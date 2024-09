Qual é o melhor mecanismo de pesquisa para desenvolvedores - You.com vs Google vs DDG

Como desenvolvedores, contamos com bons resultados de pesquisa todos os dias. Encontrar facilmente o que precisamos pode fazer uma diferença significativa em nossa produtividade. Um novo mecanismo de busca chamado You.com promete muitos recursos especificamente voltados para desenvolvedores e visa tornar nosso fluxo de trabalho mais rápido. Eu queria compará-lo com o DuckDuckGo (um mecanismo de pesquisa popular e também voltado para a privacidade) e o Google, que provavelmente é o padrão para a maioria dos desenvolvedores.





Consulta #1

python distância euclidiana





https://you.com/search?q=python+euclidean+distance





https://duckduckgo.com/?q=python+euclidean+distance





https://www.google.com/search?q=python+euclidian+distance





Para começar, eu queria saber como calcular a distância euclidiana em Python. Tanto o You.com quanto o Google apresentaram ótimos resultados do StackOverflow e de sites relevantes. A principal diferença que encontrei foi a forma como os resultados foram apresentados.





You.com me permitiu visualizar e copiar trechos de codificação do StackOverflow em um painel lateral direto da página de resultados de pesquisa. Nada mal. Além disso, não precisei clicar em cada link individualmente, mas pude ver várias respostas simultaneamente na barra horizontal. A maioria dos sites em que confio oferece suporte a esses recursos - StackOverflow, W3 Schools e Towards Data Science, para citar alguns.





Com o Google, também encontrei o que precisava, embora tenha demorado mais do que com o You.com. Primeiro, tive que clicar no site, olhar em volta e descobrir onde está a resposta (possivelmente me distraindo com outro conteúdo do site).





Os resultados do DuckDuckGo foram semelhantes aos do Google, embora eu não tenha gostado que os dois primeiros links fossem anúncios, quando nem mesmo o Google me mostrou nenhum anúncio para esta consulta.





Consulta #2

comprimento da matriz python





https://you.com/search?q=python+array+length





https://duckduckgo.com/?q=python+array+length





https://www.google.com/search?q=python+array+length





Eu queria testar You.com, DDG e Google em uma consulta bastante básica e ver como determinar o comprimento de uma matriz em Python. Novamente, todos os motores fizeram um bom trabalho classificando os resultados. Todos os três mecanismos me mostraram uma página do W3Schools e um artigo relevante do askpython.com com a resposta.





No entanto, novamente, os resultados do You.com foram muito mais fáceis de acessar, economizando tempo. Eu poderia ver e copiar diretamente a resposta da página de resultados da pesquisa. Também achei os resultados do You.com nos aplicativos muito bonitos visualmente.





Usando o Google e o DDG, também encontrei o que procurava - mas tive que abrir o site primeiro ou encontrar a resposta escondida no aplicativo de fatos rápidos do Google, o que me levou mais tempo. O DDG novamente mostrou anúncios que me distraíram.





Consulta #3

código python algoritmo genético





https://you.com/search?q=genetic+algorithm+python+code





https://duckduckgo.com/?q=genetic+algorithm+python+code





https://www.google.com/search?q=algoritmo genético código python





Recentemente, vi um vídeo do Youtube modelando a seleção natural em Python. Eu decidi que queria experimentar algo semelhante eu mesmo. Ao pesquisar, por exemplo, código python de algoritmos genéticos, o Google e o DuckDuckGo forneceram ótimas bibliotecas e artigos de blog.





No geral, fiquei satisfeito com os resultados, mas gostei ainda mais dos resultados do You.com. Artigos de Towards Data Science para visualização em uma visualização horizontal, bem como repositórios do Github para navegar diretamente na página de resultados da pesquisa, me forneceram resultados de pesquisa mais diversificados e uma visão geral melhor do tópico mais rapidamente. Os anúncios do DuckDuckGo novamente distraíam e não eram realmente relevantes.





Consulta #4

melhor curso de aprendizado de máquina python





https://you.com/search?q=melhor curso de aprendizado de máquina python





https://duckduckgo.com/?q=best+python+machine+learning+course





https://www.google.com/search?hl=en&q=melhor curso de aprendizado de máquina python





Eu queria aprofundar minhas habilidades de aprendizado de máquina há algum tempo, então pesquisei no Google, DDG e You.com os melhores cursos de aprendizado de máquina com Python. Acho que as capturas de tela dão uma boa impressão de como os resultados foram diferentes.





No Google, os primeiros 4 (!) sites eram anúncios. Eu mal vi um resultado orgânico na primeira página sem ter que rolar. DDG fez um trabalho melhor aqui, mostrando apenas dois anúncios e alguns artigos relevantes. Em comparação com isso, os resultados do You.com foram excelentes. Os primeiros resultados foram cursos do Coursera bem apresentados em seu próprio aplicativo e com a capacidade de rolar horizontalmente para obter uma visão geral rápida dos cursos. Não ter que visitar o site e ainda obter todas as informações de que preciso é uma economia em tempo real.





O próximo resultado foi um artigo de blog recente com algumas recomendações de cursos excelentes e de alta qualidade. O Reddit é uma fonte excelente e valiosa para qualquer dúvida. Também defini o Reddit como uma fonte preferencial e vi vários tópicos de diferentes subreddits diretamente na página de resultados da pesquisa.





Conclusão

Com todos os três mecanismos de pesquisa, você poderá encontrar o que precisa. No entanto, o foco especial do You.com em desenvolvedores e recursos como a capacidade de copiar trechos de código da página de resultados de pesquisa e o suporte a aplicativos de sites comumente usados, como StackOverflow ou Github, estão tornando a localização do que você precisa mais rápida e fácil.





Fonte do meme do título: https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/fq8til/at_least_i_tried_c/