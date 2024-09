Range Protocol revela Skate: uma camada de aplicativo que permite que aplicativos sejam executados em todas as cadeias com um estado

CINGAPURA, Cingapura, 3 de abril de 2024/Chainwire/--O Skate é apoiado pelos principais fundadores da web3, incluindo EigenLayer, Polygon, Manta, Axelar, Pendle, A41 e Galxe, apoiando sua visão de tornar a web3 eficiente para um futuro modular, resolvendo fragmentação de aplicativos Range Protocol, uma plataforma unificada de provisionamento de liquidez, anunciou hoje o lançamento do Skate, a camada de aplicativo universal que permite que aplicativos sejam executados em milhares de cadeias com um estado.





Projetado com uma abordagem centrada na intenção, o Skate visa abordar com eficiência as fragmentações de aplicativos como um único hub para toda a implantação de código em todas as cadeias. Apoiado pelos principais players da web3, incluindo EigenLayer, Polygon, Manta, Axelar, Biconomy, Pendle, A41, Vertex, Navi, Galxe, Pontem e muito mais, o Skate entregará sua visão com finalidade mais rápida e escopo de aplicação universal, abrindo caminho para sua rede principal lançamento dentro do ano.

No cenário atual de múltiplas cadeias, os aplicativos enfrentam necessidades urgentes de implantação, adaptação e manutenção em um número crescente de cadeias. O Skate introduz o conceito de Escopo de Aplicação Universal, onde aplicações essenciais são desenvolvidas coletivamente e mantidas em um pool compartilhado acessível a todas as cadeias — independentemente do ambiente de Máquina Virtual subjacente. Com o Skate, usuários e desenvolvedores podem acessar de forma eficiente e instantânea milhares de cadeias interagindo com uma instância de aplicativo.

Siddharth Lalwani, cofundador e CEO da Range Protocol compartilhou,





“A ascensão da modularidade impulsionou inovações, como melhor rendimento e redução de custos de transação. No entanto, também veio com o seu próprio conjunto de desafios, principalmente a fragmentação de aplicações. Skate introduz o conceito de Camada de Aplicação Universal, onde aplicações essenciais são desenvolvidas coletivamente e mantidas em um pool compartilhado acessível a todas as cadeias. Isso garante que as necessidades fundamentais dos construtores e usuários sejam atendidas de forma eficiente, permitindo que cada cadeia se concentre na criação de serviços de valor agregado e no estabelecimento dos alicerces para um futuro modular.”





Passe da duplicação para a inovação: um skate, um estado

Skate é a única camada de aplicação centrada na intenção no ecossistema, permitindo que aplicações sejam executadas em milhares de cadeias e diferentes pilhas de tecnologia ao mesmo tempo por meio de uma única interface. Indo além da duplicação de implantações, o Skate funciona como um centro para implantação, desenvolvimento e manutenção de uma versão única de contratos inteligentes, ao mesmo tempo em que atende usuários em diversas cadeias.

Uma das principais inovações do Skate é a incorporação da interoperabilidade na lógica do aplicativo, revertendo a abordagem legada de construir aplicativos primeiro e integrar a interoperabilidade depois. O Skate garante que todos os aplicativos sejam criados com a interoperabilidade como componente fundamental, agilizando o processo de desenvolvimento e eliminando a necessidade de unir ativos, mas também melhora significativamente a experiência do usuário, fornecendo um ecossistema fluido e interconectado onde as transações e informações fluem sem esforço entre as cadeias.

Além das redes de interoperabilidade subjacentes, o Skate será conectado a todos os blockchains por meio da Fast Finality Network, protegida pelo serviço validado ativamente EigenLayer (AVS), para enviar atestados de estado do Skate com suposições de confiança minimizadas suficientes. Isso traz liquidações instantâneas entre cadeias orientadas pela intenção e reduz a derrapagem ao fazer negociações, ao mesmo tempo que remove complexidades desnecessárias da perspectiva do usuário final.

Garantindo o futuro modular, apoiado pelos pioneiros da Web3

O lançamento do Skate é apoiado por buy-ins dos principais players da web3, incluindo EigenLayer, Polygon, Manta, Axelar, Biconomy, Pendle, A41, Vertex, Navi, Galxe, Pontem e muito mais. Forjada pela mesma equipe de engenheiros financeiros e desenvolvedores web3 por trás do Range Protocol, uma plataforma unificada de provisionamento de liquidez que cobre as principais classes de ativos DeFi, a equipe Skate traz profunda experiência acumulada de empresas líderes como Altonomy, Point72, Bybit, Certik e Citigroup.





O lançamento do Skate também segue a rodada inicial de US$ 3,75 milhões do Range Protocol no ano passado, liderada pela HashKey Capital e Nomad Capital. Nos próximos meses, o Skate pretende apresentar campanhas Testnet aos membros da comunidade com incentivos exclusivos. Para se manter atualizado sobre o Skate e suas próximas campanhas testnet, siga o Twitter: https://twitter.com/skate_chain .

Sobre Range Protocol e Skate

Apoiado por uma infraestrutura robusta de negociação em cadeia, o Range Protocol é uma plataforma unificada de provisionamento de liquidez. Aproveitando conhecimentos avançados e estratégias profissionais, o Range Protocol cobre as principais classes de ativos DeFi por meio de suas ofertas de cofres. Combinando o melhor dos criadores de mercado automatizados (AMMs) e solicitações de cotação (RFQ), o Range Protocol permite tomadas de decisão sólidas e estratégias otimizadas para a próxima geração de investidores – sem a necessidade de intermediários.





Forjado por uma equipe de engenheiros financeiros e desenvolvedores web3 com ampla experiência em negociação de criptografia, o Range Protocol traz profunda experiência de empresas líderes como Altonomy, Point72, Bybit, Certik e Citigroup. Sua mais recente rodada inicial de US$ 3,75 milhões foi liderada pela HashKey Capital e Nomad Capital. O alcance agora se expande para Skate, a camada de aplicativo universal que permite que aplicativos sejam executados em milhares de cadeias com um único estado.





O Skate nasceu com a compreensão das limitações da infraestrutura de negociação legada na rede, que implanta blocos repetitivos em cada nova rede. Apoiado na inovação, o Skate oferece finalidade rápida em todas as cadeias, garantida pelo serviço validado ativamente (AVS) EigenLayer e atua como um hub único para todas as implantações de código.





Separando ativos de preços, o Skate introduz o conceito de Escopo de Aplicação Universal, onde aplicações essenciais são desenvolvidas coletivamente e mantidas em um pool compartilhado acessível a todas as cadeias — independentemente do ambiente de Máquina Virtual subjacente. Resolvendo a fragmentação de liquidez de dApp/cadeia em um cenário web3 modular, o Skate garante que as necessidades fundamentais sejam atendidas de forma eficiente, permitindo que cada cadeia se concentre na criação de serviços exclusivos e de valor agregado. Para mais informações, visite: Site: http://skatechain.org/ Twitter/X: https://twitter.com/skate_chain

