HOLEPUNCH REVELA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PONTO-A-PEER DE CÓDIGO ABERTO INOVADORA: PEAR RUNTIME

[ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS] – Pear Runtime, uma plataforma inovadora de desenvolvimento de aplicativos peer-to-peer de código aberto, lançada hoje, oferecendo aos desenvolvedores e usuários a plataforma mais segura, eficiente, escalonável e econômica para o desenvolvimento de aplicativos hoje e no futuro .





Criado pela Holepunch, uma empresa apoiada pela Tether, o Pear Runtime permite que aplicativos ilimitados sejam criados usando infraestrutura peer-to-peer de código aberto testada e comprovada, com a promessa de custos zero de infraestrutura de servidor, sempre, para os desenvolvedores.





“Nossa missão é provar que o Pear Runtime pode permitir que os usuários desfrutem das liberdades econômicas, sociais e criativas que constituem os valores fundamentais da Internet”, comentou Paolo Ardoino, cofundador e diretor de estratégia da Holepunch. “Desafiamos a noção convencional de que os servidores são indispensáveis para a interação online e rejeitamos a ideia de que a comunicação entre utilizadores necessita de ligação a centros de dados misteriosos. Nosso objetivo é desmantelar o equívoco de que o lançamento de uma empresa digital requer custos exorbitantes de infraestrutura de servidor.”





“Pear Runtime é uma solução elegante e poderosa para um problema reconhecido na comunidade de desenvolvimento: como construir e lançar um aplicativo que não cresça exponencialmente em custo depois de ter sucesso”, explicou Mathias Buus Madsen, CEO da Holepunch. “Encorajamos todos os desenvolvedores a explorar nosso código em www.pears.com , onde você terá a liberdade de criar qualquer aplicativo que imaginar. Estamos comprometidos em apoiá-lo em toda a sua jornada de desenvolvimento de aplicativos, capacitando-o a criar seus próprios modelos de negócios exclusivos, livres das restrições de custos de servidor.”





Conceitualizado e construído por uma equipe voltada para a missão, e projetado para ser a plataforma mais segura, eficiente e de baixo custo existente, o Pear Runtime catalisará a comunidade de desenvolvimento de aplicativos para revolucionar fundamentalmente a Web 2.0.

O futuro

Pear Runtime simplifica enormemente a criação de aplicativos ponto a ponto. A plataforma fornece aos desenvolvedores ferramentas e soluções para criar aplicativos P2P nos quais os usuários mantêm controle total sobre seus próprios dados. O Pear Runtime foi projetado para eliminar a necessidade de ambientes de servidor centralizados, permitindo que dispositivos e usuários se comuniquem diretamente entre si. Esta abordagem revolucionária promove privacidade, segurança e descentralização no mundo digital.





“O lançamento do Pear Runtime impulsionará uma onda de experiências digitais descentralizadas, seguras e privadas. Ao eliminar servidores e custos de infraestrutura de servidores, o Pear Runtime capacitará os desenvolvedores a revolucionar as plataformas Web2 existentes e a repensar as possibilidades da Internet”, prevê Mathias Buus Madsen, CEO da Holepunch.

Holepunch já desenvolveu e lançou aplicativos usando Pear Runtime, incluindo o aplicativo de mensagens seguras Keet.





Madsen propõe ainda: “Imagine um serviço de streaming P2P no qual os artistas se conectam diretamente com seu público, retendo todos os direitos e lucros. Imagine uma plataforma de aprendizagem descentralizada onde o conhecimento atravessa oceanos, conectando mentes e promovendo a compreensão global. Ou talvez um motor de busca ilimitado, imune aos preconceitos e à censura dos seus criadores. Pear Runtime tem tudo a ver com conexões diretas – sem mediação, sem restrições e inquebráveis.”

Sobre Holepunch

Holepunch é uma plataforma tecnológica que permite aos desenvolvedores de tecnologia criar aplicativos sem nenhum servidor. A empresa fornece sua plataforma peer-to-peer em uma base de código aberto, permitindo que os desenvolvedores contribuam para o projeto e utilizem o código-fonte aberto sem nenhum custo de infraestrutura de servidor.





Holepunch fornece uma coleção de “pequenos módulos JavaScript” que podem ser combinados para criar aplicativos P2P ilimitados, desde VPNs até ferramentas de comunicação como Keet.





https://holepunch.to/

Sobre o tempo de execução do Pear

Pear Runtime é o primeiro protocolo de dados ao vivo ponto a ponto interoperável e de código aberto que permite aos desenvolvedores de aplicativos criar aplicativos econômicos, escaláveis e seguros, sem custos de infraestrutura de servidor. Pear Runtime irá liberar uma série de desenvolvedores para interromper projetos Web2 legados, tudo sem servidores e com custo zero de infraestrutura de servidor.





Pear Runtime foi criado por uma equipe voltada para a missão que valoriza privacidade, escalabilidade e liberdade acima de tudo. Visite www.pears.com para acessar o protocolo de dados ao vivo ponto a ponto interoperável de código aberto Pear Runtime.





