Tornando-se um Day Trader - Entrevista e Introdução aos Produtos de Negociação

O day trading é como um jogo fascinante que combina xadrez, pôquer e jogos de azar em um pacote empolgante, adiciona a adrenalina de uma montanha-russa e tempera com algumas pitadas de limão e uma pitada de sal.

Negociar é uma grande luta entre ilusão e realidade e, de muitas maneiras, um cruel labirinto de truques dentro de truques. No entanto, se você é um daqueles que pode criar um plano, seguir uma estratégia com forte disciplina, lidar com seus demônios do jogo e aceitar o comércio como uma profissão, você pode conseguir... depois de 3-5 anos de estudo árduo.

Negociar atrai pessoas que amam desafios. No entanto, apenas alguns poucos sortudos podem se destacar da multidão e fazer uma fortuna do nada. Essas pessoas precisam ter uma vasta experiência, saber como manter a calma diante dos impulsos naturais de ganância/medo e ser perspicazes sobre a psicologia das massas. Eles precisam reunir algum capital comercial inicial, mas também ter algum dinheiro em reserva para situações críticas e períodos de queda, porque estatisticamente comprovado que isso acontece com todos os comerciantes - é apenas uma questão de tempo e cardinalidade dos negócios.

Saber quando não negociar, quando fazer uma pausa e recuar é uma parte crítica do gerenciamento de riscos. Acima de tudo, você precisa de um sistema de negociação funcional que atenda às suas necessidades e estilo de negociação.

Se você tem tudo isso, a última peça do quebra-cabeça é abraçar os seguintes princípios:

“O objetivo de um bom trader não é ganhar dinheiro; o objetivo é negociar bem.”

“Ganhar dinheiro é mais importante do que provar a si mesmo que você estava certo.”

“Sua eficácia na negociação é proporcional ao esforço que você coloca na negociação.”

“A maior lição sobre como ganhar dinheiro é a experiência adquirida com a perda de dinheiro.”

“Tente entrar o mais próximo possível do ponto em que você errou. Nunca lute ou questione a ação do preço.”

“Se você tem vontade de vencer, você vencerá.

Este artigo está dividido em duas seções. A primeira parte é uma janela para a vida e a mente de um trader mestre com mais de 15 anos de experiência em mercados de ações regulares e relacionados a criptomoedas. Esta é a parte do compartilhamento de conhecimento.

A segunda parte apresenta produtos comerciais básicos, como spot, swap ou margem.

Parte 1: Como é a vida de um day trader: uma entrevista com um trader de criptomoedas de sucesso, que deseja permanecer anônimo.

Muito obrigado por aceitar meu convite para uma entrevista. Para começar, conte-nos algo sobre você e o que o levou a negociar criptomoedas e bolsas de valores?

Na verdade, não fui direto para a negociação no começo. Eu estava participando de mineração clássica de hardware e nuvem para criptomoedas e, em seguida, fazendo alguns investimentos menores, o que me levou à negociação no mercado de ações. Depois disso, em 2016, aprendi sobre negociação de criptomoedas e posso dizer que foi uma bênção, pois pude usar métodos existentes usados no mercado de ações que funcionaram de maneira bastante eficaz em criptomoedas também.

Como sua jornada começou?

Minhas primeiras experiências com negociação foram incomuns. Tive bastante lucro durante vários períodos de uma semana sem nenhum conhecimento, mas inevitavelmente quebrei a seqüência e sofri perdas brutais. Muitas pessoas desistem após perdas, mas em suas falhas de negociação, você pode ganhar muita experiência para se tornar um sucesso. É por isso que é importante registrar suas perdas e descobrir o que as conecta, corrigir o problema e seguir em frente.

Muitas pessoas têm um ótimo começo quando começam a negociar, mas ficam bêbadas com o sucesso inicial e são arrasadas alguns meses depois. Como foram seus primeiros meses de negociação?

Concordo que algumas pessoas ficam bêbadas em negociar com criptomoedas porque é um mercado muito especulativo, mas no mercado de ações é muito mais difícil.

Quantos anos você acha que pode levar para alguém se tornar um trader de sucesso?

Depende da pessoa e do seu estilo de vida. As características com as quais você cresceu podem naturalmente torná-lo um trader de sucesso. Portanto, não acho que seja mensurável no tempo, e é realmente sobre quem você é que determina a rapidez com que você pode se adaptar ao mercado.

Considere pensar sobre os hábitos de vida de uma pessoa em geral e faça ajustes que mudem o jogo, como ajustar os hábitos de sono e adicionar exercícios regulares. Às vezes, não se trata apenas de negociar, mas sim de construir uma vida melhor.

Qual foi o seu ponto de ruptura de um trader mediano para um trader bem-sucedido que pode fazer o que quiser?

Disciplina era a única coisa que eu precisava aprender. Assim que percebi a importância da disciplina e da persistência, comecei a crescer e me tornar o que sou hoje como trader e como ser humano.

Isso e muito backtesting. Eu recomendo isso a todos que estão começando a negociar para adicionar um intervalo de tempo de backtesting diário de 30 minutos à sua programação diária, se eles realmente quiserem melhorar e aumentar sua confiança ao entrar nas configurações de negociação em tempo real.

Quais são os principais aspectos que você precisa adotar para se tornar um trader decente?

Pergunta difícil, mas novamente pode ser resumida como disciplina, paciência e persistência. Muitas pessoas falham algumas vezes e caem no que é chamado de “comércio de vingança”, o que significa negociação irracional depois que você perde, esperando ter sorte e recuperar as perdas rapidamente. Mas, como você pode imaginar, eles só irão mais longe na espiral na maioria das vezes.

Também é fundamental absorver muito conhecimento que o ajudará a criar sua própria opinião. Quando você começa a ouvir sua voz interior enquanto segue o plano, você está no bom caminho. Apenas seguir os outros simplesmente não leva a lugar nenhum a longo prazo.

Em seguida, oculte seu indicador de lucros e perdas (PNL). (PNL é a diferença entre lucro e perda na negociação.) Não observe o dinheiro que você pode estar ganhando ou perdendo; negocie a configuração, não o PNL.

Quais são os demônios comerciais mais frequentes que podem possuir um comerciante e causar a falência da conta?

FOMO (medo de perder), ganância e não seguir seu plano de negociação testado. Mas se eu fosse mais específico, seria assim:

Saiu cedo demais

Saiu tarde demais

entrou cedo demais

entrou tarde demais

Correr muito risco

Não fez uma negociação planejada por causa de dúvidas

Para lutar contra esses demônios e se livrar deles para sempre, evite essas armadilhas e dê a si mesmo um ponto para cada negociação bem-sucedida e executada com perfeição. Você está curado quando tiver cinco pontos positivos em cada um deles. No entanto, se você coletar dez pontos ruins para um único item mencionado abaixo e não conseguir parar, provavelmente está condenado a não ser um comerciante.





(Captura de tela de 2011 - explicando os princípios do Demon Finder)

Sinta-se à vontade para fazer uma cópia do GoogleDoc mencionado acima e usá-lo.

E o caminho para se tornar um trader? Que marco precisamos passar primeiro antes de entrar no Valhalla da negociação?

Sempre tente proteger seu capital. A negociação é uma daquelas profissões em que você precisa ter habilidades e capital. Sem dinheiro não há negociação. Além disso, você precisa de algum dinheiro para se sustentar.



Pelo menos um mês de negociação de papel para começar. Em seguida, desenvolva 2-3 estratégias e teste-as com força em pelo menos 100 amostras. Então comece com 1% do seu capital por negociação. Você pode mover isso até 3% por negociação, mas somente se sua taxa de acerto for de cerca de 60%. Quando você atingir uma sequência de 4 derrotas consecutivas e sentir que está completamente fora da zona, diminua o tamanho da negociação de 1% para 0,5% até obter 2-3 vencedores que o levarão de volta ao jogo modo.

Claro, existem traders que têm uma taxa de acerto de 85 a 90%. Esses caras negociam grandes números e a única coisa de que precisam, além de atender às condições de negociação, é ter liquidez suficiente. Negociações como essa geralmente têm de 0,8 a 1,3 R (Risk/Reward Ratio) sem usar muita alavancagem.

Pessoalmente, descobri que cerca de 2,5R é o meu alvo mais alcançado.

Que método você usa para negociar?

Eu uso muitas coisas agora, já que gosto do efeito de tirar muitos Ases da manga. Estou sempre tentando adicionar livros essenciais à minha biblioteca e usar algo novo aqui e ali.



Atualmente, eu negocio cripto usando Elliott Wave (EW), Price Action (Pat) combinado com algum conhecimento básico de Candlestick e algumas estratégias de Média Móvel (MA). Mas é preciso entender os conceitos de dinheiro inteligente para criar um método de negociação bem-sucedido. Algumas ótimas fontes são gratuitas para assistir no YouTube, como:

PhotonTrading

MentFX

PhantomTrading

No mercado de ações, é um pouco mais difícil, então eu uso Análise de Preço de Volume (VPA), EW, Candlesticks, linhas de tendência e alguns padrões gráficos, embora alguns deles estejam ficando obsoletos. Também é bom ter uma visão geral básica das notícias que movimentam o mercado. No entanto, não sou um trader de “notícias”.

A capacidade de ler o viés do mercado é mais importante do que a estratégia usada. Os mercados tendem a buscar liquidez que se encontra em zonas de ineficiência. Os mercados retornam a essas zonas para se equilibrar. Tente usar gráficos mensais, semanais e diários para identificar essas ineficiências, como lacunas de valor justo (FVG), altos ou baixos iguais e outras reservas de liquidez, como bolsões de liquidez que se formam em torno de várias linhas de tendência tocadas. Ao marcar essas zonas, tente imaginar um caminho que o mercado precisa percorrer para chegar a essas áreas antes que mude de direção ou continue depois de um recuo.

Qual é o seu principal conselho para alguém que quer ser um grande trader um dia?

Faça por você, não pelo dinheiro.

Realmente, a melhor coisa sobre a negociação é que ela pode ensinar muito sobre os valores da vida que o guiarão para um estilo de vida melhor. Um estilo de vida melhor transforma você em uma versão melhor de si mesmo e, como a versão melhor de si mesmo, você pode tornar as pessoas ao seu redor mais felizes.

Pessoalmente, recebo muitos desses valores de um sujeito chamado Jim Rohn, que deixou seus ensinamentos para o mundo aprender. Ele era um ávido empresário e palestrante motivacional que acumulou uma vasta fortuna do nada.

Além disso, não tente fazer de cada dia um dia de negociação. Às vezes, você pode observar o mercado e não fazer uma única negociação, pois as estrelas não se alinham a seu favor. Nunca negocie quando você não tem uma vantagem.

Negociar é como pôquer com uma diferença crítica. Em um jogo de pôquer, você precisa jogar cada mão com as cartas que recebeu. Na negociação, você pode esperar pela mão adequada e negociá-la perfeitamente. Se você tiver vontade de vencer, é claro.

Qual foi sua maior vitória e sua falha mais "redonkulous" na negociação?

Bem, minha maior vitória teria que ser tudo composto que adquiri ao longo do tempo, mas o máximo em uma única negociação, se bem me lembro, é 2500% em uma posição alavancada de BTC.

Eu perdi tudo antes, então nada pode ser mais um fracasso do que isso. Mas acredito que os fracassos lhe darão a experiência necessária para o sucesso.

Você tem mais segredos para ser um bom trader e ter sucesso a longo prazo?

Não há segredos. Todas as informações estão disponíveis, e a maioria delas é gratuita… No entanto, você precisa ser apaixonado pelo que faz, não importa o que seja.

Se você não gosta do que está fazendo, não terá sucesso nisso. É nisso que acredito, mas tenho paixão pela arte de negociar. E sim, gosto do dinheiro que vem com isso, mas adoro a capacidade de prever. Pode parecer brega, mas é como ser um mago e ver um pouco o futuro. Claro, às vezes estou errado, mas quando acerto é ótimo.

Então, é claro, aprenda a antecipar, não a participar. Pare de perseguir as bombas ou os movimentos que já estão em movimento - bons traders não negociam porque algo está se movendo. Seu tempo para entrar foi há 5 minutos. Você pode entrar em uma negociação para pegar e ir embora, mas se permanecer nela, estará apenas sacrificando seu capital pelo sucesso de outra pessoa. Faça o oposto. Comece a rir do gráfico e fique feliz por estar indo tão bem sem você. Em seguida, prepare-se para negociar o novo teste, já que quase todas as boas entradas são testadas novamente em algum momento.

Então, você tem que aprender a ter paciência com grandes negociações, mas também impaciência imperial com negociações que não parecem boas ou que estão comendo sua zona de stop loss (SL). Observe, adapte, execute em poucos segundos. Trata-se de fazer ajustes rápidos e ininterruptos à medida que a situação se desenvolve.

E, por último, esteja ciente de que, como comerciante de varejo, você é uma presa fácil para os Market Makers (MM), ao negociar com base nas emoções. Para ter sucesso no mercado, aprenda a mexer com o MM, resista aos seus chamados para vender, quando tudo o que eles estão fazendo é vender uma passagem para o “destino fodido” para o maior número possível de traders antes de fazer o contra-movimento. Derrote o mercado derrotando suas emoções e seu desejo de negociar primeiro. Em seguida, seja paciente e execute como sua configuração testada mostrou.

Isso mesmo. Concordo. Como um comerciante inteligente com experiência em seu currículo, você concorda que nenhum guru vai torná-lo rico no longo prazo, certo?

Exatamente. Você precisa amar o que faz e estar bem em fazê-lo por conta própria. Só então você pode fazer isso por horas sem fim e ainda se sentir cheio de vida e motivação.

Conte-nos sobre o seu dia médio de negociação.

Bem, é como o dia de qualquer outra pessoa exceto pelo fato de que eu não dirijo para o trabalho. Atravesso o corredor até meu escritório. Eu acordo às 5 da manhã, tomo um banho e vou para os gráficos, observo o pré-mercado de ações e verifico minhas reservas durante a noite para criptomoedas.

Então, faço algumas horas de negociação e, às vezes, não negocio se não houver oportunidade. Estou realmente trabalhando por apenas 1 a 2 horas e geralmente apenas leio até que algo apareça. Alguns dias eu nem me preocupo em verificar e sair para o dia. Eu gosto de manter minha vida equilibrada entre trabalho e lazer.

Quais são os livros mais inspiradores que você leu? Negociação ou não!

Muita leitura e conhecimento de pessoas que tiveram sucesso na área. Quando criança, li O homem mais rico da Babilônia, de George Samuel Clason, e essa foi minha porta de entrada para livros mais abrangentes, como Trading in the Zone, de Mark Douglas.

Para o autoaperfeiçoamento, gostei muito de Master Your Hidden Self, de Serge Kahili King, e The Truth, de Neil Straus.

Se você pudesse viajar no tempo e dar conselhos a si mesmo antes de começar a negociar, o que seria?

Não deseje as coisas, mas certifique-se de estar fazendo o máximo para que isso aconteça. E claro, aproveite o que você faz. Se você não gosta do que faz, será difícil passar pela parte em que não é lucrativo e, na maioria das vezes, desistirá.

E talvez também que a dor seja temporária, enquanto o orgulho é para sempre.

Bem dito.

Fim da seção de coleta de conhecimento.

A próxima parte irá apresentá-lo ao mundo dos produtos de negociação Bitcoin DeFi que podem ser considerados uma alternativa a outras plataformas DeFi, como Uniswap (baseado em Ethereum) ou bolsas centralizadas (que exigem principalmente KYC e depósito de seus ativos para seu controle) .

Finanças descentralizadas (DeFi) é uma tecnologia financeira emergente baseada em livros-razão distribuídos seguros semelhantes aos usados pelas criptomoedas. O sistema remove o controle que bancos e instituições têm sobre dinheiro, produtos financeiros e serviços financeiros.



As finanças descentralizadas usam a tecnologia blockchain que as criptomoedas usam. Um blockchain é um banco de dados ou livro-razão distribuído e seguro. Aplicativos chamados dApps são usados para lidar com transações e executar o blockchain.





Parte 2: Encontre o playground de negociação adequado

E aí, gostou da entrevista? Você está motivado para explorar, aprender e participar neste ambiente de alto risco/recompensa agora? Se a resposta for sim, então eu digo bom! O seguinte irá apresentá-lo a outros pré-requisitos comerciais e a produtos comerciais comuns.

Embora estudar, ler, observar ou fazer cursos seja uma parte vital do aprendizado, a parte mais crucial do caminho de aprendizado para se tornar um day trader é mergulhar nas trincheiras figurativas e negociar - tomar decisões em tempo real, escrever notas , e analisando seus negócios.

Para iniciar sua jornada de negociação, use uma ferramenta de análise técnica (TA) baseada em navegador, como TradingView , para negociação em papel ou apenas como sua "caixa de proteção comercial" para todas as suas observações de gráficos e entradas de diário.





Então, você precisará de uma plataforma de negociação com uma interface fácil de usar. Comece experimentando pequenas quantidades de ativos reais. Esta é a melhor maneira de começar, pois você experimentará como é negociar com "dinheiro real", mesmo que apenas alguns dólares estejam na mesa.

Uma breve introdução ao mundo dos produtos de negociação de criptomoedas

1) Swapping ou compra à vista é onde você compra um ativo em que acredita ou pesquisou, com o plano de vender o ativo com lucro no futuro.





2) As negociações de margem permitem que você compre Long e Short, o que significa que você não compra o ativo em si, mas coloca garantias para assumir uma posição na direção do mercado. Você ganha dinheiro prevendo o preço futuro do mercado. O uso de alavancagem (1x-5x) pode aumentar seu lucro se você tiver uma análise técnica ou vantagem fundamental.

NOTA : Muitas vezes, você compra o ativo subjacente usando negociação de margem. Se você usar bitcoin como garantia e comprar bitcoin na margem, você mantém o bitcoin que comprou. Mas quando o preço do bitcoin subir no futuro, é altamente provável que você tenha que vendê-lo para pagar o empréstimo (que você alavancou), mas ainda manter o 'lucro' do bitcoin. Depende se você está negociando derivativos ou não.

3) Por fim, Futuros Perpétuos

Um contrato futuro perpétuo - ou swap perpétuo - é um pouco semelhante a um contrato futuro comum, pois permite que os comerciantes especulem sobre os movimentos futuros dos preços das criptomoedas. A principal diferença é que os swaps perpétuos não têm datas de vencimento. Os futuros tradicionais possuem datas de vencimento, o que obriga o preço a acompanhar o preço à vista devido à arbitragem entre o contrato e o preço à vista, tendo em vista a data de liquidação.

Você pode assumir os riscos e recompensas do movimento do preço à vista sem realmente comprar ou vender o ativo. Você cobre o risco fornecendo ativos de margem que cobrem quaisquer perdas que você sofra se o preço se mover contra sua posição.

Outro

Boa sorte em sua jornada comercial!

Lembrar:

-> Seja paciente.

Aprenda com seus erros. Registre suas negociações e principalmente suas observações posteriores! Se você tem vontade de vencer e continuar melhorando, você está no caminho do sucesso! Não desanime nos primeiros 2-3 anos de aprendizado e negociação, pois a maioria dos traders conseguiu meses positivos após cinco anos de negociação ativa. Portanto, não pense em você como um trade que estará no próximo ano, mas pense em você como um trader que precisa estar aqui daqui a cinco anos, trabalhando duro para melhorar e se adaptar.

-> Além disso, não tenha medo de pedir ajuda . Encontre uma comunidade comercial, seja proativo, trabalhe duro e fale sobre sua jornada com outras pessoas. Se você simplesmente não sabe por onde começar, posso te dar duas dicas:

-> Seja rígido em suas regras, mas flexível com suas expectativas.

E, por último, se sua carteira de negociação estiver abaixo de 1.000 USD, invista em você e em seu sucesso futuro primeiro . Compre um livro, assista a um curso, pratique o que aprendeu e registre o que descobriu.

Não negocie para ganhar dinheiro; aprenda primeiro como sobreviver, proteger seu capital e negociar bem em geral. -Mickey Maler

Nos vemos nas trincheiras!