Pesquisa revela que cerca de 1 em cada 3 profissionais usam maconha no trabalho

As empresas podem ter outra preocupação para navegar: o uso de drogas.

Quase um em cada três profissionais (29%) usou maconha enquanto trabalhava no escritório ou em casa nos últimos três meses, de acordo com uma pesquisa com 2.514 profissionais nos EUA pela rede social profissional Blind.

“Passei a maior parte da minha pandemia alta”, disse um engenheiro de software verificado da varejista online Wayfair. “[Eu] não notei que isso afetou tanto meu desempenho ... a maior parte do trabalho no meu prato foi bastante simples de qualquer maneira.”

Mais de um em cada quatro profissionais da Wayfair (28%) admitiu o uso recente de cannabis na pesquisa da Blind.

Enquanto alguns disseram que o uso de cannabis era social ou recreativo, outros apontaram como eles acreditam que isso ajudou em suas carreiras.

“Eu uso para fins recreativos para ficar mais focado”, disse um profissional verificado da MathWorks em uma discussão sobre o uso profissional de maconha no Blind. “Acho os tópicos técnicos... muito mais agradáveis e perspicazes com esse foco. [Isso] me ajuda a pensar de forma mais abstrata.”

“Eu fumei com muitos diretores e até dois vice-presidentes na minha empresa”, lembrou um profissional verificado de startups no Blind, acrescentando que o uso de cannabis os ajudou a “fazer ótimas conexões por causa de um baseado e sempre leva a uma mudança positiva no relacionamento”.

Quem está usando maconha no local de trabalho?

Metade ou mais dos profissionais entrevistados pela Blind at Robinhood e Splunk (73%) consumiram cannabis recentemente para fins médicos ou não médicos, de acordo com Blind.

Talvez surpreendentemente, muitos trabalhadores do setor de serviços financeiros fortemente regulamentados também relataram consumir cannabis. Um em cada três profissionais entrevistados na Bloomberg , Capital One e Goldman Sachs disse “sim” quando questionados sobre o uso nos últimos três meses, enquanto 44% no JPMorgan Chase e 45% na Better.com responderam o mesmo na pesquisa de Blind.

Apple, Coinbase e ServiceNow estavam entre as empresas com o menor número de funcionários que toleraram o uso de maconha nos últimos três meses.

maconha no local de trabalho

O uso de cannabis continua sendo um assunto complicado no local de trabalho.

O uso ou posse de cannabis é ilegal de acordo com a lei federal dos EUA, e muitos estados e localidades promulgaram leis que descriminalizam ou toleram o uso ou posse.

De acordo com a Society for Human Resource Management , uma associação profissional para profissionais de recursos humanos , “os tribunais começaram a apoiar os trabalhadores que dizem que o uso de cannabis fora do horário de trabalho por motivos médicos levou à demissão injusta”. Os tribunais também concordaram com os usuários de maconha por reprovarem nos testes de drogas no local de trabalho para candidatos a empregos em certos estados e municípios.

Com uma colcha de retalhos confusa de leis locais, estaduais e federais para navegar, alguns locais de trabalho podem ter desistido. Como resultado, os funcionários muitas vezes ficam confusos sobre as políticas de sua empresa.

A esmagadora maioria dos profissionais pesquisados pela Blind pareceu insegura quando questionada. Blind descobriu que menos de um em cada quatro profissionais nos EUA (23%) disse que seu local de trabalho tem um programa de teste de drogas.

Em contraste, os profissionais da Oracle e Rivian foram unânimes em acreditar que suas empresas não tinham um regime de testes de drogas no local de trabalho.

A linha de fundo

O uso de cannabis está associado à calma, mas pode ser tudo menos para alguns profissionais de recursos humanos e líderes empresariais. Uma pesquisa da rede social profissional Blind descobriu que quase um em cada três profissionais nos EUA usou maconha enquanto trabalhava no escritório ou em casa nos últimos três meses. E muitos trabalhadores não têm certeza sobre as políticas de teste de drogas ou uso de substâncias no local de trabalho de sua empresa.

Metodologia

A Blind realizou uma pesquisa online com 2.514 profissionais verificados nos EUA em sua plataforma de 12 a 13 de abril de 2022, para entender o uso de cannabis entre os trabalhadores.

Os entrevistados responderam “sim” ou “não” às seguintes perguntas:

Tanto quanto você sabe, seu local de trabalho tem um programa de teste de drogas?

Você usou maconha para fins médicos ou não médicos enquanto trabalhava no escritório ou em casa nos últimos três meses?

