Disrupção nas cadeiras musicais dos gigantes da tecnologia

Ressaca de comemorar um marco pessoal na publicação da Tech Company Brief Issue # 10, a equipe HackerNoon estava de volta ao trabalho como o lançamento de #Noonies 2022 aproximado.





Infelizmente, não há uma categoria para a maioria dos resumos técnicos escritos, senão eu ( o autor deste breve ) teria vencido com facilidade; mas temos recompensas em dinheiro e prêmios NFT para distribuir em várias categorias, incluindo Tecnologia emergente e Jogos e você pode ir até Noonies.Tech participar! 🏆





Os rankings de tecnologia desta semana são um pouco incomuns, pois temos novos participantes chegando ao top 5 (incluindo o cobiçado # 1), finalmente interrompendo o monopólio (ou tecnicamente o oligopólio) dos gigantes da tecnologia jogando cadeiras musicais entre si. Mas dos gigantes da tecnologia que a equipe do HackerNoon segue de perto, Maçã 🍎 pousou no segundo lugar.





Não está feliz com o melhor que o esperado lucros em seu trimestre mais recente, a empresa do Vale do Silício está planejando expandir o número de anúncios que você vê em seu iPhone e iPad na tentativa de ganhar muito dinheiro™. Maçã já anuncia em seus aplicativos originais, mas a expansão pode significar encontrar anúncios em aplicativos como o Apple Maps. Isso, amigos, é o futuro e eu odeio isso.





Enquanto isso, Microsoft 🖥️ - que ficou em 5º lugar esta semana - tem criticado a Sony (e, por extensão, o PlayStation), por não conseguir acompanhar seu mega-popular e altamente bem sucedido serviço de assinatura de videogame Gamepass 🕹️. Por sua vez, a Sony Relançado o PS Plus como um verdadeiro serviço de jogos sob demanda para competir com o Gamepass, mas a oferta mais recente fracassado para pegar tão bem quanto o Gamepass. Portanto, a Microsoft achou que seria ótimo instruir a gigante tecnológica japonesa sobre o motivo disso: em documentos arquivados nas autoridades brasileiras de concorrência, a empresa de Redmond sugeriu que a Sony poderia Faça melhor se lançasse seus jogos primários no primeiro dia do PS Plus, em vez de, você sabe, cronometrá-los para que ingressassem no serviço assim que todos e suas avós já o tivessem jogado. Que queimadura.





Na semana passada, nós em destaque um acordo por Amazonas 📦 para obter ainda mais dados. Parece que a empresa, que estava em 11º lugar, não vai parar tão cedo e agora está expandindo sua chamada tecnologia de pagamento por escaneamento de palma para mais localizações da Whole Foods . O escaneamento da palma da mão funciona exatamente como você espera: você escaneia a palma da mão para fazer pagamentos. Compreensível, nem todos é emocionados sobre a tecnologia.





Em outro lugar, Elon Musk vendeu mais de suas ações dentro tesla 🚗 - que foi listada uma classificação abaixo da Amazon em 12º lugar - para financiar um possível acordo com o Twitter. ICYMI: Musk está tentando desesperadamente desistir da aquisição, mas o Twitter não aceita nada disso. A última participação na venda dá a Musk acesso a US$ 6,9 bilhões caso o Twitter force o fechamento do negócio. Sinta-se à vontade para nos informar se você acha que o negócio será concretizado. 👾





Enquanto isso, obrigado por ler a Tech Company Brief Issue #11! Se você gostaria de ver quais empresas de tecnologia estão subindo e descendo na consciência pública, sinta-se à vontade para descer aqui . Vejo vocês na próxima semana.





PAZ! ☮️