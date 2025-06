Fundação Venom atinge 150k TPS em teste de estresse de rede fechada, pavimentando o caminho para 2025

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, 23 de maio de 2025/Chainwire/--- Fundação Venom completou com sucesso um teste de tensão de rede fechada de seu protocolo de próxima geração, que é capaz de completar 150.000 transações por segundo (TPS) e finalizar todas as transferências em menos de três segundos.

“O Throughput só importa se pode permanecer confiável sob pressão”, disse Christopher Louis, CEO da Venom. “Nossa nova pilha pode lidar com cargas de trabalho de escala empresarial sem aumentar as taxas ou comprometer a descentralização, o que é exatamente o que os provedores de pagamento, trocas e estúdios de jogos precisam.”

Por que isso importa para os mercados

Velocidade em escala – o consenso de mempool baseado em DAG abre espaço para mais de 400.000 TPS em benchmarks sintéticos, mantendo a finalidade em tempo real.





O fluxo de ordem justa – A camada de classificação distribuída pode converter o DAG em uma única ordem linear, impedindo a execução frontal e outros exploits MEV.





Execução paralela de contratos inteligentes – os contas e processos de partilha do modelo do ator da TVM são chamados de forma assíncrona, permitindo grandes volumes de DeFi e microtransacções.





Segurança Determinista - Validadores podem gerar saídas idênticas, o que significa que a finalidade é alcançada uma vez que 2 assinaturas n + 1 são coletadas, tornando forcas praticamente impossíveis.





Lean networking footprint – A distribuição de blocos assíncrona mantém os custos de largura de banda baixos para operadores e parceiros de nuvem.

O caminho para a produção

Testnet (Q2 2025) – Auditorias de segurança, ferramentas para ecossistemas, auditorias de terceiros

Migração da Mainnet (Q3 2025) – In-place hard fork

Expansão do ecossistema (Q4 2025) – Pontes transversais, SDKs completos

Transparência

Todos os dados brutos, configurações de nós e scripts de teste serão publicados no repositório público do GitHub da Venom antes do lançamento da testnet.

Sobre a Fundação Venom

Fundação Venom É composto por pesquisadores e desenvolvedores de Abu Dhabi, onde construíram as fundações para a rede.A fundação é uma organização sem fins lucrativos com sede em Cayman que apoia a pesquisa, o desenvolvimento e a adoção da blockchain Venom.

Página Web: https://venom.foundation/

https://x.com/VenomFoundation/

Contato de imprensa: [email protected]

Contato

O CEO

Cristóvão Louis Tsu

Fundação Venom

Mí[email protected]

Esta história foi publicada como um comunicado de imprensa pela Chainwire sob o Programa de Blogagem de Negócios da HackerNoon.

