Os pagamentos com cartão são lentos, caros e estão morrendo — eis o que os consumidores estão fazendo em vez disso

Taxas crescentes de cartão e chargebacks criam custos desnecessários, enquanto os clientes agora esperam uma experiência de pagamento instantânea e perfeita. O pagamento por banco é a alternativa mais inteligente, e está se tornando impossível para as empresas ignorarem.





Pay-by-bank é um método de pagamento de conta para conta alimentado por open banking. Os bancos compartilham APIs com segurança com provedores licenciados, e os usuários autorizam pagamentos diretamente pela interface do seu banco. O fluxo de pagamento ignora completamente as redes de cartão.





Algumas vantagens importantes do pagamento por banco incluem velocidade, segurança e consentimento controlado pelo cliente. A UX é mais simples e os custos são menores, já que as redes de cartão não estão envolvidas.





Agora, vamos dar uma olhada nas estatísticas – em 2018, havia apenas 320.000 pagamentos pay-by-bank no Reino Unido. Em 2024, esse número explodiu para 224 milhões . O Reino Unido lidera a Europa, com 13% dos consumidores ativos digitalmente e 18% das pequenas empresas já a bordo.





Com o mercado global definido para atingir US$ 164,8 bilhões até 2032 , 2025 é o ponto de inflexão. Veja por que o open banking está definido para decolar este ano e o que impulsionará seu rápido crescimento.

Os nativos digitais estão redefinindo os pagamentos

Muitos acham que os consumidores estão definidos em seus métodos de pagamento, confortáveis com cartões e carteiras digitais e não confiam em novas tecnologias. Mas isso está mudando com os nativos digitais assumindo o palco central.





Em 2025, a Geração Z compõe quase 30% da força de trabalho global. Esta geração cresceu com smartphones, eles não apenas preferem soluções digitais em primeiro lugar – eles as esperam.





Veja o sucesso de bancos desafiadores como o Revolut no Reino Unido. Eles explodiram em popularidade ao oferecer serviços bancários rápidos e sem atrito, diferentemente dos bancos tradicionais desajeitados. Não é nenhuma surpresa que 78% dos millennials usam serviços bancários móveis, e um quarto tem sua conta bancária principal em um banco somente digital.





A Geração Z vai ainda mais longe. Eles passam mais de quatro horas por dia em mídias sociais, pesquisam produtos online e impulsionam o comércio social. Eles confiam na inovação em vez de sistemas tradicionais. O estudo Rise of Open Banking da Mastercard confirma isso – a Geração Z é a mais ansiosa para adotar fintech de ponta.









Millennials e Gen Z podem não ser os mais ricos ainda, mas eles impulsionam o futuro do e-commerce. O Pay-by-bank é feito para eles – sem detalhes de cartão, sem etapas extras, apenas um pagamento rápido e amigável de conta para conta, projetado para velocidade, conveniência e segurança.

Empresas que entendem como esse público pensa irão progredir. A questão não é se o pay-by-bank irá decolar – é o quão rápido você irá se adaptar.



— Lasma Kuhtarska, cofundadora e diretora de estratégia da Noda .





Avanço regulatório: DPI e PSD3

APIs fortes e regulamentação inteligente são essenciais para acelerar a adoção do pay-by-bank. Em 2025, não uma, mas duas grandes mudanças regulatórias o levarão adiante.





Primeiro, o Regulamento de Pagamento Instantâneo (IPR) da UE exigirá que todos os bancos e PSPs ofereçam pagamentos instantâneos em euros, liquidados em 10 segundos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, através das fronteiras. Essa é uma mudança enorme em relação ao padrão anterior de 25 segundos, forçando os bancos a atualizarem seus sistemas rapidamente. A partir de janeiro de 2025, os bancos devem poder receber pagamentos instantâneos. Até outubro de 2025, eles também devem enviá-los.





Isso é uma mudança de jogo por si só, mas combinado com o open banking, desafia diretamente as redes de cartão. Pagamentos mais rápidos, menos intermediários e taxas mais baixas – é exatamente o que empresas e consumidores querem.





Outra grande mudança é a PSD3, programada para ser lançada até 2026. Ela corrigirá os principais problemas que atrasaram a adoção inicial do open banking. Os bancos serão obrigados a fornecer APIs mais fortes e de alto desempenho, garantindo melhor confiabilidade e estabilidade. Eles terão que publicar relatórios de desempenho de API e remover restrições desnecessárias que antes tornavam o open banking desajeitado.





Essas regulamentações pressionam os bancos a atualizar, tornando o open banking mais rápido, mais confiável e amplamente adotado. Com pagamentos instantâneos e PSD3 acelerando o crescimento, 2025 é o ponto de inflexão. As empresas que adotarem cedo ficarão à frente da concorrência.

VRPs desbloqueiam pagamento recorrente por banco no Reino Unido

Um dos maiores obstáculos para a adoção do pagamento por banco tem sido sua falta de flexibilidade para pagamentos recorrentes. Ao contrário dos pagamentos baseados em cartão ou débitos diretos, o pagamento por banco tradicional exigia que os usuários aprovassem cada transação – tornando-os impraticáveis para assinaturas, associações e outros pagamentos recorrentes.





Mas isso mudou. Os Pagamentos Recorrentes Variáveis (VRPs) introduziram o consentimento de longa duração, o que significa que os clientes autenticam uma vez e configuram um mandato de pagamento com limites de valor e frequência. Depois disso, os pagamentos acontecem automaticamente – não há necessidade de autenticar novamente todas as vezes. Os clientes permanecem no controle, com a capacidade de modificar ou cancelar seus mandatos a qualquer momento.





Em resumo, os VRPs combinam a conveniência do open banking com a facilidade de débitos diretos e assinaturas baseadas em cartão, e o ímpeto está aumentando para eles. O NatWest e o HSBC já lançaram VRPs para transferências de contas e, em maio de 2022, o NatWest processou o primeiro VRP comercial não-varredura do Reino Unido. Sob a ordem da CMA, os nove maiores bancos do Reino Unido devem dar suporte aos VRPs para varredura, abrindo caminho para uma adoção mais ampla.





Essa mudança remove a principal barreira para o pay-by-bank substituir os métodos de pagamento tradicionais. Com os principais bancos lançando VRPs, as empresas que integram o pay-by-bank agora ganharão uma vantagem de pioneirismo.

— Lasma Kuhtarska, cofundadora e diretora de estratégia da Noda.





Por que 2025 é o melhor momento para mudar para o pagamento por banco

As empresas sabem que o pagamento por banco é o futuro, mas muitas podem hesitar, temendo integração complexa, opções de pagamento limitadas e o risco de interromper sua configuração atual. É exatamente por isso que agora é a hora de agir.





