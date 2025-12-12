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Marcas de comércio comunitário podem impulsionar o engajamento autêntico: veja como.

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byLomit Patel@lomitpatel

CMO @ TYB | Author of Lean AI | Scaling Community-Powered Brands

2025/12/12
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society#community-building#community-engagement#marketing#branding#e-commerce#brands#cmo#community-marketing

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