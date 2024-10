Equilibrando risco e oportunidade: as instituições não podem mais ignorar a criptografia

Quando instituições maiores que o ecossistema das criptomoedas começam a despertar para o potencial da criptografia, isso certamente é motivo de reflexão. O mundo em constante evolução da criptografia poderá permanecer fora da adoção convencional por muito mais tempo?





Larry Fink, CEO da BlackRock, a maior empresa de gestão de ativos do mundo, com cerca de US$ 9,4 trilhões em AUM , não parece fazer rodeios quando se trata de dizer o que pensa.





Em 2017, Fink descartou a criptografia como um “índice de lavagem de dinheiro”. Mas apenas três anos depois, o CEO da BlackRock admitiu que ativos como o Bitcoin chamaram sua atenção.





“Acredito que o papel da criptografia é digitalizar o ouro de várias maneiras”, disse Fink em uma entrevista recente à Fox Business, ao mesmo tempo que se referia ao BTC como um “ativo internacional”.





Hoje, a BlackRock está se preparando para lançar um dos primeiros ETFs Bitcoin, sujeito à aprovação da SEC, no que promete ser um momento emblemático para o cenário das criptomoedas.





A chegada de um fundo negociado em bolsa da maior empresa de gestão de ativos do mundo é muito mais do que fornecer mais exposição à criptografia em Wall Street; é uma forma excepcional de defesa institucional .





Os dados já mostram que as instituições estão acordando para esta última injeção de impulso para a aceitação da criptografia. De acordo com o relatório da PwC, Reconstruindo a confiança na criptografia, cerca de 46% dos fundos de hedge pesquisados confirmaram que pretendiam aplicar mais capital nesta classe de ativos até o final de 2023, enquanto 37% afirmaram que estão aguardando uma maior maturidade do mercado antes investindo.





Apesar de um claro aumento da curiosidade institucional em torno das criptomoedas, o risco ainda prevalece para muitos intervenientes importantes. O caminho para a maturidade acima mencionada pode ser traçado por deficiências repetitivas da indústria, como o colapso das principais bolsas FTX e problemas de longa data com liquidez.





É possível que as instituições equilibrem o risco com a oportunidade? Com o tão esperado evento de redução pela metade do Bitcoin marcado para o segundo trimestre de 2024 e a expectativa de uma nova corrida de alta no horizonte, a criptografia pode se tornar uma perspectiva tentadora demais para ser ignorada.

Sustentando um ecossistema com foco institucional

Um dos maiores riscos que as instituições que procuram adotar a criptografia enfrentam é o facto de estarem a entrar num mundo onde muitos participantes defendem a descentralização e rejeitam conscientemente os processos financeiros tradicionais em favor de serviços financeiros mais descentralizados.





Dado que a descentralização torna mais difícil regular a indústria através de organismos centralizados únicos, alguns investidores institucionais podem ser desencorajados por uma aparente falta de segurança. No entanto, outros comentadores de mercado acreditam que a chegada de instituições ajudará a criar um ecossistema adaptável que possa servir todos os intervenientes.





“Acho que teremos duas versões”, explica Clara Medalie , diretora de pesquisa da empresa de análise de mercado cripto, Kaiko. “Acho que ainda veremos uma continuação do lado mais DeFi, que é completamente confiável. Mas também veremos uma versão autorizada de finanças descentralizadas que será incorporada por esses atores mais institucionais e isso tem a ver com a tokenização.”





“Você realmente não pode ter o lado DeFi totalmente automatizado quando se fala sobre finanças tradicionais porque existe o componente de risco, existe conformidade, existe regulamentação e, portanto, acho que será uma combinação de ambos, dependendo de qual será o uso real. casos são.”





O acesso institucional a estes mercados criptográficos recentemente híbridos será acelerado pela chegada dos ETFs Bitcoin, que permitirão aos investidores institucionais e comerciantes a oportunidade de utilizar um veículo de investimento regulamentado e familiar para as instituições acederem através de contas de corretagem mais tradicionais.





Isto evitaria que as instituições tivessem de mergulhar totalmente em bolsas descentralizadas para comprar e armazenar directamente os seus activos. Ao simplificar o acesso às criptomoedas através de ETFs, veremos invariavelmente uma gama mais ampla de entradas institucionais no mercado de criptomoedas que, de outra forma, seriam cautelosas ou cautelosas com a infraestrutura existente em todo o mercado.





Também estamos vendo mais inovação diretamente no mundo das criptomoedas, gerando mais oportunidades para uma participação mais sustentável para investidores institucionais. Por exemplo, o terminal comercial unificado do Skarb tem foco institucional e foi projetado para ajudar os comerciantes a superar as barreiras da indústria.





Esta estrutura de negociação unificada permite que as instituições acessem mais de 20 locais de liquidez e mais de 6.000 instrumentos de negociação, tudo dentro de uma plataforma, para facilitar com facilidade pools de liquidez mais profundos.





A plataforma do Skarb oferece suporte à negociação à vista, de opções e de futuros, o que permite que os traders acessem vários locais de liquidez em cada um para proteger seu risco ou negociar múltiplas pernas entre instrumentos e locais. O Skarb também simplifica o monitoramento e gerenciamento de portfólio, permitindo que os investidores vejam toda a sua exposição em um só lugar.





Crucialmente, o motor Skarb permite às instituições gerir o risco de contraparte de forma mais eficaz, escolhendo criadores de mercado em dezenas de bolsas integradas para uma execução comercial mais simples. A arquitetura back-end escalável também ajuda a fornecer um desempenho eficiente mesmo com níveis crescentes de volatilidade em todo o mercado.





São essas inovações tecnológicas dentro do ecossistema criptográfico que podem ajudar a fornecer soluções abrangentes para instituições em um nível que atenda diretamente às suas preocupações e atenda aos seus objetivos comerciais.

Evento de redução pela metade do Bitcoin e a próxima corrida de touros

Os eventos pré-programados de redução pela metade do Bitcoin têm sido um catalisador para corridas de touros desde a sua criação.





O termo “evento de redução pela metade” refere-se a um ciclo aproximado de quatro anos em que as recompensas de mineração do Bitcoin distribuídas aos seus mineradores são reduzidas à metade, o que contribui automaticamente para aumentar a escassez do ativo.









Com os eventos de redução pela metade do Bitcoin em 2016 e 2020 culminando em um novo valor recorde para o ativo no ano seguinte, respectivamente, muito foi feito para a possível retomada da tendência em 2024.





Embora o cenário das criptomoedas ofereça muito pouco em termos de tendências recorrentes devido à volatilidade do mercado de massa, foi em grande parte devido ao ciclo de redução pela metade do BTC que o Standard Chartered emitiu uma previsão de que o Bitcoin atingiria um valor de US$ 120 mil até o final de 2024 .









Usando o fluxograma de estoque sob pedido do Bitcoin como guia, podemos ver uma correlação frouxa entre os eventos de redução pela metade do Bitcoin e as altas de preços que corroboram a previsão do Standard Chartered.





A retomada desta tendência não seria apenas lucrativa para os participantes institucionais no espaço criptográfico, mas também proporcionaria um impulso significativo à capitalização de mercado do mercado de criptomoedas.









Com uma capitalização de mercado total de cerca de 1,4 biliões de dólares hoje, o mercado de criptomoedas é cerca de um centésimo da escala da capitalização total do mercado de ações global. Embora isto represente um problema significativo de liquidez para muitas das maiores instituições do mundo, vimos eventos recentes de redução pela metade gerarem um crescimento exponencial dentro do ecossistema que poderia superar os picos anteriores de US$ 3 trilhões no mercado de criptomoedas na próxima corrida altista.





A perspectiva de uma corrida altista do Bitcoin está longe de ser garantida, é claro. O novo valor mais alto de todos os tempos do Bitcoin de US$ 69.044,77 em novembro de 2021 pode ter se correlacionado com o ciclo de redução pela metade do ativo, mas também ocorreu durante um boom de ações de tecnologia em meio a significativos pacotes de estímulo governamental pós-Covid que geraram mais liquidez para investidores de varejo.





Ekta Mourya, editora da FX Street, sugere que uma tendência de enfraquecimento dos ciclos de redução do Bitcoin pela metade nos últimos anos pode ser um perigo para os investidores. “A probabilidade de um halving do BTC atuar como um catalisador de alta para o preço do BTC está diminuindo. Isso também foi observado no caso do Litecoin, um ativo criado pela bifurcação do blockchain do Bitcoin”, alerta Mourya .

As instituições detêm a chave para o seu futuro

Atualmente, o ciclo predominante em torno da adoção institucional da criptografia é que são os pioneiros institucionais que podem impulsionar mudanças significativas na indústria.





"Estamos prontos para as instituições? Apenas olhando para tudo o que aconteceu, provavelmente a resposta é não", disse Chen Arad , cofundador e diretor de experiência da empresa de vigilância de riscos criptográficos Solidus Labs. “Mas o mapa vem com o território.”





Somente através da adoção e defesa institucional é que o espaço criptográfico se tornará um ambiente produtivo para mais instituições.





Embora ainda existam riscos em toda a indústria, estamos vendo evidências de que o ecossistema criptográfico está se tornando mais seguro e sustentável para todos os participantes.





No lançamento de ETFs Bitcoin que proporcionam às instituições uma exposição sem precedentes aos mercados criptográficos num ambiente regulamentado, poderemos ver um aumento na defesa que converte o interesse institucional em intenção.

