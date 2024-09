O que há de tão bom na economia da propriedade?

Uma Cartilha sobre o Estado da Web3

Trinta anos após o desenvolvimento da rede mundial de computadores, um punhado de empresas controla a maior parte da atenção do usuário e da receita de publicidade, com ecossistemas fechados que impedem a inovação de desenvolvedores independentes. Os interesses econômicos das maiores plataformas da internet estão mal alinhados com seus contribuintes mais valiosos: seus usuários.





A propriedade há muito é adotada pelas startups do Vale do Silício para alinhar os incentivos entre os funcionários por meio de concessões de opções. Ainda assim, a grande maioria dos usuários da Internet possui exatamente 0% dos serviços para os quais contribuem.





Os criadores não são proprietários de seu conteúdo , os desenvolvedores não podem controlar seu código e os consumidores não podem influenciar as políticas ou decisões das plataformas que usam. Esse cenário, que antes não era questionado, parece cada vez mais arcaico.





Isso está começando a mudar por meio da economia da propriedade — geralmente chamada de web3 — com produtos e serviços que transformam os usuários em proprietários.





O que começou com Bitcoin e Ethereum – ambos recompensam os participantes que protegem a rede com seus tokens nativos – está se tornando predominante em todas as categorias de software, desde infraestrutura de desenvolvedores e novos mercados financeiros em DeFi até produtos de consumo, mercados e redes sociais.

Uma nova Internet de propriedade dos usuários

Se a última geração de software foi construída sobre uma base de conteúdo gerado pelo usuário , a próxima geração de software será de propriedade do usuário , com propriedade digital alavancada como um bloco de construção para permitir novas experiências de usuário.





Em sua essência, a economia da propriedade não apenas oferece uma nova ferramenta poderosa para os construtores alavancarem os incentivos do mercado para alavancar novas redes, mas também tem o potencial de criar uma mudança social positiva por meio da distribuição mais ampla de ativos geradores de riqueza.





Nos dois anos desde que Jesse Walden publicou a visão inicial de uma internet de propriedade do usuário, o cenário mudou e se expandiu dramaticamente. Existem agora mais de 15.000 projetos na economia de propriedade, desde mercados financeiros de propriedade do usuário até redes sociais de propriedade do usuário, clubes de investimento e ativos digitais.





Embora a economia de propriedade ainda represente uma pequena parcela de todas as plataformas da Internet, é um segmento em rápido crescimento. A Ethereum, uma das redes mais maduras que suportam a economia de propriedade, cresceu 46% em contas médias mensais em 2021.





Em meio a todo esse crescimento, queríamos dar um passo atrás e reintroduzir esse ecossistema por meio de algumas perguntas fundamentais: o que é a economia da propriedade? Qual é o tamanho dele e para onde está indo?





Quais tendências estão definindo seu estado atual e possível futuro? Para responder a tudo isso, vamos nos voltar para dados e estudos de caso que ilustram como a economia de propriedade está funcionando em tempo real.





Este relatório destina-se a ser uma cartilha para novos participantes da web3 que desejam ir um nível mais profundo. Também o usaremos como ponto de partida para artigos mais detalhados que planejamos publicar este ano sobre tópicos como estratégia de distribuição de tokens, questões regulatórias e muito mais.





Sem mais delongas, vamos pular.

O que é a Economia da Propriedade?

Simplificando: os produtos e serviços que definirão a web3 — e a próxima geração da internet — são aqueles que transformam os usuários em proprietários. Chamamos isso de economia de propriedade.





Ainda assim, identificar esse fenômeno nem sempre é simples ou óbvio. Isso ocorre porque a propriedade se manifesta em um espectro de experiências que variam em esforço, responsabilidade e grau de coletividade do usuário.





Um usuário pode possuir um único ativo de mídia digital, como um NFT. Outro pode influenciar a operação de uma rede por meio de um token de governança. A experiência de ser um proprietário abrange tanto a participação passiva (ou seja, hodling) quanto a ativa.





Observe que, para este relatório, nos concentramos em tokens criptográficos – em vez de patrimônio – como base da economia de propriedade. Os tokens têm um espaço de design mais rico e sem atrito.





Eles podem ser distribuídos de forma programática, com o potencial de recompensar os participantes versus aqueles que aceitam; eles são efetivamente gratuitos para implantação e podem transferir valor da mesma forma que transferimos informações - instantaneamente, para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo.

A economia da propriedade é grande - e está crescendo

Em 26 de abril de 2022, a capitalização de mercado dos mais de 19.000 tokens rastreados pelo agregador de dados CoinMarketCap era de US$ 1,76 trilhão . Para efeito de comparação, a capitalização de mercado dos mercados de ações globais é superior a US$ 100 trilhões .





As maiores redes criptográficas por capitalização de mercado são blockchains de camada 1 estabelecidos: Bitcoin (US$ 725 bilhões), lançado em 2009, e Ethereum (US$ 337 bilhões), lançado em 2015. Outras camadas 1s nos 20 principais tokens por capitalização de mercado incluem Solana , Polkadot , Terra e Avalanche .

![](https://cdn.hackernoon.com/images/bYnj8YlSMrbGYYve1iskmRSuqXg1-4ta2a3u.jpeg)

Também podemos pensar na escala da economia da propriedade em termos de pessoas – os usuários que se tornam proprietários das redes que constroem.





O Financial Times e a Chainalysis estimaram que havia 360.000 proprietários de NFTs em 2021. Além disso, existem dezenas de milhões de usuários de redes criptográficas. A Metamask , uma carteira usada para conectar-se a aplicativos descentralizados, anunciou recentemente que tinha 32 milhões de usuários ativos mensais em fevereiro de 2022, e a Phantom (uma carteira atualmente focada em Solana) anunciou usuários ativos mensais de 2 milhões em janeiro de 2022.





No quarto trimestre de 2021, o Ethereum tinha usuários transacionais médios mensais de cerca de 6 milhões e usuários transacionais ativos diários de cerca de 400.000. De uma perspectiva multi-cadeia, havia aproximadamente 2,5 milhões de usuários ativos diários médios interagindo com os contratos inteligentes rastreados pelo DappRadar .





Como uma aproximação grosseira, se extrapolarmos esses 2,5 milhões de usuários diários para calcular os usuários mensais usando a relação DAU/MAU do Ethereum de 0,06, poderíamos estimar o MAU de 39 milhões nas 29 redes cobertas pelos dados do DappRadar.





DAOs, organizações autônomas descentralizadas, são comunidades online pertencentes e governadas por seus membros. Eles podem ser pensados como os blocos de construção organizacionais que compõem a paisagem econômica, social e cultural da web3. Novos DAOs estão se formando em um ritmo tão rápido que é difícil contá-los, mas parece seguro dizer que são mais de 1.000 .





DeepDAO, uma fonte de dados, rastreia informações detalhadas sobre cerca de 180 DAOs. Somente nesses DAOs, existem 1,7 milhão de titulares de tokens de governança e cerca de 500.000 desses titulares participam ativamente da governança de DAO. E alguns desses DAOs são bastante grandes: 69 dos 180 têm mais de 1.000 membros .

Estado da economia de propriedade em 2022

Hoje, a propriedade do usuário está transformando a forma como as pessoas negociam, investem, criam, constroem, jogam, aprendem, se comunicam e se socializam.





O ensaio original de Walden, “ The Ownership Economy ”, postulou que a propriedade do usuário pode resultar em “plataformas que podem ser maiores, mais resilientes e mais inovadoras”. Conforme discutimos ao longo deste relatório, muitas dessas aspirações ainda não foram realizadas ou têm resultados mistos, devido a manuais nascentes sobre como efetuar melhor a propriedade do usuário.





Ainda assim, continuamos confiantes no poder da propriedade do usuário para construir redes maiores e mais defensáveis e para catalisar mudanças sociais positivas.





Perceber esse potencial requer pesquisas adicionais sobre as melhores práticas em relação à distribuição de propriedade e educação voltada para desenvolvedores e usuários. Como um passo em direção a isso, gostaríamos de compartilhar alguns insights importantes sobre o estado atual da economia de propriedade.

1. A propriedade do usuário pode alavancar o crescimento, mas sustentá-lo é mais desafiador

Dar propriedade aos usuários na forma de tokens pode ser uma alternativa poderosa ao marketing pago, ajudando a inicializar redes e superar o problema de inicialização a frio.





Mas antes de mergulharmos nisso, vamos considerar quanto custa para serviços e produtos não criptográficos atrair usuários a bordo. Em 2015, o negócio de publicidade de instalação de aplicativos móveis do Facebook atingiu US$ 2,9 bilhões em receita, compreendendo 17% da receita total de anúncios do Facebook.





É uma grande soma de dinheiro indo para os bolsos de uma plataforma intermediária – o Facebook – em vez de fluir para desenvolvedores de aplicativos para investir em P&D e melhorias de produtos, ou atingir os usuários finais na forma de preços mais baixos ou maiores recompensas.





As pesadas taxas iniciais para aquisição de usuários também significam que os aplicativos de consumo que não conseguem levantar capital externo são pressionados a decolar: o custo médio para adquirir um usuário de aplicativo foi de US$ 3,52 em 2019.





Em contraste, para projetos criptográficos, dar propriedade aos usuários pode funcionar como marketing, atraindo novos usuários por meio da promessa de propriedade e aumentando o engajamento como resultado de ter a pele no jogo. Um estudo de caso é Coinbase e Uniswap , duas trocas de criptomoedas que permitem aos usuários trocar vários tokens.





Enquanto a Coinbase é uma bolsa centralizada que guarda as carteiras e fundos dos usuários e combina negociações usando seu livro de pedidos, a Uniswap é descentralizada e facilita transações automatizadas inteiramente por meio de contratos inteligentes. A Coinbase foi fundada em 2012 e emprega 3.730 pessoas em 2021.





Em contraste, a Uniswap foi fundada em 2018 e tem menos de 100 funcionários. Com apenas 3% do quadro de funcionários da Coinbase, a Uniswap realiza 73% de seu volume de negócios. Como isso é possível? É importante ressaltar que a Uniswap torna seus usuários proprietários por meio de tokens de governança e ações LP, dando-lhe alavancagem para crescer mais e mais rápido.





Além disso, como o Uniswap é descentralizado, qualquer pessoa pode adicionar qualquer ativo. Se todo o valor do mundo for tokenizado da mesma forma que todas as informações foram empacotadas na internet, então devemos esperar que o crescimento das exchanges descentralizadas ultrapasse suas contrapartes centralizadas.





Os tokens não são um substituto para o ajuste do mercado do produto





No entanto, em nossa análise, fica claro que simplesmente dar propriedade aos usuários não é suficiente para garantir que um produto vença seus concorrentes. Os tokens podem ser úteis para capturar a atenção do usuário e iniciar a adoção inicial, mas precisam ser combinados com um forte ajuste do produto ao mercado – resolvendo uma necessidade generalizada dos usuários – para sustentar o uso.





O cenário NFT é um excelente exemplo da insuficiência de propriedade para gerar engajamento consistente e contínuo. O mercado NFT dominante, OpenSea, tem mais de 90% de participação no mercado de transações, apesar de não ter um token, enquanto vários concorrentes o fazem (por exemplo, LooksRare , SuperRare , Rarible ).





Notavelmente, depois que a Rarible lançou a mineração de liquidez - airdrops de token para usuários que compram e vendem NFTs no mercado Rarible - no verão de 2020, seu volume ultrapassou brevemente o da Opensea, mas a liquidez mais profunda, o produto mais forte e os melhores recursos de pesquisa da Opensea a ajudaram a vencer fora ao longo do tempo.





Para usuários de mercados, a liquidez – a presença de uma contraparte para a transação desejada – ainda é o motivador mais forte para escolher qualquer mercado em detrimento de outro. A existência de um token que incentiva as transações em mercados menores alternativos é insuficiente para superar a vantagem da OpenSea em atender à principal necessidade de transação do usuário.





Outro exemplo são os ecossistemas de blockchain da camada 1. Apesar de todos os blockchains L1 oferecerem seu próprio token nativo representando a propriedade da rede, o Ethereum ainda é a plataforma de crescimento mais rápido devido aos efeitos de rede de usuários e desenvolvedores, cenário de ferramentas de desenvolvedor mais maduro e capacidade de compor com outros aplicativos existentes.





Esses fatores indicam que mesmo as taxas mais baixas de blockchains alternativos não são suficientes para superar os efeitos de rede do Ethereum (embora não se saiba se manterá sua vantagem).





Há também a questão de saber se a propriedade realmente exclui os incentivos intrínsecos para usar um produto, fazendo com que os usuários se envolvam com os produtos de uma maneira mais mercenária, transacional (e provavelmente temporária).





Tem havido uma abundância de pesquisas sobre a interação de motivações extrínsecas - comportamento realizado por alguma recompensa externa, como benefícios financeiros - na motivação intrínseca. De acordo com alguns estudos , as motivações extrínsecas podem prejudicar a motivação intrínseca, especialmente quando os usuários consideraram anteriormente esse comportamento intrinsecamente gratificante.





A implicação é que os incentivos simbólicos devem ser otimizados em termos de tempo (via descentralização progressiva ), magnitude, elegibilidade e outros fatores para preservar a motivação intrínseca dos usuários.

2. Novos designs de distribuições de token estão aumentando a lealdade do usuário

Em teoria, quando os usuários se tornam proprietários e são (literalmente) investidos, eles devem se tornar mais engajados e retidos. Hoje, a realidade é mista.





Uma ilustração poderosa de propriedade gerando lealdade é o sucesso de jogos de jogar para ganhar como Axie Infinity. Axie Infinity é um jogo baseado em blockchain no qual os usuários coletam, reproduzem e lutam contra criaturas digitais chamadas Axies, que são NFTs.





A propriedade de ativos no jogo é uma diferença fundamental entre jogos blockchain como Axie Infinity e jogos não-blockchain: neste último, ativos “de propriedade” geralmente não podem ser trocados por dinheiro ou transferidos para fora do jogo.





A propriedade de ativos no jogo pode gerar mais lealdade do jogador.





Alimentado por um mecanismo de jogar para ganhar no qual os jogadores ganham tokens no jogo que podem ser trocados por sua moeda local, o Axie Infinity alcançou uma escala significativa, com mais de US$ 1 bilhão em receita cumulativa e quase 3 milhões de usuários ativos diariamente.





E a retenção do jogador do jogo é dramaticamente maior do que a dos jogos móveis tradicionais. A retenção de jogadores do Axie Infinity permaneceu forte e consistente ao longo do tempo , sugerindo que o engajamento não é simplesmente uma função da novidade do jogo.





A retenção do Axie Infinity permaneceu forte ao longo do tempo em comparação com os jogos móveis tradicionais, destacando a importância da propriedade digital.





Mas há contra-exemplos de impacto misto dos incentivos de token no engajamento do usuário. Todo o campo de tokennomics está em sua infância, com as melhores práticas em torno da distribuição de propriedade ainda desconhecidas.





Até o momento, os usuários levantaram questões importantes e fizeram críticas sobre incentivos de token e a eficácia da propriedade para se traduzir em lealdade do usuário ou resultados sociais desejáveis.





Embora os programas de mineração de liquidez (recompensando usuários com propriedade por meio de tokens por fornecer liquidez) tenham se tornado difundidos e direcionados à participação de curto prazo em novos produtos, eles historicamente não contribuíram para a sustentabilidade de longo prazo.





De acordo com a pesquisa de Nansen , "42% dos produtores que entram em uma fazenda no dia em que ela é lançada saem em 24 horas. Cerca de 16% saem em 48 horas e, no terceiro dia, 70% desses usuários teriam desistido do contrato". A natureza extrínseca dos incentivos de token significa que muitos provedores de liquidez são motivados financeiramente pelas recompensas mais altas, levando ao churn.





Além disso, embora os incentivos de token quase impossivelmente altos tenham se tornado uma característica definidora da onda “DeFi 2.0”, sua sustentabilidade agora está em questão. A mudança no sentimento do mercado levou a quedas dramáticas de preços em muitos desses projetos, e seus modelos simbólicos tornaram-se objeto de sérios debates.





Essas desacelerações impactaram mais fortemente os colaboradores pagos com o token nativo de um projeto – muitas vezes sujeito a cronogramas de aquisição – e os apoiadores mais apaixonados do projeto.





Inovações na distribuição de tokens





Como resultado, muitos projetos estão repensando os mecanismos de incentivo de token e uma onda de novos modelos está começando a surgir. Por exemplo, os contratos de garantia de votação (“ve”) da Curve usam períodos de bloqueio para aumentar as recompensas de token; Gro também introduziu um mecanismo de aquisição para incentivar o engajamento de longo prazo.





À medida que os estudos sobre engenharia de token e criptoeconomia proliferam, esses modelos são cada vez mais testados e examinados, sugerindo que a próxima geração de tokens envolverá os usuários de maneira mais eficaz e incentivará contribuições de longo prazo.





Em um alto nível, a oportunidade é tornar a distribuição de tokens mais granular e direcionada a recompensar comportamentos que realmente contribuem para a retenção e sustentabilidade de uma rede, em vez de simplesmente recompensar usuários cujas redes com conhecimento de tecnologia se traduzem em conhecimento antecipado de novos produtos ou que se envolvem em ações mercenárias comportamento.





Essa distribuição resultaria em mais acessibilidade do que os projetos de primeira geração que precificavam os usuários posteriores e seria muito melhor do que os retornos compostos ao capital que existem no mundo real, onde o capital precisa ser comprado em vez de ganho.





Por exemplo, a comunidade social fechada por token Friends with Benefits (FWB) requer 75 tokens FWB para ingressar, o que em certo ponto equivalia a mais de US$ 12.000. Mas, além de comprar os tokens, existem maneiras de ingressar na comunidade ganhando propriedade, incluindo escrever, projetar, criar obras de arte por meio do estúdio do FWB ou contribuir para vários fluxos de trabalho.





Além das recompensas de colaboradores diretos, alguns DAOs começaram a implementar programas de recompensas para atrair usuários e delegar trabalho. Essas tarefas pontuais variam de assistência de desenvolvimento de curto prazo e desenvolvimento de negócios a simples participação da comunidade, com pagamentos no token nativo do projeto.





Plataformas como Rabbithole e Layer3 agregam essas recompensas para vários DAOs, dando aos usuários em potencial a oportunidade de pesquisar projetos e tarefas que atendam aos seus interesses.





Uma nova geração de incentivos de token parece estar colocando maior ênfase no crescimento do contribuidor em comparação com o aprofundamento da liquidez - uma transição imperativa para aumentar a base de usuários da economia de propriedade.

3. A propriedade do usuário pode promover ecossistemas mais ricos de projetos e colaboradores

Quando combinam distribuição de propriedade com acesso sem permissão, os projetos de propriedade do usuário podem promover ecossistemas ricos. Implantada dessa maneira, a propriedade distribuída pode ser um catalisador para que os projetos se tornem plataformas construídas por terceiros.





Ethereum é uma das ilustrações mais poderosas disso. A propriedade distribuída da rede promoveu uma comunidade de desenvolvedores e usuários com interesse no sucesso contínuo da Ethereum: o valor de sua participação na Ethereum - seu Ether - fornece amplo incentivo para continuar construindo e usando a rede, gerando um ecossistema de aplicativos em redes sociais, mercados, DeFi e muito mais.





A propriedade compartilhada reforça os efeitos de rede e cria um desincentivo para mudar para outras blockchains. Claro, o sucesso do Ethereum não é apenas uma consequência da propriedade distribuída; também se beneficiou de uma liderança capaz e da incorporação de valores que ajudaram a alinhar e motivar sua comunidade.





No espaço NFT, outra manifestação de propriedade descentralizada está surgindo na forma de projetos CC0 (ou “sem direitos autorais reservados”) – aqueles que renunciam a todos os direitos autorais e entregam seu trabalho ao domínio público. Substantivos , Cryptoadz , Chain Runners e Loot colocaram seus ativos em domínio público, permitindo que sua propriedade intelectual (IP) seja livremente usada, remixada e comercializada.





Como resultado de sua natureza sem permissão, usuários, criadores e desenvolvedores foram atraídos por esses projetos e começaram a construir em torno deles. Loot é uma coleção CC0 NFT que explodiu em popularidade em setembro de 2021, com cada NFT contendo uma lista simples de equipamentos de aventura e fantasia. Existem agora mais de 53 derivados de Loot e pelo menos nove guildas - grupos para proprietários de itens específicos no universo Loot.





Os projetos CC0 NFT criam o potencial para que seu IP seja usado de maneiras novas e generativas - aumentando o alcance, a relevância e, em última análise, o valor desse IP. 4156, um colaborador do Nouns DAO, disse : “Da mesma forma que as citações acadêmicas tornam o artigo original mais importante, a citação de substantivos em qualquer forma … tornará os originais mais importantes e valiosos.”





A Nouns está colocando essa teoria em prática ao catalisar a proliferação de sua propriedade intelectual e buscar colaborações com outras marcas (como a Bud Light, que incorporou os icônicos óculos da Nouns em um comercial do Super Bowl) e empresas de mídia tradicionais.





Da mesma forma, a equipe por trás do Cryptoadz colaborou com o Arcade NFT , um estúdio de arte e jogos, para produzir o Toad Runnerz , uma coleção NFT na qual cada NFT é um jogo estilo arcade jogável que incorpora o Cryptoadz como ativos do jogo. O Arcade NFT hospeda torneios exclusivos para os detentores do Toad Runnerz NFT, ampliando ainda mais o alcance e o conteúdo do IP Cryptoadz subjacente ao espaço de jogo.





Ao permitir o uso livre de seus ativos, os projetos CC0 NFT ampliam a definição e as possibilidades de propriedade. Essa abordagem tem a capacidade de estimular a construção, a criação e a colaboração — e apenas começamos a ver seu potencial.

4. A economia de propriedade permite que os usuários se tornem proprietários mais cedo e participem da criação de valor

Um tema-chave da economia de propriedade é que os usuários se tornam proprietários mais rapidamente do que em suas contrapartes centralizadas, permitindo que contribuam e se beneficiem da criação de valor.





Em nossa análise, descobrimos que, em média, as empresas web3 que lançaram um token o fizeram 2,7 anos após a fundação; em 2020, as empresas apoiadas por VC abriram o capital aproximadamente 5,3 anos após garantir seu primeiro investimento em VC. O cronograma dos IPOs, em comparação com os lançamentos de tokens, serve para eliminar uma quantidade significativa de potencial de valorização para investidores de varejo.





Esse fenômeno entra em foco ao comparar Coinbase e Uniswap. A Coinbase abriu o capital em abril de 2021, quase nove anos após a fundação da empresa.





A ação encerrou seu primeiro dia de negociação com uma capitalização de mercado de US$ 85,7 bilhões, um resultado incrível para investidores privados como a Y Combinator, que semeou a empresa em 2012 com uma avaliação de aproximadamente US$ 2 milhões.





No entanto, a listagem pública da Coinbase não representou um grande resultado para os investidores de varejo, cuja oportunidade de investir só surgiu depois que a avaliação da empresa multiplicou 40.809x desde sua primeira rodada de investimento privado.





Na verdade, todo investidor de varejo que comprou e manteve ações da Coinbase desde sua listagem pública perdeu dinheiro com seus investimentos em abril de 2022.

Na economia de propriedade, ao contrário, os projetos saem para suas comunidades muito mais cedo em seus ciclos de vida, permitindo que os usuários contribuam e se beneficiem de uma maior criação de valor.





A Uniswap lançou seu token de governança UNI em setembro de 2020, menos de dois anos após o protocolo ter sido originalmente implantado na rede principal Ethereum. Ao contrário da Coinbase, cuja listagem direta significava que nenhuma nova ação foi emitida quando se tornou pública, 60% da oferta da gênese da UNI foi alocada para usuários da Uniswap. Esse perfil é comumente visto em projetos na economia de propriedade.





O futuro da economia de propriedade

O manual ainda está sendo escrito, mas uma coisa é certa: a propriedade está se tornando uma pedra angular de novas experiências em todas as categorias de produtos de software. O Web3 começou como um fenômeno de desenvolvedor com blockchains de camada 1, e a maior parte da inovação tem sido historicamente voltada para o desenvolvedor inicialmente.





Mas Chris Dixon previu com seu ditado - "o que as pessoas mais inteligentes fazem nos fins de semana é o que todo mundo fará durante a semana em dez anos" - a propriedade agora está se estendendo a todos os tipos de produtos e redes.





Estamos ansiosos para trabalhar com construtores que estão aplicando novos modelos de propriedade para projetar uma internet mais meritocrática. Se você estiver trabalhando em um projeto neste espaço, entre em contato.





Para saber mais sobre alguns dos projetos que compõem a economia de propriedade e o crescente portfólio da Variant, veja abaixo.





Por Li Jin, Geoff Hamilton, Jesse Walden, Spencer Noon, Derek Walkush e Medha Kothari