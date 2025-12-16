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Inteligência Artificial no Varejo: Como as Decisões Orientadas por Dados Irão Redefinir o Comércio em 2026

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byLomit Patel@lomitpatel

CMO @ TYB | Author of Lean AI | Scaling Community-Powered Brands

2025/12/16
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