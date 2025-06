GISEC Global 2025: Dubai une líderes de defesa cibernética contra o cibercrime

De 6 a 8 de maio, mais de 25.000 especialistas em cibersegurança se reunirão no maior evento de cibersegurança do Oriente Médio e África para proteger o futuro digital da região contra fraudes profundas e vulnerabilidades de infraestruturas críticas





Com os ataques de cibercrime e ransomware impulsionados pela IA a aumentar globalmente, a GISEC Global 2025 retorna a Dubai de 6 a 8 de maio, reunindo os principais líderes, inovadores e visionários do mundo em um esforço de alto nível para garantir o nosso futuro digital.





A GISEC Global transforma o Dubai World Trade Center no epicentro da cibersegurança, reunindo mais de 450 CISOs, 25.000 profissionais de 160 países e mais de 750 marcas – de gigantes tecnológicos como a AWS, Huawei e Microsoft a startups inovadoras – para o evento cibernético mais importante da MEA sob o tema “Assegurar um futuro alimentado por IA”.O ano de 2025 foi declarado como o “Ano da Comunidade” por Sua Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos, pedindo ação coletiva para construir uma sociedade conectada e empoderada através da IA e do empreendedorismo.









A 14a edição reúne áreas críticas de foco de alguns dos principais jogadores da indústria, incluindo Huawei, AWS, Microsoft, Google Cloud Security, CISCO, Deloitte, Kaspersky, Check Point, Cloudflare e Honeywell, juntamente com empresas inovadoras de segurança cibernética como Spire Solutions, CPX, CyberKnight, LinkShadow, OPSWAT, Qualys, CrowdStrike, StrikeReady e Dream Group.

O evento de três dias reforçará a posição dos Emirados Árabes Unidos como líder mundial em inovação de IA e implantação responsável de IA diante dos atores de ameaças, misturando experiência global com prioridades regionais e com uma forte ênfase na colaboração público-privada, inovação e desenvolvimento de talentos.

Essas prioridades chegam a um ponto crítico. The World Economic Forum’s Global Security Outlook 2025 report, publicado antes do GISEC Global 2025, demonstrou que:





66% of organisations view AI as a game-changer in cybersecurity.

Nearly half (47%) warn that generative AI is simultaneously arming hackers with scalable new attack vectors

However, only 14% of organisations feel confidently equipped to respond



Esses insights-chave destacam a rapidez com que o mercado global de cibersegurança está mudando – um setor econômico em constante crescimento que deverá atingir US$ 298,5 bilhões até 2028, de acordo com o relatório. Mercados e mercados – um salto significativo dos US$ 190,4 bilhões em 2023.





Em nenhum lugar esta urgência é mais evidente do que no Oriente Médio, onde 45% das organizações classificam a mitigação de riscos cibernéticos como sua principal prioridade operacional ( PWC’s 2024 Global Digital Trust Insights survey À medida que a região acelera sua transformação digital, o GISEC Global 2025 chega a um momento crucial para moldar seu futuro seguro.





The 2025 edition introduces groundbreaking new features:





Next-Gen Cyber Warriors Competition: O Student Hackathon transforma as salas de aula em laboratórios de defesa cibernética, onde jovens talentos abordam cenários do mundo real em segurança de rede, análise de ameaças e resposta a incidentes.





Programa de Infraestruturas Críticas: O lançamento da OT Security Conference Track aborda a crescente convergência de tecnologia de TI e operacional, oferecendo estratégias acionáveis para proteger sistemas vitais de vulnerabilidades emergentes.





África Cyber Resilience Initiative: À medida que a economia digital do continente se expande, o GISEC lança mesas redondas dedicadas com CISOs e autoridades nacionais para construir defesas em todo o continente.





GISEC AI: Explore malware polimórfico, IA adversária e fraudes de deepfake.A maior exposição deste ano de IA em segurança cibernética contará com tópicos urgentes, incluindo malware polimórfico, IA adverbial, fraudes de deepfake e tecnologia de IA genérica.





Lançamento do GISEC North Star: Cyber71, em parceria estratégica com a GISEC GLOBAL, lançará uma série de iniciativas de alto impacto na maior plataforma da região para startups de cibersegurança inovadoras.





Dubai Cyber Challenge: Premiação no GISEC Global, Organizado pela DESC, uma competição exclusiva “Capture the Flag” será realizada para entidades governamentais de Dubai, enquanto as equipes vão de cabeça para cabeça ao longo de dois dias, focando em diferentes tendências, como segurança na web, engenharia reversa e forensica digital através de vários desafios.





A hospedagem pelo Dubai do GISEC Global 2025 consolida a posição dos Emirados Árabes Unidos como líder mundial em cibersegurança, recentemente coroado #1 no Global Cybersecurity Index 2024.









H.E. Dr. Mohamed Al-Kuwaiti, Chefe do Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos, disse: "O GISEC Global está chegando a um momento crítico à medida que as ameaças cibernéticas se tornam mais prevalentes e sofisticadas", diz o Dr. Mohamed Al-Kuwaiti, Chefe do Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos. "Neste 'Ano da Comunidade', nossa parceria com o GISEC sublinha o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de unir as partes interessadas globais na resolução de desafios de segurança cibernética urgentes - desde proteger a privacidade dos dados e proteger redes críticas até combater ameaças avançadas através de soluções alimentadas por IA. Através de iniciativas como o





H.E. Yousuf Al Shaibani, Diretor Geral do Dubai Electronic Security Center (DESC), disse: “A rápida transformação digital de Dubai está redefinindo a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos, tornando a segurança cibernética mais crítica do que nunca.O GISEC Global 2025 é um encontro crucial onde especialistas globais se reúnem para enfrentar ameaças emergentes e pioneirizar a próxima geração de resiliência cibernética.No DESC, estamos firmes em nossa missão de salvaguardar o ecossistema digital de Dubai, promovendo a colaboração, impulsionando a inovação e implementando defesas cibernéticas robustas.





Trixie LohMirmand, Vice-Presidente do Dubai World Trade Center, organizadora global do GISEC, disse: “Todos os anos, a indústria de segurança cibernética está lidando com novas ameaças e oportunidades com o GISEC Global no coração de impulsionar discussões e ações impactantes do ecossistema mundial.Este ano não será diferente, pois reunimos as melhores mentes novamente no Dubai World Trade Center para explorar maneiras de não apenas gerenciar os riscos cibernéticos de forma eficaz, o que pode ter implicações de longo alcance se não forem tratados adequadamente, mas também construir um futuro seguro que não afetará nossas economias”.





Sean Yang, Global Cybersecurity and Privacy Protection Officer da Huawei, principal parceiro estratégico da GISEC Global, disse: “Estamos entusiasmados por estender nossa parceria de longo prazo com a GISEC Global, tornando-nos seu principal parceiro estratégico para a edição de 2025.A Huawei está empenhada em garantir nosso futuro digital compartilhado com governos, organizações da indústria, organismos de normalização e partes interessadas empresariais.Através dessas parcerias, pretendemos ser um parceiro confiável no mundo digital e inteligente e fornecer aos nossos clientes soluções de produtos competitivas e seguras.A GISEC Global é uma plataforma líder para trocar idéias e conhecimentos, bem como colaborar na construção de um ambiente digital confiável de vários parceiros que podem enfrentar os desafios de hoje e de amanhã.”





O GISEC Global 2025 é hospedado pelo Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos e é apoiado pelo Centro de Segurança Eletrônica de Dubai (DESC), pelo Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos e pela Polícia de Dubai.





Para saber mais sobre o GISEC Global 2025, visite Página oficial: www.gisec.ae .





O GISEC Global, o maior e mais impactante evento de cibersegurança do Oriente Médio e da África, retornará ao Dubai World Trade Centre para a sua 14a edição, que terá lugar de 6 a 8 de maio de 2025, sob o tema geral de “Assegurar um futuro alimentado por IA”.Após o sucesso monumenta de 2024, o evento super-conectador para a indústria de cibersegurança da região reunirá mais de 25.000 participantes, 750 marcas expositoras e mais de 350 oradores de mais de 160 países.





Com a visão de tornar Dubai o principal destino mundial para todas as grandes exposições, conferências e eventos, a DWTC evoluiu de ser o precursor regional da indústria MICE em rápido crescimento para um catalisador de negócios multidimensional, com foco em Venues, Events e Real Estate Management.





