Interoperabilidade em jogos NFT com Adrian Krion

Adrian Krion é o CEO da Spielworks. Neste AMA slogging, recebemos Adrian e ele explicou à nossa comunidade o propósito do Spielworks. Também aproveitamos para perguntar a Adrian sobre tokens, o futuro da indústria de jogos e a interoperabilidade em jogos NFT.

Este tópico de Slogging de Sara Pinto, Mónica Freitas, Adrian Krion, Cris Silva, Mark Finnigan, Jack Boreham, John T., Kelley Dane e Limarc Ambalina ocorreu no canal #amas oficial do slogging e foi editado para facilitar a leitura.

Olá @channel, junte-se a mim para dar as boas-vindas ao CEO da Spielworks, Adrian Krion.



A Spielworks cumpre a promessa do blockchain de capacitar os jogos . Com a experiência dos usuários no centro, eles tornam a entrada em criptografia fácil, divertida e segura.



Você pode perguntar a Adrian qualquer coisa sobre:



Lançando um token no mercado de baixa

Por que o setor de jogos ainda está crescendo apesar da inflação, etc

Por que a interoperabilidade em jogos NFT não é um problema de blockchain





Olá Adrian Krion, é um prazer tê-lo conosco. Para começar, você pode nos contar um pouco sobre sua história e como a Spielworks começou?

Olá Adriano Krion! É muito bom conhecê-lo! Eu adoraria saber por que você criou Spielworks. A que problema a Spielworks foi projetada para responder?

Adrian Krion

Olá Sara Pinto que bom estar aqui e desculpem o meu pequeno atraso. Meu nome é Adrian, sou o fundador e CEO da Spielworks, a empresa que está construindo o Wombat.



Pessoalmente, tenho formação em Ciência da Computação e Matemática e costumava trabalhar em finanças tradicionais por mais de sete anos (Deutsche Boerse Group), construindo modelos de mercado e sistemas de negociação de commodities.



Eu entrei no mundo das criptomoedas no início de 2013 comprando Bitcoin por 90$ e isso me deixou muito viciado 🙂 um pouco mais tarde, quando eu dirigia uma empresa de serviços de software, eu queria oferecer software construído em cima do Ethereum, o que por sua vez me derrubou o caminho blockchain profissionalmente.



Em 2018, decidi dedicar meus próximos anos profissionais à Web 3 e blockchain ao fundar a Spielworks. Nosso objetivo sempre foi trazer o blockchain para os jogadores do mercado de massa, oferecendo uma experiência perfeita e sem riscos. Foi assim que começamos a construir o Wombat

Adrian Krion

Mónica Freitas Wombat é o carro-chefe da Spielworks. Nós realmente queremos reduzir as barreiras para as pessoas entrarem no espaço da Web 3 e estamos convencidos de que os jogadores têm uma alta afinidade por ativos digitais, portanto, eles serão os primeiros a adotar blockchain, criptografia e Web 3.



Mas, mesmo assim, ainda há muita hesitação entre os jogadores em mergulhar fundo na criptografia por causa de muita complexidade no processo de integração, incerteza sobre fraudes e golpes, as ferramentas disponíveis não são muito fáceis de usar, etc.

Adrian Krion, você já trabalha com blockchain há algum tempo! Como a Spielworks está tentando alcançar essa experiência sem riscos? Você pode explicar melhor Wombat para nós?

Adrian Krion

Claro Sara Pinto. Começa com a integração técnica, ou seja, configurar chaves privadas, contas blockchain, obter sua primeira criptografia e conectar-se a jogos Web 3.



No entanto, não basta oferecer apenas os meios técnicos, porque os jogadores ainda se perguntam "por que isso é legal?". Resolvemos isso fornecendo uma experiência muito familiar em nosso ecossistema - os jogadores podem jogar jogos tradicionais do mercado de massa (que foram vencedores comprovados com dezenas ou centenas de milhões de downloads) e ganhar criptografia e NFTs além disso, seja no aplicativo Wombat ou em nossa plataforma de recompensas de jogos Womplay.



Depois que os jogadores recebem seus primeiros NFTs, o gelo quebra e começa a se perguntar "o que posso fazer com isso agora?". Este é exatamente o tipo de curiosidade que estamos procurando

Adrian Krion Interessante. Então, você está tentando facilitar a adoção do web3. Como você faz isso? O que as pessoas podem obter da Spielworks que facilitará o processo?

Cris Silva

Olá Adrian Krion. Como você recompensa os jogadores de jogos para celular com NFTs? Você tem parcerias com grandes nomes da indústria de jogos que permitem fazer isso?

Adrian Krion

Mónica Freitas, estamos essencialmente a fornecer tudo o que é necessário aos jogadores para que possam jogar jogos Web 3 que são divertidos. O movimento dos jogos na Web 3 teve um início um tanto lento porque os jogos não foram construídos em torno da diversão, mas em torno de aspectos de ganho (veja Axie Infinity), o que deu muitos holofotes, mas também muitas impressões falsas de fora.



Os jogos precisam ser divertidos para serem sustentáveis. Qualquer tipo de "jogar para ganhar" não pode. É por isso que temos jogos tradicionais na plataforma porque são comprovadamente divertidos. Somente se os jogadores experimentarem a Web 3 de uma maneira divertida, teremos uma chance de fisgá-los.



Isso é o que eles recebem quando se inscrevem no Wombat

Adrian Krion

Cris Silva exatamente. Temos alguns grandes nomes na plataforma, tanto do espaço de jogo tradicional quanto da Web 3; jogos como RAID: Shadow Legens, Lords Mobile, Idle Miner Tycoon são jogáveis com recompensas de criptografia / NFT, mas também como Splinterlands ou Upland

Mark Finnigan

Oi Adrian Krion! Como você explicaria o mercado em baixa para alguém que ainda não está no Web3? E como isso afetou a Spielworks?

Olá Adrian Krion, como você diria que os jogos Blockchain adicionam utilidade aos jogos Web2 tradicionais?

Adrian Krion

Mark Finnigan, eu diria que toda tecnologia é adotada em ondas, mas isso geralmente não é muito visível. Na criptografia, a empolgação com a tecnologia se correlaciona mais ou menos diretamente com a dinâmica do mercado. Adicione questões macroeconômicas como inflação e recessões à mistura e você terá um mercado em baixa.



Para nós, isso não foi um grande problema até agora porque estamos trabalhando na transição entre a Web 2 e a Web 3. Os jogadores tradicionais da Web 2 não estão interessados em preços de tokens tanto quanto nos jogos, a diversão, as comunidades, então é muito mais provável, por exemplo, continuar trocando NFTs por sua utilidade

Adrian Krion

Jack Boreham, existem várias maneiras de como isso pode acontecer, darei alguns exemplos:



Você tem um NFT que concede algum tipo de status VIP em um jogo (semelhante às estruturas típicas de passe de temporada em muitos jogos gratuitos). Você pode entregar esse NFT VIP para outra pessoa quando não quiser mais jogar

De maneira mais geral, os jogadores podem preservar seus ativos no jogo mesmo que não joguem mais. Eles vendem esses recursos ou os mantêm como itens colecionáveis, mas pelo menos eles não são perdidos quando você exclui o jogo

Também gostamos da noção de "interoperabilidade social" dos jogos NFT: se você ganhar um item poderoso em um jogo que é um NFT, o fato de você ter ganho esse item não é apenas visível dentro do jogo, você pode mostrar que fato mostrando sua carteira NFT para outra pessoa. Isso é algo muito poderoso

John T.

Olá Adriano Krion! Quão sustentável você acha que o modelo Play-to-Ganhar é a longo prazo?

Kelley Dane

Olá, Adrian Krion. Qual você acha que é o problema com a interoperabilidade em jogos NFT?

Adrian Krion

John T. "Jogar para ganhar" como em "Jogar para ganhar" pode basicamente não ser sustentável de forma alguma. Isso significa que novos jogadores só entram porque buscam um retorno positivo em seu investimento, o que meio que cumpre a definição de esquema Ponzi - somente se houver pessoas suficientes entrando depois de você, você pode esperar um retorno positivo. Como as economias do jogo são economias de soma zero (ou soma negativa), é necessário que haja pessoas que sejam negativas no jogo.



"Surpreendentemente" este é o caso em todos os jogos tradicionais. Aqui, ninguém obtém um retorno positivo do investimento, porque está trocando dinheiro por entretenimento.



Portanto, somente se o principal motivador para jogar um jogo (e gastar dinheiro com ele) estiver fora das expectativas de ganhos puros, as economias "jogar para ganhar" (eu prefiro "jogar e ganhar") podem ser sustentáveis

Adrian Krion

Kelley Dane A interoperabilidade de NFTs em jogos é normalmente discutida em um sentido restrito de "você pode usar o item X do jogo A também no jogo B". Este é um exemplo muito ruim de interoperabilidade de NFTs de jogos porque as complexidades estão na semântica do item (o que significa usar o item X no jogo B) e não no mero fato de você tê-lo.



Em vez disso, gostamos de nos concentrar em dois outros aspectos da interoperabilidade:



A interoperabilidade econômica - é aqui que você basicamente pode vender itens de um jogo para comprar itens em outro jogo. Isso é algo muito óbvio para os jogadores A interoperabilidade social - como muitos jogos, especificamente MMOs (massively multiplayer online games), têm um grande componente de "mostrar o que você tem", achamos que esse componente pode ser melhor aproveitado pelos jogadores quando os respectivos itens definem sua identidade dentro de um jogo não viva apenas em um servidor de jogo, mas em uma rede pública. Dessa forma, sua identidade como jogador se torna relevante em todos os jogos, o que é algo realmente poderoso

Kelley Dane

Obrigado por explicar. Parece, como você mencionou, que os jogadores já estão familiarizados com isso. Então, a interoperabilidade econômica e social pode impactar ainda mais os jogos? Adrian Krion

Adrian Krion

Kelley Dane Acho que estamos apenas arranhando a superfície do que será possível por meio dessa interoperabilidade no futuro. Temos conduzido alguns dos desenvolvimentos no Wombat (e, por exemplo, o jogo Wombat Dungeon Master) e continuaremos no futuro, mas há tantas coisas incríveis que acontecerão quando houver ainda mais cérebros inteligentes trabalhando em jogos da Web 3

John T.

Adrian Krion, o que isso significaria para o modelo de jogo? Um jogador tem que entrar com x quantia de dinheiro, sabendo que vai gastá-lo ao longo do caminho e TALVEZ receber algum de volta? Parece desafiador vender esse modelo mesmo com ênfase na experiência. Portanto, o ponto de venda exclusivo do jogo precisa ser realmente atraente, imagino.

Adrian Krion

John T. o modelo que você está descrevendo é essencialmente a velha maneira de distribuir jogos. Você gasta $ 70 para comprar um jogo em um console e espera receber entretenimento suficiente de volta.



O modelo mais recente de jogos é free-to-play, e é assim que a maioria dos jogos da Web 3 também funcionará. É um jogo que você pode jogar de graça e é divertido, mas, por exemplo, se você quiser começar a jogar competitivamente, talvez seja necessário possuir um NFT de uma determinada coleção. Se você precisa ou não comprar este NFT ou se pode ganhá-lo no modo free-to-play, dependerá dos criadores do jogo

Adrian Krion, quais são os benefícios de lançar um token no mercado baixista? A Spielworks está trabalhando nisso?

Adrian Krion

Sara Pinto sim, estamos pensando em lançar um token desde os primeiros dias de Spielworks e Wombat. Nunca quisemos lançar um token antes de ter uma quantidade substancial de utilidade no primeiro dia para ele, então começamos a preparar nosso lançamento de token no ano passado. Na verdade, está lançando esta semana, no mercado de baixa 😉



É claro que as avaliações são muito mais baixas agora e a quantidade de dinheiro que você pode levantar com um token será menor. No entanto, se você deseja adquirir parceiros de longo prazo e detentores de tokens, os tempos de mercado de baixa são realmente benéficos porque há muito menos exagero e muito mais substância no mercado. Isso também significa que você recebe muito mais atenção se não for um dos 100 projetos que lançam tokens toda semana

John T.

Adrian Krion, ah, entendo. Existe algum jogo que você acha que está liderando o modelo de jogar e ganhar? Um que está sendo mais inovador e criando um ambiente totalmente novo para os jogadores?

Adrian Krion

John T. Há um monte de jogos impulsionando isso, alguns dos quais já foram publicados, alguns estão em desenvolvimento. Acho que The Sandbox, Blanko's Block Party ou Splinterlands são bons exemplos para o uso de blockchain/NFTs como a base de uma economia de jogos. Alguns jogos promissores, como My Pet Hooligan ou Metalcore, terão uma forte dinâmica de jogo com uma integração de blockchain, algo como a geração líquida de jogar para ganhar

Kelley Dane

Adrian Krion, o jogo Wombat Dungeon Master tem algum recurso específico que também ajuda a lidar com criptografia?

Adrian Krion

Kelley Dane Wombat Dungeon Master existe para demonstrar alguns aspectos interessantes dos NFTs em jogos:



Interoperabilidade - você pode usar NFTs obtidos de um jogo (ou também do nosso programa de recompensas de jogos) em outro Utilitário - NFTs de todos os tipos diferentes têm uso em outro lugar

Kelley Dane

Isso é bem legal. O que há no futuro para Wombat Dungeon Master? Adrian Krion

Adrian Krion

Kelley Dane, queremos torná-lo o mais divertido e interativo possível. Haverá elementos PvP e mais possibilidades de colaboração entre os jogadores. Mas também posso imaginar ter um jogo de plataforma, um corredor sem fim ou uma espécie de jogo de quebra-cabeça incluído na experiência para aumentar seu desempenho no jogo.



Ao mesmo tempo, continuaremos adicionando mais blockchains para NFTs stakable, mais coleções, mais collabs, etc.

John T.

Adrian Krion oh The Sandbox é um grande problema. Eu aprecio que eles fizeram de seu metaverso uma verdadeira experiência.

John T.

Adrian Krion Como podemos trazer mais pessoas para web3? Como podemos fazer com que o público saiba que o web3 é seguro?

Adrian Krion

John T. Acho que isso funcionará para as pessoas que realmente experimentam a Web 3 sem a grande propaganda em torno dela. É muito melhor se eles puderem fazer isso casualmente. O PayPal é um ótimo exemplo - se você pode pagar com criptografia e transferir criptografia para seus amigos por meio de um aplicativo que você já possui e confia, isso torna muito mais fácil adotá-lo.



Essa também é nossa filosofia no Wombat - queremos que as pessoas experimentem a Web 3 de maneira casual, fazendo coisas que adoram fazer de qualquer maneira

Cris Silva

Adrian Krion Imagino que de um ponto de vista de desenvolvimento, foi um desafio construir uma plataforma que pudesse hospedar tantos "serviços" diferentes. Quanto tempo você levou para estar totalmente operacional?

Adrian Krion

Cris Silva para construir a primeira versão de produção simples do Wombat levou cerca de 6 meses. A partir daí, trabalhamos em tudo há mais de 3 anos. Acontece que construir na Web 3 exige mais esforço do que na Web tradicional, pois há muitas peculiaridades e problemas com a própria tecnologia e menos (ou nenhum) esquemas sobre como fazer as coisas, também do ponto de vista comercial

Hey Adrian Krion super feliz por ter você se juntando a nós aqui.



Costumo ouvir as pessoas dizerem que o problema com os jogos blockchain é obviamente que existem jogos melhores no mercado de jogos tradicionais.



No entanto, acho que esse ponto desconsidera o mercado móvel hiper casual.



Já existem toneladas de pessoas jogando jogos casuais com jogabilidade simples, mas viciante. Você acha que o movimento P2E pode tirar proveito desses jogadores casuais?

Adrian Krion

Limarc Ambalina, vimos um impacto dramático ao adicionar NFTs como recompensa a jogos hipercasuais. Muitas empresas hipercasuais estão investigando isso. O único requisito é que seja incrivelmente fácil para os jogadores lidar com esses NFTs.



Os NFTs também podem ser usados para gamificação adicional em torno de loops de jogo muito simples (como "match 3"). Os NFTs podem ter vida própria, ser mesclados, misturados, modificados ou destruídos, o que pode adicionar uma camada adicional. É semelhante a esses modos de história para modelos de jogos hipercasuais (como em Candycrush ou Gardenscapes), apenas que você usa NFTs para o que os jogadores podem eventualmente trocar.

Kelley Dane

Adrian Krion, obrigado! No geral, o que você acha que será o futuro da indústria de jogos?

Kelley Dane

E como ainda está crescendo apesar da inflação? É porque está se fundindo com blockchain? Adrian Krion

Adrian Krion

Kelley Dane Acho que estaremos nos movendo para mundos mais imersivos e de grande escala, nos quais os jogadores passam muito tempo e visitam locais que representam certas funcionalidades (também conhecidas como Metaverso). A Web 3 para mim é um pré-requisito para um Metaverso atrair uma grande quantidade de parceiros comerciais e criadores de conteúdo, pois eles precisariam de imóveis em tal mundo antes de investir pesadamente nele.



Por outro lado, não acho que tudo estará no Metaverso. Jogadores especialmente casuais não vão querer inicializar um Metaverse apenas para desfrutar de alguns minutos de jogo casual em um trajeto, e eles também não se beneficiam da imersão oferecida. No entanto, como mencionado anteriormente, vejo muito potencial para a Web 3 em jogos casuais e hipercasuais, bem como

Adrian Krion

Kelley Dane, se as tendências macroeconômicas persistirem, isso também afetará a indústria de jogos. Está em uma trajetória de crescimento duradoura, mas com certeza as pessoas começarão a gastar menos dinheiro em entretenimento se lutarem para se sustentar. A indústria de jogos terá que lidar com isso.



Blockchain pode ajudar um pouco porque os jogadores de jogos da Web 3 conseguem manter parte de seu investimento. No entanto, os espaços de jogos da Web 3 representam apenas uma fração de todo o mercado de jogos, portanto, o efeito é atualmente minúsculo.

Cris Silva

Adrian Krion Posso imaginar a luta. Existe algum conselho que você daria aos empreendedores que estão tentando entrar no espaço web3?

Cris Silva

Além disso, isso está de acordo com a pergunta de John T., mas qual foi o maior desafio para você? Construindo a plataforma, reunindo todos os serviços em um só espaço, atraindo jogadores web2...?

Adrian Krion

Desculpe, eu estava tendo problemas com o Slack ontem, então não pude responder a mais perguntas

Adrian Krion

Cris Silva, meu conselho para quem quer construir na Web 3 é não pensar demais nas coisas, mas sim fazer. Você só aprende realmente sobre o mercado, a indústria, a tecnologia e as pessoas quando está dentro de si mesmo.



Além disso, comece com coisas básicas e simples que possam ser reutilizadas por outras pessoas como uma espécie de bloco de construção. A Web 3 tem tudo a ver com interoperabilidade, portanto, certifique-se de criar soluções abertas.



Em geral, ainda é difícil dizer para onde todo o setor irá e até onde a adoção chegará, portanto, seja flexível

Cris Silva

Adrian Krion ótimas dicas! Antes de ir, gostaria de saber sua opinião sobre qual é o principal fator por trás da migração do web2 player para o web3. É apenas curiosidade ou eles vêm com um problema que o web2 simplesmente não está dando a eles uma solução?

Adrian Krion

Cris Silva o maior desafio é escalar - tanto em termos de tecnologia (nem todas as redes blockchain escalam, mas também não são todas muito maduras em geral, então lidar com elas é difícil), mas também em crescimento de usuários e equipe. Escalar a base de usuários é obviamente difícil e caro, mas você também precisa de uma equipe que possa lidar com uma multidão crescente

Infelizmente, nosso tempo acabou! Obrigado Adrian Krion por fazer parte deste AMA. Quaisquer pensamentos finais que você queira compartilhar com nossa comunidade?

Adrian Krion

Obrigado a todos por suas perguntas incríveis, foi um privilégio me conectar com vocês! Ainda estamos em um espaço nascente e em desenvolvimento e este é um momento emocionante. Seja corajoso com suas ideias e concentre-se em construir algo valioso, e não em uma promessa de valor. E, claro, entre em contato comigo se sentir que podemos criar coisas incríveis juntos!