A importância do storytelling da marca, emergindo como a próxima tendência na Web3

Na cultura de hoje em rápida mudança, excessivamente automatizada e impulsionada digitalmente, é difícil ver ou experimentar a humanidade em sua essência. Além disso, a internet está constantemente nos distorcendo em sua incrível conveniência e gratificação, tornando a interação pessoal especialmente escassa.

Com a atenção e a interação social tão aceleradas quanto agora, as empresas não podem mais se dar ao luxo de serem organizações sem rosto. As marcas hoje precisam envolver os clientes mais profundamente do que nunca para sobreviver. É aqui que entra o storytelling.

Você precisa ser capaz de construir uma história que integre de forma convincente os componentes racionais e dinâmicos de sua marca se quiser que as pessoas se lembrem dela. Você precisa dar à sua comunidade um "porquê" para comprar seu produto, serviço ou negócio, compartilhando uma história ou narrativa sobre por que isso é importante de forma consistente em todas as plataformas.

Hoje, contar histórias de marca não é um luxo; em vez disso, é crucial garantir que sua marca deixe sua marca , aumente as vendas e tenha influência. Considerando a ascensão de produtos de plataforma de mídia social como TikTok, Youtube Shorts e Instagram Reels, é difícil ser inesquecível.

Milhões de marcas estão esgotando seus recursos para capturar o máximo da fatia do bolo por segundos de atenção efêmera de audiências constantemente bombardeadas com mensagens semelhantes. Uma Marca precisa se destacar em meio a muito barulho para fazer uma conexão, quanto mais emocional.

É aqui que entra o Web3.

Web3 e NFTs: a evolução da narrativa

A internet não vai a lugar nenhum agora que se tornou uma parte monumental da vida de todos.

Em seu estado atual, a internet é uma toca de coelho sem fim que continua sugando você com sua acessibilidade, entretenimento e, agora, valor, com a introdução do Web3.

Para quem não sabe, a Web3 é uma internet verdadeiramente descentralizada onde as pessoas vêm em primeiro lugar. É um estado utópico da internet onde tudo é possível para a pessoa comum, seja se comunicar, trabalhar, jogar ou até mesmo participar de atividades de lazer.

Muita atenção do mainstream da Web3 pode ser atribuída aos tokens não fungíveis. O recém-descoberto sucesso dos NFTs e o potencial financeiro que eles trazem estão evoluindo tudo ao nosso redor.

Os NFTs, apesar de terem começado como colecionáveis digitais pixelados voltados para a comunidade criptográfica e vendidos por uma fortuna, agora estão no centro de cada metaverso, alimentando sua economia, marca e valor ao introduzir um utilitário muito necessário e recompensador funcionalidade.

O grande sucesso do mercado NFT permitiu que as marcas redefinissem sua identidade e imagem e estabelecessem uma conexão muito mais profunda com sua comunidade.

Hoje, os NFTs são mais do que apenas imagens esteticamente agradáveis; eles são uma forma de expressão para marcas bem estabelecidas e futuras contarem sua história em diferentes mídias.

Empresas como Louis Vuitton, Gucci, Campbell e outras estão usando o Web3 para criar uma conexão emocional com sua comunidade e se destacar com suas narrativas exclusivas.

Ao incorporar a história de sua marca em um jogo, vídeos ou áudios exclusivos, as marcas estão fortalecendo sua identidade, mostrando os valores da marca e vislumbrando o futuro de sua marca na Web3.

Uma nova forma de engajamento

O Web3, juntamente com os NFTs, introduziu uma nova forma de engajamento para empresas, criadores e marcas. Ao apresentar exclusividade, valor e importância de manter uma coleção NFT por meio de uma narrativa, as marcas estão redefinindo o que significa ser um membro da comunidade.

A abordagem narrativa das coleções NFT, jogos futuros e marcas causou impacto suficiente para manter os colecionadores e a comunidade mais dedicados aos valores.

O Web3, sem dúvida, deu origem a uma infinidade de novos meios de contar histórias, com os colecionadores de NFT agora mais do que investidos em manter seus tokens em vez de vendê-los com lucro.

Os NFTs, ironicamente, tornaram-se o 'bilhete de ouro' para os membros da comunidade fazerem parte da comunidade. A introdução de governança, vantagens exclusivas e utilidade que vem com algumas coleções NFT é incentivo suficiente para que os membros da comunidade permaneçam por perto.

Isso ocorre porque uma marca cria valor para si mesma e para seus membros. A Web3 está revolucionando a forma como as marcas e os membros da comunidade se envolvem redefinindo relacionamentos, vínculos, valores e compromissos.

Um ótimo exemplo disso pode ser obtido no espaço de jogos Blockchain.

Blockchain Gaming: dando vida aos jogos

Inicialmente, os jogos Blockchain foram os pioneiros no uso de NFTs como um meio de contar histórias.

No entanto, em seus estágios iniciais, os jogos Blockchain adotaram a narrativa criptográfica ou valor-primeiro em vez da narrativa da história com seus NFTs.

Muitos jogos Play-to-ganhar estão tentando capturar um público de jogadores e cripto-investidores para investir no jogo e em sua coleção NFT, aumentar o valor e vendê-lo por uma fortuna, tornando o jogador e o desenvolvedor uma fortuna .

Mas com a maioria dos desenvolvedores de jogos fazendo exatamente isso, era difícil se destacar em meio a todo o barulho. É uma das muitas razões pelas quais os jogos criptográficos não tiveram o mesmo sucesso que as marcas tiveram com os NFTs.

A maioria dos jogos criptográficos usa a abordagem blockchain em seus jogos. Eles estão introduzindo governança, regalias, organizações autônomas descentralizadas, tokennomics etc. No entanto, raramente vemos histórias, visuais ou narrativas interessantes que vemos nos jogos AAA.

Essa abordagem tornou o espaço de jogos blockchain muito saturado.

Cada jogo é definido para promover suas vantagens exclusivas de geração de valor, mas não o jogo real. Pelo contrário, a maioria dos jogos parece muito mal feita. Eles não têm o visual, não têm uma história e não dão aos jogadores outro motivo além do dinheiro para jogar.

Jogos de jogar para ganhar são idealmente a próxima melhor coisa para o espaço de jogo. É o sonho de todo jogador ganhar dinheiro com um jogo que eles gostam. Ênfase no "desfrutar". Jogos como Axie infinity estavam se tornando um grande exemplo até que os investidores começaram a patrocinar os jogadores para jogar, transformando-o em outro trabalho desagradável de 9-5.





MetaBlaze: uma abordagem interestelar para contar histórias

Curiosamente, nem todos os jogos seguem a abordagem de valor em primeiro lugar. É agradável ver jogos como o MetaBlaze levarem a narrativa baseada na história com seu jogo, em vez do valor em primeiro lugar. Ao priorizar a conexão desenvolvedor-jogador, a série de ecossistemas de jogos imersivos intergalácticos da MetaBlaze está adotando uma abordagem sólida e plausível.

Situado em Galaxia Blue, um metaverso intergaláctico, MetaBlaze combina elementos importantes de ficção científica, fantasia, ação, RPG, estratégia, tradição e muito mais em sua narrativa, atraindo os jogadores a continuar jogando.

Além disso, a MetaBlaze, como plataforma, é consistente com sua narrativa em todos os seus produtos. Portanto, seja seu aplicativo descentralizado, o metaverso, coleções NFT, jogos ou site, você pode ver os componentes de sua tradição interestelar influenciando tudo.

Como jogador, posso ver que a história está no centro do metaverso MetaBlaze. Embora seja necessário para um jogo do tipo jogar para ganhar, você não é bombardeado com tokennomics, valor e governança.

Com MetaBlaze, a história do Galaxia Blue vem em primeiro lugar , seja por meio de MetaRoyals, MetaGoblins, Blaziverse, o token $MBLZ ou MetaMinez. E acredito que é essencial para jogos criptográficos e jogos play-to-ganhar para que os jogadores possam permanecer investidos por meio da inovação.





Observações finais

Web3 é a próxima geração da internet, evoluindo como marcas, jogos e produtos se conectam e interagem com usuários novos e antigos. Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, pode demorar muito até que possamos ver a adoção da nova internet.

No entanto, com a inovação que acontece constantemente na Web3, provavelmente veremos essa utopia mais cedo do que nunca . Contar histórias tornou-se mais importante do que nunca na Web3 do que na Web2.

E antes que os jogos do Playstation Studio, Rockstar Games ou Ubisoft entrem no mercado, é bom ver ecossistemas como o MetaBlaze criar uma abordagem baseada em histórias, aproveitar a narrativa da marca e criar uma conexão valiosa com seus jogadores. Se você estiver interessado em saber mais sobre o MetaBlaze, recomendo fortemente que você verifique o telegrama e o site deles e descubra mais sobre a plataforma.

Eu encontrei este projeto algumas semanas atrás e realmente gostei da primeira narrativa do jogo, em vez da blockchain ou da primeira narrativa criptográfica que a maioria dos jogos baseados em NFT emprega. Note-se que não estou investindo no projeto, e este artigo é um artigo baseado em informação/opinião sobre o MetaBlaze. Faça sua própria pesquisa e leia mais sobre o projeto antes de investir. Espero que tenha gostado de ler este artigo.