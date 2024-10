Promovendo um bot de telegrama ao longo de 4 semanas, do zero até a publicação no Product Hunt: My Journey

No mundo das tecnologias modernas e do empreendedorismo digital, criar qualquer produto, seja um bot do Telegram, um site ou mesmo uma pequena biblioteca, é apenas o primeiro passo. Para atrair a atenção do público e conseguir uma promoção bem-sucedida, é necessário um plano de promoção eficaz e sistemático, e eu tenho um.





Neste artigo, compartilharei meu plano de quatro semanas, essencialmente começando do zero e culminando na publicação do produto na popular plataforma ProductHunt. Vou levar esse plano através das minhas próprias lentes projeto animal de estimação , um bot do Telegram para monitoramento de domínio.





A continuação deste artigo apresentará os resultados que documentarei e publicarei após quatro semanas.

Para quem e para quê?

Estou confiante de que todos têm um “projeto favorito” guardado, talvez até vários, e muito provavelmente permanecerão adormecidos sem público e desenvolvimento. Entre os milhões desses projetos favoritos, provavelmente existem outros muito valiosos e úteis, mas nunca saberemos sobre eles.





Afinal, para aprendermos sobre eles, alguém precisa ler ou ouvir falar deles em algum lugar. É necessário falar constantemente sobre o seu projeto em todos os lugares.





Então, o que nos impede de falar dos nossos projetos? O medo de que alguém julgue ou expresse negatividade sobre o seu projeto? O pensamento constante em sua cabeça de que você vai terminar um pouco mais aqui e ali e depois publicar? Falta de habilidade e compreensão do que e como escrever? Não conhece plataformas onde você pode publicar seus artigos?





Espero que meu plano ajude outras pessoas e a mim a falar sobre seus projetos, encontrar seu público e começar a crescer.

Dados de entrada

Os dados e recursos iniciais são necessários no momento do lançamento.

Site de projeto pessoal: No meu caso, um site deve explicar ao usuário o que o bot do Telegram pode fazer e por que ele é necessário. O objetivo principal, claro, é o tráfego de SEO. Um conselho que eu daria a mim mesmo no futuro é criar um site para SEO antes de desenvolver um novo produto. Durante o desenvolvimento do projeto, o SEO já começará a funcionar e atrairá os primeiros usuários.

Blog do produto: Artigos para SEO serão publicados no blog, servindo como uma excelente fonte de tráfego e potenciais usuários do produto.

MVP (Produto Mínimo Viável) do produto.

Perfil ativo no LinkedIn: Conecte-se com colegas, amigos e pessoas interessantes. Compartilhe pequenos artigos ou suas ideias sobre contratação, trabalho, desenvolvimento, anedotas da vida real ou seu produto. Minha opinião é que você também pode postar memes com gifs engraçados, mas não parece muito profissional se todo o seu feed consistir neles. No LinkedIn, publique artigos com experiência pessoal.

Página do Twitter: No lançamento minha página está vazia, mas se você tem uma página estabelecida e sabe administrar o Twitter, será uma vantagem significativa.

Conta IndieHackers com recursos de publicação: Postagens no IndieHackers podem não estar disponíveis inicialmente devido ao seu sistema de moderação rigoroso. Eles monitoram sua atividade, projetos reais, comentários e menções em outras plataformas. A aprovação para postagem pode ocorrer após avaliação de você como empresário. Se você está interessado nesta plataforma, comece hoje mesmo a construir sua imagem.

Disponibilidade de 10 a 12 horas gratuitas por dia: Lançar e promover seu projeto não é fácil e não haverá a quem reclamar. Isso pode ser um problema se você estiver empregado. Você precisa decidir quanto deseja lançar seu projeto. Uma opção é fazer uma pausa e dedicar ao lançamento.



Se você está lendo mais, significa que nada te assusta e que você tem todos os meios e recursos necessários para o lançamento. Vamos passar para o plano. Direi antecipadamente que o plano é aproximado e, ao longo de quatro semanas, pode mudar um pouco, mas tudo bem – a essência do plano continua sendo uma abordagem sistemática e uma compreensão do que estamos fazendo e por quê.

A primeira semana

Todos os dias da semana, escreverei dois artigos.





O primeiro artigo é simples e relacionado ao produto — no meu caso, é sobre domínios. Será uma compilação temática de zonas de domínio por setor e área de aplicação. Esses artigos são mais parecidos com artigos de SEO destinados a gerar tráfego futuro para o site do produto, classificando-se nas primeiras páginas dos motores de busca. Portanto, o artigo deve incluir links para o site do projeto pet.





Criarei parcialmente o artigo usando ChatGPT. Vou publicá-lo nas seguintes plataformas:

Plataformas de publicação





O segundo artigo precisa ser de alta qualidade. Deve narrar experiência pessoal e estar relacionada ao projeto de estimação. Este artigo deve gerar imediatamente tráfego e interesse no produto, trazendo consequentemente os primeiros usuários de teste.





No futuro, esses usuários poderão se tornar a base de nosso público fiel, servindo como principais críticos e usuários de teste de nosso produto. Vou publicá-lo nas seguintes plataformas:

Plataformas de publicação





!Aviso: Uma regra importante é não monitorar os artigos publicados de hora em hora. No final de cada dia, revise os artigos, verifique os comentários e responda-os. Não há necessidade de responder a comentários odiosos, sarcásticos ou tóxicos, pois eles apenas consumirão nosso tempo, que já é limitado.

A segunda semana

A primeira semana será um desafio mental e físico, mas temos um plano e vamos cumpri-lo. Na segunda semana, fazemos uma pausa e abordamos as consequências da primeira semana.





Se problemas críticos e bugs forem identificados pelos primeiros usuários, eu me esforço para resolvê-los rapidamente; caso contrário, crio tarefas no gerenciador de tarefas do backlog e as deixo para tempos melhores. O objetivo é cumprir os prazos da semana atual.





Se a correção de uma funcionalidade específica exigir investimento significativo de recursos e tempo, ela poderá ser temporariamente desativada. Caso contrário, todo o lançamento da promoção poderá terminar na segunda semana, mesmo sem começar.





Avalio os resultados da campanha da semana anterior com artigos e publicações em diversas plataformas. Os seguintes dados são de interesse: o número de novos usuários, visualizações, assinaturas, o número de comentários e o tráfego do site do projeto favorito.





Ativo os Alertas do Google para monitorar qualquer menção ao meu produto, permitindo respostas rápidas a qualquer referência.





Compilo os dados coletados em um artigo, adiciono gráficos sempre que possível e publico os resultados dos esforços da primeira semana na colocação de artigos nas plataformas mencionadas anteriormente. Para redes sociais, crio um pós-resumo em números.

A Terceira Semana

A terceira semana será dedicada à preparação para o lançamento no ProductHunt e outras plataformas projetadas para lançamentos de projetos de estimação. Envolverá passar por uma lista preparada de plataformas e preparar conteúdo para cada uma delas:





Preencha o perfil de cada plataforma.

Elabore várias versões do nome do produto.

Elabore várias versões do slogan do produto.

Breve descrição do produto (até 250 caracteres).

Breve descrição do produto (até 150 caracteres).

Breve descrição do produto (até 50 caracteres) ou descreva seu produto em uma frase.

Prepare a prévia do produto principal.

Prepare uma galeria de capturas de tela do produto.

Prepare um vídeo com uma breve visão geral do produto, suas vantagens e como utilizá-lo.

Prepare o ícone/logotipo do produto.

Crie hashtags e palavras-chave.

Forneça um link para o site do projeto animal de estimação.

Colete todos os links para seus perfis de mídia social.





Esta preparação abrangente garantirá um lançamento tranquilo e envolvente em diversas plataformas, maximizando a visibilidade e o interesse no projeto pet.

A Quarta Semana

Depois de ler vários estudos de caso sobre lançamentos do ProductHunt e observar como as pessoas passam meses se preparando e construindo conexões com comunidades de startups, amigos, investidores e gerentes de topo, decidi não me envolver excessivamente nesse processo.





Muitos seguem estratégias complexas, incluindo chegar pessoalmente a indivíduos com mensagens pré-preparadas, enviar e-mails não solicitados e buscar lançadores influentes com altas classificações do ProductHunt.





No entanto, considero este processo um investimento de tempo inútil. Os algoritmos do ProductHunt são inteligentes o suficiente para detectar votos inflacionados artificialmente e pode haver consequências para tais manipulações.





Meu objetivo é lançar rapidamente, avaliar resultados, aprender com os erros e, potencialmente, relançar mais tarde. É uma prática comum lançar um projeto várias vezes.





Portanto, a quarta semana é dedicada ao lançamento no ProductHunt e plataformas relacionadas. Publicarei em todas as plataformas identificadas, interagirei ativamente com comentários e compartilharei resultados intermediários nas redes sociais. Pedirei suporte a amigos e conhecidos no ProductHunt, sem me aprofundar excessivamente em manobras complexas de pré-lançamento.

O que eu quero alcançar no final?

Nada de terrível acontecerá, mesmo que os resultados não sejam encorajadores. Ganharemos uma experiência inestimável e uma abordagem sistemática que poderá ser repetida repetidamente. Criaremos o esqueleto de um sistema e processo que poderá ser desenvolvido no futuro. Compreenderemos nossos erros à medida que os usuários fornecerem feedback e compartilharem suas opiniões.





Não haverá uma situação em que teremos 0 usuários; Estou confiante de que atrairemos um mínimo de 1.000 novos testadores beta e usuários. Vale a pena gastar um mês de nossas vidas trabalhando duro para ter tanta experiência e aprendizado? Vale mais do que a pena.





Desejo sucesso para você e para mim!





Meu Twitter é onde compartilho ideias e o processo de trabalho em meus projetos.

Lista de recursos para lançamento no ProductHunt

Lista de plataformas para publicação de artigos

Lista de redes sociais para publicação

LinkedIn

Twitter

Telegrama

Facebook

Reddit

Ferramentas que usei para o lançamento

ChatGPT: Para gerar artigos de SEO, criar dados META para postagens de blog, traduzir para o inglês e verificar a gramática do inglês.

Midjourney: Usado para gerar visualizações e imagens.

Grammarly: Essencial para verificação gramatical em artigos e comentários em inglês. Também é útil para reformular certas frases.

SimilarWeb: Utilizado para analisar tráfego em sites ou plataformas de publicação.

Noção: Todas as notas, publicações e registros são mantidos no Noção.

Kaiten é o gerenciador de tarefas para organizar e gerenciar tarefas.

Alertas do Google: rastreia quaisquer menções na internet com base em palavras-chave específicas.

Também publicado aqui