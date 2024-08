O fraco desempenho de vendas da Apple torna suas ações podres demais para os investidores?

Existem poucos artistas de Wall Street tão incansavelmente inovadores e impressionantes como a Apple, mas após uma queda de 3,3% e descidas de analistas, a AAPL já não está madura para aumentar e aumentar as carteiras dos investidores?





O início desafiador da Apple para 2024 ocorreu quando o Barclays rebaixou as ações da gigante da tecnologia para 'subponderadas', reduzindo ligeiramente o preço-alvo das ações de US$ 161 para US$ 160.





A notícia veio como resultado das vendas “sem brilho” previstas do iPhone para o modelo iPhone 15 da empresa, com pouco otimismo para novas inovações incluídas no próximo lançamento do iPhone 16, agendado para o terceiro trimestre de 2024.





“Ainda estamos detectando fraqueza nos volumes e no mix do iPhone, bem como falta de recuperação em Macs, iPads e wearables”, explicou Tim Long , analista do Barclays.





Com relatórios não confirmados da Bloomberg sobre o governo chinês proibindo funcionários públicos de usarem iPhones, em meio a outros casos gerais de escrutínio regulatório mais amplo, fica claro que as perspectivas para a Apple sofreram um golpe nos últimos meses.





O status da Apple como uma ação subponderada significa que os gigantes da tecnologia obtiveram agora cinco classificações de venda ou equivalentes dos analistas, de acordo com dados da Bloomberg. Com 34 classificações de compra e 14 retenções, o consenso de recomendação de ações da AAPL agora é de 4,08 em cinco possíveis, representando a pior classificação agregada da Apple desde outubro de 2020.









Isto ocorre apesar da consistência excepcional das ações, mesmo face aos problemas da cadeia de abastecimento pós-pandemia e às pressões inflacionistas generalizadas.





A Apple subiu 50% no ano civil de 2023 e até ultrapassou brevemente uma capitalização de mercado de US$ 3 trilhões, enquanto os investidores permaneciam otimistas em relação às perspectivas da Apple, apesar das pressões inflacionárias sobre os consumidores.

Resolvendo o déficit de vendas da Apple

Embora a Apple tenha atingido novos patamares em 2023, o seu início vacilante até 2024 pode oferecer um gostinho da realidade para os gigantes da tecnologia, à medida que as vendas desaceleraram para a taxa mais baixa em mais de uma década para smartphones, entre uma série de deficiências de produtos.





Pela primeira vez desde seu lançamento em 2010, a Apple optou por não lançar novos modelos de iPad em 2023. As vendas de iPads caíram 15% no ano fiscal de 2023, de acordo com o analista do Bank of America Wamsi Mohan, enquanto a receita caiu 3,4%, para US$ 28,3 bilhões.





Da mesma forma, as vendas de PCs e laptops Mac caíram quase 27%, para US$ 10,2 bilhões no ano fiscal de 2023, enquanto as estimativas do Bank of America sugerem que as vendas unitárias diminuíram 11%.





Além disso, uma disputa de propriedade intelectual durante o período de Natal fez com que novos modelos do Apple Watch fossem removidos das lojas da Apple, com analistas do Morgan Stanley estimando que a empresa perdeu cerca de US$ 135 milhões em vendas todos os dias à medida que o problema avançava.

A Apple ainda é o estoque de antes?

Não há dúvida de que a AAPL é uma estrela de Wall Street. Com um crescimento de mais de 20.000% desde o início do século, a Apple consolidou-se como um membro-chave do coletivo FAANG de ações líderes de tecnologia dos EUA.





No entanto, as lutas recentes realçaram que nenhuma ação está imune às pressões dos ventos económicos contrários e à queda do poder de compra dos consumidores.





Embora a Apple tenha tido um início de 2024 decepcionante, os investidores podem buscar consolo no fato de que o sentimento em torno das ações ainda é alto no longo prazo.





Talvez o maior impulso da Apple no mercado de ações possa ser encontrado na fé inabalável de Warren Buffett nas ações, com até 47,9% do portfólio da Berkshire Hathaway concentrado na AAPL. Esta ênfase extremamente forte na Apple sublinha o impressionante registo da ação em assegurar o crescimento mesmo face a condições económicas desafiantes.





Muitos analistas de mercado destacaram a capacidade da Apple de atrair os consumidores com produtos inovadores que oferecem maior potência, funcionalidade e eficiência do que seus concorrentes. Embora as vendas do iPhone, Apple Watch e computadores Mac tenham enfrentado dificuldades nos últimos meses, um novo otimismo está crescendo em relação ao novo Apple Vision Pro, que pode ser transformador para a empresa no novo ano.





“Espera-se que o impulso de vendas da Apple continue no início de 2024 com o tão aguardado lançamento do headset de realidade mista Vision Pro”, explicou Maxim Manturov , chefe de pesquisa de investimentos da Freedom Finance Europe. O headset Vision Pro, lançado em junho deste ano, é o primeiro produto totalmente novo da Apple em uma década, e as expectativas do mercado sugerem que ele poderá se tornar um best-seller.”





Isto, acompanhado pela expectativa de que a Apple entrará na corrida para aproveitar o poder da IA generativa em 2024, serve como um lembrete oportuno de que os gigantes da tecnologia procuram frequentemente trazer a próxima grande novidade para o mercado mais rapidamente do que outros intervenientes da indústria.

Os investidores devem comprar ações da Apple?

As perspectivas de curto prazo da Apple dependem fortemente do retorno do poder de compra dos consumidores e das suas inovações de produtos para sustentaro estatuto da AAPL como uma acção tecnológica líder. Com isso em mente, o desempenho da empresa de tecnologia em 2024 poderia ser definido pela forma como o Vision Pro foi bem recebido entre os consumidores.





Dado que a computação espacial é uma indústria relativamente nova para os consumidores, o sucesso do Vision Pro está longe de ser garantido. Mas podemos ter certeza de que a Apple continuará a apresentar um crescimento de longo prazo alinhado com seu impressionante desempenho superior ao longo do século XXI.





Historicamente falando, as deficiências de vendas da Apple tendem a servir apenas como um período temporário de fraqueza. AAPL muitas vezes se apresenta como uma ação pronta para ser colhida e mantida no longo prazo.