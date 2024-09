O Metaverso Precisa de um Sistema Operacional

Se você é um velho idiota como eu, vai se lembrar de ir ao quiosque, jogar algumas moedas e correr para casa para codificar um jogo manualmente das páginas de uma revista de informática para um Sinclair Spectrum ou Amstrad CPC-464 em BASIC ou código de máquina se você tiver ( in )sorte.





(se você for ainda mais velho, vai se lembrar de Assembly e cartões perfurados e Deus te ama por isso)





Invariavelmente, nunca funcionaria na primeira vez, mas para muitos de nós, essa foi a introdução à engenharia de software ou ao desenvolvimento de jogos que tivemos. Parecia a era de ouro da computação, a descoberta de transformar as palavras de outro idioma em algo mágico.





Agora, francamente, a maioria de nós é preguiçosa pra caralho.





Queremos plataformas sem código ou com baixo código para fazer isso por todos nós, não queremos mais aprender as coisas difíceis, extrair cada pedaço de suco de um processador ou memória e sujar as mãos nos níveis mais baixos possíveis .





E penso comigo mesmo 'talvez seja por isso que precisamos de um sistema operacional para o metaverso'.





O problema e a coceira que não conseguem ser resolvidos são que a maioria das discussões sobre o metaverso se baseia na construção de infra-estrutura e princípios de software existentes. Estamos criando várias versões de pilhas de software com base em arquiteturas centralizadas - tudo ainda está no Windows, pelo amor de Deus.





Quando você olha para a paisagem e os componentes propostos do metaverso e web3, você obtém coisas como esta abaixo - quero dizer, eles até o chamam de sistema operacional, mas é apenas uma representação retrabalhada de uma postagem de blog cansada de Matthew Ball usando alguns quadrados curvos.





Empreendimentos Outlier propor e defender um Open Metaverse OS, um conjunto completamente descentralizado de ferramentas e tecnologias, em vez de plataformas proprietárias projetadas apenas para operar por meio de padrões e APIs.





Criamos uma estrutura para avaliar e interrogar metaversos, bem como um kit de ferramentas para projetar alternativas com base nos princípios de centralidade do usuário e soberania de identidade, dados e riqueza.





Isso é bom, pessoal, mas não é um sistema operacional, então por que você usou o termo 'SO' está além de mim.

The Outlier Ventures Frankenstack





Para aumentar o Metaverso, precisaremos de muitas novas ferramentas e tecnologias. Eles vão abranger renderização, computação, XR, pagamentos, ferramentas, projeção, compressão volumétrica, AI, ML, etc. E a qualidade e capacidade dessas ferramentas serão a chave para o que é construído e por quantos construtores. Mas também o são as taxas que essas ferramentas e tecnologias exigem, até que ponto elas prendem os desenvolvedores e as maneiras pelas quais limitam a escolha do consumidor e a criação de inovações concorrentes. À medida que cresce a necessidade de soluções de intercâmbio, a economia tende a gerar uma solução. Por exemplo, a Pixar da Disney abriu seu formato de arquivo Universal Scene Description (USD) para ajudar os desenvolvedores a criar dados 3D intercambiáveis. A plataforma Omniverse da Nvidia usa o USD para reunir de forma coerente ativos de Maya, Houdini, Unreal, AutoCAD e muito mais, em um ambiente virtual compartilhado. A plataforma Twinmotion da Epic também pode ser usada para importar modelos de praticamente qualquer programa BIM e CAD, como Archicad, Revit, SketchUp Pro, RIKCAD e Rhino, e usará aprendizado de máquina e IA para atualizá-los e integrá-los sempre que possível e em um questão de minutos. Matthew Ball — Intercâmbio, Ferramentas e Padrões





Nem mesmo Ball quer sujar as mãos, ele está bastante contente em jogar todas as pilhas de software existentes na parede e esperar que a Força una essa galáxia de aplicativos.





Se você vasculhar a web, há ecos de tentativas em que alguém criou e abandonou um projeto, mas nada tão específico existe hoje ou sequer foi mencionado ou defendido.





Para começar, se você olhar para o lista de sistemas operacionais existentes , nenhum se encaixa ou foi escrito especificamente para o mundo virtual ou a implementação do metaverso. Já começamos mal - estamos contando apenas com o Microsoft Windows, Apple, seja qual for o nome hoje , sistema operacional, Android ou mesmo Linux, todos os quais não foram desenvolvidos para um futuro verdadeiramente descentralizado ou em que precisamos escrever aplicações em 4 ou até 5 dimensões.





(o que quero dizer é que escrever um sistema operacional para 3D e a “web espacial” já está limitando o futuro porque você precisa levar em conta o tempo e os estados multidimensionais da máquina virtual - como o Exemplo de Minecraft dentro do Minecraft )





Neste ponto, provavelmente pareço muito estúpido, então você está livre para sair aqui.





NewZoo despeja um monte de logotipos em uma imagem em um arranjo agradável





O que temos hoje é Epic, Unity, NVIDIA, ARM, Valve, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple… e muitas outras empresas que eventualmente adquirirão e engolirão para criar conjuntos de ferramentas especificamente para projetar, construir e operar suas versões do metaverso. Todos vão competir para criar um conjunto de padrões aparentemente abertos, mas não vão querer abrir mão de seu senso de propriedade.





A construção do metaverso dependeu amplamente de mecanismos de jogos como Unity3D e Unreal Engine, mas nos próximos anos veremos mais e mais tentativas de capital de risco para tirar esse controle de apenas duas ou três soluções principais. Isso também significa que as plataformas em que cada versão do metaverso existirão também começarão a divergir - atualmente elas são plataformas cruzadas intercambiáveis e acessíveis em PC, celular e console, mas mundos mais sofisticados e potencialmente proprietários existirão que excluir uma ou mais plataformas e restringir o acesso.





Sim, as APIs são essenciais para a interoperabilidade e a necessidade de usar ferramentas em todo o ecossistema, mas não serão a bala de prata à medida que as plataformas competem e se fragmentam.





Não haverá um metaverso abrangente para governar todos eles .





Da mesma forma, nunca haverá uma única Skynet de inteligência artificial geral. Haverá centenas de metaversos, espalhados por um multiverso de gêneros e tipos para as pessoas interagirem, viverem e realizarem negócios e prazer. Sem falar nas versões de propriedade pessoal.





Mas e se, no futuro, todos eles estivessem em um sistema operacional criado especificamente para o objetivo e a visão que queremos alcançar? Então, quais opções temos disponíveis?





O Linux foi lançado em 1991, Torvalds levou cerca de um ano para desenvolver o Linux Kernel do zero e, em seguida, construí-lo, então não é como se não pudéssemos desenvolver um novo sistema operacional desde o início.





Croquet OS é uma plataforma e IDE para o desenvolvimento do Metaverse que estende o Metaverse para a próxima geração de Web e Mobile. O IDE permite que os desenvolvedores criem e implementem “mundos virtuais Web e Web3 [baseados em padrões] interoperáveis”, disse a empresa em um comunicado.





É um sistema de sincronização para experiências multiusuário do Metaverso. Ele permite que vários usuários trabalhem ou joguem juntos em um único ambiente distribuído compartilhado e garante que esse ambiente distribuído permaneça idêntico para todos os usuários.





“A Croquet adotou uma abordagem fundamentalmente nova que torna isso tão fácil quanto escrever código local ou nenhum código. Ele tem o potencial de fornecer um caminho aberto e baseado em padrões que aproveita o poder da web para criar mundos metaversos verdadeiramente independentes e interoperáveis”





Mas é um sistema operacional? Não, pelo que parece. É outra plataforma com alguns bits marcados. E provavelmente já está em uma das plataformas comuns de sistema operacional.





As coisas ficam um pouco mais interessantes com o Projeto metaverso de código aberto . O Open Source Metaverse Project ( OSMP ) era uma plataforma on-line de mundo virtual compartilhado com vários participantes. Esta plataforma era um software livre e de código aberto cofundado em 2004 por Hugh Perkins e Jorge Lima.

O OSMP foi vagamente modelado na World Wide Web, emprestando ideias de mundos existentes, como Second Life, Active Worlds e There. O projeto visava produzir um mecanismo de código aberto para a criação de mundos 3D transmitidos, tornando também possível interconectar mundos existentes em um único Metaverso aberto e baseado em padrões.





O Projeto OpenSource Metaverse foi criado porque existe uma forte demanda, e um grande número de desenvolvedores, por mundos virtuais que permitem customização pelo jogador e criação de seus próprios mundos. Já existem mundos virtuais de código fechado, mas precisávamos de um mecanismo de metaverso que fosse flexível, escalável e que pudéssemos personalizar de uma forma que não seria possível em mundos proprietários individuais.





Se você está ouvindo sobre isso pela primeira vez, não estará sozinho, porque praticamente não deu em nada, como outras tentativas anteriores de construir plataformas abertas e interoperáveis.





E isso deve ser um presságio, se nada mais - porque as plataformas não são o caminho a seguir se forem todas construídas sobre os alicerces errados. A vontade e o impulso sempre existiram para criar um metaverso aberto e uma teia descentralizada, mas continua sendo um sonho vazio e fragmentado porque a camada de base está toda errada.





A interoperabilidade, por exemplo, não vem da construção de pontes entre plataformas, mas de estar lá no nível da raiz, dentro do próprio sistema operacional.





Solipsis — não é um sistema operacional, mas tinha algo interessante





Agora, embora tenhamos voltado a falar sobre outra plataforma, esta foi bem interessante — Solipse .





O objetivo central do Solipsis era criar um mundo virtual o mais independente possível da influência de interesses privados, como a propriedade do servidor. Para conseguir isso, é baseado em um modelo peer-to-peer em vez do tradicional servidor-cliente. Além disso, visa dar aos usuários mais flexibilidade no design de interfaces e conteúdo em seus segmentos individuais do mundo virtual.





Eis uma plataforma de metaverso descentralizada!





Uma arquitetura centralizada não pode levar a uma solução verdadeiramente autoescalável, mesmo com o uso de vários servidores. De fato, as arquiteturas cliente-servidor levam a custos proibitivos de implantação e manutenção quando se trata de aplicativos de grande escala com milhares de clientes conectados.





Por outro lado, graças aos seus recursos de auto-adaptação, as sobreposições de rede P2P provaram ser uma alternativa eficaz a servidores poderosos.





Então Solipsis estava começando a se formar como uma das tentativas mais confiáveis de construir um metaverso descentralizado e aberto já em 2008 do ponto de vista da infraestrutura.





O mundo virtual está inicialmente vazio e é preenchido apenas por entidades executadas pelos computadores dos usuários finais. Todos os nós Solipsis são funcionalmente iguais e nenhuma infraestrutura predeterminada é necessária. Isso elimina, na medida do possível, quaisquer restrições ao conteúdo ou funcionalidade do mundo.





No que diz respeito às plataformas do metaverso, isso chega perto.





Ele também tinha um navegador personalizado, ou navegador , algo que foi discutido especificamente dentro do Lamina1 — um novo navegador de metaverso criado para a Web imersiva.





Ainda é um jogo de plataforma, mas enquanto eu continuava caindo na toca do coelho procurando por algo parecido com um sistema operacional em si, comecei a ver padrões e tópicos do que poderia ser construído em cima de um sistema operacional descentralizado destinado à próxima iteração da web.





Um salto de fé na teia espacial





O Leap Motion, por exemplo, fala sobre um sistema operacional verdadeiramente 3D e, no entanto, à medida que o artigo continua, discute em detalhes o conceito de um navegador espacial em vez de.





Então, estamos vendo plataformas, pilhas, APIs e navegadores, mas ainda nada que se assemelhe a um sistema operacional.





Houve em minha jornada de descoberta um bom artigo sobre sistemas operacionais baseados em Grid, por exemplo, GridOS em si.





O trabalho aqui apresentado é um primeiro passo em direção a um sistema operacional de grade que fornece serviços extensivos e flexíveis para arquiteturas de grade.





Mas, apesar de todo o trabalho feito em tudo o que foi mencionado até agora, nada se compara a ter que construir do zero, construindo um novo kernel para um novo sistema operacional.





Olhe para isso, apenas veja quanto trabalho ainda temos para começar





Quero dizer, olhe para este diagrama, é assustador pra caralho e ainda assim uma maravilha sangrenta ao mesmo tempo - este é exatamente o nível em que devemos começar a pensar agora, se quisermos realizar a promessa da web3 e do metaverso.





Ainda não li nada de um VC que fale sobre investir nesse nível, porque eles sabem que não há retorno imediato de criptografia ou estratégia de 50x em 3 anos aqui. Estamos falando de desenvolver os níveis fundamentais de um conjunto inteiramente novo de arquiteturas necessárias para uma web aberta e verdadeiramente descentralizada.





E isso os assusta porque também significa outra coisa.





Qual veio primeiro, a galinha ou o ovo?





Ou, simplesmente de outra forma: o que deve vir primeiro — o sistema operacional ou o chip?





As pessoas que realmente levam a sério o software devem fazer seu próprio hardware.

Alan Kay, 1982



Declaração de missão da Lamina1





Diz muito que nem mesmo o white paper Lamina1 de Neal Stephenson menciona qualquer coisa sobre um metaverso ou sistema operacional web3 - ou é um grande descuido ou eu sou apenas bananas. E, claro, quem iria querer enfrentar o Poderoso Chefão do Metaverso? É uma porra de blasfêmia!





A meu ver, a maioria dessas novas tentativas é impulsionada por OGs que estavam lá há 20 a 30 anos e não têm tempo nem paciência para querer construir algo tão complicado quanto um novo sistema operacional, defenda, espere para adoção, construir uma nova indústria a partir dele.





Estamos cortando atalhos e esta última iteração do metaverso parece com a que tivemos 20 anos atrás com o Second Life. Não importa se o blockchain adiciona um pouco de tempero extra à infraestrutura, ou se o Fortnite deixa todo mundo molhado de ansiedade, não é o suficiente para salvá-lo.

Pense nisso por tempo suficiente e começa a manifestar um problema.





Estamos escrevendo software com base nas arquiteturas de silício que estão disponíveis para nós agora. Isso cria gargalos que o software precisa contornar continuamente porque os chips nunca foram feitos para um futuro descentralizado.





Para todos os efeitos, CPU também pode significar “unidade de processamento centralizado” onde na verdade precisamos de um DCU – “unidade de processamento descentralizado”.





Mas e se precisarmos de algo diferente em todas as frentes para criar o metaverso que realmente queremos, ou liberar o Web3 e construí-lo da maneira que deveria ser construído?





Novo hardware para novo software.





Ainda há dinheiro na criação de novos tipos de chips - pegue Graphcore por exemplo, arquitetar um novo tipo de silício especificamente para acelerar o aprendizado de máquina e a IA. E se, para criar um metaverso verdadeiramente aberto, distribuído e interoperável, precisássemos que o Web3 também estivesse assentado em um novo tipo de base de hardware?





CPUs ou GPUs que foram construídas exclusivamente para sistemas distribuídos ou uma web descentralizada?





Grid-processadores são diferentes de GPUs, por exemplo. Onde uma GPU multi-core obtém sua força de poder calcular muitos dados em paralelo (paralelismo de dados SIMD), um processador de grade é capaz de fazer com que cada núcleo faça algo diferente (MIMD, paralelismo baseado em tarefas). Você poderia dizer que um processador de grade é uma CPU multi-core.





Memória arquitetada exclusivamente para configuração na memória baseada em grade. Hazelcast , por exemplo, tem um software nesse sentido, mas e se dermos a eles um empurrãozinho em uma nova direção e desenvolvermos novos tipos de RAM para acompanhá-lo?





Um IMDG é uma versão em memória de um grade de dados , exceto que todos os nós do cluster geralmente são executados no mesmo datacenter. Essa configuração local é feita para manter o alto desempenho esperado das tecnologias in-memory, pois a coordenação de estruturas de dados em computadores geograficamente remotos pode ser um gargalo.





Então, esperamos que alguém construa os chips antes de escrever o software para suportá-los, ou escrevemos o software e esperamos que o silício seja desenvolvido para tirar proveito disso?





Quero dizer, acho engraçado pra caralho que a Lego tem um maldito sistema operacional embutido para sua linha robótica Mindstorms de brinquedos avançados, mas não temos um ou estamos pensando em um para algo que deve ter um impacto profundo no futuro da própria web.





Tenho certeza de que eles dirão isso.





** Mas se você vir o que eu vejo, se você sentir o que eu sinto, e se você buscasse o que eu busco...muito poético Sr. V, mas com toda a seriedade, se você é um engenheiro de software e isso acende um fogo por dentro então entre em contato. E se você é um investidor que vê o jogo longo e acredita na Web3 e no metaverso do jeito que deveria ser, então você sabe como me encontrar.





Porque acredite em mim, nesta geração atual ou na próxima, haverá alguém que está sentado entediado em seu quarto depois de experimentar a última oferta ̶b̶r̶a̶n̶d̶ branda no Roblox e a primeira linha de um novo sistema operacional para o metaverso será escrita que irá redefinir o futuro da web.





E o resto, como dirão, foi história.





Publicado também aqui .