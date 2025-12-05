Paribu Adquire CoinMENA, a Maior Bolsa de Criptomoedas Local da MENA

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n İSTANBUL – A principal plataforma de ativos digitais da Turquia, Paribu, anunciou hoje a aquisição da CoinMENA, a maior corretora local de criptomoedas do Oriente Médio e Norte da África (MENA), em uma transação que avalia a empresa em até US$ 240 milhões. O acordo representa a maior transação de fintech da Turquia até hoje e a primeira aquisição transfronteiriça de uma plataforma de ativos digitais do país. Também ressalta a consolidação contínua da indústria global de ativos digitais, à medida que players regionais estabelecidos buscam maior escala, força regulatória e um alcance de mercado mais amplo. Com esta aquisição, a Paribu expandirá suas operações de seu mercado doméstico na Turquia para uma região com alta adoção de criptomoedas. Através da CoinMENA, a entidade local licenciada pela Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) de Dubai e pelo Banco Central do Bahrein, a Paribu terá acesso a duas licenças ativas de ativos digitais. Essa pegada regulatória ampliada posiciona a Paribu como uma das poucas operadoras regulamentadas em múltiplas jurisdições da região e apoia sua estratégia de crescimento voltado para a conformidade em novos mercados. A Paribu está entre as principais empresas da Turquia nos setores de ativos digitais e fintech, buscando um roteiro de crescimento focado em conformidade regulatória, inovação de produtos e expansão geográfica. Em 2024, a Paribu introduziu a Paribu Custody, o primeiro e único provedor de custódia de ativos digitais da Turquia, impulsionado por sua tecnologia proprietária de segurança em várias camadas, ColdShield®. Em outubro de 2025, o Capital Markets Board (CMB) autorizou a Paribu a estabelecer uma corretora, marcando sua entrada nos mercados de capitais. A aquisição da CoinMENA fortalece ainda mais o papel da Paribu como líder regional em fintech. Fundada em 2020 por Talal Tabbaa e Dina Sam’an, a CoinMENA é uma provedora licenciada de serviços de criptoativos que opera sob as autoridades reguladoras do Bahrein e de Dubai. A CoinMENA levantou quase US$ 20 milhões em financiamento total de investidores, incluindo BECO, Arab Bank Switzerland, Circle e Bunat Ventures. A plataforma agora atende a mais de 1,5 milhão de usuários em 45 países, oferecendo acesso a mais de 50 criptomoedas e suportando múltiplas moedas locais na região MENA. Yasin Oral, Fundador e CEO da Paribu, disse: \n \n “Esta transação é um divisor de águas não apenas para a Paribu, mas também para o ecossistema de ativos digitais e de finanças em geral na Turquia e na região MENA. Com esta aquisição, expandimos nossas operações licenciadas para uma geografia mais ampla, tornando-nos um player regulamentado em um dos mercados mais adotantes de criptomoedas do mundo. Temos orgulho de liderar a maior aquisição de fintech da Turquia e seu primeiro acordo internacional de plataforma de ativos digitais.” \n \n “A CoinMENA, a principal corretora local de criptomoedas na região MENA, é uma parceira ideal para nossa expansão regional”, continuou Oral. “Com este passo, estamos abrindo um novo capítulo na jornada de crescimento da Paribu, estendendo nossa presença para a região MENA e contribuindo para a consolidação contínua da indústria global de ativos digitais, construindo sobre a forte base que estabelecemos na Turquia.” Talal Tabbaa e Dina Sam’an, Co-Fundadores da CoinMENA, disseram em uma declaração conjunta: \n \n “O mercado de ativos digitais MENA continua a crescer e amadurecer, e a união de forças com a Paribu ajudará a acelerar esse momentum. Ao combinar a expertise regional da CoinMENA com a tecnologia da Paribu, estamos preparados para desenvolver um conjunto abrangente de produtos de ativos digitais para usuários em toda a Turquia e na região MENA. Esta aquisição é o marco mais transformador na história da CoinMENA. O investimento da Paribu valida a força do que construímos, e juntos pretendemos estabelecer novos padrões de acesso e inovação no espaço de ativos digitais da região.” Sobre a Paribu A Paribu é a principal plataforma de ativos digitais da Turquia e um player chave no ecossistema fintech do país. A empresa busca uma estratégia de crescimento focada em conformidade regulatória, inovação de produtos e expansão para múltiplas geografias. Em 2024, a Paribu lançou a Paribu Custody, o primeiro e único provedor de custódia de ativos digitais da Turquia, impulsionado por sua tecnologia proprietária de segurança em várias camadas, ColdShield®. Em outubro de 2025, o Capital Markets Board (CMB) autorizou a Paribu a estabelecer uma corretora, marcando sua entrada nos mercados de capitais. Com a aquisição da CoinMENA, a Paribu estende suas operações regulamentadas da Turquia para a região MENA. Sobre a CoinMENA A CoinMENA, um player líder na região MENA, visa capacitar investidores novos e experientes, fornecendo opções acessíveis de investimento em criptoativos e permitindo que participem da emergente economia digital. Com sede no Reino do Bahrein, a CoinMENA B.S.C. (c) é licenciada pelo Banco Central do Bahrein (CBB) como provedora de serviços de criptoativos (categoria 3). A CoinMENA FZE, com sede nos Emirados Árabes Unidos, é licenciada como corretora-distribuidora de provedora de serviços de ativos virtuais (VASP) pela Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) de Dubai. Com taxas competitivas, alta liquidez e uma abordagem educacional, a CoinMENA visa ser a plataforma mais simples e confiável para ativos digitais na região. Para mais informações, visite www.coinmena.com Contato de Mídia Eray Dengiz Gerente Sênior, Marketing Global | Paribu eray.dengiz@paribu.com \n \n Esta história foi publicada como um comunicado de imprensa pela Btcwire sob o Programa de Blogging de Negócios da HackerNoon. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.