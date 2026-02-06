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O comércio comunitário é a estratégia de crescimento mais subestimada no marketing moderno.

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byLomit Patel@lomitpatel

CMO @ TYB | Author of Lean AI | Scaling Community-Powered Brands

2026/02/06
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