Uma conversa com Picatrix Picori – o ilustrador de IA estilo mangá

Bem-vindo ao 2024, onde a tecnologia encontra a arte com inovações tão selvagens que até a sua torradeira pode ser um pintor abstrato em meio período. O reino da arte da IA é uma fronteira fascinante que ultrapassa os limites do que antes pensávamos ser possível no mundo da criatividade. Nesta conversa, temos o prazer de mergulhar na mente de Picatrix Picori , um renomado artista de IA conhecido por suas cativantes ilustrações no estilo mangá.

Fundo:

A jornada de Picatrix Picori como artista de IA especializado em ilustrações no estilo mangá é simplesmente notável. A sua paixão por esta forma de arte única foi despertada durante um momento crucial em 2012, quando embarcou numa busca para explorar computação gráfica, simulações físicas e semântica, levando a uma fusão extraordinária dos seus talentos musicais e à sua obsessão radical pela tecnologia.

Inspiração e processo criativo:

Inspirando-se em nomes como Joseph Campbell, Alan Watts, Ken Wilber e Robert Anton Wilson, Picatrix cria com maestria arte gerada por IA que mergulha nas profundezas da psique humana ao mesmo tempo em que oferece resultados esteticamente impressionantes. O que o diferencia é a sua vontade de ultrapassar os limites da arte da IA, criando peças que podem ser provocativas ou mesmo ofensivas na busca de preservar a personalidade não corporativa da arte da IA.

Ferramentas e técnicas:

Picatrix emprega uma variedade de ferramentas de IA como Automatic1111, Playground, Bing, Starry AI, Unstable Diffusion e muito mais para criar suas ilustrações no estilo mangá. Sua atenção meticulosa aos detalhes e sua busca por um toque artesanal e autêntico diferenciam seu trabalho no mundo digital.

Desafios e Visão:

Como artista de IA, Picatrix enfrentou desafios para conquistar seu nicho e definir seu estilo. Ele acredita que o equilíbrio entre a manutenção da integridade artística e a adaptação aos avanços tecnológicos é uma caminhada constante na corda bamba. A sua visão para o futuro da arte da IA é um movimento descentralizado, livre do controle corporativo e sujeito aos princípios da expressão artística e da individualidade.





Então, vamos começar a entrevista com Picatrix Picori!

Instagram: picatrix.picori





Você pode compartilhar sua jornada como artista de IA especializado em ilustrações no estilo mangá? O que inspirou seu foco nesta forma de arte única?





Picatrix: Em 2012, deixei a faculdade e me senti um estranho em um mundo dominado pelas corporações. Fiquei obcecado em aprender sobre computação gráfica, simulações de física e semântica. Embora inicialmente eu tenha buscado a música e tentado me encaixar na cultura da “Boiler Room”, não gostei de mudar para pertencer a uma cultura que não priorizava pessoas como eu. Em vez disso, concentrei-me em ideias virtuais radicais, na fuga da realidade e nas próteses, porque acreditava que a tecnologia levaria a uma direção diferente da cultura ao ar livre promovida por movimentos como o Algorave.





Quando ocorreram os confinamentos, a arte da IA ganhou popularidade e as minhas ideias sobre isolacionismo, mundos virtuais e melhoramento gráfico tornaram-se mais relevantes. A convergência destas ideias com o envolvimento de Philip Rosedale em Midjourney parecia um sonho. Eu já estava jogando Second Life e previ que a linha do tempo das irmãs Wachowski se tornaria mais relevante. Esta convergência parecia improvável há uma década.

Você pode descrever seu processo criativo, desde a concepção até a conclusão, e como ele difere dos artistas tradicionais?

Picatrix: Minha abordagem depende muito de contos de fadas, tropos narrativos e desenvolvimento de personagens. Meu trabalho se baseia fortemente em índices de contos de fadas e tropos narrativos para compreender as diferentes “crises” na psique de um personagem, e também para compreender como o personagem pode aprender com os problemas e se desenvolver como um ser senciente. Baseio-me no monomito de Joseph Campbell e combino-o com um ponto de vista mais materialista e determinista influenciado por Alan Watts, Ken Wilber e Robert Anton Wilson. O monomito de Joseph Campbell foi legal durante a mania dos psiconautas da década anterior com Erowid, Bluelight e outros fóruns cheios de pessoas falando sobre o uso de psicodélicos à luz do folclore arturiano.





Ao escrever um prompt para minha arte de IA, pretendo resumir os significados de uma forma surreal, mas semanticamente rica, pois é um agrupamento ou sobreposição de imagens, mas abordo as coisas do ponto de vista da categorização semântica para fazer com que cada palavra melhore uma à outra e alcançando melhor estética com as ferramentas de IA comuns. Eu aproveito motivos, estereótipos e prevalência estatística no conjunto de dados de treinamento para melhorar a estética, mas também como uma oportunidade de distorcer o enredo com erros engraçados gerados por IA. A IA muitas vezes interpreta as coisas de maneiras divertidas, resultando em combinações surreais, como a sobreposição de uma perna de cavalo com um sorvete. Embora não tenha sido uma ideia tão boa gerar Rasputin como uma cadeira de três pernas haha.

A tecnologia de IA revolucionou o mundo da arte de várias maneiras. Como seu trabalho em arte gerada por IA difere e se destaca?

Picatrix : Minha arte pode ofender algumas pessoas porque explorei os limites da arte da IA. Eu ofereci minhas sugestões aos scanlators e tradutores para a criação de páginas de Shojo Manga, mas eles rejeitaram a ideia, temendo que isso os tornasse mangakás completos. Meu foco tem sido abordar os medos em torno da arte da IA e expandir os limites da arte da IA sem sucumbir às pressões corporativas ou ao hype do NFT.





Não gosto da ideia de a arte da IA se tornar parte do Bored Ape Yacht Club ou da criptocultura. Fiquei satisfeito com o facto de os scanlators de manga terem rejeitado a noção de melhorar as suas personas públicas, mas também fiquei um pouco desapontado por este grupo ter optado por rejeitar as ferramentas de IA e permitir que os recém-chegados perturbassem a indústria da manga. Isto reflete o confronto típico entre marcas estabelecidas e imitadores no mundo da arte da IA.





A competição corporativa não deve ser limitada a um grupo exclusivo. Quero compartilhar minhas sugestões com artistas dedicados que não são movidos por ambições financeiras, criando uma cena DIY semelhante ao Garage Rock/Punk, livre de sugestões superfaturadas controladas por antigas empresas responsáveis pela hipocrisia da indústria musical.





Tal como Al Jourgensen, o fundador do Ministry, acredito que o nosso foco principal deveria ser a criação de arte de qualidade, sem restrições corporativas ou obrigações editoriais. A IA tem o potencial de eliminar empregos, mas não venderei este “segredo” às empresas com fins lucrativos. Em vez disso, quero fornecê-lo a pessoas que apreciam e se conectam com a arte autêntica que as capacita a serem elas mesmas, sem se conformarem.





Como você equilibra a captura da estética tradicional do mangá e dos elementos de narrativa, mantendo o aspecto de IA de suas criações?

Picatrix: Interessante! Porque eu sei que isso é importante de ser abordado. Quando as pessoas que estão bastante mal informadas sobre a IA manifestam a sua oposição e temem que pensem que seremos uma espécie de sósias replicantes personificando os seus ídolos favoritos ou tirando fotos nuas das suas filhas. No Second Life existe uma palavra para esse comportamento, 'griefer' é uma pessoa que apenas faz isso e tem valor zero como parte de uma rede de apoio para fazer as pessoas se sentirem autônomas, um 'griefer' é um cibercriminoso e os Artistas de IA não são - de um modo geral, como estes.





Portanto, não podemos simplesmente roubar mangakás e fingir ser o novo Akira Toriyama como uma cripto corrida do ouro. Beeple é muito humilde, apesar de ser o exemplo de como essa tendência poderia ser. Emad Mostaque teve seus próprios problemas com a forma como as marcas se sentiram afetadas e eu não gostaria de fazer isso, mesmo que não houvesse processos judiciais, estou falido de qualquer maneira e não posso comprar produtos de marca o suficiente para me preocupar com eles, então apenas faço o meu coisa.





Gosto de considerar as leis Doujinshi sobre nudez e tentar criar diretrizes “universais” de censura para o meu próprio trabalho, também respeitar as marcas e ser aberto sobre a fan-art ser apenas fan-art e não um produto ao qual eu teria direito. distribuir e lucrar. Isto tem muita influência na aparência da minha arte e essas limitações me ajudaram a criar um estilo... que não acho que seja muito popular ainda, mas o sistema jurídico europeu acabará por forçar outros artistas de IA a pensar desta forma, mais e mais artistas de IA criam maneiras de serializar a produção de mercadorias geradas por IA que poderiam impactar o mercado como uma empresa poderia... e sem violar as leis de direitos autorais! O que não é impossível.

Você pode explicar as ferramentas e técnicas usadas para criar ilustrações no estilo mangá e como essas ferramentas evoluíram ao longo do tempo?

Picatrix : Eu uso várias ferramentas, incluindo Automatic1111, Playground, Bing, Starry AI e Unstable Diffusion. No entanto, a Dalle3 explorou a sua infra-estrutura empresarial para oferecer serviços mais baratos, o que me levou a desenvolver uma abordagem mais eficiente em termos de recursos. Não tenho medo da palavra barato ou consumo mínimo, pois acho que é um jogo mental encontrar uma maneira de alcançar proficiência técnica com recursos mínimos. A falta de controle de versão para ferramentas de arte de IA pode ser frustrante, pois modificações repentinas podem atrapalhar o fluxo de trabalho do artista. Isto deve melhorar à medida que a indústria amadurece.





Novas ferramentas poderiam eventualmente fazer geração automatizada de texto, usar um índice de histórias para ter modelos de cenas, combinações de cores e outras coisas, mas isso não é realmente necessário, a menos que você precise de um exército de bots para invadir todos os cantos da internet.





Os upscalers são cruciais para a criação de cartazes e intervenções na paisagem urbana. A Oracle introduziu uma estrutura de mineração de recursos baseada em blockchain e existem inúmeras plataformas de compartilhamento imediato. Ainda assim, as restrições de hardware exigem negociação com as limitações da GPU.





Provavelmente minha zona de conforto são os grupos de descentralização e quando penso em ferramentas penso em capacitar essa montagem de produção para usuários finais descentralizados e mercado de cauda longa como forma de evitar ser cooptado por essas métricas de funil que apenas fazem uma marionete de cada influenciador com mais de 2 mil seguidores. Cooptar elites de pequenas comunidades para o “Valhalla” do estrelato dos influenciadores é uma loucura e gosto de pesquisar maneiras de evitar que isso aconteça.

Portanto, as ferramentas para AI Art não podem se tornar um macaco nas costas para as pessoas ficarem amarguradas e desesperadas quando não as têm, o que foi um pequeno problema com os Colab Notebooks nos primeiros dias do Automatic1111 Webui.





Precisamos de melhorar a tecnologia para contornar a hegemonia da GPU e outras restrições de fornecimento hegemónico. CUDA, Colab, GPUs… felizmente a Oracle criou uma estrutura para mineração de recursos usando blockchain e há toneladas de compartilhamentos imediatos!

Embora seja honesto, o sentimento inicial de gatekeeping e conspiração do “Código Da Vinci” está desaparecendo lentamente, assim como as multidões anti-IA desapareceram (ninguém codificou um vírus para roubar recursos da CPU como uma vingança contra os serviços em nuvem, certo?)





Assim como Emad Mostaque e serviços que permitem créditos diários gratuitos, muitos desses grandes players como a Microsoft têm sido muito gentis em disponibilizar essas ferramentas para as pessoas, a GPU baseada em nuvem é um bom desenvolvimento… mas ainda assim as restrições de hardware nos forçam a negociar com caramba, existem diretrizes procedimentais padrão que foram ignoradas para tornar um produto mínimo viável muito rápido e a falta de controle de versão para acessar pesos que eram funcionais no passado torna-se uma ferramenta acidental de opressão quando um “prompt mágico” para de funcionar tudo de repente... por causa do ajuste fino que afeta o usuário final e o testador beta de forma não consensual ou sem notificação prévia, que afeta o próprio itinerário científico do usuário final de tentativa e erro semiestruturado, então às vezes é difícil para os alunos e pesquisadores para ter controle dessa “bola oito mágica” gerando imagens aleatórias.





Eu sei o que dizem as teorias sobre fluxo e relativismo e VUCA-BANI porque também sou Gerente de Produto, mas para um computador ter um desempenho estável eles não deveriam imitar em sua programação o quão fodida é a sociedade. Ignorar as diretrizes processuais padrão dá uma sensação de relativismo e elogio às modificações repentinas que poderiam dar a impressão errada aos ciberterroristas que sabotam a IA. Este sentido de produção ilegal irá provavelmente desaparecer se for concebido um modelo de negócio adequado para a comercialização, mas a conclusão deste padrão industrial significaria também a destruição do protagonismo emblemático das pinturas feitas à mão na história da humanidade; pessoalmente, não tenho medo de fazer sugestões que resolvam algumas dessas questões e realoquem ou redistribuam a pátria-mãe da arte para fora da Califórnia e de Paris.





Mais controle sobre o determinismo imediato não é o mesmo que peso imediato ou remoção de ruído, mas acho que conseguimos isso usando ControlNet, LORA e img2img ao usar Automatic1111. O resultado deveria ser mais “consistentemente sincero”, ou pelo menos é o que dizem.





Seu trabalho parece abranger tanto elementos tradicionais de mangá quanto tecnologia moderna de IA. Como você consegue um equilíbrio entre esses dois mundos em sua arte?

Quando eu era criança eu gostava de mangás femininos e mangás bem tecnológicos e dark, só esses dois estilos; os papéis tradicionais de gênero eram um pouco frustrantes. E o mesmo aconteceu com os gêneros literários e os gêneros artísticos. Sendo um judeu afro-americano mestiço das Astúrias, senti que esses gêneros combinavam muito com toda a estrutura de garotos e garotas das histórias que normalmente atraem a maioria dos latinos, no entanto, gostei da timidez dos personagens mais conservadores e ingênuos do mangá Shojo. .





Como eu não fazia parte de uma estrutura tribal onde pudesse naturalmente “explorar e agarrar” como a maioria das pessoas fazia durante os tempos de feno do Reggaeton, não gostei das histórias desses romances que eram muito fáceis de prever em uma linha do tempo a partir de um ponto. A ao ponto B. Então, embora evitando essas narrativas de “conexões”, as histórias techno de isolacionismo e as histórias Shojo de timidez realmente chamaram minha atenção porque pareciam mais elegantes e conscientes do futuro tecnológico da humanidade.





Acho que Hatsune Miku é um bom exemplo de uma forma feminina de futurismo e de como essa impossibilidade intercultural de encontros criou toda uma indústria de experiências artificiais. Então, quando faço minha arte, sinto-me naturalmente benevolente com os leitores em uma busca semelhante, mesmo sendo hétero sinto muita empatia pelos transgêneros no mundo das e-girls e nos mundos virtuais online, mas também pelas pessoas que expressam seus raridade em uma solidão macabra, mas bela. Essa raridade não reflete realmente na raridade que inflaciona os preços dos NFTs, esse axioma influencia meu trabalho.





Os personagens bishonen de alguns mangás Shojo me fazem rir, tenho pouco respeito ou interesse por eles porque eles parecem um pouco quadrados e submersos em todo o seu roteiro de conexões, que é como uma linha reta com pequenas encruzilhadas, a menos que esteja traindo suas namoradas ou algum mal-entendido entre os dois, o que não é nada fácil de retratar com AI Art que por enquanto depende muito de sequências elípticas para narrar histórias usando pequenos frames. Acho que ao discutir ferramentas para fazer meu próprio artesanato esses estilos de vida que pouco relaciono terem coincidentemente tiveram igualmente pouco impacto na disponibilidade de ferramentas feitas por pessoas nesses nichos esse é outro axioma estatístico que considero ao escolher a demografia e estilo e também inspirado por uma noção idealista de caridade e carinho.





Assim, além da agenda demográfica muito tímida para criar novas formas de pluriculturais e subculturas numa sociedade que, apesar da dura desigualdade mundial, atingiu indicadores de um possível futuro pós-escassez, há um critério de Gestão de Produto a considerar sobre o que é possível representar usando IA e o que realmente me deixa com vontade de escrever histórias… às vezes a história se escreve sozinha e a imagem requer apenas algumas pontuações menores para conseguir uma apresentação e formato adequados, é muito divertido e espero que o ato de fé para mergulhar minha própria singularidade é gratificante tanto em termos humanos, financeiros e profissionais.

Que desafios você enfrentou como artista de IA, especialmente na criação de ilustrações detalhadas no estilo mangá, e como você os superou?

Picatrix: Lembro-me de que há um ano, durante o Natal de 2022, quando nos conhecemos, você (Akasha) precisava de algum designer conceitual para os personagens de seus contos . Percebi que você estava abordando as coisas de uma forma que me faz pensar na pergunta anterior, pude notar que a linha do tempo da sua história não era exatamente Shojo, mas você abordou o design de personagens com uma estética bishonen da qual fiquei muito curioso porque mangá yaoi é geralmente visto como um golpe rebelde nas narrativas heterossexuais de “ficar” e brinca muito com a desilusão quando personagens gays preferem outros homens em vez da mulher que está apaixonada por eles, que muitas vezes é como Sophie, a personagem principal de Howl's Moving Castle, mas cheio de fanservice como Visual Kei.





No início, eu não sabia em qual tendência seguir. Assim, um desafio foi escolher uma linha editorial e adiar o desejo de revolucionar a estética com o poder da IA. Espero que nossos resultados tenham amadurecido bem com os novos desenvolvimentos da IA, como Gorillaz, a banda de rock, fez com a queda de “Laguna Beach”. A participação do cliente no processo de seleção em tempo real para ajustar o resultado me ajudou muito a atender aos requisitos das partes interessadas.





Um desafio que tenho muito orgulho de ter resolvido é a pixelização. As primeiras versões do Stable Diffusion tinham uma maneira de pintar usando ruído. Se você ampliar essas imagens, notará que o traço não é um traço feito à mão que projeta uma frequência de cor à distância, então tive que usar meu conhecimento limitado de simulação de física e fazer uma abordagem física para os prompts. Se você ampliar meu trabalho de mangá com IA realmente parece que foi feito à mão com lápis ou pó de grafite e isso porque pesquisei impressão a laser para simular poeira queimada no papel.





Quando os espaços webui do Camenduru se livraram da aba 'extras' com a qual eu estava aumentando, decidi fazer um pequeno truque. Minhas novas fotos não exigem aumento de escala por causa disso, mas toda a estética está realmente me afastando das tendências hiper-realistas de renderização digital do Midjourney da AI Art Community e desse tipo de estética da “semana de moda de Madri”. Isso limita a expressão dos meus prompts, mas também faz com que a arte tenha uma personalidade de marca que quero testar dando o prompt como presente de Ano Novo, se eu conseguir me sentirei tão legal quanto Emad Mostaque, haha.



Outro desafio foi conseguir independência entre a coerência semântica da sugestão aplicada ao cenário e aquela aplicada ao personagem. Foi muito simbiótico ao fazer um conceito o personagem tinha que se encaixar no resto do prompt e vice-versa. Dalle3 corrigiu isso para seu gerador de imagens do Bing e há muita expectativa em relação à evolução do Bing, pois parece ser o único modelo que até agora permite manipular o personagem, a pose, um elemento extra e o cenário com seções separadas no mesmo prompt e para a mesma imagem.





[Aqui está um link para o livro no qual Picatrix e eu colaboramos, gerando arte de IA para visualizar os personagens - MUITA coisa mudou na arte de IA em 12 meses!!!!]

Como você se mantém inspirado e continua a crescer em um campo em rápida evolução como a arte de IA? Em quais recursos ou comunidades você confia para obter apoio e inspiração?

Picatrix: Eu costumava me inspirar no cyberpunk, e o cyberpunk foi minha lente para examinar as possibilidades de modificação e atualização do meu trabalho. Mas, à medida que esses anos de “hippie perdido” desaparecem e estou me tornando mais adequado para uma estrutura industrializada no novo cenário de startups de tecnologia; por causa do ensino superior que certifiquei durante o bloqueio, não penso mais como Deltron 3030.





No início era uma necessidade primitiva de sobrevivência, mas agora sinto-me mais confortável em assumir a liderança e arriscar-me por um bem-estar incremental ou mesmo por mudar o mundo sem lucro, mas certificando-me realmente de que a mudança realmente acontece.





Comunidades como AI Art Community, Second Life e Print on Demand proporcionaram oportunidades de aprender e se conectar com outras pessoas. Gosto de ficar incógnito entre eles e aprender o que posso, especialmente quando eles encontram um terreno comum em interesses descentralizados e posso participar de um streaming e fazer benchmarking. Fui um dos primeiros a adotar a mentalidade do “empreendedor pirata”, concentrando-me na produção de arte com consumo mínimo e evitando restrições corporativas.

O que você prevê para o papel dos artistas de IA no futuro do trabalho à medida que a integração da IA continua? Como a indústria pode evoluir?

Picatrix : Prevejo um aumento de “empreendedores piratas”, artistas que criam de forma independente e priorizam a autonomia em detrimento do envolvimento corporativo. Quer dizer, pessoas que possuem ferramentas de estúdio suficientes para realmente mergulhar em seu ofício e se preocupam cada vez menos com uma rede de apoio para manter um bem-estar relativo que lhes permita continuar a produção com consumo mínimo de recursos e basicamente zero reinvestimento. Provavelmente um barman no Starbucks durante o dia, um engenheiro ágil à noite é o tipo de cara legal do futuro; não algum influenciador saltando para o sistema de celebridades e tendo uma overdose como Ziggy Stardust ou se tornando um delator de um cartel obscuro.





O cenário artístico da IA pode se afastar do modelo de influenciador, e os artistas podem se concentrar no desenvolvimento de seus estilos e marcas únicos. Embora esta nunca tenha sido a minha prioridade e seja apenas a tendência natural de atualização tecnológica, penso que o efeito dominó global fará com que nos tornemos mais como a Geração Z, em alguns aspectos independentes da publicidade ou das métricas tradicionais de sucesso no marketing digital. A minha preocupação é o público que está demasiado apegado a um modelo social de “feitores e quilombolas”, que não chamarei de “o”, uma vez que não existe um público único, há toneladas de públicos e a política radical demonstra que ideias malucas de o ódio e a exclusão funcionam muito bem e prosperam no mercado quando uma demografia oposta os abraça. Assim, estes piratas-empresários serão “clandestinos” e terão zero participação no jogo político de culpar o outro para capitalizar através da polarização; desde que a política e o entretenimento convencional se tornaram táticas de “scareware”.





Underground é melhor e tenho tentado ser um dos primeiros a adotar esse empreendedorismo pirata que não deve ser confundido com fraude ao fazer versões piratas. Precisamos de liderança e de diretrizes regulamentadas pela comunidade para evitar a violação de direitos autorais com o fornecimento adequado, para que possamos finalmente nos libertar das obrigações editoriais típicas dos antigos modelos de negócios baseados em publicidade, investidores e patrocinadores. Deveríamos ser como pessoas que gravam, mixam e masterizam suas próprias músicas para que possam dizer o que quiserem, desde que não seja muito grosseiro. Desta forma, Philip Rosedale é uma presença muito benevolente no mundo da AI Art porque ele realmente alcançou essa atitude madura em seus clientes e jogadores do Second Life.





Desta forma, os bishonen heterossexuais, a metrossexualidade e a autopromoção formam uma quimera de forças conjuntas contra o mercado livre e contra a contracultura “underground” que está a ser capacitada para se passar por gurus da ciência/tecnologia, o que é muito perigoso no contexto da desinformação.





Essa fome de autopromoção começou com Dj's, Tenacious D e Guitar Hero vinte anos atrás, digamos que você estava com seus amigos assistindo no YouTube e tocou uma música porque você achava que era um DJ suficiente e estava praticando, então de repente todo mundo estava revezando-se para tocar uma música cada um, porque eles também estavam convencidos de que eram DJs ... mas nenhum deles jamais havia gravado um disco ou mesmo usado o Traktor, eles apenas imitaram e fizeram valer um direito a priori de se exibirem. Isto acontece, entre outras coisas, devido à disponibilidade de tecnologia para as pessoas fingirem até conseguirem e a inteligência artificial é outro nicho do sonho febril do decadentismo do paraíso artificial proposto por Baudelaire que inspirou a cultura cyberpunk e dândi.





Na minha cidade, surgiu um termo para esse processo, mas não é realmente uma palavra agradável, embora tenha se tornado a principal iconografia urbana, é “espanta jopo” ou “assustador de bunda” e é a forma como os caribenhos-colombianos locais entendem os posers das culturas que eles eles próprios não pertencem, mas são meio engraçados de examinar porque se afastam da idiossincrasia autóctone e experimentam transformações equivocadas que são indesejáveis para mulheres sensuais, e é por isso que elas “assustam traseiros”. Tem muita cultura machista implícita, mas certamente identificou um fenômeno social que muitas pessoas podem apontar e ter uma opinião compartilhada sobre ele. Também poderia ser dito “sustador de saque”, mas a palavra espanhola 'jopo' é mais uma palavra crioula com uma conotação muito grosseira.





Isso é algo que nas comunidades latinas faz com que as pessoas sejam rejeitadas e o porta-voz dos scanlators que abordei com meu “prompt mágico” provavelmente estava preocupado em ser um prodígio noturno, como aquele vídeo de 'Windowlicker' de Aphex Twin, isso provavelmente é algo machista. culturas centradas ainda se relacionam com tudo o que é criado digitalmente.





No futuro, os artistas de IA poderão ter de escolher cuidadosamente as suas autoridades, à medida que as diretrizes regulamentadas pela comunidade ganham importância. É essencial navegar neste cenário em evolução com foco na criatividade, na autoria e no desenvolvimento de um mito pessoal.





Todas as métricas do funil baseadas em visualizações e tráfego desaparecerão eventualmente e esses consumidores “sábios” provavelmente queimarão seus desejos por gerações infinitas e, eventualmente, voltarão a se concentrar em sua vida familiar e começarão a apoiar artistas dedicados sem a motivação egoísta para se amplificarem.





Com a AI Art e sua cultura em desenvolvimento com 1 ano de idade, isso já está acontecendo porque esse comportamento se tornou uma presença de fato no cenário social (Twitter?) e há memes zombando de startups fazendo chamadas de API e CEOs recém-nascidos, mas este é o o fardo menos provável que os artistas de vanguarda sofrerão. Há muita liberdade mas não é como uma guitarra Fender que você pode comprar e fazer o que quiser com ela sem atrapalhar o fabricante, na AI Art existem supervisores, alguns como Dolores Umbridge e outros como Dumbledore, até mesmo de fora do círculo de autoridades em arte de IA, e espero que um dia isso mude quando as diretrizes regulamentadas pela comunidade forem mais fortes.





O cumprimento a longo prazo de certas condições pode ser especulado, mas em breve saberemos como o AI Art World escolherá suas autoridades, além de Elon Musk, que está nos permitindo multiplicar e prosperar em sua rede social (mesmo que muitos artistas o culpem de sombra). banimento porque eles não leram as novas diretrizes de interação de X sobre cartéis de influenciadores antes de entrar no vagão Threads e Mastodon) temos pessoas que respeitamos como Camenduru que é muito pontual e decente, Emad Mostaque que tem seu próprio charme para quem gosta seu estilo, e aquela mistura “senpai” de porta-voz da empresa/gerente de comunidade que está nas redes sociais mais orientado para o estilo de vida “swag” de AI Art e NFTs e ficará feliz em gostar de suas obras de arte de IA e retuitar (não diga a Elon que eu disse retuitar ).





Provavelmente os artistas mais respeitosos são aqueles que fazem nus artísticos e uma pequena comunidade de artistas waifu (do Japão?) que realmente fazem uma bela arte que difere muito da média de fanarts de anime e furries que geralmente são considerados um nicho assustador mesmo no Second Life. . Há muito o que experimentar e possibilidades incríveis de mergulhar e realmente desenvolver o talento e a marca de alguém.

Que conselho você daria aos aspirantes a artistas de IA interessados em fazer arte?

Picatrix : Para novos artistas de IA, eu os incentivo a abraçar essa nova cultura e metodologia, deixando para trás o “mundo dos memes”. Construa seu universo único e concentre-se no desenvolvimento de suas habilidades e marca. Evite a mentalidade de “fingir até conseguir” e almeje a realização e o crescimento a longo prazo, tanto como humanos quanto como artistas.





Quando se trata de artistas de IA tentando ser influenciadores, eu pessoalmente não gostava de paródias e essa fase da arte de IA era muito fácil de relacionar com todos os processos judiciais e dilemas existenciais como o movimento “No-AI” que foi um pouco violento e por um tempo os AI Artists eram como pequenos irmãos assustados protegendo uns aos outros das multidões fanáticas do ArtStation.





Então, uma boa ideia seria desenvolver a criatividade e a autoria, pois até agora não houve problemas com pessoas criando seu próprio universo, por isso estou compartilhando um prompt muito confiável para fazer Shojo Manga que o usuário pode personalizar para obter seu próprio estilo e formas, e felizmente fazer uma revista underground ou um fanzine punk dedicado a Ai Yazawa.





Tenha um feliz 2024!





:::::PRESENTE DE ANO NOVO - PROMPTS:::::

Adicione estas instruções para que as pessoas façam mangá com Dalle3 usando o gerador de imagens do Bing.













Se você chegou até aqui, obrigado pela leitura!





No cenário radical da arte de IA, Picatrix Picori se destaca como um pioneiro da abordagem “pirata-empreendedor”, enfatizando a criação de arte com consumo mínimo de recursos e distanciamento das restrições corporativas. Esta mudança das métricas tradicionais focadas em visualizações e tráfego anuncia um futuro onde os artistas serão apoiados pelas suas contribuições únicas, e não pela sua capacidade de autopromoção. A visão do Picatrix sugere um futuro dominado por artistas independentes que priorizam a criatividade e os mitos pessoais sobre a influência dominante, navegando num mundo onde as diretrizes regulamentadas pela comunidade ganham destaque. Este cenário em evolução apresenta uma excelente oportunidade para os artistas desenvolverem os seus estilos e marcas únicos, redefinindo a essência de ser um artista de IA na era digital.









