Perguntas frequentes para um gerente de contratação de engenharia de software - Parte 5 de 5: Sobre gerentes, crescimento e progressão

O importante é sempre tentar sair em boas condições. Não queime pontes, mantenha-se conectado com as pessoas que o apoiam. Você provavelmente não retornará àquela empresa, mas essas pessoas o ajudarão a construir sua rede.

Quando devo deixar minha função atual? Costumo apontar para um estudo que mostra que os profissionais de tecnologia permanecem em uma empresa por 18 a 24 meses antes de procurar sua próxima função. Já vi esse número algumas vezes e também foi uma observação anedótica. Se você pensar nesse período, geralmente faz sentido: 18-24 meses é tempo suficiente para enviar alguns projetos significativos, também é tempo suficiente para se esgotar, ficar entediado, começar a reavaliar suas prioridades. *Talvez você tenha se casado? Talvez você teve seu primeiro filho? Talvez você tenha comprado uma casa? *Muita coisa pode acontecer em 18 meses e ainda mais em 24. Aliás, se você é um gerente, não é engraçado como perguntamos aos candidatos sobre suas metas de 3 anos e ficamos surpresos quando metade desse tempo passa e as pessoas vão embora? É quase como se... não tivéssemos... realmente... investido... neles... Enfim, isso significa que você precisa sair aos 18 meses? De jeito nenhum. Na verdade, acho que você não deveria, a menos que não esteja recebendo o suporte de que precisa. Afirmei isso em outra resposta a uma pergunta, mas vou reafirmar aqui: se você leva de 3 a 6 meses para crescer na empresa e sai aos 18 meses, isso lhe dá apenas 12 a 15 meses para ter feito uma contribuição significativa. É definitivamente possível fazer isso - mas sua oportunidade é menor e seu impacto é menos mensurável. Além disso, você nunca quer ser o candidato que está abandonando sua equipe no meio de um projeto supergrande que está prestes a ser lançado. Já vi muitos candidatos que estão à beira da entrega - e, a menos que tenham um argumento convincente do motivo de sua saída, isso pode ser uma bandeira vermelha. O fato é: fazer um projeto ultrapassar a linha do gol é difícil. Os primeiros meses são super emocionantes, mas essa emoção diminui rapidamente e depois é uma tarefa árdua. Você começa a encontrar bugs, coisas que você projetou lindamente se tornaram confusas e desleixadas. Você teve que cortar custos. Você está cada vez menos orgulhoso do que está entregando e mais rápido para passar o trabalho para outras pessoas. Você perde o desejo de vê-lo passar. Embora valha a pena abordar esse problema em um artigo separado - o ponto simples é que há muito valor em ver um projeto até o fim. Se você está ficando impaciente e quer ir embora, pergunte-se por quê. Você pode estar insatisfeito com a empresa ou talvez o trabalho tenha perdido a novidade. Se você luta com isso e sempre se distrai com brinquedos novos e brilhantes, tente aprender a trocar novidades por nuances. À medida que você aprende a apreciar as nuances, os projetos permanecem atraentes. Você começa a ampliar sua perspectiva sobre os problemas e apresenta novas soluções. A experiência que você ganha com o lançamento de um projeto é enorme - e ajudará você a lutar contra o sentimento na segunda vez que o enfrentar. Então, quando você deve sair? Ou quando:

Estou fazendo networking corretamente?

O que você espera obter da sua rede? Se você tem uma resposta para isso, então você está fazendo errado.



Sua rede é formada por amizades profissionais - e qualquer boa amizade não vem com expectativas. Eles são solidários, são genuínos e podem ou nunca ter uma grande recompensa. Seu objetivo, com qualquer tipo de amizade, é a amizade. Se algum outro benefício resultar disso, é apenas uma vantagem não planejada.



Quanto maior (e mais genuína) sua rede, maiores as chances de obter algum tipo de vantagem - talvez uma conexão com uma empresa na qual você sempre quis trabalhar, talvez uma conexão com um mentor, talvez você possa aprender com eles, eles se tornam um recurso, seja o que for - mas você não pode fazer disso seu objetivo final e deve estar disposto a fornecer vantagens semelhantes para outras pessoas.



Conecte-se com as pessoas porque somos criaturas sociais* (mesmo os introvertidos)*, e há muito tempo percebemos que há poder nas conexões.





Entre em contato com as pessoas no LinkedIn, em eventos virtuais, em eventos ao vivo - e tenha conversas genuínas (não baseadas em necessidades) .