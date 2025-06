O Protocolo Silencioso: Como os Guardiões de Dados da Rede Planejam Rewire a Infraestrutura de IA do Fundo

Em um momento em que as empresas estão construindo plataformas de mídia social e ferramentas de inteligência artificial, não é incomum ouvir sobre outros que estão trabalhando para avançar a fronteira digital. Rede de Guardiões de Dados (D-GN) is building.





However, the people at D-GN wanted to do something that others were not. They aimed to build something that did not challenge major monopolies directly but would alter their trajectories without ever confronting them head-on.

The Use of Infrastructure, Not Interfaces

Many websites rely upon hundreds of thousands, or even millions of users, to win the consumer attention race. With massive social media entities already present and giant corporations having planted their roots in the economy and its businesses, some might think that D-GN would need this. However, this couldn’t be further from the truth.





D-GN está contornando essa corrida completamente.É uma plataforma de nível de protocolo gamificada que visa reverter a forma como a IA é treinada, não combatendo a Big Tech.Não está tentando ser o próximo ChatGPT ou o próximo Twitter.Em vez disso, está construindo algo que a maioria dos usuários nunca verá diretamente: a camada de dados orientada pelo consentimento da qual os modelos de IA dependem.





And that’s the point. AI today runs on scraped content and invisible labor — datasets pieced together from unpaid contributors, Reddit threads, YouTube captions, and unlicensed photos. D-GN has decided we need a radical alternative: user-generated, consent-verified, and transparently annotated data, tracked immutably on-chain and rewarded with genuine payment.





In short: it’s infrastructure — not spectacle.

The Middle Layer Power Grab

A maior parte do controle de dados de hoje está no “middleware” que ninguém vê. Estes incluem SDKs, APIs de terceiros e corretores de dados. Este é exatamente onde os fluxos de dados são controlados e monetizados.





D-GN constrói conjuntos de dados com seres humanos reais no loop – pessoas rotulando imagens, vídeos, texto ou criando o mesmo a partir do zero. Esta criação e anotação ocorre através de mecânicas gamificadas ou interfaces baseadas em Telegram. É brincalhão. É escalável. É divertido, e blockchain-verificado.

A Slow-Burn Threat

The real bet behind D-GN’s software lies in the danger of poor data. With so many risks involved if an AI goes wrong–including litigation or even costs to sustain their services–D-GN is a low-friction fallback that provides customized data, guarantees improvement and works within a sustainable ecosystem. This allows businesses to create models and applications that can be relied upon, even if it's to protect their safety.

The Architects Behind D-GN

D-GN is not just a team of idealists. Instead, they are infrastructural thinkers who have built systems in similar areas across data, AI and Web3. With their vast experience in tech and artificial intelligence, the team at D-GN is now applying their knowledge to reshape the way people think of consent and ownership of content from the ground up.

Enterprise-Ready, Activist-Built

Ao oferecer algo que as empresas podem adotar sem sacrificar seus valores, a D-GN cria plataformas que os usuários podem se sentir confortáveis em adotar em seus negócios e práticas, tudo enquanto utilizam tecnologias avançadas para alimentar seus esforços e se impulsionar para a frente.

The Long Game in Tech

Em meio ao surgimento diário de novos sistemas e ao surgimento de novas plataformas a partir dos remanescentes dos antigos, a D-GN pretende contribuir para a evolução contínua da história da tecnologia.

Ele não quer ser o próximo OpenAI. Ele quer tornar o próximo OpenAI dependente de infraestrutura que respeite a dignidade dos dados – ou ajudá-los a mudar.

E se for bem-sucedido, não será apenas um protocolo, será uma rebelião silenciosa que mudará a forma como a IA é construída.

Estas mudanças atualmente imperceptíveis alterarão fundamentalmente a utilização futura da tecnologia, influenciando não só seus aspectos visíveis, mas também suas camadas subjacentes, menos óbvias.