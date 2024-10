O jogo do namoro: Encontrando a combinação perfeita de DevOps

Encontrar o par no mundo do DevOps pode ser bastante desafiador. É como navegar no cenário do namoro, onde você precisa procurar alguém que compartilhe seus interesses, valores e objetivos. Você quer alguém que não apenas traga felicidade para sua vida, mas também o apoie e desafie da maneira certa. No domínio do DevOps, isso significa encontrar um conjunto de ferramentas que se alinhe às suas necessidades, preferências e orçamento, garantindo ao mesmo tempo que funcionem perfeitamente em conjunto com a infraestrutura existente. Com tantas opções disponíveis, é crucial evitar o desperdício de tempo, dinheiro e recursos em ferramentas que não cumprem o que prometem.



É aí que entra este artigo. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar a correspondência de DevOps. Iremos orientá-lo no processo de avaliação, seleção e integração das ferramentas DevOps para o seu projeto. Além disso, iremos fornecer-lhe alguns insights e técnicas para garantir uma jornada mais agradável, no domínio do DevOps.



Considere este artigo como seu consultor de encontros DevOps. Nosso objetivo é ajudá-lo a escolher as ferramentas que atendem às suas necessidades, evitando aquelas que podem não ser adequadas. Ajudaremos você a evitar armadilhas e erros que podem prejudicar seu relacionamento com DevOps. Juntos estabeleceremos uma parceria gratificante em DevOps que aumenta a velocidade, a qualidade e a facilidade de entrega de software.



Você está preparado para descobrir sua correspondência em DevOps? Vamos mergulhar!

Compreendendo sua personalidade DevOps

Antes de embarcar em sua busca pela correspondência de DevOps, é importante conhecer você mesmo. Quais são seus objetivos, desafios e áreas de dificuldade? Quais são seus pontos fortes, fracos e preferências pessoais? E quais são suas expectativas, suposições e medos?



A autoconsciência desempenha um papel na jornada do DevOps, pois permite identificar suas necessidades, prioridades e valores. Também ajuda a evitar conflitos, mal-entendidos e frustrações ao trabalhar com parceiros DevOps. Ao compreender a si mesmo, você pode melhorar a eficácia da comunicação e promover uma colaboração mais tranquila. Adapte-se mais rapidamente.



Um método eficaz para aumentar a autoconsciência é descobrir sua personalidade DevOps. Essa personalidade abrange sua mentalidade, abordagem e estilo em relação ao DevOps. Reflete como você pensa sobre DevOps e como você age de acordo com os pensamentos e emoções que surgem dentro de você.



Existem formas de classificar tipos de personalidades, na área de DevOps. Aqui estão alguns comuns que você pode encontrar;



• A Persona Ágil ; Este tipo se caracteriza por ser adaptável, flexível e responsivo. Eles valorizam o recebimento de feedback, experimentação e aprendizado contínuo. Abraçando a mudança. A incerteza é natural para eles. Preferem trabalhar em ciclos, lançando frequentemente e colaborando com equipes funcionais. Além disso, procuram continuamente oportunidades para melhorar os seus processos, produtos e desempenho geral.



• A Persona da Integração Contínua ; Essa personalidade é conhecida por sua meticulosidade, diligência e consistência. Eles priorizam qualidade, confiabilidade e eficiência acima de tudo. Evitar erros e defeitos é uma prioridade para eles. Eles tendem a usar testes automatizados, conduzindo revisões de código e enfatizando a importância da integração em suas práticas de trabalho. Seu principal objetivo é garantir que seu código permaneça limpo, estável e pronto para implantação.



• A Pessoa de Entrega Contínua ; Você incorpora características de ser rápido, confiável e focado no cliente. Suas principais prioridades são eficiência, agilidade e garantia da satisfação do cliente. Você evita ativamente quaisquer atrasos ou obstáculos no processo de entrega de software. Sua preferência reside na utilização de sistemas de implantação automatizados, pipelines e ferramentas de monitoramento. Buscar continuamente maneiras de entregar software de forma rápida e segura aos clientes está sempre em sua agenda.



É importante observar que essas personalidades do DevOps não são as que existem nem são mutuamente exclusivas. É possível ter uma combinação de personalidades ou alternar entre elas com base no contexto e nas circunstâncias disponíveis. O que realmente importa é ter autoconsciência sobre sua persona e como ela influencia sua tomada de decisões e ações no âmbito do DevOps.



Ao obter insights sobre sua persona DevOps, você pode alinhar efetivamente sua escolha de ferramentas e práticas DevOps com seus objetivos e requisitos. Além disso, esse entendimento permite valorizar e reconhecer as personas DevOps de outras pessoas, permitindo-lhe aprender com seus pontos de vista e experiências. Além disso, permite-lhe estabelecer comunicação e colaboração, com os seus colaboradores DevOps garantindo que complementam e amplificam a sua própria personalidade DevOps.

A primeira data: controle de versão









Quando você conhece alguém que te interessa e você trocou uma mensagem é hora, desse encontro. Você está se sentindo animado, nervoso e curioso ao mesmo tempo. Você quer deixar uma boa impressão, mas também permanecer fiel a si mesmo. É importante conhecer a pessoa respeitando seus limites. Claro que você quer se divertir, mas também seja cauteloso.



Essa mesma mistura de emoções é o que você experimenta ao começar a usar sistemas de controle de versão em DevOps.



Os sistemas de controle de versão são como a base de qualquer relacionamento DevOps. Eles permitem que você acompanhe as alterações no código, gerencie-as com eficiência e colabore perfeitamente. Ao utilizar esses sistemas, conflitos, erros e perda de dados podem ser evitados. Eles permitem que você revise seu código, teste-o de maneira eficaz e implante-o com confiança.



Os sistemas de controle de versão são mais do que ferramentas. Eles vão além de serem ferramentas. Sirva como meio de comunicação, colaboração e compartilhamento de conhecimento com seus parceiros DevOps. Eles refletem a personalidade, os valores e os objetivos da sua abordagem DevOps. Além disso, eles moldam sua cultura, práticas e resultados de DevOps.



É por isso que selecionar e utilizar um sistema de controle de versão é como ir a um encontro. Você deve estar preparado, respeitoso e sincero em sua abordagem. É essencial seguir a etiqueta e ao mesmo tempo ser adaptável e ter a mente aberta. Encontrar o equilíbrio entre compatibilidade e diversidade é crucial.



Aqui estão algumas sugestões para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu encontro com sistemas de controle de versão;



• Realizar pesquisas; Antes de conhecer alguém para um encontro é importante ter alguns conhecimentos básicos sobre essa pessoa. Quais são seus hobbies? Quais são os seus interesses? Quais são os seus gostos e desgostos? Da mesma forma, ao escolher um sistema de controle de versão, é importante compreender os recursos e benefícios oferecidos por cada opção. Quais são seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Que vantagens eles oferecem? Existem limitações ou requisitos?



• Seja você mesmo; Quando você conhece seu par, é importante permanecer fiel a quem você é. Não tente ser alguém que você não é nem esconda seus pensamentos e sentimentos. Mostre sua personalidade, valores e objetivos. Da mesma forma, ao usar um sistema de controle de versão, é crucial adotar sua identidade. Não se adapte a um fluxo de trabalho arbitrário que não esteja alinhado com suas necessidades e preferências. Escolha um sistema de controle de versão que se adapte à sua personalidade, valores e objetivos do DevOps.



• Mostrar respeito; Ao conhecer seu par, é essencial tratá-lo com respeito. Evite ser rude, arrogante ou insensível. Escute com atenção. Tente entender a perspectiva deles e ao mesmo tempo apreciar sua singularidade. Seja educado, cortês e atencioso em todos os aspectos da comunicação. Da mesma forma, ao usar um sistema de controle de versão, o respeito é fundamental. Evite descuido ou imprudência que podem levar a resultados. Siga práticas, padrões e convenções diligentemente. Esforce-se para obter clareza, consistência,

e mensagens de commit descritivas.



• Torne-o agradável; Ir a um encontro deve ser divertido! Não deixe o tédio ou a ansiedade tomarem conta da experiência. Abrace a oportunidade de se divertir explorando coisas e aprendendo com as experiências uns dos outros.



Você aspira criar uma experiência notável e significativa. Da mesma forma, ao utilizar um sistema de controle de versão, você deseja uma jornada. Você deseja evitar frustração, confusão ou sentimento de opressão. Em vez disso, você deseja explorar, descobrir e aprimorar. Seu objetivo é desfrutar de uma aventura imaginativa e gratificante.



Seguindo essas dicas, você pode tornar seu primeiro encontro com sistemas de controle de versão um sucesso. Você pode estabelecer um relacionamento DevOps forte, saudável e duradouro. Você também pode se preparar para as próximas etapas da sua jornada de DevOps, como integração e entrega contínuas. Tópicos a serem discutidos neste artigo. Fique atento!

Verificação de compatibilidade: Integração Contínua (CI)









A verificação de compatibilidade conhecida como Integração Contínua (CI) é como ir a um encontro com seu sistema de controle de versão. Depois de se conhecerem bem, vocês ficarão entusiasmados em conhecer e levar seu relacionamento DevOps ao nível por meio da integração contínua.



A integração contínua é uma etapa no jogo de namoro DevOps que envolve a fusão de suas alterações de código com a ramificação, garantindo automaticamente que você e suas ferramentas estejam sempre na mesma página.



Por que a integração contínua é importante? Bem, isso ajuda você a evitar o temido inferno da integração. Esse cenário de pesadelo ocorre quando você e seus parceiros DevOps trabalham em ramificações de código por um período apenas para enfrentar vários conflitos, erros e bugs ao tentar mesclá-los no final do projeto. Lidar com essas questões consome tempo, dinheiro e recursos, ao mesmo tempo que arrisca prazos perdidos, clientes e danos à reputação.



A integração contínua é uma prática que ajuda a evitar o caos da integração de alterações de código. Envolve a integração frequente e automática de suas alterações de código usando um sistema de controle de versão e uma ferramenta de CI. Ao configurar um pipeline de CI, que consiste em testes e verificações, você pode garantir que suas alterações de código sejam mescladas perfeitamente com a ramificação se o pipeline for aprovado. Se surgir algum problema e o pipeline falhar, você será notificado imediatamente para que possa resolvê-lo antes que se transforme em problema.



Implementar a integração traz benefícios. Em primeiro lugar, garante que o seu código esteja consistentemente limpo, estável e pronto para implantação. Adicionalmente permite a detecção e resolução de erros ou bugs minimizando o seu impacto. Também mitiga o risco de conflitos ou falhas durante o desenvolvimento. Em última análise, a integração contínua melhora a qualidade, a confiabilidade e a eficiência da entrega de software.



Agora vamos explorar como escolher e usar com eficácia uma ferramenta de CI que se alinhe aos seus princípios, valores e objetivos de DevOps. É importante considerar a compatibilidade com seu sistema de controle de versão e outras ferramentas e práticas de DevOps ao tomar essa decisão.



Aqui estão algumas dicas úteis para orientá-lo na localização da ferramenta de CI que atenda às suas necessidades;



• Familiarize-se com as opções; Existem ferramentas de CI, no mercado, cada uma oferecendo características, vantagens e desvantagens distintas. Existem opções utilizadas disponíveis, como Jenkins, Travis CI, CircleCI, GitHub Actions e Azure DevOps. É importante avaliar e comparar essas escolhas com base nas suas necessidades, preferências e considerações financeiras.



• Entenda suas necessidades; É importante definir os requisitos da sua ferramenta de CI. Considere fatores como tipo de projeto, linguagem de programação, plataforma, estrutura de teste, método de implantação e nível de segurança. Além disso, pense em escalabilidade, desempenho, confiabilidade, bem como na disponibilidade de suporte e documentação.



• Verifique a compatibilidade; Certifique-se de que a ferramenta de CI escolhida seja compatível com seu sistema de controle de versão e outras ferramentas e práticas de DevOps. Certifique-se de que ele se integre perfeitamente à infraestrutura e ao fluxo de trabalho existentes. Considere também a sua capacidade de apoiar o crescimento e o desenvolvimento.



Seguindo essas sugestões, você poderá descobrir a solução que melhor atende às suas necessidades de IC. Você pode estabelecer uma parceria DevOps duradoura enquanto se prepara para a implantação contínua.

Estabelecendo Confiança; Implantação Contínua (CD)









Você se tornou proficiente em integração contínua. Você tem implementado consistentemente suas alterações de código, aproveitando as vantagens da entrega de software superior e mais conveniente. Seus clientes e partes interessadas forneceram feedback indicando satisfação. Agora você está preparado para elevar seu relacionamento DevOps ao nível, adotando a implantação.



A implantação contínua é a etapa da jornada do DevOps. Envolve automaticamente. Liberar continuamente alterações de código para seus clientes sem qualquer intervenção. Essa prática promove a confiança em seu relacionamento DevOps.



Por que a implantação é crucial? Como funciona?



A implantação contínua é importante porque permite que você forneça valor aos seus clientes de forma rápida e eficiente. Ele elimina a necessidade de processos de aprovação e procedimentos de liberação que podem ser lentos, propensos a erros e inconsistentes. Ao liberar lotes de alterações, fica mais fácil monitorar, solucionar problemas e reverter, se necessário. Além disso, permite que você obtenha feedback de seus clientes e, ao mesmo tempo, atenda prontamente às suas necessidades e expectativas.



A implantação contínua estende seu pipeline de entrega contínua com testes e verificações automatizados adicionais, como testes de fumaça, sinalizadores de recursos e versões canário. Isso garante que as alterações no código sejam seguras, confiáveis e compatíveis com o ambiente de produção e as preferências do cliente. Se esses testes e verificações forem aprovados, as alterações no código serão liberadas para seus clientes de forma automática e contínua. Se falharem, as alterações no código serão interrompidas e revertidas de forma automática e contínua.



Como você pode manter uma implantação contínua e contínua em sua parceria DevOps? Como você pode garantir que você e suas ferramentas estejam consistentemente alinhados e funcionando juntos sem problemas? Como você pode estabelecer confiança em sua colaboração DevOps?



Aqui estão algumas sugestões para ajudá-lo a alcançar o sucesso com a implantação;



• Entenda seus objetivos; É essencial compreender o que você pretende alcançar por meio da implantação e como isso se alinha às metas de negócios e aos requisitos do cliente. Defina indicadores de desempenho, como satisfação, retenção, receita e crescimento do cliente. Avalie seu progresso e resultados regularmente fazendo ajustes em sua estratégia e táticas.



• Esteja ciente dos riscos; É importante reconhecer os riscos e desafios associados à implantação contínua, incluindo problemas técnicos, violações de segurança, preocupações dos clientes e questões de conformidade. Desenvolva um plano de gerenciamento de riscos que inclua sistemas, planos de contingência e comunicação eficaz de crises. Completamente. Valide quaisquer alterações de código enquanto mantém um mecanismo de reversão em vigor, caso surjam problemas.



• Confie nos seus parceiros DevOps; Estabeleça confiança e respeito mútuo com seus parceiros DevOps, que incluem desenvolvedores, testadores, operadores e clientes. Regularmente. Colabore com eles compartilhando metas, expectativas e feedback. Capacite-os, fornecendo apoio e reconhecendo suas contribuições.



Construir confiança na implantação é semelhante a nutrir a confiança em relacionamentos de longo prazo; requer compromisso, honestidade e transparência.

Construir relacionamentos requer compreensão, respeito e apoio compartilhados. Depende de comunicação, feedback e crescimento. Envolve assumir riscos e ao mesmo tempo ser responsável e confiável. Implica dar e receber valor, ao mesmo tempo que se tem a mente aberta e adaptável.



Seguindo essas dicas, você pode construir confiança na implantação contínua e aproveitar os benefícios de entregar valor continuamente aos seus clientes.

Sucesso no encontro noturno: testes automatizados









Já há algum tempo em um relacionamento de implantação, você adotou com sucesso a prática de liberar continuamente suas alterações de código para os clientes. Isso permitiu que você construísse confiança e agregasse valor à sua parceria DevOps, ao mesmo tempo em que aproveitava as vantagens de uma entrega de software melhorada, mais rápida e sem esforço.



No entanto, é importante não considerar seu relacionamento DevOps como garantido ou tornar-se complacente. Manter o brilho e a qualidade da sua parceria é crucial, pois você não gostaria de prejudicá-la.



Para garantir o sucesso de seus “encontros noturnos” de DevOps, os testes automatizados tornam-se essenciais. Isso envolve a utilização de ferramentas de software que podem executar testes nas alterações do código de forma automática e contínua. Ao fazer isso, você pode garantir que quaisquer alterações feitas no código sejam confiáveis e previsíveis.



O que torna os testes automatizados tão cruciais? Como isso realmente funciona?



O teste automatizado é importante porque permite confirmar a funcionalidade de suas modificações de código e garante que elas não introduzam quaisquer problemas, falhas ou contratempos. Garante que seu código atenda aos padrões de qualidade e atenda aos requisitos dos clientes e das partes interessadas. Além disso, minimiza a necessidade de intervenção. Reduz erros humanos durante os testes. Em essência, os testes automatizados permitem economizar tempo, recursos financeiros e esforço geral no processo de teste.



Funções de teste automatizadas, utilizando uma estrutura e ferramenta de teste para criar, executar e gerar relatórios sobre casos de teste. Um caso de teste consiste em instruções que descrevem a entrada, a saída e o comportamento esperado de uma modificação de código. A estrutura de teste compreende regras, diretrizes e convenções que determinam como escrever, organizar e executar casos de teste. Por outro lado, uma ferramenta de teste é um aplicativo de software que automatiza o processo de teste, facilitando a criação, execução e relatório de casos de teste.



No entanto, selecionar e utilizar uma estrutura e ferramenta de teste que se alinhe aos seus princípios, valores e objetivos de DevOps pode ser um desafio. Como você pode garantir a compatibilidade entre a estrutura/ferramenta de teste escolhida com a solução de ferramentas de integração contínua (CI) do sistema de controle de versão (VCS) e outras ferramentas e práticas de DevOps?



Abaixo estão algumas recomendações para ajudá-lo a encontrar a combinação ideal de testes automatizados;



• Familiarize-se com as opções; Existe uma variedade de estruturas e ferramentas de teste, cada uma oferecendo recursos junto com suas próprias vantagens e limitações. Exemplos proeminentes incluem Selenium, Cucumber, TestNG JUnit Mocha Jest Cypress, entre outros. É essencial comparar essas opções considerando sua adequação às suas necessidades, preferências e restrições orçamentárias.



• Entenda suas necessidades; É importante delinear os requisitos para sua estrutura e ferramentas de teste. Isto inclui identificar o tipo de teste, o nível de teste, a extensão da cobertura e a frequência com que os testes devem ser realizados. Além disso, é crucial considerar fatores como a complexidade dos casos de teste, a facilidade de manutenção e reutilização, bem como a disponibilidade de suporte e documentação.



• Conheça sua compatibilidade; Você precisa verificar a compatibilidade de sua estrutura e ferramenta de teste com seu sistema de controle de versão, sua ferramenta de CI e outras ferramentas e práticas de DevOps. Você precisa ter certeza de que sua estrutura e ferramenta de teste podem se integrar perfeitamente e sem problemas com sua infraestrutura e fluxo de trabalho existentes. Você também precisa ter certeza de que sua estrutura e ferramenta de teste podem apoiar seu crescimento e desenvolvimento futuro.



Seguindo essas dicas, você pode encontrar a combinação perfeita de testes automatizados. Você pode garantir o sucesso de seus “encontros noturnos” de DevOps.

Planejando para o Futuro: Infraestrutura como Código (IaC)









Você já estabeleceu um processo de implantação que entrega consistentemente alterações de código aos seus clientes. A confiança e o valor que você construiu em seu relacionamento DevOps foram incrivelmente satisfatórios, com entrega de software mais rápida, melhorada e simplificada.



No entanto, você não está satisfeito em manter o status quo. Você deseja crescer e se adaptar junto com sua colaboração DevOps. Você quer estar preparado para o futuro e antecipar quaisquer mudanças ou desafios. Em última análise, você busca uma base para estabilidade e escalabilidade em sua jornada de DevOps.



É aí que entra a Infraestrutura como Código (IaC).



Infraestrutura como código envolve a utilização de código para definir, provisionar e gerenciar recursos de infraestrutura, como servidores, redes, soluções de armazenamento e aplicativos. Serve como uma abordagem para o planejamento dentro de sua parceria DevOps.



Agora você pode se perguntar; por que a infraestrutura, como código, é crucial? Como funciona?



A importância reside na sua capacidade de automatizar e padronizar o gerenciamento de infraestrutura – uma tarefa que muitas vezes pode ser complexa e demorada.



Ele garante que sua infraestrutura permaneça consistente, confiável e segura em todos os ambientes e plataformas. Reduz as chances de erro. Minimiza a necessidade de esforço manual na gestão da sua infraestrutura. Além disso, você economiza tempo, dinheiro e recursos quando se trata de gerenciamento de infraestrutura.



A infraestrutura, conforme o Código opera, utiliza uma linguagem de configuração e uma ferramenta de configuração para definir, construir e atualizar seus recursos de infraestrutura. Uma linguagem de configuração é uma linguagem de nível que descreve o estado desejado dos recursos da sua infraestrutura, incluindo os recursos necessários, suas configurações e interações. Por outro lado, uma ferramenta de configuração é um aplicativo de software que interpreta a linguagem de configuração e executa comandos para criar ou atualizar seus recursos de infraestrutura.



No entanto, como você seleciona e usa uma linguagem e ferramenta de configuração que se alinham com sua mentalidade, valores e objetivos de DevOps? Como você pode garantir que a linguagem e a ferramenta de configuração escolhidas sejam compatíveis com seu sistema de controle de versão, ferramentas de CI e práticas de teste como outras ferramentas DevOps?



Aqui estão algumas dicas úteis para ajudá-lo a encontrar a correspondência para Infraestrutura como Código;



• Familiarize-se com as opções; Existe uma variedade de linguagens e ferramentas de configuração no mercado. Cada um possui suas características, vantagens e limitações. Exemplos proeminentes incluem Terraform, Ansible Chef Puppet CloudFormation. É vital comparar essas opções considerando suas necessidades, preferências e restrições financeiras.



• Entenda o que você precisa; É importante descrever os requisitos para sua linguagem e ferramenta de configuração. Isto inclui determinar o tipo de infraestrutura, o nível de escopo do controle de abstração e a frequência com que as alterações serão feitas. Além disso, você deve considerar fatores como complexidade do código, facilidade de manutenção e capacidade de reutilização, bem como a disponibilidade de suporte e documentação.



• Garantir compatibilidade; É essencial verificar se sua linguagem e ferramenta de configuração são compatíveis com seu sistema de controle de versão, ferramenta de CI, ferramenta de teste e outras ferramentas e práticas de DevOps. Você deve garantir que eles se integrem perfeitamente à infraestrutura e ao fluxo de trabalho existentes, ao mesmo tempo que apoiam o crescimento e o desenvolvimento.



Planejar o futuro em Infraestrutura como Código é semelhante a planejar um relacionamento de longo prazo. Requer compromisso, honestidade e transparência. A compreensão mútua, o respeito e o apoio são cruciais. Manter a comunicação, os ciclos de feedback e o esforço para melhorar são vitais. Envolve assumir riscos e ao mesmo tempo estar preparado e responsável. A troca de valor deve ser equilibrada com flexibilidade e adaptabilidade.



Seguindo essas diretrizes, você pode planejar efetivamente o futuro em Infraestrutura como Código. Isso permitirá que você aproveite os benefícios da automatização e padronização do gerenciamento de sua infraestrutura enquanto se prepara para as etapas de sua jornada de DevOps, como feedback, melhoria contínua e aprendizado contínuo. No entanto, esses tópicos serão explorados detalhadamente em outro artigo. Fique atento!

Conclusão

Neste artigo usamos uma analogia de namoro para ajudá-lo a entender e apreciar melhor sua jornada com DevOps. Fornecemos orientação sobre como descobrir as ferramentas e práticas DevOps para o seu projeto, garantindo uma correspondência. Além disso, compartilhamos dicas e truques para nutrir um relacionamento DevOps duradouro, melhorando assim seus processos e resultados.



Esperamos sinceramente que você tenha achado este artigo informativo, agradável e cativante. Nosso objetivo é que você adquira conhecimento ou atualize a experiência existente na área. Esperamos também que você tenha obtido insights, inspiração e confiança para embarcar em sua jornada DevOps.



Acima de tudo, é crucial reconhecer que o DevOps vai além dos desafios empresariais; abrange também dinâmicas e aspectos culturais. Encontrar o equilíbrio entre pessoas, processos e ferramentas é fundamental. Criando valor entregando resultados de qualidade e buscando a excelência, em todas as áreas de implementação de DevOps.



Então, por que atrasar? Comece sua jornada DevOps hoje em busca da correspondência! Você ficará agradavelmente surpreso com o que pode realizar ao abraçar o mundo do DevOps.



Boa exploração com DevOps!