O inimigo invisível da falha de coordenação

Se o espaço Web 3/DAO tivesse uma doutrina, poderia ser facilmente que a maioria dos problemas globais que a humanidade enfrenta hoje são produtos de falha de coordenação.

No mercado de urso Ethereum 2018-2019, MolochDAO introduziu a ideia de “ Moloch ”, o “chefe final da humanidade”. Algo com o qual os humanos lutam há séculos e precisam superar para garantir a sobrevivência de nossa espécie a longo prazo. [1]

O meme Moloch nunca ganhou muita popularidade ou atenção fora do Twitter criptográfico ou de algumas câmaras de eco. No entanto, acho que a ideia é brilhante, pois concretiza os problemas um tanto abstratos que os DAOs e o movimento da Web 3 se esforçam para resolver.

Quem é Moloque?

O personagem Moloch é adaptado de um ensaio “ Meditations on Moloch ” onde o blogueiro Scott Alexander reflete sobre o personagem Moloch de um poema de Allen Ginsberg chamado “ Howl ”.

Se voltarmos muito mais para a religião cananeia nos tempos antigos, Moloch era o Deus do sacrifício de crianças.

Os praticantes da religião acreditavam que sacrificar uma criança a Moloch em tempos de guerra aumentaria as chances de vitória de sua tribo. [2]

Imagem de Moloch

No poema “Howl” de Allen Ginsberg, a linha de abertura é:

“ Eu vi as melhores mentes da minha geração destruídas pela loucura, morrendo de fome histéricas nuas, arrastando-se pelas ruas negras de madrugada em busca de uma dose de raiva ,”

No início da Parte II, “Moloch” é apresentado como resposta à pergunta:

“ Que esfinge de cimento e alumínio abriu seus crânios e comeu seus cérebros e imaginação? Moloque!

Pode não parecer óbvio como Moloch, o deus do sacrifício de crianças, poderia destruir as melhores mentes da geração de Ginsberg pela loucura ou devorar seus cérebros e imaginação.

Scott Alexander explica em “Meditações sobre Moloch”:

“ A questão implícita é – se todos odeiam o sistema atual, quem o perpetua? E Ginsberg responde: “Moloch”. É poderoso não porque está correto – ninguém pensa literalmente que um antigo demônio cartaginês causa tudo – mas porque pensar no sistema como um agente põe em relevo o grau em que o sistema não é um agente. ”

Simplificando, Moloch é a imagem da falha de coordenação. A resposta para a questão de por que um sistema falha está falhando.

O problema da falha de coordenação

O problema da falha de coordenação em poucas palavras pode ser explicado assim:

Em um jogo em que todos os jogadores seguem a regra, um jogador pode obter uma vantagem ao contornar as regras a seu favor. Isso muda a natureza do jogo.

Eventualmente, os outros jogadores não têm escolha a não ser quebrar as regras da mesma maneira para alcançar o jogador trapaceiro.

Um exemplo dessa dinâmica em um cenário do mundo real é o problema do freeride.

Se um de seus amigos está pagando por uma assinatura do Netflix e oferece a você o uso da conta dele gratuitamente, você está inclinado a aceitar a oferta dele, em vez de pagar por uma assinatura você mesmo.

Você está agindo por interesse próprio racional, mas também enganando a Netflix por uma taxa de assinatura. Eles poderiam ter usado sua taxa de assinatura para melhorar a qualidade de seus serviços em seu benefício como usuário.

Se um número suficiente de pessoas decidisse fazer freeride, a Netflix acabaria fechando. Do ponto de vista de Deus, o Netflix seria um serviço de streaming melhor se todos os usuários pagassem por uma assinatura.

Mas, olhando de dentro do sistema, os usuários podem obter uma vantagem na forma de economia de despesas com o freeriding. Como observação, a Netflix lançará uma nova política de compartilhamento de contas no início de 2023.

Ou considere uma possível falha de coordenação em outro aplicativo da Web 2, o Twitter. O Twitter seria um lugar melhor para sair se todos agissem civilizadamente e apenas fizessem contribuições valiosas para a rede.

No entanto, o algoritmo parece ser projetado de forma que você possa ganhar mais seguidores postando merda, trollagem e postagem de spam, o que significa menos coisas pelo menos cinco vezes por dia do que tentando iniciar uma conversa equilibrada e ponderada.

Ao twittar coisas sem pensar ou tentar provocar deliberadamente, um usuário pode obter uma pequena vantagem sobre os usuários honestos na forma de mais alcance e exposição.

Com o tempo, uma nova norma no sistema é estabelecida, pois cada vez mais usuários são incentivados a agir dessa forma.

Scott Alexander dá vários bons exemplos de falhas de coordenação em “Meditações sobre Moloch” (ele as chama de armadilhas multipolares ).

Vou resumir um deles aqui, A história da piscicultura , que é sobre a poluição da água. Ele se desenrola da seguinte forma:

1) Mil empresas possuem, cada uma, uma piscicultura em um lago. Cada fazenda ganha um lucro de US$ 1.000/mês.

2) Cada fazenda produz lixo que polui a água e causa uma perda de produtividade de $ 1/mês para cada empresa. Portanto, nenhuma das fazendas de peixes está ganhando dinheiro.

3) Alguém inventa um novo sistema de filtragem complexo que remove os resíduos. Custa US $ 300 / mês para operar. Todas as fazendas de peixes o instalam voluntariamente, então a poluição acaba. Cada piscicultura está agora obtendo um lucro de US$ 700/mês e a água está limpa.

4) Um fazendeiro, Steve, decide pular o sistema de filtragem para ganhar mais dinheiro. Ele agora ganha US$ 999/mês, enquanto todas as outras fazendas de peixes ganham US$ 699/mês.

5) Quando as outras fazendas de peixes veem como Steve é lucrativo, algumas delas decidem desconectar seus filtros também. Uma vez que quatrocentas fazendas desconectam seus filtros, Steve está ganhando apenas US$ 600/mês – menos do que se todos tivessem mantido seus filtros. As nobres fazendas de peixes que usam filtros estão ganhando apenas US$ 300/mês.

6) Agora, ninguém está feliz. A água continua poluída e todos ganham menos sem os sistemas de filtragem. Para aumentar a produtividade e o faturamento, mantendo a água limpa, todos decidem assinar um pacto voluntário de uso de filtros.

7) Uma pessoa, Mike, se recusa a assinar o pacto. Agora todos voltaram a usar filtros, exceto Mike. Mike ganha $ 999/mês e todo mundo ganha $ 699/mês. Com o passar do tempo, outras fazendas de peixes também consideram desconectar seus filtros para obter um lucro extra de $ 300.

A história da piscicultura me lembra a transição da energia verde. Para empresas na parte em desenvolvimento do mundo, a energia baseada em combustível fóssil pode ser mais barata do que a energia renovável.

Pelo bem do clima, todos podem fazer um pacto para usar apenas energia limpa de fontes eólicas, solares, hidrelétricas e outras fontes de energia renováveis. No entanto, se as empresas de gás e carvão lucrarem mais, o capital inevitavelmente continuará fluindo em sua direção.

O problema de falha de coordenação provavelmente tem um papel a desempenhar em qualquer problema importante que a humanidade enfrenta.

Todos os empregados em países desenvolvidos poderiam se comprometer a doar uma certa porcentagem de seu salário para uma boa causa, como alimentar crianças famintas na África ou construir soluções de energia sustentável em países pobres e vulneráveis.

No entanto, como aprendemos, uma vez que um grupo suficientemente grande de pessoas decide manter suas doações para si, o sistema como um todo não está funcionando.

Leis e regulamentos podem incentivar pessoas e empresas a "fazer o certo", ameaçando com multas e prisão.

A mídia e os grupos de mídia social também têm o poder de induzir o comportamento das pessoas na direção desejada com a ameaça de humilhação pública.

Mas, convenhamos, muitas áreas da tecnologia e da ciência da mudança climática são extremamente complexas.

Nem governos, políticos eleitos, empresas de mídia e, menos ainda, pessoas comuns, possuem o conhecimento ou o impacto para proteger totalmente os interesses comuns contra poderosos atores privados, como grandes empresas de tecnologia e finanças.

As pessoas que agem por interesse próprio racional não são necessariamente más. E as pessoas que falham em manter o sistema como um todo seguro não são necessariamente incompetentes. Os sistemas estão apenas quebrados.

Consertando Falha de Coordenação

Uma falha de coordenação ocorre sempre que um indivíduo pode obter uma vantagem agindo contra o bem comum de seu grupo.

Podemos proteger os interesses da sociedade contra criminosos colocando-os na prisão. E podemos proteger o interesse de um grupo social isolando um membro que apresenta comportamento inadequado.

Comparativamente, é muito mais difícil regular o comportamento de uma grande empresa de negócios digitais.

E assim que os problemas atravessam e entre as fronteiras terrestres, fora do escopo da jurisdição de qualquer governo, os países são forçados a cooperar na busca de soluções, e Moloch vagueia livremente.

Eu odeio soar como um maximalista do Bitcoin. Mas a razão pela qual o Bitcoin continua funcionando ano após ano é por causa da sólida teoria dos jogos.

Os participantes da rede Bitcoin ganham mais contribuindo para o sistema do que tentando enganá-lo.

Se eles conseguissem enganar o sistema, o valor do Bitcoin entraria em colapso, assim como o valor de suas participações. Então, trapacear, se possível, prejudicaria a si mesmos.

Também odeio parecer um comercial vivo da Web 3 – não estou tentando vender nada para ninguém. O único propósito que tenho para escrever isso é transmitir conhecimento.

O mundo precisa de melhores mecanismos de coordenação e realinhamento das estruturas de incentivo para que os maus atores não consigam obter lucros em um sistema minando suas regras.

Transparência, imutabilidade, descentralização e responsabilidade são ingredientes importantes para criar sistemas de jogo mais robustos e teoricamente sólidos, de que precisamos para enfrentar os problemas complexos do presente e do futuro.

Inscreva-se no meu Substack aqui para receber postagens mensais gratuitas desse tipo. Adoraria ter você por dentro!

[1] Ameen Soleimani e outros. (2019), The Moloch DAO - Beating the Tragedy of the Commons using Decentralized Autonomous Organizations.

[2] Ibidem.

Publicado também aqui