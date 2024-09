Interesse na Microsoft diminui 12%, enquanto a Apple continua na moda AF

Estamos de volta! No resumo da empresa de tecnologia desta semana, notamos uma queda na popularidade da Microsoft (12%), enquanto a Apple permaneceu na moda, apesar de um declínio semelhante no interesse (11,3%).





A Apple ficou em primeiro lugar nas classificações de Tech Company da Hackernoon e é fácil perceber porquê. O fabricante do iPhone está a apenas uma semana de seu principal evento anual, a World Wide Developers Conference, e a Internet já está fervilhando com notícias do iOS16 e um headset de realidade virtual e aumentada há muito rumores .









Atrás da Apple estava o veículo favorito do bilionário Jeff Bezos para dominar o mundo: Amazonas . Bezos - quem posso ou não posso ser um supervilão - não tem aparecido nos noticiários ultimamente. No entanto, sua gigante do comércio eletrônico está causando sensação na Índia, onde planeja desenvolve software para seus robôs de consumo e produzir mais filmes no país do sul da Ásia de 1,38 bilhão de pessoas.





Microsoft conquistou o terceiro lugar esta semana, embora o interesse na empresa pareça estar diminuindo. Com um declínio de 12% nas tendências de interesse de acordo com o rastreador de tecnologia da Hackernoon, resta saber se a Microsoft permanecerá no Top 5 por muito tempo.









Enquanto isso, a principal plataforma de troca de criptomoedas Coinbase permanece inalterado em #4. A empresa recentemente se tornou a primeira empresa de criptomoeda a digitar a Fortune 500, juntando-se a empresas como Apple, Microsoft e Amazon como uma das 500 empresas que geram mais receita nos EUA





Também na Fortune 500 está Intel Corp. que ficou em 5º lugar na tabela de classificação de tecnologia da Hackernoon esta semana. Fiel à forma, o rei da fabricação de chips semicondutores tem se mantido baixo, mas foi notícia no início deste mês por tentar impedir o domínio da Nvidia Corp. no mercado de chips de IA com um produto chamado Gaudi2.



De qualquer forma, este foi o relatório de dados da empresa de tecnologia desta semana. O restante de nossos dados gratuitos está disponível por meio do __ Tech Company Rankings __!





Esta história foi enviada como o Tech Company Brief gratuito.