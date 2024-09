Sua ignorância está fazendo com que você fracasse como líder

É impossível para um líder saber tudo. Independentemente de quão espertos, capazes e inteligentes eles possam ser, navegar pelos desafios e incógnitas ao longo do caminho exige que eles estejam sempre aprendendo - adquirindo novos conhecimentos, construindo novas habilidades, substituindo crenças antigas e ultrapassadas para corresponder às demandas futuras de seu setor. .





Não saber algo como líder não é uma grande desvantagem. Não ser curioso e aberto sobre o que eles não sabem é.





A diferença entre líderes que empurram suas equipes para o chão e aqueles que levam suas equipes a grandes alturas não é conhecimento, capacidade ou competência. Não é nem mesmo sua motivação e desejo de sucesso. Ambos querem alcançar o sucesso.





O que os diferencia é a diferença em como eles lidam com sua ignorância. O que os diferencia é a humildade confiante. A humildade confiante é a confiança na capacidade de um líder de tomar a decisão certa, ao mesmo tempo em que reconhece que precisa de outras pessoas para fazê-lo corretamente. É saber o que não sabem e ter confiança no que fazem. É ter fé em seus pontos fortes, ao mesmo tempo em que está ciente de suas fraquezas. É aceitar que eles não possuem o conhecimento necessário, mas confiança suficiente em sua capacidade de adquirir esse conhecimento.





Adam Grant o descreve como -





Ter fé em nossa capacidade enquanto reconhecemos que podemos não ter a solução certa ou mesmo estar abordando o problema certo. Isso nos dá dúvidas suficientes para reexaminar nosso antigo conhecimento e confiança suficiente para buscar novos insights





Todos os líderes têm pontos cegos - incógnitas conhecidas (coisas que sabem que não sabem) e incógnitas desconhecidas (coisas que não sabem que não sabem).





Um líder com humildade confiante não é desprovido de pontos cegos. Em vez disso, eles implementam medidas para combater esses pontos cegos.





Líderes ignorantes se recusam a ver seus pontos cegos. Não é a ignorância deles que atrapalha o sucesso, mas a atitude deles em relação a essa ignorância. A ignorância deles não se limita a suas habilidades e habilidades, mas também como eles aparecem para os outros. Como eles se envolvem com suas equipes.

tipos de ignorância

1. Ignorante de seu comportamento

Existem lacunas ocultas em como as pessoas se veem e como os outros as percebem, levando a pontos cegos inadvertidos. Isso é ainda mais exacerbado por suas crenças passadas, experiências, educação e muitos outros fatores psicológicos. A menos que os líderes reservem tempo para reconciliar a realidade, esses pontos cegos perpetuam a desconexão e a dissonância com seu pessoal.





Como eles se comportam quando alguém comete um erro? Como eles respondem aos desafios no trabalho? Como eles lidam com os conflitos? O que eles fazem e como se comportam tem muito mais peso do que o que dizem.

Quando dizem uma coisa e fazem outra, os funcionários concluem que “ela não é confiável”.

Quando veem o fracasso como um sinal de incompetência, transmitem a mensagem “evite erros a todo custo”.

Quando eles tentam jogar pelo seguro e rejeitam oportunidades que exigem correr riscos, eles na verdade dizem a seus funcionários para pararem de correr riscos também.

Quando costumam chegar atrasados às reuniões, isso indica que o tempo dos outros não tem valor.

Quando evitam más notícias enfiando a cabeça na areia, outros aprendem a fazer o mesmo.

Quando eles adiam ter conversas difíceis ou evitam conflitos deixando que seu desconforto atrapalhe conversas significativas, outros em sua equipe procuram desculpas para evitá-los também.





A boa comunicação não é sobre o que está sendo dito. É sobre como a outra pessoa percebe isso. Os líderes precisam internalizar isso para se livrar de seus próprios preconceitos que os impedem de ver como eles são vistos pelos outros. Somente quando eles ouvem seu pessoal e realmente ouvem o que eles têm a dizer, eles podem separar os comportamentos úteis dos inúteis e só então podem transformar sua ignorância em uma contribuição significativa.





Você não pode melhorar se não souber o que está fazendo de errado - Shane Parish

2. Ignorante de seu povo

Líderes que desconhecem seu pessoal estão desconectados dos verdadeiros problemas que afetam a produtividade e o desempenho de sua equipe.





Eles têm um relacionamento superficial com seu pessoal, geralmente limitado a interações relacionadas ao trabalho - por que algo não está funcionando. Como vamos consertar isso? Quando vão entregar o projeto?





Sem reservar um tempo para entender seus funcionários como humanos primeiro e depois como funcionários, eles nunca constroem a conexão necessária para alcançar algo significativo como equipe. As pessoas trabalham e tratam suas responsabilidades de trabalho como uma obrigação e não como algo com o qual se importam. A falta de senso de progresso, propósito e pertencimento geralmente faz com que sua equipe se esgote.





Não se importar pessoalmente com sua equipe também os faz negligenciar a força de cada indivíduo. Isso faz com que eles façam um péssimo trabalho de mapear as pessoas certas para as oportunidades certas. Metas de negócios perdidas levam à frustração e a falta de oportunidades de crescimento adequadas causa desgaste.

**

**Somente quando os líderes estabelecem uma conexão humana, somente quando eles param para fazer perguntas, e somente quando eles se conectam com a motivação interna de seu pessoal, eles podem transformar sua ignorância em eficácia.





3. Ignorante de sua competência

Muitos líderes pensam que são melhores do que são. Seu viés cognitivo impede sua capacidade de se autoavaliar corretamente. Eles superestimam erroneamente seus conhecimentos e habilidades. Eles acreditam que são muito mais inteligentes, capazes e competentes do que realmente são.





O efeito Dunning Kruger torna tudo pior - eles se sentem altamente confiantes para lidar com a tomada de decisões e os desafios diários de seu trabalho, sendo menos competentes para fazê-lo.





É o pior tipo de ignorância - não saber o quão pouco você realmente sabe.





Seu brilhantismo atrapalha a tomada de decisões corretas. Isso os faz considerar sua versão da realidade como realidade e não apenas uma versão dela. Eles se recusam a ouvir as opiniões de outras pessoas. Em vez de fazer perguntas, eles lideram com respostas. Em vez de encorajar divergências, eles punem aqueles que discordam deles.





Eles não apenas sabem menos do que pensam, mas também se recusam a usar o conhecimento coletivo de sua equipe para tomar melhores decisões. Eles não conseguem desenvolver novas habilidades ou adquirir novos conhecimentos que os ajudarão a melhorar em seu trabalho. Preso em uma visão de mundo que eles sabem o suficiente, os faz ignorar seus erros e abrir mão de todas as oportunidades de aprendizado.





Às vezes, essa ignorância pode parecer pura arrogância e, outras vezes, total tolice.





Outra questão é a atitude deles em relação aos problemas. Quando algo não sai como esperado, eles se recusam a assumir a responsabilidade porque vai contra seu sistema de crença de ser uma pessoa altamente capaz, inteligente e experiente. Recusar-se a enfrentar os próprios problemas faz com que recorram à culpa, dando assim a oportunidade de resolver o problema real.





À medida que paramos de acumular conhecimento rapidamente, muitos de nós entramos em nosso próprio caminho. Estudos têm mostrado que as pessoas, em média, acreditam que estão bem acima da média. Em outras palavras, quase todo mundo pensa que é muito mais inteligente do que realmente é. É esse tipo de arrogância, do tipo que nos faz acreditar que sabemos algo, que nos impede de realmente aprender bem -Jeff Stibel





Admitir a ignorância é a única maneira de adotar uma mentalidade para aprender. E se você é um líder, ignorar sua ignorância não é uma opção.





Terminando com este pensamento de Benjamin Franklin “Ser ignorante não é tão vergonhoso quanto não ter vontade de aprender.”





Resumo

Todo líder tem pontos cegos - coisas que eles não sabem. Não saber algo não é um problema. O que mais importa é a atitude deles em relação à sua ignorância. Ter confiança em sua capacidade sem a humildade de fazer perguntas e desafiar suas suposições pode transformar a ignorância de um líder em arrogância. Um líder ignorante pode ignorar o impacto de seu comportamento sobre os outros, ignorar as necessidades de seu pessoal e ignorar sua própria competência. Líderes que ignoram seu comportamento não prestam atenção ao impacto que suas ações têm sobre os outros. Sem terem cuidado com as mensagens que transmitem às suas equipas, acabam por promover comportamentos e práticas pouco saudáveis. Líderes que ignoram seu pessoal não reservam tempo para se conectar em nível pessoal. Sem entender os pontos fortes, as motivações e os desejos de cada indivíduo, eles perdem as metas de negócios e não conseguem desenvolver suas equipes. Líderes que ignoram as lacunas em seus conhecimentos e habilidades se recusam a buscar a opinião de outras pessoas, se apegam cegamente às suas decisões erradas e ignoram as oportunidades de desenvolver habilidades e desenvolver seus talentos.





