Mesmo a indústria de tecnologia não está imune à inflação e à recessão econômica, já que as ações de muitas empresas do setor de tecnologia tiveram um desempenho ruim em 2022 . A queda repentina nas ações de alto crescimento de grandes nomes como Amazon, Microsoft, Meta e Netflix levantou preocupações sobre seu valor a longo prazo.

Vale a pena investir em tecnologia agora? Aqui está o que os investidores devem saber sobre as oportunidades atuais de investimento em tecnologia.

Razões para Investir

Apesar da perturbadora regressão da indústria de tecnologia no mercado de ações, CEOs e analistas de mercado veem a tendência como uma mudança temporária . Os grandes players de tecnologia são mais relevantes do que nunca, mas a mudança demográfica e de comportamento dos investidores são as principais causas da recessão.

Muitos novos investidores entraram no mercado de ações desde 2020, sendo o grupo demográfico predominante estudantes inexperientes do ensino médio e universitários . Essa geração de investidores está muito mais interessada em tecnologia do que os grupos de investidores anteriores. Por exemplo, o hype em torno de NFTs e formas obscuras de criptomoeda veio em grande parte da faixa etária de 18 a 25 anos.

O maior entusiasmo por ações de tecnologia seria ótimo em uma economia estável, mas não estamos em uma economia estável. Os jovens investidores não estão obtendo os retornos rápidos que desejam com as ações de tecnologia, o que significa que estão se desfazendo delas mais cedo e contribuindo para a queda dos preços.

Os analistas acreditam que as ações de tecnologia se estabilizarão parcialmente quando os jovens começarem a desenvolver portfólios equilibrados e tratar as ações como investimentos de longo prazo, mais do que como tendências.

Além da mudança de comportamento dos investidores, a alta inflação e as taxas de juros são as principais responsáveis pelo fraco desempenho geral do mercado de ações . O problema não é a indústria de tecnologia, mas o ambiente instável que a cerca.

Os analistas esperam que muitas ações de tecnologia de pequeno e médio porte nunca se recuperem, com algumas empresas já fazendo grandes demissões . Empresas que tiveram um crescimento maciço durante a pandemia, como Peloton e Robinhood, também estão em risco.

No entanto, eles acreditam que os “grandes” – ou seja, Amazon, Google, Microsoft, Meta e Tesla – ficarão bem e continuarão a gerar grandes retornos de longo prazo quando a economia voltar à terra. Afinal, o mundo não vai parar de digitalizar. Os líderes em avanço tecnológico no Vale do Silício não vão desaparecer por causa de uma recessão ou fiasco do mercado de ações.

Razões para não investir

Há um problema com o otimismo dos analistas de mercado em relação às ações de tecnologia: uma queda significativa não garante uma recuperação significativa. Os grandes nomes mencionados acima podem estar estabelecidos o suficiente para sobreviver à turbulência econômica atual, mas isso não significa que retornarão ao seu potencial esperado.

Já vimos ações com alto potencial fracassarem antes. Os exemplos mais memoráveis são a súbita ascensão e queda do Pets.com em 2000 e a queda notável do eBay, apesar de competir com outras empresas de comércio eletrônico como a Amazon por anos. Uma ação nunca é uma garantia, não importa o quão atraente possa parecer.

Há outra razão óbvia para que as ações de tecnologia – ou quaisquer ações – possam não gerar os retornos desejados. A inflação e as taxas de juros continuam subindo . Mesmo os grandes estão perdendo dinheiro, enquanto o investidor médio tem menos dinheiro para dedicar às suas carteiras de ações.

O Federal Reserve deixou claro que continuará a aumentar as taxas de juros para combater a inflação e reestabelecer a economia. Ninguém em Wall Street sabe quando o ciclo terminará. Apesar do otimismo dos analistas de mercado, a volatilidade do mercado de ações não mostra sinais de desaceleração em 2022 e 2023.

Quando os comerciais e anúncios usaram a frase “nesses tempos sem precedentes”, eles não estavam brincando. Já tivemos pandemias e recessões antes, mas as taxas de juros recorde, a inflação e a mudança de comportamento dos investidores criaram uma tempestade perfeita em que tudo pode acontecer.

Compre com cuidado

Com muitos jovens investidores reagindo exageradamente à desaceleração do mercado de ações, você pode comprar ações de tecnologia na baixa e obter retornos impressionantes se o mercado se estabilizar. No entanto, a palavra-chave é “se”. Todo investimento é uma aposta nesta economia, pois um movimento errado pode arruinar seu portfólio.

Agora, mais do que nunca, o melhor curso de ação é comprar com cautela. Pense em retornos potenciais de longo prazo, não em quanto você pode extrair da ação no curto prazo.

Isenção de responsabilidade : nada neste artigo constitui aconselhamento de investimento profissional. Por favor, faça sua própria pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento.