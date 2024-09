Entendendo o teste de unidade em Python

Testar seu código é uma parte vital do ciclo de vida de desenvolvimento de software e sempre deve acontecer antes de implantar o aplicativo na produção. O teste é crucial porque ajuda a rastrear e encontrar bugs no código.





O teste é um método de verificação de unidades individuais de código-fonte para confirmar se funciona de maneira ideal antes de enviar o código para produção. É importante observar que a implantação do arquivo de origem na produção para os usuários é desnecessária durante o teste de unidade.





Seria melhor se você também lembrasse que o teste não é específico do Python.





Este artigo ensinará como escrever testes básicos usando testes de unidade do Python para verificar se seu código passa ou falha durante o teste.





Pré-requisitos

Para concluir este tutorial, você precisa do seguinte:

Conhecimento em escrever código Python

Uma instalação do programa Python na sua máquina local

na sua máquina local Um editor de código de sua escolha





Começando

Testes de escrita são programas lógicos que um programador escreve para testar uma base de código. Durante o desenvolvimento, um QA deve entender o processo para destacar o que precisa ser melhorado no aplicativo antes de enviar o produto ao usuário. Para isso, vamos escrever uma função que soma dois números e retorna o resultado.



Para começar, crie uma pasta contendo todos os arquivos para escrever o teste deste tutorial. Adicione um arquivo chamado main.py para escrever a função nesta nova pasta.





# main.py # Add the sum of two numbers def add_sum(num1, num2): return int(num1) + int(num2)





Agora que temos o bloco de código acima, vamos verificar se o código funciona escrevendo uma função que permite aos usuários inserir o valor desejado por meio do prompt de entrada. A função add_sum() recebe dois números como parâmetros e retorna o valor usando o operador + sinal para obter a soma. Em outro arquivo, result.py , copie e cole o seguinte código:





# result.py from main import add_sum print("Please enter the two values

") num1 = int(input("Please enter the first number:

")) num2 = int(input("Please enter the second number:

")) total = add_sum(num1, num2) print(f"The sum of the values is {total}")





Este bloco de código faz o seguinte:

Importa add_sum() de main.py

de converteu o valor do prompt de entrada em um número inteiro usando o método int

soma os valores que imprimem seu total usando as f-strings (sintaxe de formatação) para obter a saída





O que são testes de unidade e casos de teste?

O Python vem com um módulo de biblioteca padrão integrado chamado unittest, que fornece ferramentas para construir e executar testes para seu código. O principal objetivo do teste de unidade é verificar se todas as funções do código funcionam conforme o esperado.





Um caso de teste é uma forma padrão de trabalhar com um unittest, com funcionalidades disponíveis na classe de nome do teste. Além disso, um caso de teste é essencial no código do componente para teste de unidade individual. Ele usa diferentes métodos assert para verificar e relatar falhas imediatamente após a execução do código.





Passando em um teste

Esta seção é toda sobre como escrever uma série de testes.





Antes de criar o arquivo de teste para escrever todos os casos de teste para a função add_sum() , vamos atualizar o main.py . Copie e cole o seguinte código:



# main.py def add_sum(num1, num2): try: return int(num1) + int(num2) except ValueError as err: return err





O bloco de código usa a instrução try/except que lida com exceções em seu código, alertando você se houver um erro no bloco except. Este método de programação ajuda a detectar erros e aponta para o número da linha específica onde ocorreu o erro.





Agora, crie um arquivo de teste no mesmo diretório chamado test.py. Neste arquivo, copie e cole o seguinte código:





# test.py import unittest from main import add_sum class MainTest(unittest.TestCase): def test_do_stuff(self): result = add_sum(5, 10) self.assertEqual(result, 15) if __name__ == '__main__': unittest.main()





Conforme mostrado no bloco de código acima, ocorre o seguinte:

Importe o unittest e a função que deseja testar (vem do main.py)

O Unittest funciona criando uma classe contendo os testes para a função add_sum(), que herda dentro da classe o que o unittest dá, que é o unittest.TestCase

Defina uma função com a palavra-chave self no test_do_stuff() que representa a instância da classe

Dentro do método de teste test_do_stuff(), declare uma variável e passe os dois argumentos com valores diferentes

A última linha usa o método assert unittest, assertEqual, que verifica se os argumentos que você passa da variável result correspondem ao resultado que você espera receber

Por fim, execute todo o arquivo de teste com unittest.main()





Lembre-se de iniciar todos os métodos com o “test_” pois o test.py é executado automaticamente. **

**





Sempre que você executa um teste, espera-se que todas as verificações sejam aprovadas com uma mensagem OK no console, o que significa que foi bem-sucedido.





Ran 1 test in 0.000s OK





Falha em um teste

Durante o desenvolvimento e teste, deve haver cenários de falha. Isso mostra que todo programa tem vulnerabilidades e bugs.





No mesmo arquivo, test.py , vamos modificar o código e colar o seguinte:





# test.py import unittest from main import add_sum class MainTest(unittest.TestCase): # other test def test_do_stuff2(self): result = add_sum("hulu", 5) self.assertEqual(result, 5) if __name__ == '__main__': unittest.main()





O resultado da execução deste código é algo como isto:





FAIL: test_do_stuff2 (__main__.MainTest) ---------------------------------------------------------------------- Traceback (most recent call last): File "test.py", line 11, in test_do_stuff3 self.assertEqual(result, 5) AssertionError: ValueError("invalid literal for int() with base 10: 'hulu'") != 5





A partir da saída acima, o seguinte pode ser resolvido lendo o código de erro e corrigindo o código de acordo:

O erro ocorreu em um número de linha específico, solicitando que você verifique e resolva o número da linha.

Em seguida está o erro de assertion, que dá um erro de valor significando que a string 'hulu' não é um literal válido, sabendo que no arquivo main.py, os dois valores são do tipo int

Com esta etapa, você sabe o que corrigir para que o código execute o teste OK com os valores corretos a serem passados para que o código seja bem-sucedido.





Executando o código

Quando você tem muitos arquivos e módulos diferentes criados e precisa testar todos eles simultaneamente, em vez do padrão tentar um único arquivo, você pode usar este comando para executar todos os testes simultaneamente.





python3 -m unittest





Além disso, para obter mais detalhes sobre o teste, use o comando com o sinalizador -v (detalhado), que mostra os testes que estão OK e os que falharam.





python3 -m unittest -v





O resultado se parece com isto:





test_do_stuff (test.MainTest) ... ok test_do_stuff2 (test.MainTest) ... ok ---------------------------------------------------------------------- Ran 2 tests in 0.000s OK





Conclusão

O teste de unidade deve ser uma prática feita pelos QAs e desenvolvedores envolvidos na escrita e envio do código sempre que um novo recurso é lançado antes que os usuários comecem a usar o aplicativo. Fazer testes regularmente ou periodicamente não deve ser uma reflexão tardia, mas sim criar confiança na funcionalidade e eficiência do aplicativo.





Este artigo forneceu uma visão geral de por que os testes são essenciais no desenvolvimento e como usar testes de unidade para verificar a função do código e atender a uma especificação padrão para usuários antes da implantação na produção.





Saber mais