha, e ela usa seu exército de BattleFlys para cumprir suas ordens.

Os BattleFlys servem a vários mestres de IA e viajam entre mundos diferentes, destruindo qualquer coisa que esteja em seu caminho. Eles eventualmente encontram uma fenda no céu que leva a outras dimensões, ao Bridgeworld.

Jogabilidade

O BattleFly girará principalmente em torno de batalhas PvP, onde os jogadores podem lutar uns contra os outros com seus BattleFlys, que existem como NFTs no jogo. Também haverá minijogos no jogo, onde os jogadores podem ganhar recompensas no jogo por completá-los, um exemplo sendo o BattleFly Racer.

Construído no TreasureDAO, o BattleFly permite que os jogadores experimentem um novo universo de jogos NFT que prioriza acessibilidade e interoperabilidade. O BattleFly é alimentado por $MAGIC, um token operando na rede Arbitrum, que permite ao projeto manter um preço acessível. Com um preço inicial entre $ 20 e $ 100, o jogo oferece uma alternativa inclusiva dentro do reino dos jogos blockchain.

Os jogadores começam apostando seus casulos com 5 MAGIC no Silo para gerar seus primeiros BattleFlys. Os BattleFly's surgirão de seus casulos em 2 semanas e eles começarão com quatro modificações aleatórias que incluem escudos, armas e sistemas. As modificações podem ser atualizadas e novas podem ser obtidas apostando MAGIC nos Jardins.

As armas ajudam os jogadores a derrotar outros BattleFlys em combate e incluem as seguintes características:

Raridade - Raridade da arma

Classificação de poder - classificação de poder para a arma

Tipo - Tipo de armas equipadas

Dano - Saída de dano para a arma

Efeitos de dano - Efeitos do ataque (ou seja, congelar inimigos)

Velocidade - Velocidade de ataque

Explosão - Explosão de ataque

Os sistemas de defesa ajudam os jogadores a defender e manter seus BattleFlys vivos durante as batalhas e incluem as seguintes características:

Raridade - Quão raro é o sistema

Shield Value - Pontos de vida para o sistema de escudo

Armor Value - Pontos de vida para o sistema de armadura

Efeitos - Efeitos defensivos

Classificação de energia - Classificação de energia para o sistema equipado

Os sistemas utilitários melhoram o dano de certas armas, adicionam efeitos especiais aos ataques (como congelamento) e melhoram as defesas. Esses sistemas incluem as seguintes características:

Raridade - Raridade do sistema utilitário

Efeitos - Efeito do sistema de utilidade

Classificação de energia - Classificação de energia do sistema de utilidade

A jogabilidade é ociosa, com os jogadores coletando, incubando e atualizando seus BatteFlys antes de enviá-los para a batalha. As batalhas acontecem no Hyperdrome por jogadores apostando seus BattleFlys com MAGIC. A cada dois minutos, dois BattleFlys diferentes são escolhidos para lutar em uma batalha automatizada. Os vencedores recebem uma porcentagem dos tokens MAGIC apostados pelo outro jogador.

Como jogos tradicionais como Fortnite e PUBG, o BattleFly terá temporadas, cada uma com 12 semanas. Na 1ª temporada, os BattleFlys que vencerem as batalhas receberão uma parte dos tokens apostados do jogador perdedor, o que significa que os jogadores precisarão garantir que seus BattleFlys estejam equipados com armas adequadas e modificações defensivas.

Os jogadores poderão ganhar ou perder MAGIC com base na otimização de seus BattleFlys.

Conclusão

BattleFly é um próximo jogo de estratégia ocioso com elementos P2E e combate PvP. Os jogadores poderão personalizar seus BattleFlys e lutar contra outros jogadores para ganhar fichas. Isso parece uma adição interessante ao ecossistema de jogos blockchain.