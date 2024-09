Mova-se sobre a Apple, há um novo Barão Ladrão na cidade e é Meta

Há um novo barão ladrão na cidade e seu nome é Meta.

O que está acontecendo?

A Meta terá uma redução de 47,5% nas vendas no aplicativo no próximo metaverso de VR Horizon Worlds.

De acordo com o New York Post , Meta (anteriormente Facebook) planeja obter 47,5% das vendas feitas em seu próximo metaverso chamado Horizon Worlds. A própria loja Quest cobra uma taxa de transação de 30% e a Horizon Worlds ficará com 25% do lucro restante da venda. Isso representará um corte total de 47,5%.





O New York Post escreve ,





“A capacidade de vender bens virtuais estará inicialmente aberta a apenas um “punhado” de criadores, disse Meta, acrescentando que os compradores serão limitados a usuários nos EUA e no Canadá com pelo menos 18 anos de idade. Mas os comerciantes do metaverso que fizerem vendas sob o novo sistema terão que desembolsar uma grande parte de seus lucros para a Meta.





Fale sobre margens ruins para desenvolvedores de jogos…





Para colocar isso em perspectiva, o Fortnite processou a Apple devido à taxa injusta de 30% da Apple que eles estavam recebendo de desenvolvedores que trabalhavam duro, E o FORTNITE PERDEU . Imagine isso: uma taxa de 30% desencadeou um grande processo e a Meta planeja ficar com 47,5%. Quando esse roubo vai acabar?





Divulgação de interesse adquirido : o autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de marca como autor . Seja por remuneração direta, parcerias de mídia ou networking, o autor tem interesse na(s) empresa(s) mencionada(s) nesta história. HackerNoon revisou a qualidade da história, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR

O que é meta?

Meta é o novo nome para o qual o Facebook decidiu renomear, após uma grande decisão de mudar de direção para ser uma empresa metaversa, em vez de uma gigante da mídia social.





Isso foi uma grande notícia no ano passado e já foi abordado no HackerNoon. Você pode ler sobre isso aqui e aqui.

Por que você deve se preocupar com as políticas de taxas da Meta

Todo mundo que possui um fone de ouvido Oculus Quest (sim, eu me recuso a chamá-lo de Meta Quest) ou está remotamente interessado na indústria de VR deve se preocupar muito com isso.





Embora eu tenha ficado inicialmente empolgado com a rapidez com que o mercado de VR mainstream estava crescendo de 2020 a 2021, graças aos recursos da Meta, a realidade começou a bater.





Uma potência tecnológica essencialmente proprietária da indústria de VR certamente terá suas desvantagens.





Possíveis Desvantagens

Ninguém com quem competir significa que não há padrões de qualidade para competir Como o Facebook definiu o tom para práticas obscuras de privacidade de dados nas mídias sociais, eles podem fazer o mesmo em VR se não houver alternativa para os usuários. E como já vimos... ninguém com quem competir significa que não há preço para competir.





Como isso afetará a indústria de RV

Isso afetará todos nós que investimos em RV, não apenas os desenvolvedores. Se os desenvolvedores estão levando para casa apenas 52,5% das vendas, eles podem ter que cobrar mais por cada jogo ou item do jogo para empatar.





Digamos que você esteja andando pelo Horizon Worlds e queira apenas uma skin legal de avatar criada pela Average Joe Indie Company. Joe precifica a pele em $ 5. Não é um preço ruim para você. Mas desses $ 5, Joe leva para casa apenas um pouco mais de $ 2,50.





Quanto tempo Joe levou para desenvolvê-lo e garantir que funcionasse corretamente no Horizon Worlds? Ele teria que vender milhares de skins todos os meses para ganhar uma vida decente como desenvolvedor na plataforma.





Essas taxas que os desenvolvedores enfrentam afetarão usuários individuais de RV a longo prazo e estabelecerão um precedente para preços aceitáveis em metaversos de RV.

Considerações finais sobre o roubo de Meta

Eu conheço os 11 assaltos glamorosos de Ocean, mas a realidade disso é sombria e injusta. Como um entusiasta de VR, só quero experimentar os melhores jogos e aplicativos possíveis em realidade virtual e quero que a maior parte do meu dinheiro vá para os desenvolvedores dedicados que o construíram.





Esses são meus dois centavos, de qualquer maneira. Se você se sentir diferente, deixe-me saber nos comentários abaixo! Beijos e tenha um bom dia.