DeFi+GameFi: como as finanças descentralizadas ajudam os jogos Blockchain a se tornarem mais lucrativos para os usuários

Os jogos Blockchain continuam seu crescimento e desenvolvimento empolgantes, apesar do mercado baixista que mergulha os entusiastas de criptomoedas na escuridão. Os investidores continuam a ver potencial nos jogos de jogar para ganhar. De acordo com Dappradar, o investimento na GameFi no primeiro semestre de 2022 quebrou outro recorde de US$ 4,5 bilhões e superou o volume anual total do ano anterior.





O humor dos investidores é compreensível, mais e mais jogadores estão entrando nos jogos. Mesmo em um maio difícil para a esfera criptográfica, 1,23 milhão de carteiras de usuários ativos foram registradas, o que representa 4.123% a mais que no ano passado. Esse crescimento pode ser atribuído ao lançamento de novos projetos com boa jogabilidade, à crescente popularidade dos conceitos do SocialFi e à expansão das ferramentas de ganhos. Este artigo examinará o que os desenvolvedores de serviços DeFi aplicam para criar jogos lucrativos para usuários com uma economia sustentável.





Quais ferramentas DeFi são necessárias para jogos Blockchain

A GameFi mudou a economia tradicional dos jogos de pagar e jogar para jogar para ganhar, o que foi uma grande conquista para a indústria. A capacidade de não apenas jogar e comprar atributos no jogo, mas também possuí-los e ganhar dinheiro tornou-se um avanço, especialmente durante os anos de pandemia. Isso foi perceptível nos países asiáticos, onde os jogadores do projeto superpopular Axie Infinity conseguiram ganhar seu salário mensal habitual apenas jogando.





No entanto, a nova mecânica, além das vantagens, também revelou problemas que impediram o desenvolvimento de alguns projetos a longo prazo. Se deixarmos de lado os problemas com a jogabilidade quando o projeto não conseguia prender a atenção dos usuários por muito tempo e levarmos os problemas econômicos, um dos mais globais foi o alto custo de entrada, bem como a dependência dos projetos de novos jogadores .





A integração mais profunda dos serviços DeFi na economia de jogos blockchain pode ajudar a corrigir a situação. Em um relatório recente sobre o setor de jogos, especialistas do Cointelegraph mencionam os seguintes elementos que devem estar presentes nos jogos: NFTs, fracionamento, staking e mineração de liquidez. Vamos considerar isso com mais detalhes.

Uso mais profundo de NFTs

Talvez o ponto mais compreensível, sobre o qual muitos artigos excelentes foram escritos. Tokens não fungíveis são a principal confiança na qual os jogos de blockchain são baseados. Os NFTs podem transformar todos os atributos de um jogo em um ativo. E o valor de um ativo é que ele pode ser vendido, alugado, multiplicado ou mantido até tempos melhores.





Cada jogo tem sua mecânica e, em um artigo, é impossível descrever todas as oportunidades existentes para ganhar dinheiro com tokens não fungíveis. O usuário pode não apenas aproveitar o jogo, mas também desenvolver uma estratégia para obter renda adicional com seus NFTs. Por exemplo, venda tokens sobre o crescimento de seu valor, a aposta por uma recompensa, crie novos NFTs para venda no mercado do jogo e outros. Tudo isso é possível graças à integração de jogos com DeFi.





Por exemplo, em metaversos como Decentraland ou The Sandbox, uma das estratégias populares de lucratividade é a propriedade da terra. O jogo permite que o usuário se torne um proprietário e ganhe dinheiro com aluguel, visitantes ou publicidade de marca. E alguns protocolos DeFi, como o MetaLend, permitem que os usuários recebam empréstimos garantidos por terrenos e outros objetos NFT.





Escrevi sobre outros serviços de empréstimo garantidos por NFT neste artigo









Stake de tokens no jogo e NFTs

Na criptografia, staking é a retenção de moedas para receber uma recompensa. Um análogo da mineração, mas sem equipamentos caros e mais ecológico. Na GameFi, a aposta está se tornando um elemento importante que sustenta a economia do jogo e trabalha para a retenção e fidelidade do jogador. Escrevi acima que, apesar da popularidade dos projetos p2e, eles não são isentos de problemas. Uma das principais é a retenção de usuários.





Muitos jogadores que entram em jogos no blockchain os consideram principalmente em termos de ganho financeiro, ao invés do prazer do jogo. Por causa disso, alguns jogos e aplicativos têm um ciclo de vida bastante curto: com a chegada dos usuários, a taxa de tokens do jogo aumenta e, assim que o fluxo diminui, a taxa de moedas cai, como resultado, a maioria os jogadores drenam ativos e saem do jogo.





Essa é uma dor de cabeça frequente, mesmo para os projetos mais promissores - por exemplo, o projeto superpopular Axie Infinity também passou por momentos difíceis. No início, o jogo trouxe um bom lucro para os usuários, o que atraiu novos jogadores. Mas quanto mais jogadores havia, mais ativamente eles trocavam a moeda do jogo por outros criptoativos, o que, por sua vez, reduzia a taxa. A queda nos lucros naturalmente reduziu a atividade dos antigos jogadores e o afluxo de novos, o que no momento teve um efeito negativo na economia de todo o jogo.





Apostar tokens no jogo é uma oportunidade que pode resolver esse problema. Os ativos do jogo circularão e manterão a liquidez, trazendo benefícios adicionais aos jogadores leais e permanecendo úteis para os novatos. É claro que apostar sozinho não resolverá todos os problemas de retenção de usuários - mas é bom para ajudar na economia do jogo. Exemplos de projetos nos quais você pode obter lucratividade ou recompensa por apostar tokens no jogo são Aavegochi, The Sandbox e Alien Worlds.





O fracionamento de tokens tornará os jogos mais acessíveis para jogadores que não podiam pagar para comprar seu NFT

O compartilhamento da propriedade dos ativos do jogo já é conhecido com outras formas de NFTs, como objetos de arte digital como CryptoPunks ou BAYC. Algumas coleções se tornaram tão caras que poucos investidores podem comprar um único token no valor de milhões de dólares. Portanto, os serviços que compartilham a propriedade de tokens entre vários usuários se tornaram populares.





Com a crescente popularidade dos jogos blockchain, existe a necessidade de um serviço semelhante no segmento GameFi. Nem todos os jogos são gratuitos e você precisa comprar um NFT para começar a jogar. Às vezes, o preço de entrada é alto e fora do alcance da maioria dos usuários – por isso surgiram aplicativos que dividem o custo do NFT e tornam o jogo mais acessível.





Um dos serviços populares de fracionamento de NFT em projetos de jogar para ganhar é o serviço Yield Guild. É uma organização descentralizada (DAO) que financia a compra de ativos de jogos e permite que seus usuários participem de jogos estabelecidos, metaversos e outros aplicativos da Web 3.0. O jogador aluga NFT e pode usar todas as funcionalidades do jogo e ganhar dinheiro.





O fracionamento é uma boa oportunidade para a indústria GameFi atrair um novo público com baixo nível de renda. Alguns desenvolvedores de jogos começaram a incluir ferramentas de fracionamento em seus projetos, mas as implementam de maneiras diferentes. Por exemplo, o move-to-earn Stepn, um projeto popular na Ásia e na Austrália, abrirá a possibilidade de alugar tênis NFT nas próximas atualizações do aplicativo, para que todos os usuários tenham a chance de entrar no jogo gratuitamente.









Liquidez de mineração em pools de negociação no DEX

A mineração de liquidez é muito semelhante à aposta para um usuário – uma certa quantidade de moedas é bloqueada, pela qual ele recebe uma recompensa. A diferença é que o usuário bloqueia no pool de liquidez no DEX não apenas o token do jogo, mas também outro criptoativo. Em palavras simples, ajuda a equipe do jogo a fornecer liquidez na bolsa para que outros jogadores possam trocar seus tokens. Por isso, ele recebe uma recompensa na forma de moedas adicionais ou NFTs.





Claro, isso pode ser uma estratégia arriscada, porque se a maioria dos jogadores começar a vender seus tokens de jogo, são os provedores de liquidez que sofrem. Afinal, o valor de seus ativos possivelmente diminuirá. Os fundadores do jogo estão tentando mitigar esses riscos oferecendo uma boa porcentagem de lucratividade ou NFTs raros e caros. Isso aconteceu, por exemplo, no The Sandbox, onde os usuários podem obter personagens ou carros de edição limitada para fornecer liquidez no pool SAND-ETH no Uniswap.









Em perspectiva: jogos Blockchain atrairão novos usuários para DeFi

A integração do DeFi com o GameFi continua sendo muito promissora e mutuamente benéfica para ambas as áreas. Por um lado, os jogos recebem ferramentas prontas para desenvolver sua economia e comunicação com o usuário. Por outro lado, os projetos play-to-win tornam-se uma espécie de plataforma de publicidade para serviços DeFi, que com um exemplo de jogo ensina aos iniciantes como usá-los.





Vimos isso no exemplo da Stepn, que atraiu um número recorde de usuários entre um público que antes estava o mais longe possível não só do DeFi, mas também das criptomoedas em geral. O aplicativo em sua forma nativa ensinou aos jogadores do projeto mover-para-ganhar como usar carteiras criptográficas e trabalhar com DEX e web 3.0.





Outra coisa que o GameFi ensina aos usuários é cautela. Deve-se lembrar que o conceito de jogar para ganhar não garante ganhos, mas às vezes pode prometer perdas. Alguns projetos entram no mercado inacabados e desaparecem muito rapidamente, então os usuários não devem investir seu último dinheiro neles. Os jogos são criados para o prazer do processo, e a oportunidade de ganhar é uma boa adição. Quando a maioria dos usuários entender isso, será um verdadeiro amanhecer para toda a indústria.