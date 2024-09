Mídia social, tecnologia AR e VR podem imitar a vida após a morte - como isso afeta o luto

O Ciclo da Vida Humana permanece o mesmo desde que o conhecemos. No entanto, agora estamos descobrindo o fenômeno bizarro experimentado por entes queridos deixados para trás: a sensação de 'vida após a morte' devido aos avanços tecnológicos. Este artigo irá explorar como viver na era digital pode beneficiar e interferir no processo de luto.

O Ciclo da Vida Humana

Os seis estágios da vida de um ser humano se fundem em um: começando com o feto e progredindo para bebê, criança pequena, criança, adolescente, adulto e idoso. Quando chega a hora em que nossa vida física termina, nossos entes queridos deixados para trás precisam se acostumar a uma vida sem o outro - é aqui que entra o fenômeno bizarro.

Antes da era digital, os entes queridos valorizavam os itens pessoais daqueles que morreram: relembrando as memórias ligadas a eles... usando nossas próprias memórias! No entanto, com a tecnologia atual e recém-emergida, os entes queridos são deixados no limbo de experimentar uma estranha sensação de vida após a morte - aqui está o porquê!

Perfis de mídia social

A mídia social cresceu rapidamente ao longo dos anos, deixando muitos de nós utilizando essas plataformas para comunicação instantânea, formando comunidades e oportunidades de trabalho. À medida que divulgamos todos os nossos segredos e informações pessoais em uma bandeja para todos verem (e grandes empresas corporativas para obter dados), não paramos para pensar sobre a extensão dessas informações nessas plataformas quando nossa vida na Terra terminar.

O véu entre a morte física e a vida digital diminui quando os perfis permanecem ativos. O alívio agridoce de notas de voz, vídeos, fotos e postagens cria uma conexão aparentemente tangível, unindo os enlutados e os perdidos. Simultaneamente, enquanto o Facebook Messenger exibe o rosto de um ente querido, seu perfil é transformado em memorial e mensagens de condolências são inundadas.

Essa conexão tangível com os mortos é um trecho do que o futuro pode trazer, considerando as novas tecnologias que estão por vir.

O Metaverso, Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR)

Viver uma vida virtual pode se tornar uma realidade para alguns no futuro. Prevê-se que as crescentes indústrias Metaverse, VR e AR se integrem ainda mais em nossas vidas já saturadas de digital. Surgirão oportunidades para que os usuários sejam educados, entretidos e treinados virtualmente: um passo além da interação humana essencial, outro passo em direção a um mundo digital.

Atualmente, estão disponíveis serviços digitais para enviar mensagens pré-escritas para entes queridos após a morte, quebrando a barreira de comunicação entre o falecido e o vivo. Isso é apenas o começo: o futuro do AR pode fornecer imagens de alta tecnologia e qualidade que permitem que os enlutados vejam seus entes queridos sentados no sofá ou andando com eles na rua - eu sei, muito Black Mirror !

Um documentário lançado em 2021, A.rtificial I.mmortality, cobre os avanços acelerados da tecnologia de IA hoje. Este relógio fascinante explora a possibilidade de viver para sempre: mantendo as memórias, emoções e espírito de si mesmo dentro de uma interface científica e digital. Para muitos, esse desenvolvimento é sintético, pioneiro em um mundo desconhecido que nos afasta do poder de cura e apoio da natureza.

Isso questiona como essas tecnologias impactariam amigos ou parentes enlutados? Em primeiro lugar, é importante entender o processo de luto.

O processo de luto

Existem 5 estágios de luto que podem se mover de forma intercambiável: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Cada estágio é influenciado por nosso ambiente, saúde, experiências passadas e cultura: um equilíbrio delicado que pode nos deixar vulneráveis, tristes e confusos.

A mídia social fornece uma plataforma para lembretes constantes de perda e mantém uma conexão tangível com aqueles que morreram: isso pode tornar o processo de luto muito mais difícil [1]. Além disso, o papel potencial das próximas tecnologias significa que os estágios do luto podem ser ainda mais interrompidos - particularmente o estágio de aceitação. Ajustar-se a uma nova realidade é difícil ao enfrentar filas visuais que sugerem que seu ente querido ainda está vivo; assim, parece que há outro estágio no ciclo da vida humana.

Apesar de alguns dos impactos negativos dessas tecnologias, sem essas plataformas, não haveria grupos de apoio vitais e comunidades fortes em todo o mundo que ajudassem os enlutados. Aplicativos como My Grief Angels formam comunidades de suporte online que se transformam em encontros da vida real; existem até aplicativos voltados especificamente para apoiar crianças durante o luto: Lilies, Apart of Me e Nino's Mourning Toolbox, para citar alguns. Essas criações emocionantes podem ser salva-vidas para aqueles que lutam contra o luto - uma mão amiga quando o mundo parece sombrio.

Pensamentos finais

A tecnologia atual parece estender o ciclo de vida para uma "vida após a morte" percebida para os enlutados. Perfis de mídia social permanecem online, mantendo uma conexão tangível com aqueles que morreram. O futuro da tecnologia pode preencher ainda mais essa lacuna, com plataformas como Metaverse, VR e AR progredindo rapidamente.

Embora a tecnologia permita comunidades de apoio em todo o mundo para pessoas enlutadas, esse mundo digital sempre saturado pode interferir no processo de luto, principalmente na aceitação. É importante estarmos atentos às tecnologias às quais nos expomos e entender como isso afeta nossas vidas no presente e no futuro.

[1] https://pierce.edu/node/151#:~:text=Some%20people%20use%20social%20media%20in%20an%20overly%20attention%20seeking,in%20a%20play%20for%20attention.