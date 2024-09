Google, o surgimento de artigos indesejados e por que ficou mais difícil encontrar informações na Web

Você está pesquisando algo. O primeiro resultado parece promissor. Você abre. É um artigo muito longo e confuso, e você não consegue encontrar sua agulha neste palheiro. Conhece a sensação?





1. O quê : é mais difícil encontrar uma informação através do Google

1.1 Etapa 1: Pesquisa do Google

No domingo passado, acabei de receber uma bandeja cheia de carne fresca no açougue, mas não consegui chegar em casa por várias horas. Quando finalmente o fiz, fiquei pensando: “posso congelar a carne e cozinhá-la mais tarde ou estragou?”





Sem mais delongas, tirei o celular do bolso e, sendo minha língua materna o francês, pesquisei no Google algumas palavras-chave, o equivalente em francês a: “quanto tempo a carne ficou fora da geladeira”:









Graças aos fabulosos resultados de visualização do Google (também conhecidos como featured snippets ), obtive a resposta à minha pergunta à primeira vista. Incrível, certo?

Bem não. Porque a resposta exibida mencionou “contando de 5 a 6 horas”, mas pode ter sido para um caso de uso diferente do meu, como quanto tempo a carne pode ficar fora do congelador. Portanto, eu, como usuário, não me senti confiante o suficiente para confiar totalmente no resultado da visualização.





Portanto, o featured snippet da minha pergunta era muito curto. Faltou contexto.

Esta foi a primeira falha no meu processo de busca.

Depois disso, decidi dar um passo adiante na pesquisa, abrindo a página de origem do featured snippet .

1.2 Passo 2: Abrindo o primeiro resultado da minha Pesquisa Google

Veja como cheguei à página da web:









Urgh. Cheguei ao topo da página. Então eu precisava percorrer tudo para encontrar a resposta para minha pergunta. Mas é claro que a resposta não foi encontrada nas primeiras linhas; em vez disso, fui recebido por uma longa introdução.





Assim, recorri a uma varredura do texto para identificar o parágrafo que era a fonte do featured snippet . Meus olhos estavam no modo de escaneamento para a string "5 a 6 horas". Depois de escanear a peça pela primeira vez, não consegui encontrar a passagem certa.





Você sempre pode responder que, uma vez que o usuário acessa a página, ele pode simplesmente usar o recurso 'pesquisar nesta página' (equivalente a ctrl+f). No entanto:





É muito pesado fazer isso no Safari iOS, na minha opinião.

Esse recurso tornou-se cada vez menos eficaz. Como algumas páginas da Web são configuradas para carregar seu conteúdo progressivamente conforme você rola a página , se você fizer uma 'pesquisa nesta página' quando acabar de acessar a página, corre o risco de obter 0 resultados, embora o conteúdo esteja realmente em a página.





No meu caso, persisti e após realizar um segundo escaneamento ocular, desta vez de forma mais lenta... Bingo: Encontrei a passagem.





Mas dois problemas surgiram neste ponto.





Primeiro, essa informação foi enterrada profundamente, por volta de 3/4 do artigo. Perdi muito tempo tentando encontrar a passagem certa dentro do artigo.

Em segundo lugar, embora eu tenha encontrado a passagem certa, percebi que o parágrafo estava falando sobre quanto tempo leva para descongelar a carne, não quanto tempo a carne fresca pode ficar de fora.



Em outras palavras, se eu tivesse confiado cegamente no featured snippet do Google , teria usado a resposta para uma pergunta que não estava fazendo. Isso é o que chamamos de engano.

Esta foi a segunda falha no meu processo de busca.

Então decidi voltar ao Google e tentar a sorte com os outros resultados de pesquisa.

1.3 Passo 3: Testar os outros resultados da Pesquisa Google

De volta à estaca zero, a página de resultados da Pesquisa Google:





Tentei abrir a seção «as pessoas também perguntam», mas não forneceu uma resposta realmente relevante.

O próximo resultado veio de um fórum, não uma fonte confiável na minha opinião, então eu o ignorei completamente.

O título do terceiro resultado mencionava «tempo de preservação de alimentos», e a visualização continha «carne defumada», além de ser de um renomado jornal francês, Le Figaro, então achei que seria uma opção confiável e relevante para mim.

E, de fato, encontrei nesta página uma tabela com dados sobre o tempo de armazenamento de cada tipo de alimento fresco, no armário, na geladeira ou no freezer. No entanto, quando eu percorri a tabela…

… Bem, a coluna do armário foi deixada em branco para a linha relevante para o meu caso de uso.

Esta foi a terceira e última falha no meu processo de busca.





É isso para a parte de contar histórias deste artigo, agora vamos ver o que podemos aprender e induzir com o experimento que passei.

2. O porquê : por que não encontrei a resposta certa e por que fui repetidamente enganado?

Acho que realmente houve 2 problemas no que experimentei:





Prática : não encontrei a informação que procurava. Percepção um : decepção: pensei repetidamente que finalmente havia encontrado as informações, apenas para ficar desapontado cada vez que abria e lia as páginas de origem - o que aumentava minha frustração.

2.1 Por que não encontrei a informação que procurava?

Acredito que a Pesquisa do Google está com defeito aqui. Claro, o Google costuma ser extremamente preciso. Mas não desta vez. E ouso dizer, cada vez mais não.





Mas seria parar no meio apenas para apontar o dedo para o Google. Como é que o poderoso Google não é bom o suficiente?

2.1.1 Uma teoria de por que o desempenho da Pesquisa Google está diminuindo

O que estou escrevendo aqui é uma teoria minha que decorre de observações recentes, mas sinto que cada vez mais sites estão tentando enganar a Pesquisa do Google.





Ser encontrado por meio da Pesquisa Google é um canal de aquisição de clientes tão poderoso que os sites recorrem a todos os tipos de padrões obscuros para chegar ao primeiro resultado orgânico da Pesquisa Google – ou melhor ainda – para se tornar a página selecionada para o featured snippet do Google, o sagrado graal de Search Engine Optimization (ou SEO em suma).





Vamos pegar o exemplo do snippet em destaque que obtive na minha pesquisa inicial:

Bem, a primeira seção do artigo, “A cadeia de frio”, é puro preenchimento. Você precisa rolar mais para baixo na página para começar a encontrar substância, ou seja, informações reais:





Estou cada vez mais enfrentando esse problema. A tal ponto que, agora, quando abro artigos de marketing de conteúdo na web, instintivamente começo a rolar para pular algumas seções, porque agora presumo que a substância seja mais provável de ser encontrada no meio/final do artigo.





Neste ponto, você provavelmente está se perguntando a mesma coisa, a mesma pergunta que gostaria de fazer aos cowboys do marketing de conteúdo que usam esses padrões obscuros. Permitam-me, em uníssono, citar aqui Jeff Bezos: queridos cowboys do marketing,





Embora eu não seja especialista em SEO, posso apenas presumir que métricas como average-time-spent-on-page ou average-session-duration são importantes para 1/ mostrar aos usuários o maior número possível de anúncios e, assim, extrair o máximo de dinheiro dos anúncios cada visita e 2/ obter uma boa classificação para sua página da Web nos resultados da Pesquisa do Google. E como consequência, os profissionais de marketing fazem de tudo para maximizar essas métricas.





Outro padrão sombrio típico que é desenfreado é ler o trecho de um featured snippet e, em seguida, abrir a página de origem, apenas para não conseguir encontrar o trecho na página da web. Esse é o tipo de coisa que me deixa louco, levando-me a fazer 10 idas e vindas entre o trecho em destaque e a página de origem para ter certeza de que não sou burro por ter lido mal o trecho.





Eu poderia listar muitos outros padrões sombrios, mas, para resumir, parece que nós, usuários finais, estamos presos no meio de uma guerra perpétua entre os vaqueiros do marketing de conteúdo e o Google, o primeiro tentando continuamente superar o último.





Seja qual for a razão pela qual o desempenho da Pesquisa Google está diminuindo, vamos agora considerar o segundo problema, o da percepção.

2.2 Por que fui repetidamente enganado?

Um problema de percepção pode parecer menor. Mas ser repetidamente enganado ao pensar que você é apresentado com a resposta certa para sua pergunta nas visualizações do Google, apenas para descobrir que não era uma resposta para sua pergunta específica quando você checa a página de origem... É a sensação de estar sendo enganado . Uma sensação doentia.





Por que me senti uma merda?





Vamos voltar ao primeiro resultado de pesquisa que obtive (os chamados featured snippets do Google):





Agora, se analisarmos o featured snippet , e principalmente seu trecho de texto:

“Na verdade, conte 5 a 6 horas para pequenos pedaços de carne e 12 a 24 horas para os maiores.”





Acho que o problema aqui é que essa resposta parece ser a resposta à minha pergunta. Mas, ao mesmo tempo, o trecho é muito curto para que eu esteja 100% convencido de que esta é uma resposta à minha pergunta específica: "Contar" para quê? Para conservar a carne no frigorífico, na prateleira,…?





É aqui que surge a ambiguidade. Portanto, acabo verificando a página de origem e – eis que – a resposta não corresponde à minha pergunta. É quando o sentimento de traição bate. Parece que o Google mentiu para mim por omissão.





No final, a causa raiz do sentimento de decepção parece ser a brevidade do trecho do texto apresentado pelo Google.





Podemos fazer algo sobre o problema prático ou o problema da percepção?

3. O como : como poderia ter encontrado a informação certa, como poderia não ter me sentido enganado?

Quanto ao primeiro problema, não me atreveria a dar recomendações ao Google, pois, a nível técnico, não sei nada sobre algoritmos de motores de busca.





Por outro lado, tenho algumas idéias sobre o problema da percepção.

3.1 Soluções para o problema da percepção: como não me sentir enganado?

Aqui estão três soluções que criei que teriam aliviado meu sentimento de decepção:

Trecho em destaque

Torne o comprimento dos trechos expansível

Mostrar o título dos trechos

Aterrissando na página de origem

Acesse diretamente a passagem certa que corresponde à sua consulta e que foi exibida na visualização dos resultados da Pesquisa Google



3.1.1 Solução nº 1: comprimento expansível de snippets em destaque

Motivo: já que a razão pela qual me enganei pensando que a página respondia à minha pergunta é porque o trecho era muito curto





O que : Um recurso útil seria a capacidade de ter um trecho mais longo.





Como : Como é difícil saber se seria mais útil estender o trecho mostrando o texto antes ou depois da linha mais relevante da página da Web, faria sentido adicionar texto antes e depois da “linha mais relevante” ( também conhecido como “a agulha” ).





Como : Quanto ao texto que deve ser adicionado antes e depois da linha mais relevante, vou me contentar com meu exemplo em [linha mais relevante] ± [2 linhas], mas é claro que essa escolha precisa ser refinada.





Como : Além disso, como os comprimentos dos trechos atuais do Google geralmente são suficientes para encontrar a resposta que se procura, acho que seria melhor oferecer ao usuário uma versão mais longa do trecho de forma opcional, assim como o Google faz com as músicas ' Letra da música.





Em suma, aqui está algo que teria sido útil para mim:

Essa seria uma primeira maneira de fazer isso, com a virtude de obter pistas adicionais sobre se a resposta é a certa para a pergunta do usuário sem que o usuário precise sair da página de pesquisa.





Além disso, como o Google está fazendo algo semelhante com as letras das músicas, eles não devem ter muitos problemas para implementar essa mudança.

3.1.2 Solução nº 2: mostrar o título do trecho em snippets em destaque

Outra forma de obter mais contexto sobre o trecho é pegar, na página de origem, o título principal no qual o trecho está inserido.





Você sabe, o texto nas páginas da web é estruturado da seguinte maneira:

#Title level 1 #Title level 2 n°1 #Title level 2 n°2 blahblah #Title level 2 n°3





Bem, obter o título mais interno no qual o texto está inserido forneceria uma boa pista para saber se o trecho responde à pergunta do usuário:





Depois de executar o teste com o exemplo de minha própria pesquisa, percebo que, com certeza, obtenho mais contexto, mas isso apenas adiciona confusão ao trecho. Porque, neste caso, o trecho realmente fala sobre quanto tempo leva para descongelar a carne, enquanto, na minha versão do recurso, parece que o trecho fala sobre quanto tempo leva para congelar a carne.





Portanto, esse recurso parece pouco promissor com base no primeiro teste que executei. Isso não significa que a solução nº 2 precise ser rejeitada por completo, mas sim que seriam necessárias algumas tentativas e erros para generalizar essa solução para todos os tipos de páginas de origem.





Observe que a solução n°2 não é, obviamente, incompatível com a solução 1. As visualizações podem incluir trechos de tamanho expansível + o título no qual o trecho está inicialmente incorporado.

3.1.3 Solução nº 3: pousar diretamente na passagem certa da página de origem

Finalmente, caso o usuário realmente decida abrir a página de origem para conferir, seria útil para ele não ter que percorrer a página inteira com os olhos entrando no modo de digitalização para descobrir onde está localizado o trecho original na página.





Aterrissar diretamente na passagem certa do texto na página de origem quando o usuário clica no resultado da pesquisa é um recurso que já existe no Chrome para desktop, mas, por algum motivo, não funcionou para mim no Safari iOS.

Isso provavelmente significa que há um obstáculo técnico que impede o Google de implementar esse recurso no Safari iOS.





Mas independente da viabilidade técnica, permitiria ao usuário perder menos tempo e identificar rapidamente se a página contém a resposta para sua dúvida.





Como mencionei anteriormente, não acredito que ctrl+f possa mais ser uma solução satisfatória; portanto, o recurso “pousar na passagem certa” seria mais do que bem-vindo no Safari iOS.

4. Considerações finais sobre a busca de informações na web

Meu artigo ocorre no contexto de crescente descontentamento em relação à Pesquisa do Google.





A Pesquisa Google foi uma ferramenta revolucionária no final dos anos 90. Desde então, ele melhorou e o Google (e sua empresa-mãe, Alphabet) se tornou o grande gigante da tecnologia que todos conhecemos.

No entanto, mais de 20 anos depois, as pessoas simplesmente pararam de questionar a hegemonia do Google, e uma onda de novos produtos de pesquisa opinativos está surgindo para oferecer maneiras alternativas de pesquisar na web, muitas vezes concentrando-se em uma única vertical que atendem.





Atualmente, sou gerente de produto em uma empresa desse tipo: a missão do Doctrine é tornar as informações legais acessíveis e compreensíveis.





Comecei a ficar ciente das limitações da Pesquisa Google lendo um artigo de um colega chamado DKB. Se você gostou do meu artigo, deveria experimentar o dele: A pesquisa do Google está morrendo (fevereiro de 2022) .





Obrigado, queridos leitores, por me acompanharem nesta jornada de busca. Se você gostou desta peça, pode encontrar mais no meu Substack .





PS: Para libertar vocês do suspense, cozinhei a carne para o almoço há alguns dias… Acontece que estava com um sabor fantástico, e ainda estou bem e vivo :).





Agradecimentos especiais a Oriane Sarrouy e Othman Bensouda por lerem os rascunhos deste.

