Meu amigo perdeu dinheiro em graus Celsius e por que isso me irritou quando descobri

Nós dois perdemos dinheiro em 2018. Aqui está a história por trás…

Quando a coisa toda começou a se desenrolar em torno de Celsius, havia um meme circulando na internet. O meme mostrou 3 tipos de polígonos e incluiu um quarto polígono (sátira) que é o logotipo Celsius chamado yourfundsaregon. Caso não tenha entendido; seus-fundos-estão-gon(e).



Claro, o trocadilho foi intencional quando o compartilhei com meus contatos próximos. E então meu amigo revelou (depois de rir também) que tinha fundos em Celsius. Eu estava chateado.



Este é alguém que se queimou comigo em 2018. Eu aprendi minha lição. Eu pensei que ele tinha também. Quando perguntei por que ele deixaria fundos em Celsius, ele disse que recebe 7% de juros. Esse foi um momento facepalm.





Alguns meses antes…

Criei uma conta no Instagram para diversão pessoal. E não demorou muito para algum vendedor deslizar em meus DMs. Ela ia me convencer a comprar cripto. Ela não tem ideia de que eu era um OG no espaço.



A criptografia já estava na zona de baixa. Mas as coisas não começaram a desmoronar. A princípio, queria bloquear e denunciar a conta imediatamente. Mas dei a ela o benefício da dúvida para dizer como ela me conheceu. Então, ela citou o slogan da marca do meu amigo Navy Seal. Parecia quente, então decidi ouvi-la falar.



No começo, fingi que era um novato. Então, ela me disse que eu poderia comprar bitcoins, guardá-los em minha carteira e ganhar juros sobre eles. Arremesso muito atraente, certo? Mas como um investidor astuto, eu queria saber qual era o modelo de negócios deles. Como posso ganhar juros sobre o bitcoin que está na minha carteira? Ela fez isso soar tão novo.



Não tenho certeza do que exatamente ela disse que sugeriu isso, mas entendi o que eles estavam fazendo. E tenho falado com meus amigos (que se importaram em me ouvir) contra isso. Eles estariam negociando com meu bitcoin e compartilhando uma parte do lucro comigo (também conhecido como juros).



Em outras palavras, o bitcoin não estará na minha carteira. Eu estaria apenas olhando para números sofisticados na interface do aplicativo. A única vez que posso saber se os bitcoins são realmente meus é quando peço uma retirada. Eu estaria emprestando meus bitcoins para comerciantes ou algoritmos de negociação. Como alguém que já gastou milhares de dólares em criptografia antes, não estou caindo nessa bobagem.



Eu revelei a ela que eu era um autor de criptografia. Mostrei a ela o link do meu livro. Então, deixe-a saber que eu não estava interessado em seu modelo de negócios e mostrei a ela a falha. Ela recuou por um tempo.



Algumas semanas depois, ela voltou com um tom muito mais agressivo. E eu a bloqueei instantaneamente. Algumas semanas depois, o fracasso de Celsius começou a aparecer no Twitter.



Se há algo que desejo comunicar a alguém no espaço criptográfico agora, é isso:



"Cripto" e "Empréstimos" não pertencem à mesma frase. "Bitcoin" e "Lending" não pertencem à mesma frase.





"Cripto" e "Empréstimos" não pertencem à mesma frase

Eu sei que isso está chegando muito tarde, como um aviso. No entanto, é algo que deve formar uma parte rígida de uma filosofia adequada de investimento em criptomoeda daqui para frente.



O mundo dos empréstimos e empréstimos é o mundo do banco central. Bitcoin é antibanco central. Qualquer tentativa de tornar o ecossistema criptográfico semelhante ao ecossistema do banco central falhará brutalmente. Vimos exemplos vívidos nos últimos meses com projetos como o Terra Luna. Mas posso garantir que algumas pessoas tentarão o conceito novamente em alguns anos e darão a ele marcas e embalagens sofisticadas.



Em meu livro de criptografia, expliquei que a criptografia e o banco central coexistirão. Qualquer tentativa de cada um substituir o outro significará problemas. Se os bancos centrais criarem uma criptomoeda, eles falharão. O fracasso deles será tão alto e embaraçoso.



Você pode começar a ver isso com as moedas digitais do banco central. Vai falhar. Os países que os implementaram tiveram pouca ou nenhuma adoção. Isso porque a criptografia é anti-estabelecimento. É por opções contra o sistema econômico do banco central.



Da mesma forma, levar as ideias do banco central para a criptografia falhará. É uma coisa ideológica e filosófica. Você não pode fazer reserva fracionária com criptografia. Você não pode fazer flexibilização quantitativa em criptografia. É como se alguém colocasse areia na sua comida e dissesse que é bom porque a areia contém átomos de oxigênio.



Esta é a razão pela qual muitos projetos criptográficos estão falhando hoje. Eles querem replicar as ideias de um sistema bancário central em criptografia. Economize tempo e dor de cabeça, não vai funcionar. Em vez disso, concentre suas energias em coisas que podem funcionar. E há toneladas deles.





Eu divago para fundos de hedge criptográficos...

Só porque alguém parece ter muito dinheiro que você não significa que eles saibam mais do que você. Sim, não estou na CNBC ou na Bloomberg, mas posso dizer se alguém lá em cima está vomitando BS. E você deve ser capaz de dizer.



Meu livro tem cerca de um ano agora e eu literalmente zombei de certas narrativas que acontecem a cada ciclo do urso. E toda vez que ouço notícias consistentes com o que eu disse que aconteceria, eu apenas me coloco no rosto.



A maioria dos fundos de hedge cripto não sabe o que está fazendo. Lembre-se, a indústria de criptografia tem pouco mais de uma década. Aposto que você não sabia o que queria fazer da vida aos 13 anos.





Mesmo no mercado de ações tradicional que existe há séculos, ainda existem muitos jogadores burros. Só porque alguém tem muito dinheiro para jogar não significa que eles saibam mais do que você. Significa apenas que eles têm melhor acesso ao dinheiro.



Um fundo de hedge real deve ter uma estratégia. A negociação não é uma estratégia de fundos de hedge. Até os algoritmos vão te trair porque você só tem dados de (cerca de) 10 anos. E este não é o sistema bancário central onde o dinheiro pode ser impresso.



Comprar muito bitcoin não é uma estratégia. Eu recomendo a média de custo em dólar para indivíduos que investem em bitcoin. Mas não o recomendo para fundos de hedge e instituições. Eles precisam ter uma estratégia diferente por causa do tamanho dos fundos.



Agora, é revelado que alguns fundos de hedge cripto eram apenas pessoas que emprestavam cripto umas às outras e procuravam alguma arbitragem. Isso vai acabar em lágrimas. E tem para muitos já.



Sim, o fundo de hedge pode ter um pouco de atividades de negociação em sua estratégia. Mas se for para mais de 30% da carteira, trata-se de uma empresa profissional de day trading. Não é um fundo de hedge. Não há “cobertura”.



A tendência natural do dono do bitcoin é ser armazenado. A tendência do proprietário natural para a maioria das outras criptomoedas confiáveis é usar. Este é o critério que você deve usar para um fundo de hedge cripto:



Qual é a filosofia econômica do fundo de hedge?



Um fundo de hedge cripto que não se baseia em uma filosofia econômica sólida para "todos os climas" é apenas uma empresa com muito dinheiro. Você tem que ser um fundamentalista se quiser ter um fundo de hedge cripto. Você deve ter uma visão de mundo econômica e deve ser muito sólida (e responsável por cada ciclo de mercado plausível).





Voltar para minhas histórias...

Os fundos do meu amigo em Celsius ainda se foram. Ainda sou contra qualquer tipo de sistema de empréstimo em criptografia. E eu sei que as pessoas ainda farão coisas estúpidas em criptografia. Portanto, podemos ter mais dois mercados de baixa agressivos.



Se você quer saber se estamos no ciclo de alta ou não, leia meu livro.



Ah, e se você deseja iniciar um fundo de hedge cripto, seu foco não deve estar nas moedas.



Felicidades!